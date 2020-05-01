Чешского пива в этом году может не быть: хмель не посадят без украинских заробитчан

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан просил правительство продлить чрезвычайное положение, потому что без него из страны могут уехать украинские заробитчане, а без них некому будет посадить хмель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Украинцы составляют большинство сезонных рабочих в Чехии - без них не обходится ни посадка, ни уход, ни сбор хмеля, необходимого для пивоварения. Также рабочие руки нужны для сбора ягод, спаржи, и фруктов, а сельскому хозяйству страны уже не хватает около 3 тысяч человек. Отъезд еще 5 тысяч может иметь катастрофические последствия для чешских фермеров, считает отраслевой министр Мирослав Томан.

"Для нас наступают очень тяжелые времена - некому высаживать хмель, ухаживать за ним и собирать, так же некому собирать ягоды, урожай которых уже созревает, летом не будет, кому собирать фрукты", - сказал представитель сельскохозяйственного союза Чехии Владимир Пиха.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко

По словам Владимира Пихи, всего в сельском хозяйстве 10-ти миллионной Чехии работает около 100 000 человек, но на сезонные работы к ним добавляется еще 10-15 тысяч рабочих из-за рубежа. В этой сфере трудятся болгары, румыны, молдаване и даже монголы, но 60-70% все же составляют украинцы.

Он добавил, что правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось.

"Мы уже договаривались и о специальном авиасообщении, но украинское правительство не позволило вылет из Украины. Есть какая-то маленькая часть людей, которая успела получить рабочие визы - для них мы хотели договориться об автобусном коридоре и о поездах, но пока еще не можем об этом договориться, потому что нужно было бы пересекать границу двух или трех стран. Но самое главное, мы не можем пока решить ключевую проблему - с визами", - рассказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра". ВИДЕО

Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 17 мая. Когда оно окончится, украинцам, у которых к тому времени окончится виза, придется возвращаться домой для ее продления.

"Из официальной чешской статистики мы знаем, что на начало года в Чехии имели вид на жительство более 150 000 украинцев. Сколько из этих людей находятся по каким визам, и когда эти визы заканчиваются - такой информации у нас нет", - сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.