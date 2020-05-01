Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость

Руководитель Офиса Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Видео с мегачасами, "которых только 25 мире" от 18 года и Грановский не мог их дарить в 20-м. Они сломанные лежат дома - отдадим на экспертизу, чтобы точно знать, что такие только у него и шейхов", - сказано в сообщении.

Венедиктова также в шутку попросив экс-нардепа Александра Грановского (который якобы подарил часы) перестать ухаживать за ее мужем, поскольку она "ревнивая жена".



