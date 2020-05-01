Зеленский обратился к украинцам: Впереди - решающий шторм, я верю, что мы пройдем его вместе. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом оставаться дома на майские праздники и дождаться официального окончания карантинных ограничений.
Видео обращения президента опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Приводим текст, которым сопровождается публикация, полностью.
Желаю здоровья, дорогие украинцы!
Мы обеспечили регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Нам также удалось быстро развернуть отечественное производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, мы смогли производить до миллиона масок в сутки и не остановимся, пока не победим болезнь окончательно.
Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь. Хочу отметить главные шаги в этом направлении.
✅ Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Всего на нее планируется до 30 млрд гривен.
✅ 6 млрд направлено на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые остановили деятельность из-за коронавируса.
✅ В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй группы плательщиков налога, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.
Кроме того, в среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили восстановить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков. Пожалуйста, будьте ответственными, обеспечьте для продавцов и посетителей безопасные условия. Иначе рынки, которые будут нарушать правила, закроются снова. Уверен, этого не хочется никому.
Я также хочу подчеркнуть, насколько важно после карантина "разогреть" нашу экономику и дать ей импульс. Именно поэтому продолжается программа "Большая стройка". В текущем году выделим 85 млрд гривен на дороги государственного значения и 22 миллиарда - на местные дороги. Это позволит создать тысячи рабочих мест во всех регионах нашей страны. В то же время нашим приоритетом остаются школы, детские сады и более двухсот приемных отделений в опорных больницах.
Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. И обязательно наступит этап, когда такие желанные парки, кафе, кинотеатры и метро - заработают. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас.
А, иначе, ХАРЕ П#ЗДЕТЬ, сидя на карантине в 3-х этажном особняке с бассейном, спортзалом и прочими удобствами.
(Кал)
І решта - "сочувствуюсчіх".
Всі на шашлики на природу, всім смачного
И не хочу я вместе..сколько можно?
Про х*ёвых посредников, или Как Офис президента считает чужие самолеты
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511
Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над АП, и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - полмиллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной логистики - как весь штат ОП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное - умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат "Слуги народа"?
Он ведь прилетел полупустой.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного.
Почему?!
Да потому, что ребята в ОП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис президента - это сборище импотентов. И весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе президента Украины.
СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
Каховку Херсонской области закрывают на карантин
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/29/7249776/
30.04.2020
Из Каховской райбольницы уволились все патологоанатомы
https://kherson.net.ua/news/iz-kahovskoj-rajbolnitsy-uvolilis-vse-patologoanatomy
"...Отказ предоставить нам средства индивидуальной защиты, хотя мы неоднократно обращались с такой просьбой © "
Наши блогеры часто вату мокшанскую и местную спрашивают: "Чей Крым?" и "Путин *****?" Это тест на то, чтобы понять с кем они беседуют.
Понимаю ответы врагов и не удивляюсь, но ответы ваты и их рассуждения - это круче выступления любого паяца.
Почему Зе снимает ролики и прячется от журналистов? А вдруг кто-то спросит! А ведь интересен ответ.
А пока мне стыдно за президента и его манеру хайпового общения с народом через ролики.
Результати опитування опубліковані 02.05.2020 на "Главком":
Досить! Час повертатися у «Квартал»
69.7%
Шанс ще є, але треба прискоритися
22%
Так тримати: 8.3%.
https://www.facebook.com/# 30 квітня о 22:27
