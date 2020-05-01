РУС
Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский

Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за решение, которое позволит быстрее рассмотреть закон о регулировании банковской деятельности и даст возможность продолжать сотрудничество с МВФ.

Об этом он сказал в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди прочего, я хочу поблагодарить народных депутатов Украины, а особенно партию "Слуга народа", которые вчера разблокировали принятия банковского закона. 16 тысяч правок нас не испугают и не сорвут важное сотрудничество Украины с МВФ. Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу. Думаю, народу Украины все стало окончательно ясно: результат на табло", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада запустила специальную процедуру рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта

Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский - Макрону: "Закон о банках для нас в приоритете. Я уверен, что мы его проголосуем"

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

+28
Зеля такий безпечний...
Наче МФВ сидить і чекає - коли ж це вони приймуть закон і ми нарешті дамо їм позику.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:35 Ответить
+27
щяс... дєржи екран ширє...

Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2858
показать весь комментарий
01.05.2020 19:37 Ответить
+25
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y @n6j1K0PZH4vMK0y https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1255189635212460034 28 апр.

Слуги наріду пробили нове дно - кажуть, шоб не було дефолту потрібно припинити виплату пенсій. А може потрібно припинити платити шалені гроші міністрам та депутатам? І здати амєрам на поруки Бєню Каламойскава в обмін на кредит МВФ?

Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8343
показать весь комментарий
01.05.2020 19:39 Ответить
не істери.колись вам бацька кишки випустить. і правильно зробить.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:43 Ответить
А почему бы не поистерить, ведь ты до сих пор не сказал, что в США бомжи по помойкам лазят и тебе, потому, не зазорно....
показать весь комментарий
01.05.2020 20:49 Ответить
Непогано було би, якщо кожен зеприхильник почав на одязі носити агітку за Зе. Особливо це треба, коли Зе буде тікати з грошима.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:06 Ответить
Коли вже у вас будуть нові методички?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:13 Ответить
Запитай у свого куратора в Лахтє!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:14 Ответить
Я його куратор!
Але я також не знаю коли у вас будуть нові методички!
І мені це теж стало цікаво
показать весь комментарий
01.05.2020 20:23 Ответить
Зверніться до свого куратора, а поки спам.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:27 Ответить
Вище мене нікого вже нема!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:40 Ответить
Удивительно, про старые Лахта знает, а про новые - нет! И здесь Порошенко вам в штаны наложил... А может Г+Г вы теперь не нужны и они забили, а не забли рассказать, что у "порохоботов" давно новые методички ещё с Евролаба, когда ссыкун зассал сдать анализы.. позавчера.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:28 Ответить
Ти мені не цікавий...
показать весь комментарий
01.05.2020 20:41 Ответить
Потому, что "https://www.youtube.com/watch?v=kqdJfQzZqZE А ещё очки надел, изобретатель, интеллигент несчастный! "?
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5174
показать весь комментарий
01.05.2020 20:46 Ответить
а когда подштаники сменишь, бо в старые Порох насрал?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:39 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2020 20:42 Ответить
Ти копіпейсти свої методички, "трударику". Крок праворуч-ліворуч - розстріл. І попереду - суд Лінча. Чогось тролячий цех забув мем "мінстець". І не лається єврейським прізвищем Вальцман. До відома ідіотів: "Вальцман" можна перекласти як "чоловік, який танцює вальс (Waltz)" Хто із екс-президентів мав два відомих хоббі - шахи і танці? Чи не Крафцман?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:50 Ответить
ты лучше за свои методички думай, а то никакого креатива, совсем, мрази кацапские ох@ели
показать весь комментарий
01.05.2020 21:20 Ответить
Просрать 150 миллиардов профицита бюджета и золотовалютного резерва в 24 миллиарда долларов,это суметь надо.даже у Кучмы и Кравчука это не получилось,а Зеля смог....
показать весь комментарий
01.05.2020 20:09 Ответить
Меньше чем за год!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:16 Ответить
90 лярдів було просрано на курсі і на вимиванню бабла на базовій ставці Нбу..
ось тут Гонтарєва,смолій і рожкова 'постарались'
показать весь комментарий
01.05.2020 22:12 Ответить
Бий зелених,рятуй Україну!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:10 Ответить
Як це допоможе в боротьбі з дефолтом?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:15 Ответить
А навіщо ви його хочете зробить?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:23 Ответить
Хто це - ВИ?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:32 Ответить
ви.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:36 Ответить
Власне я, якраз і не хочу!
А ось чому ви це хочете, навіть і не секрет!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:38 Ответить
и, что Моника таким зебилам как ты еще платит?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:40 Ответить
Хто така Моніка?
І чому вона повинна мені платити?
показать весь комментарий
01.05.2020 20:44 Ответить
Это вислюк оманский которого ,тебе подобные зедебилы избрали ,ровно 1 год назад.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:24 Ответить
він на стажуванні, білєти пообіцяли на 95 скотодвір.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:45 Ответить
Я все ж таки гадав, що ти українець...
Але лахта завжди себе видає
показать весь комментарий
01.05.2020 20:53 Ответить
то який в біса дефолт ? якщо він і буде то завдяки вам зєбілам.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:46 Ответить
Читай вище...
І ти мені більше не цікавий...
показать весь комментарий
01.05.2020 20:54 Ответить
ти ніхто і звать тебе ніяк. пока зєбіл.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:58 Ответить
Щоб частково списати борг, а решту відтермінувати та зняти навантаження на Держбюджет.
показать весь комментарий
02.05.2020 01:42 Ответить
Дефолт буде по-любому. Зеленський та Шмигаль вже розпочали переговори з кредиторами.
показать весь комментарий
02.05.2020 01:41 Ответить
Побачимо.
І пам'ятайте вам не вийде втекти, якщо щось.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:12 Ответить
Багато хто втече, але головне це каяття його виборців. Без цього не буде виборів.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:16 Ответить
Гройсман был плохим премьером Украины,раз столько бабла оставил Зеле.Зуб даю...
показать весь комментарий
01.05.2020 20:13 Ответить
Примут про банки - так просрут про НАБУ....
показать весь комментарий
01.05.2020 20:17 Ответить
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 942
показать весь комментарий
01.05.2020 20:17 Ответить
"Думаю, народу Украины все стало окончательно ясно: результат на табло".-Зеленский.Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7921Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9809
показать весь комментарий
01.05.2020 20:17 Ответить
Яценюк в 2014 году сказал в Раде.Казна пуста,на счету Казначейства Украины 107 тысяч гривен...
показать весь комментарий
01.05.2020 20:20 Ответить
Так і було. Це для мене було нібито вчора!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:26 Ответить
Все равно слуги уроды разворуют этот кредит.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:24 Ответить
Кредиту не буде.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:26 Ответить
Фігвам буде.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:06 Ответить
кто его знает, что он там говорит ...
показать весь комментарий
01.05.2020 20:30 Ответить
А жаль...
показать весь комментарий
01.05.2020 20:44 Ответить
" Я особенно благодарю фракцию Слуги Народа, которая разблокировала принятие Закона..." Т.е Бубочке не доложили, что его депутаты, Слуги Народа, вначале ЗАБЛОКИРОВАЛИ этот закон, а теперь "милостиво" его разблокировали. Вот счастье, то!
показать весь комментарий
01.05.2020 21:06 Ответить
"Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА.

Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
показать весь комментарий
01.05.2020 21:19 Ответить
Кацарылый,зедебил?
показать весь комментарий
01.05.2020 21:26 Ответить
У вас всегда такая бедная фантазия или сегодня неудачный день?
показать весь комментарий
01.05.2020 21:51 Ответить
сайт-відомий лахтінський фейкомет
показать весь комментарий
01.05.2020 22:09 Ответить
А программа рашки какую цель преследует, зебил? Нет такого в методичке?
показать весь комментарий
01.05.2020 22:54 Ответить
Шутку понял-смешно.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:37 Ответить
Свежо предание.......
показать весь комментарий
01.05.2020 22:02 Ответить
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2480Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5824
показать весь комментарий
01.05.2020 22:07 Ответить
Лицемірство. Цей закон можна було прийняти в цілому ще в першому читанні, так ні затіяли поправкоклоунаду.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:09 Ответить
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
показать весь комментарий
02.05.2020 01:39 Ответить
Допоки буде земля з кріпаками-будуть і кредити від МВФ,бо МВФ-це і є дійна корова для українського олігархату.Правда,розраховується за те молоко український народ вже 29-ть років надрами,землею та кріпаками і буде розраховуватися ще дуже довго аж поки не втратить землю та кріпаків.
показать весь комментарий
02.05.2020 02:57 Ответить
Украине нужна валюта не зря зеленка кризис в стране устроил.
показать весь комментарий
02.05.2020 03:13 Ответить
хорошо. всё правильно.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:52 Ответить
Идет пятый месяц, как ЗЕбанарии не могут принять этот закон. Шо правильно?
показать весь комментарий
02.05.2020 13:43 Ответить
всё правильно. и не обзывай потужную мармеладную партию ЗЕбанариями.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:28 Ответить
Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3684
показать весь комментарий
02.05.2020 10:16 Ответить
Бреше і не зеленіє. Чому не прийнято було в першому читанні? Чому пішли по іншій процедурі, яка дає всі козирі в руки судам, щоб його признати недійсним?
показать весь комментарий
02.05.2020 10:23 Ответить
Как там насчёт сотрудничества со своим народом - оно будет сорвано или уже нечего срывать, бо его не существует? "Завтра покушаем борщ, если сосед денег займёт."
показать весь комментарий
02.05.2020 12:27 Ответить
скоро 1+1 начнет мочить Бубочку . Петушинский уже пишет тексты !
показать весь комментарий
02.05.2020 12:32 Ответить
Поезд МВФ уже месяц, как прошел мимо.

ЗЕленая мартышка может разве что вслед покричать теперь.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 