РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости
15 983 87

Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость

Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость

Руководитель Офиса Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Видео с мегачасами, "которых только 25 мире" от 18 года и Грановский не мог их дарить в 20-м. Они сломанные лежат дома - отдадим на экспертизу, чтобы точно знать, что такие только у него и шейхов", - сказано в сообщении.

Венедиктова также в шутку попросив экс-нардепа Александра Грановского (который якобы подарил часы) перестать ухаживать за ее мужем, поскольку она "ревнивая жена".

Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость 01
Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость 02

Автор: 

богатство (176) экспертиза (304) Венедиктова Ирина (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
Купили быстро на OLX реплику и решили шоу разыграть?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:27 Ответить
+34
Шоу для лохов.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
+31
Приєднуюсь до флешмобу. Від Харкова і до Львова,
вже лунає,- fuck you, Вова.
Знають Рівне та Черкаси,
що зелені-піd...sи
показать весь комментарий
01.05.2020 18:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Купили быстро на OLX реплику и решили шоу разыграть?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:27 Ответить
Шоу для лохов.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
первое, что приходит в голову, глядя в эти "честные" глаза
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
"элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость"

Эксперты показали, шо часы найдены в мусорке, когда муж заметил их у бомжа, просто выкупил за две пустые бутылки, это был крайне тяжелый для семьи поступок, поскольку бутылки собирали всей семей. Это ужас, я требуй посадить написавшего статью хулигана, лет на 15, поскольку это было покушение на семью, аж 3 пустые бутылки! Вот жеж бандит .
показать весь комментарий
01.05.2020 18:49 Ответить
Всё бы ничего, только съемка была в прошлом году................
показать весь комментарий
01.05.2020 19:16 Ответить
Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость - Цензор.НЕТ 9669
показать весь комментарий
01.05.2020 18:27 Ответить
Скорее - балаган 95.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:29 Ответить
А подешевле подарка естественно не нашлось.Грановский может уже возвращаться из Израиля
показать весь комментарий
01.05.2020 18:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P9OwJCUj_mk Я не ЛОХ я ПРЕЗИДЕНТ - Зеленски ий
показать весь комментарий
01.05.2020 18:27 Ответить
еще насцы в глаза 73%, они заслужили
показать весь комментарий
01.05.2020 18:27 Ответить
73% ничего не решают. Решает активные 25% которые в любой момент могут выгнать всех зеленых ублюдков за поребрик
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
выганялка отвалится.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:36 Ответить
вали в спам малоросский покацапленный ЗЕбил
показать весь комментарий
01.05.2020 18:40 Ответить
А что такого грандиозного сделали уЗеленские, что ты их защищаешь?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:41 Ответить
она и та же х"йня
показать весь комментарий
01.05.2020 19:47 Ответить
А дальше что? Уже выгоняли, а 73% быдло опять выбирает всякое дерьмо.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:49 Ответить
Ще й аплодувати будуть!
показать весь комментарий
01.05.2020 18:29 Ответить
Часы Хубло. Полнейшее Хубло так сказать...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
Путин Хубло?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
Шалава и ревнивая - слова антагонисты
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
На кой ляд нам слушать про ее часы? И на кой ляд нам она? И ермаку. Тот тоже не понимает, на кой она ляд.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
Как там говорят в Генпрокуратуре ,ДБС-дура без сисек ?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:28 Ответить
Зебилы, это сок. Пейте, пейте
показать весь комментарий
01.05.2020 18:29 Ответить
а как она докажет что это именно часы мужа?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:29 Ответить
Именно ей поверят - не сомневайся.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:32 Ответить
державним мужам нема чим зайнятися "пішло гамно по трубам№
показать весь комментарий
01.05.2020 18:46 Ответить
А что ,без Пороха никак ?Тема не идет ?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:32 Ответить
Приєднуюсь до флешмобу. Від Харкова і до Львова,
вже лунає,- fuck you, Вова.
Знають Рівне та Черкаси,
що зелені-піd...sи
показать весь комментарий
01.05.2020 18:31 Ответить
В Україні знає всяк -
Падлошенко є мудак.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:39 Ответить
Да уже все поняли что вам латентным кацапам ермаки и сивохи намного ближе чем Порошенко..иди на сру весну ЗЕбил кацапский..
показать весь комментарий
01.05.2020 18:41 Ответить
Порошенко в моєму вірші не згадувався. Чи на злодію і шапка горить?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:44 Ответить
В Евролабе - не мудак,
И на стадионе - тоже,
Кривит рожу так и сяк,
На все семьдесят и три похоже...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:47 Ответить
Приєднуюсь.
Від Харькова до Львова
лунє : " сажай Петю, Вова !!!"
Знають Рівне та Черкаси
чоколатні - під...раси.
Бо брехливі та тупі,
після виборів в дупІ )))
показать весь комментарий
01.05.2020 18:39 Ответить
Грановский впарил подделку?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:32 Ответить
Так ее муж ЛОХ??? Куда ее глаза смотрели?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:37 Ответить
Дарит подделку?..
Наверно в секонд хэнд она и муж себе всё покупают...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:35 Ответить
А муж у нее не из секонд хенда случайно?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:38 Ответить
короче, срань поменняли на срань, вверх всплывает только овно
показать весь комментарий
01.05.2020 18:38 Ответить
Скільки в них таких подаруночків було...і скільки ще буде...
Посада ревнивої дружини багатообіцяюча.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:38 Ответить
Эта БЛ#ДЬ, что всех за ИДИОТОВ держит??? Единственный критерий оценки - эта независимая государственная экспертиза где нибудь в Европе, например в Германии.
Экспертиза СБУ уже СУКУ ПОРТНОВА отмазала, поэтому с ней все ясно.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:39 Ответить
да хоть в Израиле, до лампочки та экспертиза, т.к. она сейчас на али-экспрессе купит китайскую подделку за 5 копеек и на экспертизу отправит именно ее.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:52 Ответить
Не скажите, нормальные эксперты даже по снимку часов на руке ее ***** смогут оригинал определить и сделать вывод, что на экспертизу эта **** фуфло отправила.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:19 Ответить
Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость - Цензор.НЕТ 670
показать весь комментарий
01.05.2020 18:39 Ответить
Думаешь это хубло тоже несколько лет в чьей-то заднице провело?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:45 Ответить
Куй железо не отходя от кассыМолодец баба,пока столько дураков в стране она отлично заработает и уедет,просто умничка,все так делают,лохи это заслужили.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:40 Ответить
такі да
показать весь комментарий
01.05.2020 19:21 Ответить
Но уедет она,точно не на Запад,путь ей один,на северо-восток и попутного ветра в одно место.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:59 Ответить
Який "Генпрокурор", така й "експертиза"... Вони "па паходке" уже експертизи робили...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:40 Ответить
"Венедиктова также в шутку попросив..."
показать весь комментарий
01.05.2020 18:40 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2020 18:42 Ответить
Бывший подельник Петруся некий Грановский решил подкупить мужа Венедиктовой и подарил ему какое-то некондиционное китайское хубло.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:42 Ответить
Часы - это просто в нагрузку к квартире, которой Венедиктова не владеет...
Видать, Грановский тоже постарался!
показать весь комментарий
01.05.2020 19:04 Ответить
Точно, и проходило это в сортире Петруся, муж БеняДиктовой в это время срал, а ты ДЯДЯ сидел внутри сральника и все слышал, но не видел - ГАВНО глазики залепило.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:29 Ответить
кино с полиграфом ещё свежо в памяти
показать весь комментарий
01.05.2020 18:44 Ответить
"вони поломані лежать вдома"(!)

Ну отдадут на экс.пертизу одни из 20-ти значит и потом восполнившись праведного гнева, обосрут Грановского
А еще отдайте бюстик сралина тоже туда же.(мне эта деятельница напомнила тварь - ведущую "первого анала" Рашки - дома бюстик сралина держит заботливо на полочке, ватная мразь)
показать весь комментарий
01.05.2020 18:44 Ответить
Это то самое хубло что и Путина. Тогда воистину хубло
показать весь комментарий
01.05.2020 18:45 Ответить
Вот это женщина. За любимого и в Сибирь и на плаху.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:45 Ответить
Следим за руками!Шулера и наперсточники перед Вами!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 18:46 Ответить
И вообще почему она должна оправдываться перед какими-то рабами в намордниках?!Кто она,а кто мы,не путайте!
показать весь комментарий
01.05.2020 18:48 Ответить
марія ти умнічка
показать весь комментарий
01.05.2020 19:26 Ответить
Генпрокурор Венедіктова віддає на експертизу елітний годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість - Цензор.НЕТ 2392
показать весь комментарий
01.05.2020 18:50 Ответить
Зараз ********* на тебе накинуться, Дмитро. Засікаю час...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:53 Ответить
Отдала бы мозги на экспертизу.Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Публично отличилась, сопровождая Зеленского в поездке в Брюссель, когда заявила, что курс Украины на Евросоюз и НАТО внесли в преамбулу, в то время как на самом деле это регламентировали в теле Конституции.Сделала она правовые ошибки в выступлении, , перепутала слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.Как(дочь милицейского генерала) доктор и профессор юридических наук, Венедиктова должна была бы понимать все эти аспекты.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:52 Ответить
Эсперды будут те, что не нашли угроз и вмешательства в работу следствия у Портнова?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:53 Ответить
Те самые. Боле того, если о Портнове, то это прокурор был во всём виноват, что своим непочтительным поведением к пророссийскому выкормышу Портнову вызвал его величайшее неудовольствие.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:55 Ответить
Лохосовкам вешают лапшу на уши о социализме, а себе часики с алмазами на трудящиеся ручки.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:53 Ответить
Вона не встигла адаптуватись до посади Генпрокурора, а вже, як і в ДБР, обросла зезашкварами!... Це вже така їхня "земарка".
показать весь комментарий
01.05.2020 18:54 Ответить
А открыть каталог и посмотреть там цены - совесть не позволяет?
показать весь комментарий
01.05.2020 19:07 Ответить
Чим би дитя не балувалось...
показать весь комментарий
01.05.2020 19:15 Ответить
венедиктова лепит лоха. на таком уровне фейковые котлы не конают. это смешно. пережиток совка. детство. жлобство и инфантилизм. из -за такого дешёвого понта -чел. теряет уважение и не только в своём кругу.поэтому по кодексу и статусу- часы как правило, должны стоит столько , сколько чел. (официально) зарабатывает в мес. не больше.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:23 Ответить
Ох ей бы ещё и квартирку поменять на хрущёвку.Было бы самое то.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:25 Ответить
Какая Венедиктова, такая и экспертиза. Народу уже пора понять, что таких "слуг народа" пора посылать нах....
показать весь комментарий
01.05.2020 19:52 Ответить
Відповідь очевидна. Купили на Аліекспрес за 150₴! Всією сім'єю недоїдали.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:54 Ответить
Презираю все тех, кто голосовал за Зеленского и "слуг народа". Так вам, безмозглые суки, и надо.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:56 Ответить
в самом деле кто то верит в муйню, шта бенядиктова понесла часы с брулями на иксперитизу? верю только в два слова: понесла и с корнем - уй.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:11 Ответить
если заведовать кафедрой в 27 то легко можно экспертизить под зеленским ...
показать весь комментарий
01.05.2020 20:38 Ответить
Дорогі часи сховала, а дешеву копію понесе на перевірку... В нас прокурори по корупції мабуть випереджають печерський суд... Хто тобі повіре, прокурорша з обличчьям російської баби?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:40 Ответить
ПЕосипак в суд потянут.Всё идёт к тому.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:36 Ответить
а что должна экспертиза показать?
что часы дорогие или что их подарили то ли в 18, то ли в 20 году?
показать весь комментарий
01.05.2020 22:10 Ответить
По квартирке она намного сдержанее))
показать весь комментарий
01.05.2020 22:16 Ответить
Всё , что нажито непосильным трудом - часы с бриллиантами , три .
показать весь комментарий
01.05.2020 22:24 Ответить
Шльондра у законі
показать весь комментарий
01.05.2020 22:49 Ответить
Снимают скромную квартирку в Киеве за 2 000 долларов в месяц минимум ,всё за одну зарплату госслужащего .
показать весь комментарий
01.05.2020 23:43 Ответить
Вова и Ко, давай побольше зашкваров!
показать весь комментарий
02.05.2020 08:15 Ответить
Венедиктова хубло?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:24 Ответить
 
 