РУС
70 455 420

Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Президент Владимир Зеленский считает, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.

Об этом глава государства заявил в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры ранее 11 мая. Это - попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия", - сказал президент.

Зеленский предупредил всех представителей местной власти, которые "путают слова "децентрализация" и "автономия": "Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков - мэру Черкасс Бондаренко: "Реагирование будет жестким! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей"

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Автор: 

Топ комментарии
+110
А мэры 16 городов послали его тихо в дуру и делают дальше свое дело.
01.05.2020 19:06 Ответить
+89
А лаврам чмо зеленое не хочет привет передать? Или ***** не велит?
01.05.2020 19:07 Ответить
+87
Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ - Цензор.НЕТ 8954
01.05.2020 19:06 Ответить
Страница 5 из 5
"Он не Путину грозит за десятки обстрелов и убийств наших военных, не УПЦ МП, которые закрыли глаза на запреты государства..., не Портнову с Коломойским, которые уже продали украинцев Москве и только решают, как это лучше обставить, и не членам своей бестолковой команды... Зеленский грозит мэру Черкасс А.Бондаренко, который вместе с горсоветом приняли решение по смягчению карантинных мер. Президент легко грозит полицией и СБУ, не пытаясь даже разобраться.., называя решение Черкасс политическими играми для поднятия рейтинга. Может правительству уже пора отвлечься от штамповки идиотских решений и оценить решение мэрии Черкасс? Может, оно как раз адекватное и его стоит переносить на всю страну, а не кошмарить из телевизора своими бесконечными «органами»
(В.Прозапас).
02.05.2020 16:03 Ответить
Мозги для того что бы думать, а не повторять глупости, у нас итальянский сценарий невозможен в принципе.Средняя продолжительность жизни у нас особенно у мужчин(они тяжелее болеют и умирают чаще) гораздо меньше чем в Италии, наши пенсионеры банально не доживают до критичного для этого заболевания возраста и умирают раньше от других болезней, у нас пенсионеры и так находяться на самоизоляции по кафе, кино, концертам, спортивным матчам, вечеринкам, морским круизам и путешествиям, шопингам на распродажах и т.д. не шастают финансы не позволяют, самое большое развлечение утром на базар или в магазин и лавочка у подъезда да сериалы по телеку, а в селе огород, хозяйство вот и все развлечения, у нас очень маленькая часть пожилых людей живут в домах престарелых а именно от туда и разнеслась болезнь в Италии.Так что не нужно запугивать нас итальянским вариантом, это не наш случай.
02.05.2020 16:58 Ответить
"путают слова "децентрализация" и "автономия": "Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей".Источник: https://censor.net/n3192914

- Как-то неестественно и фальшиво это звучит из уст Зе. Кто-то написал ему, а он прочел. Это не его личное убеждение.
02.05.2020 18:27 Ответить
Черкащина - батьківщина Хмельницького, Івана Гонти та Максима Залізняка, повстанців Холодного Яру! Це серце України! Козаки не мають слухатися тих, хто не є свідомими українцями - тих, хто навіть Шевченка процитувати не може без папірця!
02.05.2020 20:13 Ответить
Хмельницький зрадив Переяславськими "мирними домовленостями" і поставив козаків під московського царя -- це вони здобували славу Суворову, воювали з османами, шведами і проти Наполеона, будували північну столицю царю...
02.05.2020 23:33 Ответить
А ви оригінал цих угод бачили? От я істфак закінчив, але я не знаю, що конкретно в тих домовленностях було... Одні говорять, що підписували тимчасовий військовий союз, інші - що протекторат. Але що б там не було, кацапи як завжди підтерлися цими домовленостями і в 1657 році (через три роки) Хмельницький збирався розірвати угоду. Але дуже швидко помер - у Чигирині історики місцеві кажуть, що його отруїли...
02.05.2020 23:58 Ответить
Зеленский - марионетка на службе у условного Сороса.
Сам он ничего не смыслит вообще, пребывает постоянно в наркотическом опьянении и может только читать с бумажки директивы из посольства США.
Зеленский не может иметь своего мнения из-за низкого интеллектуального развития.
02.05.2020 20:34 Ответить
Зеленский Гондон , и не благодарите за точное название
02.05.2020 21:17 Ответить
Визначення "Гондон" по відношенню до зе мені сподобалося.
За що плюсую.

А за ваше спілкування как-цапською ставлю МІНУС.
Невже в Ізраїлі Гугл-перекладач з как-цапської на українську не працює?

"Зеленський Гондон, і не дякуєте за точну назву".
Невже так важко?
03.05.2020 00:05 Ответить
Если этот мэр выбран избирателями по закону, а не назначен президентом, то это не дело
президента влезать во внутреннюю политику украинского штата. За такое решение несут ответственность - и финансовую ,и социальную -губернатор,мэр, их избиратели. Если последствия такого решения будут катастрофичными - мэр должен ответить уголовно по общенациональному закону, а избирателям останется винить себя. Разумеется ,должно работать страхование . Стандартное страхование бизнеса предусматривает и эпидемии в том числе. Если потребуются общенациональные затраты на ликвидацию возможной катастрофы - на то и нужен общенациональный бюджет, куда и этот город обязан сдавать свою часть по согласованию со своими избирателями. И это нормально, imho. Избиратели и налогоплательщики имею право - напомнить выбранной ими власти о своей воле - как в Lansing. "Демократия - это пространство договорённостей вооружённых налогоплательщиков"(с)
02.05.2020 21:39 Ответить
Повністю згоден з Козаком Василем : де привіт всім попам *********** церкві московського сатанату? Гандон.
02.05.2020 23:17 Ответить
Наполєончик вийшов на стежку війни! Ховайтесь мери! Ховайтесь блогери! Ховайся Ірина Геращенко! За всіма вами прийдуть!

Ця дрібна істота показує характер, чи мені здалося?
02.05.2020 23:23 Ответить
Показав... ще в день інавгурації...
02.05.2020 23:37 Ответить
Да, Зеля. Именно так президенты и работают - шлют пламенные приветы и заглядывают в искрение глаза других политиков.
А нет, так поступают КЛОУНЫ.
Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ - Цензор.НЕТ 7122
02.05.2020 23:35 Ответить
НАЙДУРНІШИЙ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ.
Навіть двічі не судимого переміг у суперництві.
02.05.2020 23:56 Ответить
Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ - Цензор.НЕТ 3791
03.05.2020 04:12 Ответить
https://censor.net/user/434180
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95

ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
03.05.2020 04:15 Ответить
тридцать лет выбираем президентов и парламенты. Та-сазать - лучших из кого подсовывают. В результате, живем все хуже и хуже. Тридцать лет по нисходящей. В чем лажа?
03.05.2020 05:48 Ответить
в том, что не хотите / не умеете / не научены думать, сопоставлять, анализировать. В том, что верите тв, не имея понятия: а достоверно ли? А как перепроверить? 73% поверили циничному КВН-овскому лубку шустрых парнишек из Кривого Рога, которым Украина чужая. Они неграмотны и думали, что все легко и просто, абсолютно не понимая, что такое Россия. Они обогащались в России, а их бизнес раскручивался олигархами. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина.
03.05.2020 11:29 Ответить
Неумный человек и хам делает выговор достойному руководителю. При этом ничего не говорит, окажет ли помощь государство - пострадавшему малому бизнесу.
Предатель во внешней политика (Оман), предатель во внутренней.
03.05.2020 11:23 Ответить
Страница 5 из 5
 
 