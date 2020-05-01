РУС
Новости Коронавирус и карантин
Зеленский обратился к украинцам: Впереди - решающий шторм, я верю, что мы пройдем его вместе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом оставаться дома на майские праздники и дождаться официального окончания карантинных ограничений.

Видео обращения президента опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим текст, которым сопровождается публикация, полностью.

Желаю здоровья, дорогие украинцы!

Мы обеспечили регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Нам также удалось быстро развернуть отечественное производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, мы смогли производить до миллиона масок в сутки и не остановимся, пока не победим болезнь окончательно.

Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь. Хочу отметить главные шаги в этом направлении.

✅ Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Всего на нее планируется до 30 млрд гривен.

✅ 6 млрд направлено на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые остановили деятельность из-за коронавируса.

✅ В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй группы плательщиков налога, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Кроме того, в среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили восстановить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков. Пожалуйста, будьте ответственными, обеспечьте для продавцов и посетителей безопасные условия. Иначе рынки, которые будут нарушать правила, закроются снова. Уверен, этого не хочется никому.

Я также хочу подчеркнуть, насколько важно после карантина "разогреть" нашу экономику и дать ей импульс. Именно поэтому продолжается программа "Большая стройка". В текущем году выделим 85 млрд гривен на дороги государственного значения и 22 миллиарда - на местные дороги. Это позволит создать тысячи рабочих мест во всех регионах нашей страны. В то же время нашим приоритетом остаются школы, детские сады и более двухсот приемных отделений в опорных больницах.

Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. И обязательно наступит этап, когда такие желанные парки, кафе, кинотеатры и метро - заработают. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас.

Зеленский Владимир карантин COVID-19 коронавирус
Топ комментарии
+101
От слова "вместе" в исполнении этого придурка уже реально тошнит.
01.05.2020 18:54 Ответить
+57
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 3497
01.05.2020 19:24 Ответить
+55
Пошёл в жопу, брехло зелёное! С тобой на одном гектаре сесть посрать и то западло. Вива Черкассы!
01.05.2020 18:54 Ответить
Страница 3 из 3
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 8915
01.05.2020 20:55 Ответить
*** видеть его не могу....
01.05.2020 20:55 Ответить
Передайте Зеленскому,что я лучше с берега понаблюдаю!
01.05.2020 20:56 Ответить
Это гнусавое чмо уже моряк?
01.05.2020 20:58 Ответить
Піаністо-морякісто
02.05.2020 01:13 Ответить
Піщло у сраку зі своїми відосиками, нікчемо.
02.05.2020 07:33 Ответить
А кто-нибудь может подсказать - долго ещё будут шашлыки по 17 тыс.грн.?
01.05.2020 20:59 Ответить
Не долго, так как скоро будут по 34 тыс.
01.05.2020 22:04 Ответить
допоки поліцаї в масках
02.05.2020 07:50 Ответить
ЗЕянелох ПНХ
01.05.2020 20:59 Ответить
Ошибочка в заглавии,Зеленский к украинцам не имеет ни какого отношения,к хохлам,черни,плебеям,глистам - какаразница и наивным идиотам,считающих навоз повидлом,он для них бох и мессия,но у украинцев есть и другое мнение.
01.05.2020 21:02 Ответить
ДАВАЙ ЗЕЛЯ, переселяйся вместе с семьей и мамой в однокомнатную хрущовку - и тогда будешь ТОЧНО С НАРОДОМ КАРАНТИН ПРОХОДИТЬ.
А, иначе, ХАРЕ П#ЗДЕТЬ, сидя на карантине в 3-х этажном особняке с бассейном, спортзалом и прочими удобствами.
01.05.2020 21:05 Ответить
Як кажуть зевіслюки..суровые годы уходят за ними другие приходят..
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 580
01.05.2020 21:09 Ответить
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 9284
01.05.2020 21:16 Ответить
Рузгая народная загадка: "В огне не горит, в воде не тонет", 3 буквьі?
(Кал)
01.05.2020 21:18 Ответить
"Зеленский обратился к украинцам: Впереди - решающий шторм"
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 6905
01.05.2020 21:20 Ответить
Что насчет понижения тарифов и зарплат учителям? Брехло вонючее.
01.05.2020 21:23 Ответить
Окуеть! Я думал, что хуже уже не будет.
01.05.2020 21:40 Ответить
Так "думало" 73% бовдурів.

І решта - "сочувствуюсчіх".
01.05.2020 22:28 Ответить
Да пошел ты на №уй!
01.05.2020 21:43 Ответить
было бы за что в гости ходить и гостей принимать- БАБЛО ЗАКОНЧИЛОСЬ
01.05.2020 21:44 Ответить
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом оставаться дома на майские праздники и дождаться официального окончания карантинных ограничений.
Видео обращения президента опубликовано на странице главы государства https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2522975314619496/ в Фейсбуке , информирует http://www.censor.net Цензор.НЕТ . Источник: https://censor.net/n3192912

Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 251
01.05.2020 21:50 Ответить
А Янык?
02.05.2020 00:49 Ответить
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 4903
показать весь комментарий
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 2139
показать весь комментарий
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 2238
показать весь комментарий
Хрєн тобі Зе на майські, а не карантин



Всі на шашлики на природу, всім смачного
показать весь комментарий
01.05.2020 21:53 Ответить
01.05.2020 22:18 Ответить
Нехай воно йде на..., а ми підемо кожний своїм шляхом.
показать весь комментарий
02.05.2020 01:05 Ответить
Ще раз для тих хто не дуже дружить з логікою: Не працювати далі стає реально небезпечним бунтами та далі - ще більшим зараженням. Що потрібно щоб працювати безпечно? Умови та вимоги до виконання заходів безпеки. Скажіть мені тільки одну річ: - що **** заважає на ринках встановити правила та організувати їх виконання?? В чому **** падло зелена срана проблема? У чому? У мусорах хача смердячого? У жадібності друзів зеленого підора які схематозять зі структурами які ідуть перевіряти ринки до готовності та завідомо може за гроші не приймають по якимсь дурним причинам? Що такого дуже складного все це зробити? Так. буде повільніше ,але буде! Чому одні тут за те щоб сидіти вдома ( це ті в кого є або неоподаткований заробіток тихий або пакован грошей протягнути) а другі - за те щоб не має значення як - карантин припинити. ( ті в кого практично нуль і паніка) А як до того щоб працювати безпечно наскільки це можливо? Хто повинен це організувати? А не пхати нам свої відосікі дебільні?
01.05.2020 21:53 Ответить
Это понятно что экономике трындец. Коронавирус как отмазка провальным экономическим планам.
показать весь комментарий
Да не было там никаких планов. Все планы - заграбастать абсолютную власть и на этом планы кончились. А работать некому.
01.05.2020 22:07 Ответить
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 8450
01.05.2020 21:56 Ответить
Бедная Ангела. То дедушка с 3.14здой бабушки, то клоун - игрец на одноклавишном рояле...
01.05.2020 22:19 Ответить
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 5465
01.05.2020 21:57 Ответить
Без суфлера двух слов не в состоянии связать. Вот же идиот во власти!
01.05.2020 22:05 Ответить
Только выйти из шторма хочется без тебя и Ко
01.05.2020 22:05 Ответить
Пройдем вместе это когда ты будеш сидеть без зарплаты 2 месяца
01.05.2020 22:06 Ответить
Меня уже тошнит до шторма.
И не хочу я вместе..сколько можно?
01.05.2020 22:07 Ответить
О! новый выпуск лапша ньюз от *******))
01.05.2020 22:09 Ответить
языком чесать - не кирпичи таскать - болтать умеешь, а чего ж ты курва ничего не делаешь?!!!
01.05.2020 22:30 Ответить
. зе сначала мародера посади а потом базикай про шторм
01.05.2020 22:31 Ответить
Не посадит...он за его деньги вашим презиком стал
01.05.2020 22:37 Ответить
від ваших штормів в людей вже морська хвороба
01.05.2020 22:33 Ответить
идеальный шторм ждет весь мир
01.05.2020 22:35 Ответить
озвучьте планы производства костюмов для врачей и тестов на 2022 год , пожалуйста !
01.05.2020 22:36 Ответить
Ловите наркомана Привез он из Омана...
01.05.2020 22:38 Ответить
https://www.facebook.com/blazenUA/videos/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%80-%D0%B1%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0/578182806338494/
02.05.2020 07:01 Ответить
Вирок своїй батьківщині до сих пір вірить у силу своєї відосної постанови ?
01.05.2020 22:46 Ответить
Да не Зеленая плесень...Мне интуиция подсказывает(а интуиции я последнее время почему то начал доверять) что Новый Год мы будем встречать с новым старым Президентом....Так что много не п...и а потихоньку мажь лыжи....
01.05.2020 22:48 Ответить
старый президент - новым никогда не станет
02.05.2020 00:12 Ответить
порошенко такое же гов..но как и этот недомерок, так что о реванше даже не мечтай. А вот что президент будет новый сомневаться не приходится.
02.05.2020 02:20 Ответить
Брехло!!!!
01.05.2020 22:52 Ответить
Іди в сраку клоун.
01.05.2020 23:12 Ответить
де грошi, шмаркля???


Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты



https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511

Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.

С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?

Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.

Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.
01.05.2020 23:26 Ответить
Где это все великолепие? где все эти средства защиты???
СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

Каховку Херсонской области закрывают на карантин

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/29/7249776/

30.04.2020

Из Каховской райбольницы уволились все патологоанатомы

https://kherson.net.ua/news/iz-kahovskoj-rajbolnitsy-uvolilis-vse-patologoanatomy

"...Отказ предоставить нам средства индивидуальной защиты, хотя мы неоднократно обращались с такой просьбой © "
01.05.2020 23:43 Ответить
Не приставайте к артисту ! Не может он иначе....Есть текст -заучит и проговорит даже с выражением,а экспромтом или так для души ,разве что по клавишам рояля . По клавишам тоже не у каждого получается ,вот тезка из мацквы так не сможет.
02.05.2020 00:12 Ответить
***... охринеть.. я с этим дебилом в шторм не хочу! Оно ж даже хреном по роялю и то под фонограмму.... ВСЕ смеются.. А почему? С таким корнишоном с такого рояля только пыль снимать можно.
02.05.2020 00:31 Ответить
Нина,дорогая,а ты что думала что они по настоящему хреном били по клавишам рояля?Вот наивненькая.Стоячим делают совсем другое,а не дурью маются.
02.05.2020 14:05 Ответить
Ху..ло зеленое
02.05.2020 00:50 Ответить
зеленские неадекваты должны уйти вместе со своими синагогами.
02.05.2020 00:53 Ответить
Скільки українців здатних додивитись до кінця відосики або хоч без матюків?
02.05.2020 01:08 Ответить
Так я не понял, ера бідності что ещё не прошла?
02.05.2020 01:08 Ответить
ЗЕ - ПНХ !!!
02.05.2020 01:22 Ответить
О! До шторма еще дожить нужно...
02.05.2020 01:27 Ответить
Вали в квартал, опецьок. ты худшее что случалось с Украиной!
02.05.2020 02:17 Ответить
Мне стыдно.

Наши блогеры часто вату мокшанскую и местную спрашивают: "Чей Крым?" и "Путин *****?" Это тест на то, чтобы понять с кем они беседуют.

Понимаю ответы врагов и не удивляюсь, но ответы ваты и их рассуждения - это круче выступления любого паяца.

Почему Зе снимает ролики и прячется от журналистов? А вдруг кто-то спросит! А ведь интересен ответ.

А пока мне стыдно за президента и его манеру хайпового общения с народом через ролики.
02.05.2020 05:35 Ответить
а выплывут многие?
02.05.2020 05:52 Ответить
зеля выходи подлый трус и расскажи нам баранам шо такое пик или плато эпидемии но начни с порога и смертности когда начинается карантин и когда заканчивается. Задолбал своим -вирус нападет- Специалист по сусликам недоученный,
02.05.2020 06:19 Ответить
ні,нехай хоч на ролику розкаже, куди поділися гроші з митниці. І куди поділися злодюги і мародери на крові. І як вони борються вже рік з зубожінням
02.05.2020 06:46 Ответить
Случайный пассажир на корабле,таким был когда то Адольф Гитлер...
02.05.2020 06:52 Ответить
Ось весь комент!

Результати опитування опубліковані 02.05.2020 на "Главком":
Досить! Час повертатися у «Квартал»
69.7%
Шанс ще є, але треба прискоритися
22%
Так тримати: 8.3%.
02.05.2020 06:56 Ответить
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 3630
02.05.2020 07:04 Ответить
Чує його серце, ЗеКо наканунє величезного шторму
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 2557
02.05.2020 07:39 Ответить
я з зеленою шмаркльою і серети погидую сідати поряд
02.05.2020 08:00 Ответить
Вова йди по доброму в дупу і не знущайся з країни!
02.05.2020 08:42 Ответить
молодец, всё верно сказал.
02.05.2020 08:51 Ответить
02.05.2020 08:56 Ответить
Это власть снесут те, кто их выбрал.
Это и будет шторм.
02.05.2020 09:13 Ответить
Зеленский своим президентством и 95 Кварталу нагадил. Многие уже не смотрят 95 Квартал, как и его видеообращения.
Зеленський звернувся до українців: Попереду - вирішальний шторм, я вірю, що ми пройдемо його разом - Цензор.НЕТ 1995
02.05.2020 09:40 Ответить
Впереди - решающий шторм/ Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний: - Пусть сильнее грянет буря! / Классификация буревестников: Голубые буревестники . Капские голубки . Глупыши.
02.05.2020 10:06 Ответить
"Попереду - вирішальний шторм..."


"Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно.
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там под океаном
Мы трезвы или пьяны-
Не видно все равно."
02.05.2020 11:56 Ответить
Решающий штурм - это мы хотим услышать от Яроша, а не от зелёного придурка.
02.05.2020 12:51 Ответить
http://blog.i.ua/community/3252/1753641/ "Ярош -- наш президент" -- технология спецслужб.
02.05.2020 13:16 Ответить
Шановне товариство! У мене особисто виникає тільки одне питання: скільки занесли цій Зе-мразоті власники для того, щоб функціонував їхній бізнес, наприклад такі як "Епіцентр", "Сільпо", "Велмарт", "АТБ", "Метро", "Ашан" та багато інших? І воно хоче разом із нами пережити великий шторм? Так його ж не штормить, штормить Україну та українців, а воно в цей час заробляє, добре що є нагода.
02.05.2020 22:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 