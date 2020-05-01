Физлица-предприниматели I и II групп получат около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство запускает антикризисную программу, по которой физические лица-предприниматели смогут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет.
Об этом он сказал в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.
"В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй групп налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до 10 лет. После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тыс. семей физических лиц-предпринимателей смогут получить такую помощь", - сказал он.
Зеленский отметил, что программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены.
А самі підприємливі вже побігли шукати алкашок з 10-ма дітьми з обіцянками купити бухло і закуску за пару підписів і документи))
Или вообще - взрослые? Идти к ним с протянутой рукой?