18 184 129

Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал повестку в полицию: "Власть новая, методы старые". ДОКУМЕНТ

Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал повестку в полицию: "Власть новая, методы старые". ДОКУМЕНТ

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал повестку о вызове к следователю ГУ Нацполиции.

Фото повестки Бондаренко выложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что он должен явиться к следователю в 12:00 в понедельник, 4 мая.

"Свежая прилетела... Власть новая, методы старые", — написал Бондаренко.

Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал повестку в полицию: Власть новая, методы старые 01Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал повестку в полицию: Власть новая, методы старые 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков - мэру Черкасс Бондаренко: "Реагирование будет жестким! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей"

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Топ комментарии
+70
Это уже до задницы, до самой задницы. Уже 16 мэров объявили о смягчении карантина по примеру Черкасс. Зеля доигрался. Вот так и уходит власть сквозь пальцы и видосики.
01.05.2020 17:59 Ответить
01.05.2020 17:59 Ответить
+43
Влада не нова, а на п'ять років забута стара- януковичоподібна.
01.05.2020 17:59 Ответить
01.05.2020 17:59 Ответить
+38
Черкасчани повинні захистити свого мера,від псів сАбакова.
01.05.2020 18:00 Ответить
01.05.2020 18:00 Ответить
Я не витрачаю дорогоцінний час на копіпейсти та лінки від дурників, зебілів та кацапів.
А ти чомусь засс..соромився зреагувати на слова "епізоотія" та "епіфітотія".
Здрисни, тролятино, більше не годуватиму тебе. Як би ти цього не канючив.
01.05.2020 22:35 Ответить
01.05.2020 22:35 Ответить
Чрезвычайные ситуации тоже покатят за отмазку!
01.05.2020 18:55 Ответить
01.05.2020 18:55 Ответить
реваншисты это новая власть ?
01.05.2020 18:36 Ответить
01.05.2020 18:36 Ответить
ЗЕкловуна уже никто не слушает..все просекли что это нанятый актёр которого специально и пиарили по Г+Г, причём годами впаривали люмпену...
01.05.2020 18:37 Ответить
01.05.2020 18:37 Ответить
Люди отстоим свои права на свободу и труд, защитим себя и мэра черкасс который следовал конституции украины и защищал простой народ!!!
01.05.2020 18:39 Ответить
01.05.2020 18:39 Ответить
А тим часом.....У США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, що, як стверджується, має 100-відсоткову ефективність у лікуванні навіть важкохворих із коронавірусом.
Як повідомляє Christianity Daily, сім пацієнтів у Ізраїлі, що перебували в групі високого ризику смерті через дихальну, а також серцеву і ниркову недостатність, вижили після застосування цих ліків.
У компанії Pluristem Therapeutics, яка розробляла препарат, заявили, що активна речовина в засобі здатна пригнічувати або запускати у зворотному напрямку небезпечну надмірну активацію імунної системи, що спричинює смерть у багатьох хворих на COVID-19.
Компанія використовує плаценту для вирощування розумних клітин і програмує їх на секретування терапевтичних білків у організмі заражених осіб.
Генеральний директор і президент компанії Яки Янай заявив, що скоро відбудеться судовий процес, який може дозволити активне використання препарату.
"Отримавши зелене світло від регуляторів, можна буде підготувати безліч лікувальних засобів. Ми спроможні дуже швидко виготовити клітини для лікування тисяч людей", - сказав він.
Ох жиди, ох і шалунішки!!! Хто б сумнівався, що вони на цьому гарно руки нагріють. Спасітелі МІРА ! Стає зрозуміло вже звідки вуха ростуть. А якби Черкаси не збунтувалися, то ще б два роки "вакцину" шукали.
01.05.2020 18:40 Ответить
01.05.2020 18:40 Ответить
То жя кажу вам діти мої. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії".
01.05.2020 18:44 Ответить
01.05.2020 18:44 Ответить
Звідки ви таки ******* беретесь?
Мля, змішати нафту та грип в одну кучу. Дядько, ну ти реально ********, як вас світ носить.

.
01.05.2020 21:58 Ответить
01.05.2020 21:58 Ответить
Принимайте все,когда оно приходит к вам,наслаждайтесь всем,пока оно длится,отпускайте все,что должно уйти от вас....
01.05.2020 18:44 Ответить
01.05.2020 18:44 Ответить
Самое прикольное то ,шо этот мер ещё недавно " лизал Зе " как только мог . .Никто не забыт и ничто не забыто ,, мы помним кто приказал снять в Черкассах все предвыборные бигборды с Порошенком , год назад .
01.05.2020 18:46 Ответить
01.05.2020 18:46 Ответить
Мы усех ******** тожа помним и тех шо за прахвессара исчё тапили.
01.05.2020 20:42 Ответить
01.05.2020 20:42 Ответить
https://mobile.twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://mobile.twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://mobile.twitter.com/pastorkopf/status/1256203589019734017 2 ч

До літа населенню стане ***** на карантин, бо треба працювати, і їсти хоцца.
Влітку, край восени, піде друга хвиля зараження, і знову карантин, але жорсткіший.
Взимку буде ******* і Майдан.
Ваш мольфар Пастор.
Запам'ятайте цей твіт.
01.05.2020 18:47 Ответить
01.05.2020 18:47 Ответить
Вот када усе литуны с Бариспаля не даедуть до оного, то украинская ревалюция и достигнет сваих целев.
01.05.2020 20:44 Ответить
01.05.2020 20:44 Ответить
Мер Черкас Бондаренко опублікував повістку в поліцію: "Влада нова, методи старі" - Цензор.НЕТ 9416
01.05.2020 18:47 Ответить
01.05.2020 18:47 Ответить
Хоть один человек при должности имеет яй...ца. Уверен, в Украине достаточно Украинцев сил защитить этого Человека. Я голосовал за Зе, не за Авакова. Похоже голосовал за мальчика для .....
01.05.2020 18:50 Ответить
01.05.2020 18:50 Ответить
Черкасцы- поддержите своего мэра! Тащите покрышки к мусарне, пока не поздно!
01.05.2020 18:52 Ответить
01.05.2020 18:52 Ответить
Этим ублюдкам не до людей, они между собой отношения 30 лет выесняют.
01.05.2020 18:52 Ответить
01.05.2020 18:52 Ответить
#кулуарные_слухи
Наш источник сообщает, что сейчас договариваются с Эпицентром и другими крупными строительными сетями про компромиссный штраф. Мы об этом ещё (https://t.me/skosoi/1617) ранее сообщали.
Сейчас показательно оштрафуют на несколько десятков, а возможно и сотен тысяч гривен Эпицентр и другие сети, чтобы сбить критический «накал» в обществе.
Telegram (https://t.me/skosoi/1617)
01.05.2020 19:34 Ответить
01.05.2020 19:34 Ответить
На лице все написано . Идиот . Вляпался по дурости .
01.05.2020 19:41 Ответить
01.05.2020 19:41 Ответить
не суди по себе
02.05.2020 00:35 Ответить
02.05.2020 00:35 Ответить
Ну не можем мы годами сидеть на карантине люди будут болеть все время это безконечно и потому на неделю раньше или позже никакой разницы нет. неужели они этого не понимают
01.05.2020 19:50 Ответить
01.05.2020 19:50 Ответить
Ну що,зелена влада бажає на гиляку?
01.05.2020 20:02 Ответить
01.05.2020 20:02 Ответить
Ну, кто еще не послал Зе на...?
01.05.2020 20:04 Ответить
01.05.2020 20:04 Ответить
Ну, кто еще не послал Зе на...?
Неверно. Верно так: Ну, кого еще не послал Зе на... карантин?
01.05.2020 20:08 Ответить
01.05.2020 20:08 Ответить
Может смело всех посылать подальше - место для печати (М.П.) девственно чистое )))
Я таких бумажек могу несколько сотен сделать ))))
01.05.2020 20:29 Ответить
01.05.2020 20:29 Ответить
У мэра redmi 7 за 100 евро
01.05.2020 20:43 Ответить
01.05.2020 20:43 Ответить
То ти старий, чувак
. І методи піару застарілі.
01.05.2020 20:51 Ответить
01.05.2020 20:51 Ответить
Уверен что все причастные к давлению на Мэра г. Черкасс 4 мая должны явиться в отдел кадров своих организаций для получения обходного листа на увольнение.
02.05.2020 00:34 Ответить
02.05.2020 00:34 Ответить
ну повестка, ну сходит.
02.05.2020 08:19 Ответить
02.05.2020 08:19 Ответить
