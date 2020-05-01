РУС
Физлица-предприниматели I и II групп получат около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство запускает антикризисную программу, по которой физические лица-предприниматели смогут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет.

Об этом он сказал в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй групп налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до 10 лет. После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тыс. семей физических лиц-предпринимателей смогут получить такую помощь", - сказал он.

Зеленский отметил, что программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены.

Также на Цензор.НЕТ: Представители малого бизнеса протестовали во Львове: "Накормите моих детей, и я останусь дома". ФОТОрепортаж

дети (6732) Зеленский Владимир (21968) карантин (16729) предприниматели (1237) соцвыплаты (507)
Мозгов понять обратное нет от слова совсем

Физлица-предприниматели I и II групп получат около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 828
01.05.2020 20:38 Ответить
Я так понял остальным украинцам с детьми деньги не нужны. Интересный подход. Мне вот любопытно чем дети предпринимателя лучше детей работников того самого предпринимателя.
01.05.2020 20:25 Ответить
Благодетель, твою дивизию. Один из выходов для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги, а не жижу.
01.05.2020 20:28 Ответить
Ухх, класна схема. Я вже бачу черги з мамочок, що реєструють на себе ФОП)))) замахаєтесь вкидати в цю бездонну діру бабло.
А самі підприємливі вже побігли шукати алкашок з 10-ма дітьми з обіцянками купити бухло і закуску за пару підписів і документи))
01.05.2020 21:28 Ответить
Нет смысла. Налог же около 2000 грн.
01.05.2020 21:41 Ответить
Ні. За квартал в районі 3000.
01.05.2020 22:04 Ответить
Ну положим не самый большой налог. Многие больше платят.
01.05.2020 22:18 Ответить
Отмените на хрен карантин и дайте людям нормально работать, а эти подачки засуньте себе в жопу.
01.05.2020 21:31 Ответить
Золотые слова. Тем более думаю большая часть этим вирусом уже переболела и даже этого не заметили.
01.05.2020 22:10 Ответить
А остальным, что делать? Вешаться?
01.05.2020 21:40 Ответить
ФОП. ДИТИНА ДО 10 РОКІВ. 2000ГРН. Що повинно статись щоб президент звязав це все до кучі і озвучив це так ніби він винайшов вакцину?Бюджет вже в ручному управлінні?
01.05.2020 21:48 Ответить
в бюджете дыра 300 млрд, а эта зеленая **** деньгами разбрасывается. лучше б перестал воровать со своими подельниками, тогда глядишь и люди начали зарабатывать.
01.05.2020 21:52 Ответить
Живи сам на 2000 гривен ***** зеленый
01.05.2020 22:02 Ответить
Фізособи-підприємці I і II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5704
01.05.2020 22:13 Ответить
Когда??? Медикам уже обещали, и что? На данный момент Кабмин еще не утвердил порядок подачи документов (вчера с Минсоцполитики в чате общался). Когда утвердит и утвердит ли - не понятно
01.05.2020 22:13 Ответить
Своих детей пусть содержат на 2000 грн.
01.05.2020 22:17 Ответить
Акуеть!
01.05.2020 22:40 Ответить
Фізособи-підприємці I та II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 298
01.05.2020 23:00 Ответить
шмаркля визивае лише огиду
01.05.2020 23:00 Ответить
Ахахахахахахахахаха)))))
01.05.2020 23:46 Ответить
а що, після 10 років це вже не діти? ви там що курите шановні?
02.05.2020 07:51 Ответить
По мнению сопли дети от 10 до 18 лет есть не хотят, ходят голыми и т.д. Вот почему выбрали именно до 10 лет, а не до 8 или до 12?
02.05.2020 08:24 Ответить
Откуда они знают сколько и чего надо детям и в каком возрасте? Им папы-мамы просто "доставали из тумбочки" и обеспечивали. Неужели кому-то ещё непонятно, что, все поголовно, кто сейчас издаёт такие указы и постановы - выращены в теплицах и оранжереях и как оно там, за пределами оранжереи, не имеют ни малейшего понятия
02.05.2020 12:23 Ответить
Витяг із власного гаманця свої гроші і роздав бідним. Як мило. Коли все стоїть раком, а президент яко Христос всіх нагодував однією скибкою хліба.
02.05.2020 08:30 Ответить
хорошо. правильно.
02.05.2020 08:48 Ответить
А как быть ФОПам, у кого дети старше 10?
Или вообще - взрослые? Идти к ним с протянутой рукой?
02.05.2020 09:16 Ответить
Хахаха, а после 10 дети сами себя обеспечивают?
02.05.2020 10:21 Ответить
Зеленский и Шмыгаль - принесите своим жёнам по 2 тыс грн на месяц на содержание ребёнка - послушаем куда и какими словами ваши жены вас пошлют. Вон вашей прохвессионалке Новосад 36 тыс. в месяц на ребёнка не хватает.
02.05.2020 12:17 Ответить
Фізособи-підприємці I та II груп отримають близько 2 тис. грн на дитину віком до 10 років, - Зеленський - Цензор.НЕТ 637
02.05.2020 14:54 Ответить
