Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко

Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко

Страны, которые заинтересованы в сезонных работниках из Украины, должны предоставить им официальное трудоустройство на срок не менее чем три месяца и пакет соцстрахования, в первую очередь, медицинского.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"По возможности, мы ожидаем централизованного обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших работниках. Мы также ожидаем гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированным и организованным, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие необходимые меры медицинской безопасности будут обеспечены как в странах, куда приезжают наши работники, так и при возвращении их в Украину", - сказал он.

Пристайко добавил, что сейчас ведутся консультации с заграничными партнерами, украинскими перевозчиками, авиалиниями.

"Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны, но мы осведомлены, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы сейчас не можем, но и искусственных препятствий не будем создавать", - пояснил вице-премьер.

01.05.2020 19:26
01.05.2020 19:26
01.05.2020 19:22
01.05.2020 19:22
Предложить европейский уровень зарплат могу только себе .Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь в 110 тыс. гривен.- Заработная плата Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
01.05.2020 19:29
01.05.2020 19:22
01.05.2020 19:22
Это кто - зелеботы или порохоботы?
01.05.2020 19:25
малороси.
01.05.2020 19:29
судя по тому что многие без штанов видимо зебобики
01.05.2020 19:36
😀😀😀
01.05.2020 19:44
И без мозгов
01.05.2020 19:57
01.05.2020 19:56
01.05.2020 19:56
Це має назву -- Работоргівля.Скільки коштують заробітчани за голову?
01.05.2020 19:24
Раби - це ті хто працює в Україні за 200 доларів
01.05.2020 19:48
Так объясни это зеленому кокаду и шмыгалю.
01.05.2020 19:25
01.05.2020 19:26
01.05.2020 19:26
залатиє слава
01.05.2020 19:28
Бегут украинцы от зелёной чумы кто куда и так будет ещё 4 года благодаря 73%
01.05.2020 19:29
Українці почали тікати ще від потужних реформ хряка
01.05.2020 19:33
Та все набагато раніше почалося...
01.05.2020 19:53
с 91 года почалось, ребятки. все президенты, как один, начиная с кравчука - гандоны.
01.05.2020 20:35
Українці почали тікати ще від потужних реформ хряка
02.05.2020 07:34
01.05.2020 19:55
01.05.2020 19:55
Хорошо хоть сознают свою несостоятельность,только уходить не хотят,жирный кусочек эта страна,для них хватит
01.05.2020 19:26
Там же хитро:
«Страны, которые заинтересованы в сезонных работниках из Украины, должны предоставить им официальное трудоустройство на срок не менее чем три месяца и пакет соцстрахования, в первую очередь, медицинского. »
А це значить, що дуже великий відсоток українців, не зможе влаштуватись там на роботу.
Наголосували.
01.05.2020 20:31
суки. европейцы завидуют вашим зарплатам. так себе вы уроды можете такие сделать а народу хрен..
01.05.2020 19:26
себе они сделали поболе, чем в США и Европе. вроде как главный в Укрзалізнице получает больше Трампа.
01.05.2020 19:31
Трамп получает 8 минимальных зарплат, а Генеральный УЗ -400 минималок.
01.05.2020 20:29
Трамп ничего не получает. Он еще с самого начала отказался от ЗП в пользу благотворительности. У него бизнесс в прошлом году заработал более 400 млн. долларов, ему та зарплата была бы как мертвому припарка.
01.05.2020 21:25
Так клоуны вы уже вообще никакой уровень зарплат предложить не можете, 3 ляма безработных и цифра растёт ...Это при том что трудоспособного населения фиг да ни фига, пенсы, дети, инвалиды....
01.05.2020 19:26
И главзебил во главе на содержание которого мы тратим в год миллиард гривен
01.05.2020 19:27
який огиднйи цей увесь зє-менеджмент... дрім тім недогойданий
01.05.2020 19:27
Предложить европейский уровень зарплат могу только себе .Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь в 110 тыс. гривен.- Заработная плата Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
01.05.2020 19:29
А шо вы думали. Перетрудился. Нужно ж шлендрам в Куршавеле бабки платить
01.05.2020 19:31
Как? А учителям 4000 долларов как же?
01.05.2020 19:30
вообще-то договариваться о поставках рабсилы из Украины и цене за каждое рабочее место должен быть брат шмыгаля. )
01.05.2020 19:30
Он еще себе брата не подобрал.
01.05.2020 19:44
Как они без помощи этого Пристайки до этого обходились? Может быть ему просто должность в МИДе придумали и без нее/него можно обойтись?
01.05.2020 19:31
Але ж кінець епохі бідності...
01.05.2020 19:31
Самый большой рынок людей в мире, надо этим пользоваться.
01.05.2020 19:31
в европу поедешь
01.05.2020 19:32
01.05.2020 19:32
Все вірно. А як ви думали ахметову і таким як він за газ та електроенергію платити по завищеним тарифам?! На РАБоту !!!
01.05.2020 19:32
клоуны, что сказать, сделали закидон, проверили реакцию и в кусты. разве так это движение регулируется на гос уровне...да блин открывайте производства, находите сбыт. работайте так, чтоб никто не уехал...а то ишь понравилось гавно мриями завозить под телекамеры. обдирать да злить нищету из мерседесов... история мля не учит, что опасно быть слугами нищеты
01.05.2020 19:33
Респект пану президенту и его команде!
01.05.2020 19:34
Тобто створили проблему на рівному місці,осоромились в країні,світі,а тепер повідомляють про вирішення ??? Таких дегенератів ще світ не бачив !!!
01.05.2020 19:35
так я не понял эпоха бідності скінчілась или нет ?
01.05.2020 19:38
кто в мехах "ходил - родился"....- и дальше так будет ...
01.05.2020 21:02
Будут . Заробитчанане , ховайте ваши гроши подальше
01.05.2020 19:41
Поднимайте экономику,уроды! Население вас на куски порвет!
01.05.2020 19:42
население сосало, сосет и будет сосать)))
01.05.2020 19:59
брехуни, роботи немає,бюджет порожній,а всі ці заяви тільки для того щоб показати свою потрібність .
01.05.2020 19:44 Ответить
На Х*ую вертели заробитчане и 3 лимона безработных ложить асфальт у ваших домов за 5 тыс гривень
01.05.2020 19:44 Ответить
Другими словами - добро пожаловать на заводы олигархов с зп 100 баксов
Ватники так надрачивали на союз и вот мечты сбываются
01.05.2020 19:46 Ответить
ну шо зебобики распишитесь в своей безысходности в безвыходном состоянии своей зелёной шариковой ручкой с зелёной пастой
01.05.2020 19:47 Ответить
Ну в Європу далеко не тільки на сезоні роботи їздили.Хтось меблі виготовляв.хтось на заводі працював.Зараз там все закрито.
01.05.2020 19:48 Ответить
Европейский уровень зарплат - только себе, потомуша на всех расчитано не было.
01.05.2020 19:49 Ответить
Зачем мне слышать слово Порох везде и всюду?
01.05.2020 19:51 Ответить
Коли зелені йшли до влади,то казали за кінець епохи бідності.А насправді,он воно як.Коротше кажучи,зробимо їх разом.
01.05.2020 19:52 Ответить
тот, кто решил, что уже давит ползающих- рискует
поскользнуться...
01.05.2020 19:54 Ответить
зато в следующий раз, купившие сегодня у государства индульгенцию на выезд, будут уже завтра думать, а стоит ли возвращаться обратно даже в случае форс мажора?, или лучше уехав на запад, ускоряться там с интеграцией, поиском уже не сезонной работы, а постоянной и потом перевозить к себе семьи. такой путёй шли турки и юґо, осваивавшие запад с 60х годов уже прошлого века, при всём при том, что их государства не перебирали на себя посредничество )) но в тени этого процесса есть ещё и раша. ей ведь украинские люди тоже ой как нужны, не только как рабочие, но и как будущие рассеяне. по чём она будет просить за купленную душу? а ведь она будет просить, только без афиширования. пойдёт ли власть на скидки для своих господ? будет ли тоже завлекать украинцев дарёным "дальневосточным гектаром"? ))
01.05.2020 19:55 Ответить
ура, барин дал холопам вольную))))
01.05.2020 19:58 Ответить
Чартером эвакуировали за государственный счет что бы чартером обратно их туда доставить? А потом обратно тянуть? Более пяти миллионов долларов пролетали и все мало?
01.05.2020 20:01 Ответить
панове, а хто це створив цей кацапський термін "заробітчани"? Адже людина де бажає, там і працює адже не в кожного робота під боком, скажімо, у своєму місті. Всі кудись їздять на працю. І чому ці "пристайки" повторюють це кацапське "заробітчани".? Я запевняю вас, що це суто ґебнюцький "термін", вигаданий бензоколонкою.
01.05.2020 20:02 Ответить
" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко " должность то какая звучная. А на деле синекура чистой воды.
01.05.2020 20:05 Ответить
Странно. Европейских зарплат предложить не можите. А вот европейские цены и тарифы запросто. На некоторые товар цены даже в несколько раз выше чем в Европе
01.05.2020 20:08 Ответить
Агга, це вже пройшов 30 років тому взад..
Немає ніякої довіри Державі, що тоді, що зараз..
Кинуть та нахлєбуть, ще й винним зроблять...
01.05.2020 20:10 Ответить
Геть дебілів з влади!
01.05.2020 20:14 Ответить
Пристайко! Ты почему людей обзываешь заробитчанами? У тебя мозг в жопе?
01.05.2020 20:19 Ответить
Заробітчани хренові, як робить так в Європу, а як коронавірус так жрать, ригать, сцять і срать назад в Україну!
Ну так і сидіть в своїй дермократичній Європі і не хрін шастать туди-сюди!
01.05.2020 20:19 Ответить
Деньги, которые переводились сюда, худо-бедно но помогали держать и курс и цены. Но теперь возникла ситуация при которой к-во народа, которые уедут на заработки существенно уменьшится. Но после того, как они побывали на "побывке" дома и насмотревшись на этот сумасшедший дом, будут ли сюда слать деньги, или будут обживаться уже там?
01.05.2020 20:21 Ответить
Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны Источник: https://censor.net/n3192916

А переведенные $$$ - это не помощь? Не боится правительство в следующем году остаться без добавочных 16 млрд $ в стране? Сколько там вы ждете от МВФ?
01.05.2020 20:22 Ответить
100% , всегда люди ехали туда , где можно больше заработать. В США приехали в своё время сотни тысяч французов , немцев , англичан , ирландцев и прочих европейцев . И что ? им там плохо ? Или плохо Европе ?
01.05.2020 23:28 Ответить
пристайко одно лайно со слугами народа и зеленским
01.05.2020 20:23 Ответить
Еще если и выпускать небудут на зароботки останется одно .собрать ватагу и бомбить зебагачей .загнаный в угол зверь нападает
01.05.2020 20:26 Ответить
Круто, якщо хлопеці легельно поїхали працювати... Щасливчики...
01.05.2020 20:28 Ответить
Не будут они препятствовать....да куда вы денетесь.Скоро вашу кодлу пинком под зад погонят, зелёные сопли.Бронируйте места на Ростов.
01.05.2020 20:43 Ответить
Імпотенти кончені . Якщо ви самі в тому житті нічого не можете , то чого ви розказуєте нормальним урядам розвинених країн , які можуть чесно платити працівникам , як правильно жити . Злодійня кончена .
01.05.2020 20:56 Ответить
Ви лиш божу росу в очі ЗЄлохторату можете.
01.05.2020 20:58 Ответить
Люди едут работать не "в правительства" а на конкретные фирмы,заводы,организации.Зачем их владельцам ты Пристайко и весь ваш квартал кретинов вообще нужен?Нахрена им служать твой бред,ваши зебильные хотелки.Во всех тех странах есть свои законы,согласно которых люди трудоустраиваются и работают.Там нет таких зебильных преступников во власти ,которые плюют на закон.
01.05.2020 21:23 Ответить
люди и без вас разберутся куда ехать и что делать.
а то возомнили себя какими-то вождями
01.05.2020 21:33 Ответить
вам гандоны никто ничего не должен. Будете препятсовать свободе передвижения - получите Майдан №3, и он будет круче двух первых.
01.05.2020 22:05 Ответить
А ты попробуй создать препятствия....Мы уже попробовали и узнали что такое безвиз(отдельно спасибо Пороху).Попробуй запрети мне выезд за границу или нам...14 год покажется детскими забавками...
01.05.2020 22:09 Ответить
Все забывают , что сотни тысяч украинцев " горбатились" на стройках Сибири и Дальнего Востока , на БАМе , какие там были условия ? Никаких. За копеки московии были построены газо и нефтепроводы , аэродромы , дороги , целые города вроде Нового Уренгоя , Нижнеартовска , Надыма и прочих . И что сегодня имеют с этого украинцы ? Войну от московии , смерти , оккупацию и 1,6 миллиона беженцев .
01.05.2020 23:26 Ответить
Не можете , не мешайте! А то призыв вернуться в Украину со стороны Зеленского оказался обычным пиаром и ****#жом!
02.05.2020 02:07 Ответить
А это что новость для кого то была . Осел только балаболить может и не более . Это было понятно всем еще до выборов , после его обещаний зарплаты в 4 штуки баксов учителям.
02.05.2020 10:23 Ответить
Зеленая эпоха - когда, и садик , и зарплата это плохо, лишь олигархам крупно не везло, поскольку деньги это зло.
02.05.2020 08:39 Ответить
Мне вот интересно , в окружении Осла Оманского все дебилы , или просто бояться умнее Осла быть , бо тут же пинком под зад получат.
02.05.2020 10:25 Ответить
Не дебилы , они очень умные люди и Зеленский тоже не дурак , просто служат они другому народу!
02.05.2020 10:54 Ответить
Вот на счет Осла я точно уверен , что он идиот . Умный человек перед тем как стать президентом страны , хотя бы Конституцию прочитал и выучил права и обязанности президента , а не рассказывал , что он думал , что начнет всех сажать , а потом ему объяснили , что президент этого делать не может . Да и Леша Самокат будучи премьером , утверждал , что в вовиной голове пусто и там туман.
02.05.2020 11:11 Ответить
 
 