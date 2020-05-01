РУС
По худшему сценарию, уже в 3-4 квартале будут проблемы с ликвидностью и выплатами зарплат и пенсий, - Яценюк

По худшему сценарию, уже в 3-4 квартале будут проблемы с ликвидностью и выплатами зарплат и пенсий, - Яценюк

Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает, что зарплаты, пенсии и социальная помощь в 2020 году в лучшем случае будут заморожены, в худшем — в 3-4 квартале возникнут проблемы с их выплатой.

Об этом он заявил во время онлайн дискуссии Киевского форума "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020 году в лучшем случае зарплаты, пенсии, социальная помощь будут заморожены. В худшем - прогнозирую при этих доходах государственного бюджета, что уже в 3-4 квартале будут проблемы с ликвидностью, как платить зарплаты и пенсии. Также будет падение средней заработной платы в реальном секторе экономики", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что следует ожидать значительный уровень безработицы. Как из-за стагнации украинской экономики, так и из-за потери возможности работать за рубежом украинцам, которые ранее приносили в страну 12 млрд долларов, а по оценкам Всемирного банка - до 16 млрд долларов выручки.

Он добавил, что в связи с падением цен на энергетику должна упасть стоимость так называемой коммунальной нагрузки, "но только в том случае, если удержат курс". "Чтобы удержать курс, - без программы с Международным валютным фондом ничего не будет. А чтобы была программа с МВФ, необходимо принять банковский закон и сохранять независимость украинских антикоррупционных органов, которые мы создали еще при нашем правительстве", - подчеркнул Яценюк.

Падение цен на энергоносители в мире, с одной стороны хорошо для Украины, отметил он, - это уменьшение расходов на транспортировку, уменьшение расходов для армии на приобретение горючего и для домохозяйств: "В то же время - это падение доходов государственного бюджета, ведь рента меньше, уменьшение ВВП, ведь не будет капитальных вложений, и уменьшение в целом налоговой базы".

Кроме того, по словам Яценюка, для граждан еще и усложнится доступ к кредитам, для банков будет проблема с увеличением количества так называемых плохих кредитов: "Точно так же в реальном секторе экономики будет падение как промышленной аренды, так и непромышленной недвижимости".

Арсений Яценюк подчеркнул, что украинская экономика чрезвычайно зависима от мировой. В частности, из-за экспорта стали, металла, руды и аграрной продукции: "Совершенно ясно, что первыми под удар сейчас попадут именно украинские металлурги. Падение глобального потребления означает падение объемов продаж, а это - падение валютной выручки в стране, падение доходов государственных, что означает падение социальных стандартов в Украине".

"В 2020 году нас может вытащить аграрная продукция. И здесь будет зависеть от мировых цен на рынке и от урожая", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил лидер "Народного фронта", теоретически может помочь ИТ, однако это недостаточные объемы, чтобы вытащить украинскую экономику.

В условиях мировой стагнации, подчеркнул он, замерла и сфера услуг: транспорт, туризм, сфера обслуживания.

"Результат уже сегодня. Еще нет полных последствий вируса, а уже сегодня невыполнение государственного бюджета - 52 миллиарда гривен, минус 15%. Дефицит бюджета беспрецедентный. Говорят, что он будет 300 миллиардов". Яценюк напомнил, что когда был избран главой правительства, в то время, когда Россия напала на Украину, дефицит бюджета был 5%, а сегодня - 8%", - подчеркнул он.

"С этим мы реально столкнемся в 2020 году. И этому надо давать ответ безотлагательно", - подчеркнул Яценюк.

"Этот медицинский кризис вылечит мир от популизма, дилетантства и невежества. Этот кризис должен всех привести к пониманию, что каждый должен заниматься своей работой и отвечать за каждое направление работы. И поэтому он может привести к определенным политическим тектоническим изменениям", - подчеркнул он.

Яценюк обратился к нынешним политическим лидерам: "Мы вам оставили "подушку". Надо честно признать, что и "подушка", которая была создана в 2014-2016 годах, в том числе и успешно использовалась, и проедалась. Теперь надо делать новую. Берите те рецепты, которые были, проявляйте политическую волю, ведите дальше страну по пути реформ".

"Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности. Этот кризис может сделать Украину сильнее", - подытожил Яценюк.

