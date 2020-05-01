Генпрокурор Венедиктова отдает на экспертизу элитные часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость
Руководитель Офиса Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Видео с мегачасами, "которых только 25 мире" от 18 года и Грановский не мог их дарить в 20-м. Они сломанные лежат дома - отдадим на экспертизу, чтобы точно знать, что такие только у него и шейхов", - сказано в сообщении.
Венедиктова также в шутку попросив экс-нардепа Александра Грановского (который якобы подарил часы) перестать ухаживать за ее мужем, поскольку она "ревнивая жена".
Эксперты показали, шо часы найдены в мусорке, когда муж заметил их у бомжа, просто выкупил за две пустые бутылки, это был крайне тяжелый для семьи поступок, поскольку бутылки собирали всей семей. Это ужас, я требуй посадить написавшего статью хулигана, лет на 15, поскольку это было покушение на семью, аж 3 пустые бутылки! Вот жеж бандит .
вже лунає,- fuck you, Вова.
Знають Рівне та Черкаси,
що зелені-піd...sи
Падлошенко є мудак.
И на стадионе - тоже,
Кривит рожу так и сяк,
На все семьдесят и три похоже...
Від Харькова до Львова
лунє : " сажай Петю, Вова !!!"
Знають Рівне та Черкаси
чоколатні - під...раси.
Бо брехливі та тупі,
після виборів в дупІ )))
Наверно в секонд хэнд она и муж себе всё покупают...
Посада ревнивої дружини багатообіцяюча.
Экспертиза СБУ уже СУКУ ПОРТНОВА отмазала, поэтому с ней все ясно.
Видать, Грановский тоже постарался!
Ну отдадут на экс.пертизу одни из 20-ти значит и потом восполнившись праведного гнева, обосрут Грановского
А еще отдайте бюстик сралина тоже туда же.(мне эта деятельница напомнила тварь - ведущую "первого анала" Рашки - дома бюстик сралина держит заботливо на полочке, ватная мразь)
что часы дорогие или что их подарили то ли в 18, то ли в 20 году?