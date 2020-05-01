Зеленский обратился к украинцам: Впереди - решающий шторм, я верю, что мы пройдем его вместе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом оставаться дома на майские праздники и дождаться официального окончания карантинных ограничений.

Видео обращения президента опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим текст, которым сопровождается публикация, полностью.

Желаю здоровья, дорогие украинцы!

Мы обеспечили регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Нам также удалось быстро развернуть отечественное производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, мы смогли производить до миллиона масок в сутки и не остановимся, пока не победим болезнь окончательно.

Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь. Хочу отметить главные шаги в этом направлении.

✅ Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Всего на нее планируется до 30 млрд гривен.

✅ 6 млрд направлено на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые остановили деятельность из-за коронавируса.

✅ В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй группы плательщиков налога, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Кроме того, в среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили восстановить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков. Пожалуйста, будьте ответственными, обеспечьте для продавцов и посетителей безопасные условия. Иначе рынки, которые будут нарушать правила, закроются снова. Уверен, этого не хочется никому.

Я также хочу подчеркнуть, насколько важно после карантина "разогреть" нашу экономику и дать ей импульс. Именно поэтому продолжается программа "Большая стройка". В текущем году выделим 85 млрд гривен на дороги государственного значения и 22 миллиарда - на местные дороги. Это позволит создать тысячи рабочих мест во всех регионах нашей страны. В то же время нашим приоритетом остаются школы, детские сады и более двухсот приемных отделений в опорных больницах.

Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. И обязательно наступит этап, когда такие желанные парки, кафе, кинотеатры и метро - заработают. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас.