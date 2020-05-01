Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко

Страны, которые заинтересованы в сезонных работниках из Украины, должны предоставить им официальное трудоустройство на срок не менее чем три месяца и пакет соцстрахования, в первую очередь, медицинского.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"По возможности, мы ожидаем централизованного обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших работниках. Мы также ожидаем гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированным и организованным, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие необходимые меры медицинской безопасности будут обеспечены как в странах, куда приезжают наши работники, так и при возвращении их в Украину", - сказал он.

Пристайко добавил, что сейчас ведутся консультации с заграничными партнерами, украинскими перевозчиками, авиалиниями.

"Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за границей, на их помощь в развитии страны, но мы осведомлены, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы сейчас не можем, но и искусственных препятствий не будем создавать", - пояснил вице-премьер.

