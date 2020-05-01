Чешского пива в этом году может не быть: хмель не посадят без украинских заробитчан
Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан просил правительство продлить чрезвычайное положение, потому что без него из страны могут уехать украинские заробитчане, а без них некому будет посадить хмель.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Украинцы составляют большинство сезонных рабочих в Чехии - без них не обходится ни посадка, ни уход, ни сбор хмеля, необходимого для пивоварения. Также рабочие руки нужны для сбора ягод, спаржи, и фруктов, а сельскому хозяйству страны уже не хватает около 3 тысяч человек. Отъезд еще 5 тысяч может иметь катастрофические последствия для чешских фермеров, считает отраслевой министр Мирослав Томан.
"Для нас наступают очень тяжелые времена - некому высаживать хмель, ухаживать за ним и собирать, так же некому собирать ягоды, урожай которых уже созревает, летом не будет, кому собирать фрукты", - сказал представитель сельскохозяйственного союза Чехии Владимир Пиха.
Читайте на Цензор.НЕТ: Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко
По словам Владимира Пихи, всего в сельском хозяйстве 10-ти миллионной Чехии работает около 100 000 человек, но на сезонные работы к ним добавляется еще 10-15 тысяч рабочих из-за рубежа. В этой сфере трудятся болгары, румыны, молдаване и даже монголы, но 60-70% все же составляют украинцы.
Он добавил, что правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось.
"Мы уже договаривались и о специальном авиасообщении, но украинское правительство не позволило вылет из Украины. Есть какая-то маленькая часть людей, которая успела получить рабочие визы - для них мы хотели договориться об автобусном коридоре и о поездах, но пока еще не можем об этом договориться, потому что нужно было бы пересекать границу двух или трех стран. Но самое главное, мы не можем пока решить ключевую проблему - с визами", - рассказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра". ВИДЕО
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 17 мая. Когда оно окончится, украинцам, у которых к тому времени окончится виза, придется возвращаться домой для ее продления.
"Из официальной чешской статистики мы знаем, что на начало года в Чехии имели вид на жительство более 150 000 украинцев. Сколько из этих людей находятся по каким визам, и когда эти визы заканчиваются - такой информации у нас нет", - сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
В Ужгороде с пивом проблем нет ))
догосподарювались без українців !
они на плантациях работают лучше всех...
белых рабов в Чехию не завезут в этом сезоне....
последние презики - уголовник, барыга и шут как то не сильно развили Украину....
Может в следующий раз попробуем таксиста? - таксисты все знают...
Как вам моя идея Малороссы...?
"Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем", - Пристайко
А в темное пиво, вообще, колотят всякую дрянь, хмель там уже лишний.
мексинацы он кактусы доят - "Corona".....
чешское четвертое в очереди - после немецкого, голландского и мексиканского
ай да деда подкожник
ну партбилет из матраса выколупайи цемни - многим легчает
Видно зелені долб...би запросили за рабів кругленьку суму...
Источник: https://censor.net/n3192930
"Мы уже договаривались и о специальном авиасообщении, но украинское правительство не позволило вылет из Украины.
Теж «заробітчянє» ?
впадлу їм сільським господарством займатися
В ельском хозяйстве задействовано 100 тыс. людей, но без 5 тыс. украинцев все рухнет. Ага, как же.
Ну и по делу - основной поставщик хмеля в мире - Китай. Поставляют прессованый хмель, так и хмелевой экстракт. Все ведущие мировые компании берут в Китае.
И чехи если что спокойно перейдут на Китай.
украинцы вкалывают, а потом через 3 месяца как тур виза заканчивается сам же начальник и сообщает в департамент миграции. и "хитрому" украинцу, считавшему что безвиз дает право работать, дают запрет на въезд в европу на 5 лет и предписания покинуть эстонию в течении 5 дней....
За останні 30 років площі вирощування хмелю в Україні зменшилися з 7,4 тис. Га (у 1990 р) до 0,4 тис. Га (в 2019 г.), тобто в 18,5 рази. Тепер виробництво хмелю забезпечує лише 20% потреби пивоварних компаній, решта - імпортується.
Починаючи з 2012 р хміль в Україні вирощується тільки в чотирьох областях, хоча ще в 2004-2005 рр. налічувалося 9 регіонів-виробників хмелю. Хмелярство зникло в 5 областях. А кількість діючих господарств скоротилося з 60 до 19.
Зараз основна площа насаджень хмелю (74%) зосереджена в Житомирській області. Вона лідирує і за валовим збором, забезпечуючи 83% хмелепродукції. Решта хмелеплантацій розташовані у Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Хмелепродукти, виготовлені з українського ароматичного одного з наілучшого в світі хмелю, високо цінуються на міжнародному ринку. Підтвердженням цьому є той факт, що більша частина вітчизняної продукції йде на експорт. Зокрема, в 2018 році було експортовано 274 т хмелю: в Чехію, Білорусь, в дружню нам Російську *********. Імпортовано було ж більше ,332 т хмелесировини. Найбільшими імпортерами стали Німеччина (83%) і США (13%). Доводиться витрачати багато валюти якої в Україні просто завались, навіть на імпорт хмелю.
в Польше клубнику убирить
в Чехии хмель
в Италии попы некому мыть
и так далее и тому подобное
а сами что
украинские яблоки -- всегда ценились
орехи не вывозить
пшеницу тоже
рукастый народ только надо поддержать
ни телевизора ни машины ничего не производим
нетустрану назвали Гондурасом