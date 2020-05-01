Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко
Страны, которые заинтересованы в сезонных работниках из Украины, должны предоставить им официальное трудоустройство на срок не менее чем три месяца и пакет соцстрахования, в первую очередь, медицинского.
Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.
"По возможности, мы ожидаем централизованного обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших работниках. Мы также ожидаем гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированным и организованным, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие необходимые меры медицинской безопасности будут обеспечены как в странах, куда приезжают наши работники, так и при возвращении их в Украину", - сказал он.
Пристайко добавил, что сейчас ведутся консультации с заграничными партнерами, украинскими перевозчиками, авиалиниями.
"Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны, но мы осведомлены, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы сейчас не можем, но и искусственных препятствий не будем создавать", - пояснил вице-премьер.
А це значить, що дуже великий відсоток українців, не зможе влаштуватись там на роботу.
Наголосували.
Будут . Заробитчанане , ховайте ваши гроши подальше
Ватники так надрачивали на союз и вот мечты сбываются
поскользнуться...
Немає ніякої довіри Державі, що тоді, що зараз..
Кинуть та нахлєбуть, ще й винним зроблять...
Ну так і сидіть в своїй дермократичній Європі і не хрін шастать туди-сюди!
А переведенные $$$ - это не помощь? Не боится правительство в следующем году остаться без добавочных 16 млрд $ в стране? Сколько там вы ждете от МВФ?
а то возомнили себя какими-то вождями