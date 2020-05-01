Украина благодаря карантину избежала такой ситуации с коронавирусом, как в Италии, - Ляшко
Украине удалось избежать повторения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, как в Италии, благодаря вовремя введенному двухмесячному карантину.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат", - написал Ляшко.
Он подчеркнул, что введение карантина было необходимо для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на случаи коронавирусной болезни.
Читайте также: Метро будет открываться в последнюю очередь, - замглавы ОП Тимошенко
Также Ляшко отметил, что у больниц есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается.
"Люди, которые попадают с ковидом в больницы, должны знать: каждого примут и каждому помогут", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хотя версия его разработки в россии в "Вектор" ,а потом его распространенние с Уханя более вероятна..
Однокурсник Путіна Швець: Після вибуху на "Векторі" Кремль запанікував. Вирішили занести вірус в Ухань і перевести стрілки на китайців
Колишній радянський розвідник, однокурсник президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив конспірологічну теорію про те, що коронавірус в Ухань "занесли" російські спецслужби.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-odnokursnik-putina-shvets-pislja-vibuhu-na-vektori-kreml-zapanikuvav-virishili-zanesti-virus-v-uhan-i-perevesti-strilki-na-kitajtsiv-1494168.html
Все еще впереди.... Ну например в ноябре заедет один зараженый откуда-то в страну и все начнется сначала...
де Ляшко бачить "позитивну динаміку",я не знаю.. (
10406...10861(+455)....11411(+550)
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4656
5е предложение:
28 236 умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.
То есть точное количество умерших именно от коронавируса в Италии НЕИЗВЕСТНО. Известным оно и не станет, так как тела по-быстренькому кремировали.
Родные умерших уже подают в суд на правительство и требуют расследования.
P.S.Лікарям,які працювали з хворимиCOVID виплатять по тисячі.Може їм і вигідно приписувати кількість хворих.Ну,раді тої тисячки.Але,пане Роман,в Італії закон такий,якщо ти переїхав людину машиною,то твоя страхівка оплатить потерпілій сім'і важку утрату.Але,якщо ти вкрадеш в держави,то держава тебе обдре,як липу.Римське право.
то у тебе "епідемії немає", то у тебе "Біл гейтс заражає весь світ" ))))))))))))))))))))))))))))))))))
«Согласно исследованиям китайских и итальянских ученых, в подавляющем большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме, - отмечают авторы обращения, - Особо нужно обратить внимание на то, что независимые учёные считают, что достоверно выявить новый коронавирус достаточно сложно, и диагностируется он произвольно. Ведь вирус очень изменчив, как говорят практики, и его «поймать» тестами просто нельзя, он слишком быстро мутирует. Из-за этого не может быть создан тест на коронавирус, не может быть от него создана и вакцина»
при владі в Італії популісти ..https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/5/7078365/ Гірші за Берлусконі: все про перемогу правих та популістів на виборах в Італії
Антисистемний та євроскептичний "Рух 5 зірок" (M5S) не просто став лідером, а й отримав більше, ніж йому прогнозували. Високі результати показали також праворадикали з "Ліги Півночі" (Lega Nord).
Разом https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/5/7078359/ євроскептики отримують понад половину голосів у обох палатах парламенту, а один з італійських "друзів Путіна" всерйоз претендує на посаду прем'єра.
прої..али вчасне встановлення карантину на місяць -тепер хочуть здатися добренькими"....
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Роман Шухевич 845e1c53
це тут ні до чого, карантин це дурантин
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Варнякання владних Злочинців - Нікчемне Ніяких досягнень окрім суцільного Зубожіння нема й непрогнозується...!
у вас свое отношение к английским деткам..
"ежу понятно" :
Non ti preoccupare. Medico necroscopo obbligatoriamente fa prelievo ai deceduti con diagnosi clinica Coronavirus oppure se non si possa escludere tale diagnosi. PCR viene pronta fra 6 -7 gg.
это впячетляет. Мы не бараны мы кролики. Так про нас и скажут нащадки. Это все равно что боятся темноты. Одичалые и темные кролики.
В одній лікарні в білорусі вмирає більше ,ніж в Україні.
"от неустановленной пневмонии"...
Баста!, [02.05.20 08:42]
"В больнице каждый день умирают люди от короновируса в среднем по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут". Врач из Светлогорска Наталья Костур заболела коронавирусом. Сейчас она находится в больнице в Гомеле, откуда и написала о том, что с ней случилось.
"Я больна Covid-19, - пишет Наталья. - Заразилась в медучреждении, где сама и работаю. Началось всё с простуды - насморк с раздражением в горле. Несмотря на простудные проявления, я активно работала, ходила в магазин, общалась с людьми. В медучреждении я предупредила о том, что простывшая и работать не могу, на что мне старшая сказала: одень маску и работай. И я работала!
Скольких я заразила? Не знаю. Далее все начало усугубляться, горло превратилось в кусок мяса за 4 дня. Мне дали больничный назначив амбулаторное лечения на дому. Лечили как ангину. Горло болело, не могла глотать, не ощущала вкусов, запахов. Несмотря на мой недуг, мне даже не был сделан тест на коронавирус.
На пятый день поднялась температура до 38.7, появился страх, дыхание затруднилось, началась одышка, было паническое состояние. Я вызвала "скорую", описав по телефону своё состояние, "скорая" приехала довольно быстро. Работники медпомощи в в противочумных костюмах успокоили меня, укололи жаропонижающие, успокаивающие и сказали, что заберут в ночное время, чтобы не будоражить людей, не поднимать панику. Ночью приехала карета "скорой" с капсулой и меня в панцире забрали в инфекционное отделение, там взяли все анализы сделали тест на коронавирус.
Состояние моё ухудшалось, синели губы, намекая на сердечную недостаточность. Ближе к обеду меня направили в Гомельскую городскую клиническую больницу №2 и сразу определили в реанимационное отделение, подключив к аппарату ИВЛ. Сама я не могла уже дышать, теряла сознание, синкопальное состояние не покидало меня, жизнь переоценилась и поделилась на до и после.
Шесть дней искусственного дыхания. Сейчас я в отделении интенсивной терапии на кислородных подушках лежу и могу написать о том ужасе, который пережила здесь.
Хочу предостеречь соотечественников, светлогорцев. Сидите дома, никого не пускайте в своё жилище, постарайтесь не вызывать к себе сантехников и различных коммунальных служб, держите дистанцию 2 метра. Не пускайте детей в школы, прислушивайтесь к своему здоровью, берегите себя своих близких.
В Беларуси удручающая ситуация, переходящая в катастрофу, больных всё больше и больше. Больница переполнена, я в этой больнице уже 13 дней, лёгкие мои функционируют на 1/3 легочная ткань фактически сгорела, появился тромбоз из за недостатка кислорода и высокой температуры. Что будет дальше = не знаю.
В больнице каждый день умирают люди от короновируса в среднем по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут в ночное время отчётливо слышно доносятся вопли медсёстр и санитарок. Слышала разговор о том, если в ближайшее время ситуация сохранит тенденцию к увеличению больных; то больных с короной начнут сортировать на тех кто моложе и кого можно спасти и на тех, кто обречен. Аппаратов ИВЛ на всех не хватит.
В Беларуси официально коронавируса нет, так выгодно чиновникам считать. Меньше ассигнований нужно на преодоление пандемии. Нет человека - нет проблем, помните? В Беларуси всё хорошо, страна для жизни, здесь всё создано что бы жить и радоваться, так считает правитель наш. Я Наталья Костур! Я не хочу анонимности. Опубликуйте этот крик души".
А в Киеве - дядька!
Речь идёт об ощущениях после часов надрывного кашля.
Очень интересно кому принадлежат эти сферы бизнеса - чтобы знать в чью рожу бросать кирпич, а без этого увы - карантиноцид не закончится
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
антитіла можна отримати лише на певний штам вірусу,якщо ним перехворів,або якщо вакцинувався раніше..
тому майже щороку пропонують вакцинуватись від іншого штаму грипу...
після послаблення карантину з 11 травня..
1. Пандемия закончится, когда 70% населения переболеет и приобретёт иммунитет. Или привьётся.
2. Смысл карантина в том, чтобы эти 70% переболели не за неделю, забив все больницы и морги, а за несколько месяцев.
Ещё вапросы!
котрі теж мріяли політичних противників всіх замучити уконцтаборах..
добре,що
1)порохнявих не 25,а лише 8 відсотків...а це вже мрагнес..
2)Ублюдочних припіз*ків,таких як ольга світла,навіть серед порохоботів -мізер...
...а це вже мрагнес..
лише 8 відсотків...а це вже маргінес..
Когда заболеет 1000 человек, а есть больница на 100 пациентов, из них умрёт БОЛЬШЕ если:
а) Вся тысяча заболеет за неделю и больнице он будут лежать в коридорах и туалетах, а врачи будут не успевать к ним подойти
б) Тысяча человек будет болеть по 100 человек в месяц?
Идиоты, прости, Господи!