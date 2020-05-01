Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал повестку в полицию: "Власть новая, методы старые". ДОКУМЕНТ
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал повестку о вызове к следователю ГУ Нацполиции.
Фото повестки Бондаренко выложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В документе указано, что он должен явиться к следователю в 12:00 в понедельник, 4 мая.
"Свежая прилетела... Власть новая, методы старые", — написал Бондаренко.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
