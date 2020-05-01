РУС
Новости
Чешского пива в этом году может не быть: хмель не посадят без украинских заробитчан

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан просил правительство продлить чрезвычайное положение, потому что без него из страны могут уехать украинские заробитчане, а без них некому будет посадить хмель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Украинцы составляют большинство сезонных рабочих в Чехии - без них не обходится ни посадка, ни уход, ни сбор хмеля, необходимого для пивоварения. Также рабочие руки нужны для сбора ягод, спаржи, и фруктов, а сельскому хозяйству страны уже не хватает около 3 тысяч человек. Отъезд еще 5 тысяч может иметь катастрофические последствия для чешских фермеров, считает отраслевой министр Мирослав Томан.

"Для нас наступают очень тяжелые времена - некому высаживать хмель, ухаживать за ним и собирать, так же некому собирать ягоды, урожай которых уже созревает, летом не будет, кому собирать фрукты", - сказал представитель сельскохозяйственного союза Чехии Владимир Пиха.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем, - Пристайко

По словам Владимира Пихи, всего в сельском хозяйстве 10-ти миллионной Чехии работает около 100 000 человек, но на сезонные работы к ним добавляется еще 10-15 тысяч рабочих из-за рубежа. В этой сфере трудятся болгары, румыны, молдаване и даже монголы, но 60-70% все же составляют украинцы.

Он добавил, что правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось.

"Мы уже договаривались и о специальном авиасообщении, но украинское правительство не позволило вылет из Украины. Есть какая-то маленькая часть людей, которая успела получить рабочие визы - для них мы хотели договориться об автобусном коридоре и о поездах, но пока еще не можем об этом договориться, потому что нужно было бы пересекать границу двух или трех стран. Но самое главное, мы не можем пока решить ключевую проблему - с визами", - рассказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Заробитчанам - стоп. Олигархам - все. Как президент выступил в качестве курьера для "Эпицентра". ВИДЕО

Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 17 мая. Когда оно окончится, украинцам, у которых к тому времени окончится виза, придется возвращаться домой для ее продления.

"Из официальной чешской статистики мы знаем, что на начало года в Чехии имели вид на жительство более 150 000 украинцев. Сколько из этих людей находятся по каким визам, и когда эти визы заканчиваются - такой информации у нас нет", - сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

пиво (148) Чехия (1795) заробитчане (587)
Топ комментарии
+23
"брат шмыголя запросил не реальные цены! это этот, как его - волюнтаризьм!"
01.05.2020 22:42 Ответить
+22
Что то мне кажется что Шмыгаль с Ермаком нашли еще одну фишку как заработать. Теперь будут продавать заробитчан в Европу. При етом будут брать деньги сразу и с работодателей за то что привезут рабов и с самих рабов за аусвайс на поезд в Европу
01.05.2020 22:45 Ответить
+16
"Правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось"

"Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем", - Пристайко
01.05.2020 22:43 Ответить
Жаль
01.05.2020 22:40 Ответить
Не переживайте. Хміль багаторічна рослина.
01.05.2020 22:46 Ответить
Я про рабочие визы и чешскую тупость: Рабочие руки нам нужны, но наши рабочие визы очень трудно получить.
В Ужгороде с пивом проблем нет ))
01.05.2020 22:53 Ответить
Саме так. Яке садіння, якщо він росте як виноград. Однорічне стебло над землею. А корінь - вічний, якщо дозволити йому.
02.05.2020 00:09 Ответить
Ты хоть понятие имеешь как хмель растет?
02.05.2020 09:33 Ответить
Будучи студентом, підзаробляв на плантації хмелю.
02.05.2020 10:15 Ответить
Мы при совке каждый год целой школой батрачили в одном радгоспе хмелевом, стояли бетонные столбы,и по верху на высоте 5-6 метров натянута проволка, за которую снизу рядками садят хмель и цепляют проволку с крючком к верху по которой этот хмель растет и вьется до верха, короче работы ручной хватает и при посадке каждый год и при уборке тем более.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:15 Ответить
ги-ги-ги !!!!!

догосподарювались без українців !
01.05.2020 22:57 Ответить
Да,без украинцев мир пропадет.И без узбеков тоже.
02.05.2020 03:49 Ответить
А без кацапів світ стане кращим.
02.05.2020 09:23 Ответить
Ну да, в агрокомплекса занято 100 тысяч, из них только 10% - наемные гастарбайтеры, и без них всё рухнет ))
01.05.2020 22:41 Ответить
а чешский хмель могут садить только руки украинских заробитчан????
01.05.2020 22:41 Ответить
ага...
они на плантациях работают лучше всех...
01.05.2020 22:44 Ответить
Просто дешевле
01.05.2020 22:54 Ответить
"брат шмыголя запросил не реальные цены! это этот, как его - волюнтаризьм!"
01.05.2020 22:42 Ответить
пичалька....
белых рабов в Чехию не завезут в этом сезоне....
последние презики - уголовник, барыга и шут как то не сильно развили Украину....
Может в следующий раз попробуем таксиста? - таксисты все знают...
Как вам моя идея Малороссы...?
01.05.2020 22:42 Ответить
"Правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось"

"Предложить европейский уровень зарплат заробитчанам не можем, препятствия создавать не будем", - Пристайко
01.05.2020 22:43 Ответить
хтось з них бреше...
01.05.2020 22:53 Ответить
Брешуть вс!.
02.05.2020 04:50 Ответить
просто пристайко вице-премьер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України без министерства и полномочий. его слова не стоят вообще ничего.
01.05.2020 23:36 Ответить
Так а може заробітчан спитаємо, за які гроші вони готові працювати?
01.05.2020 23:45 Ответить
Чехи нагліють (чех розповідав), робочі візи не дають і українці туди їздять працювати з польськими візами, і тому працюють нелегально. А в такому стані, під тиском, згоджуються працювати за мізер. Чехів правильно провчили й інших треба провчити.
02.05.2020 02:15 Ответить
Був в Чехии,город Брно,нормольно там,токо скучно.В Польше веселей.
02.05.2020 04:53 Ответить
в Остраві ще скучніше... чехи по своїй натурі флегматичні дуже, і на під'йом тяжкі...поляки п'яні веселі))))
02.05.2020 06:45 Ответить
100% 😁👍
02.05.2020 08:53 Ответить
Ну фсе, п***ць Европе без наших гастарбайтеров
01.05.2020 22:43 Ответить
А гастарбайтерам і їхнім сім'ям теж "піпець" без Європи.
02.05.2020 01:20 Ответить
Хміль нема потреби садити...,й сам росте
01.05.2020 22:44 Ответить
Европейцы разучились работать бедолаги
01.05.2020 22:45 Ответить
Європейцям треба платити в 2 рази більше як мінімум.
02.05.2020 02:16 Ответить
Ничего, в нашу мочу давно уже хмель перестали добавлять и чехи выкрутятся.
А в темное пиво, вообще, колотят всякую дрянь, хмель там уже лишний.
01.05.2020 22:45 Ответить
Позор власти порождающей заробитчан !
01.05.2020 22:45 Ответить
У хміля коріння, неповидерти ...
01.05.2020 22:45 Ответить
Что то мне кажется что Шмыгаль с Ермаком нашли еще одну фишку как заработать. Теперь будут продавать заробитчан в Европу. При етом будут брать деньги сразу и с работодателей за то что привезут рабов и с самих рабов за аусвайс на поезд в Европу
01.05.2020 22:45 Ответить
Не переживайте. Хміль багаторічна рослина.
01.05.2020 22:47 Ответить
И польской клубники. Бедная Европа
01.05.2020 22:47 Ответить
Європейська красива, але ніяка.
01.05.2020 23:33 Ответить
Домашняя практически всегда более сладкая, но у нее и урожайность намного меньше. Но даже в супермаркетах продаются разные сорта и есть из чего выбрать.
02.05.2020 13:00 Ответить
А наше буде, бо його не з хмелю роблять.
01.05.2020 22:47 Ответить
Губит людей не пиво , а его отсутствие и соответственно отсутствие украинских работяг на чешских плантациях хмеля .Вот она европейская интеграция в действии .
01.05.2020 22:47 Ответить
Памятаю як одного мого знайомого заробітчанина депортували з Чехії. А вони там були сім'єю. Дружина залишилася, а чоловіка повернули у Львівську область без роботи. Тепер нехай зрозуміють, що їм потрібні українці!
01.05.2020 22:48 Ответить
Правильно їх провчили і то ще мало, треба щось придумати щоб українцям в Європі платили так як європейцям.
02.05.2020 02:19 Ответить
то что он нарушил закон, ты промолчал. депортация идет только при нарушение закона.
02.05.2020 10:00 Ответить
тема сложная - чехи не все знают за хорошее пиво....
мексинацы он кактусы доят - "Corona".....
чешское четвертое в очереди - после немецкого, голландского и мексиканского
01.05.2020 22:49 Ответить
америкоське на якому місці з кінця?
02.05.2020 01:45 Ответить
между голландским и мексиканким...

ай да деда подкожник
02.05.2020 01:48 Ответить
ты как американский флаг видишь - зверешь...
ну партбилет из матраса выколупайи цемни - многим легчает
02.05.2020 01:54 Ответить
Таке придумати пива мало, явно не обійшлось без кукурудзівки
02.05.2020 01:58 Ответить
Хотите посмотреть настоящего грузинского реформатора Каху Бендукидзе,зайдите к Дмитрию Гордону за 2014 год.
01.05.2020 22:49 Ответить
Ну может в Евросоюз пригласят,раз ни как без украинцев не справляются.А итальянские сеньоры вообще в какахах утонут,в Европе коллапс
01.05.2020 22:51 Ответить
Хай роблять так як французи - роботяг що на карантині відправили на поля, фермерам допомагати. Деякі самі поїхали щоб в квартирах не сидіти. Краще на свіжому повітрі перебувати ніж в чотирьох стінах сидіти.
02.05.2020 02:38 Ответить
Он добавил, что правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось.

Видно зелені долб...би запросили за рабів кругленьку суму...
01.05.2020 22:51 Ответить
оказывается чешское пиво не совсем чешское....
01.05.2020 22:52 Ответить
Лучшее пиво варят в Дании, на заводе "CARLSBERG"
01.05.2020 22:52 Ответить
Это точно. Был там в 86 году, на экскурсию возили ))
01.05.2020 22:56 Ответить
На любителя. Может в Дании оно и лучшее, но то что под этой же маркой по лицензии варят в Азии ((( предпочитаю филиппинский Сан Мигель
01.05.2020 23:51 Ответить
Дапрямтакі... Можна подумать, що всі наші славні заробітчани отак взяли, і виїхали з Чехії у рідну Санжарію, чи що хміль там вирощують виключно завдяки закарпатським виноробітчанам.
01.05.2020 22:55 Ответить
Мечты сбываются. Украинцы стали китайцами Европы.
01.05.2020 22:59 Ответить
Замкадышами Москвы
01.05.2020 23:23 Ответить
У вас в НЗ китайцы себя очень даже неплохо чувствуют. А Вы в каком городе живете, если не секрет?
01.05.2020 23:54 Ответить
Он добавил, что правительство Чехии вело переговоры с правительством о приезде украинских заробитчан, но договориться не удалось.

"Мы уже договаривались и о специальном авиасообщении, но украинское правительство не позволило вылет из Украины.
01.05.2020 23:01 Ответить
Нехай візи робочі видають і платять як білим людям, і все буде в нормі.
02.05.2020 02:21 Ответить
Та їхня робоча віза - до самої сраки . Трьох місячна . Ну і кому вона потрібні ? Одна заморочка , толку нуль .
02.05.2020 08:46 Ответить
Чешского пива в этом году может не быть: хмель не посадят без украинских заробитчан - Цензор.НЕТ 6677
01.05.2020 23:02 Ответить
Бедные наши заробитчане, ниоткуда выпускать не хотят. Даже готовы в Чехии ЧП продлить.
01.05.2020 23:02 Ответить
Пусть попьют Оболонь и Славутич и прозреют
01.05.2020 23:04 Ответить
Гениально!
01.05.2020 23:45 Ответить
так пустіть українців на роботу... хай приносять кортсть
01.05.2020 23:05 Ответить
А от цікаво, як німці називають тих, хто у них їздить працювати в Ісландію, чи Норвегію?
Теж «заробітчянє» ?
01.05.2020 23:13 Ответить
ТАК ОНИ С РАДОМЫШЛЯ ОТПРАВЛЯЮТ ПИВО В ГЕРМАНИЮ, А ПОТОМ ТО ЖЕ ПИВО ПРОДАЮТ У НАС В ЖЕСТЯНЫХ НЕМЕЦКИХ БАНОЧКАХ !!! ТАК ЧТО НАМ ПОХЙ !)
01.05.2020 23:20 Ответить
чехи зажерлися
впадлу їм сільським господарством займатися
01.05.2020 23:26 Ответить
Вот...украинцы уже вполне себе встроились в цепочки европейских производственных процессов. Что не может не радовать безмерно. Как и восточные европейцы в 90-ых. Безумно жаль потерянных 30-ти лет. Потерянных благодаря всем этим совкам и отсутствию люстрации. И сейчас время теряем.
01.05.2020 23:27 Ответить
А у самих шо, руки з жопи виросли?
01.05.2020 23:28 Ответить
так заняты. в одной руке - трубка. в другой - плетка. чтобы холопчиков стегать.
02.05.2020 10:04 Ответить
Чехи сами не пробовали работать. У китайцев пусть купят хмель, дешевле будет.
01.05.2020 23:36 Ответить
Чудо ти в пір'ях, в усіх країнах у сільському господарстві на час збирання урожаю наймають сезонних робітників . І це стосується як США, так і України (можеш з'їздити на Херсонщину і переконатись).
02.05.2020 01:23 Ответить
тоже мне горе...вон в колумбии коку некому сажать)))
01.05.2020 23:46 Ответить
А вот теперь пусть подымают зарплату нашим людям - может и посадят( Он же памятник, кто ж его посадит).
01.05.2020 23:50 Ответить
та прям там всі такі безрукі
02.05.2020 00:07 Ответить
Навіщо хміль садити, якщо він культура багаторічна. Як виноград.
02.05.2020 00:08 Ответить
Ага и вытравить эту заразу не реально.
02.05.2020 01:10 Ответить
читайте все речення, а не лише заголовкову творчість дорогої ридакціі
02.05.2020 01:47 Ответить
Лажа какая-то.
В ельском хозяйстве задействовано 100 тыс. людей, но без 5 тыс. украинцев все рухнет. Ага, как же.
Ну и по делу - основной поставщик хмеля в мире - Китай. Поставляют прессованый хмель, так и хмелевой экстракт. Все ведущие мировые компании берут в Китае.
И чехи если что спокойно перейдут на Китай.
02.05.2020 00:32 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3192930/019214f7-6d45-7058-a0e0-a4ab64954c85
02.05.2020 01:48 Ответить
это не лажа. обычная украинская патриотическая ложь.
02.05.2020 10:06 Ответить
тут нельзя развеивать мифы упоротых патриотов типа "Вся Европа любит Украину", "все хотят видеть украинцев у себя", "Раша завтра развалится" - за такое банят. Тихонько спамь самых упоротых и больше ничего нельзя.
02.05.2020 12:27 Ответить
Не хвилюйтесь,ми вам оболонь,чернігівське,рогань і т.д єкспортуємо.
02.05.2020 03:02 Ответить
Чехи ленивые. Привыкли в последнее время выезжать на украинцах. Плюс к этому научились у украинцев работающих в агентурах в Чехии на,******* наших заробитчан и даже не платить.Мой родственник работал на сборке палет в п. Палеко так директор чех его тупо кинул и не заплатил больше 3000 евро. Не без участия нашей агентуры. И куда ему теперь судится ? В Прагу?
02.05.2020 05:41 Ответить
в эстонии тоже кидают, кто не работает официально.
украинцы вкалывают, а потом через 3 месяца как тур виза заканчивается сам же начальник и сообщает в департамент миграции. и "хитрому" украинцу, считавшему что безвиз дает право работать, дают запрет на въезд в европу на 5 лет и предписания покинуть эстонию в течении 5 дней....
02.05.2020 10:11 Ответить
Під Бердичевим колись був єдиний в Україні хмелерадгосп, здається в селі Рея.
02.05.2020 06:15 Ответить
Ти "з дуба впав"?! Сядь на машину, і проїдь, по "варшавці", хоча-б, по Житомирщині... Ще років з п"ятнадцять тому третина полів, вздовж дороги, була хмелевими плантаціями зайнята... Сам їздив і бачив...
02.05.2020 08:43 Ответить
-
За останні 30 років площі вирощування хмелю в Україні зменшилися з 7,4 тис. Га (у 1990 р) до 0,4 тис. Га (в 2019 г.), тобто в 18,5 рази. Тепер виробництво хмелю забезпечує лише 20% потреби пивоварних компаній, решта - імпортується.
Починаючи з 2012 р хміль в Україні вирощується тільки в чотирьох областях, хоча ще в 2004-2005 рр. налічувалося 9 регіонів-виробників хмелю. Хмелярство зникло в 5 областях. А кількість діючих господарств скоротилося з 60 до 19.
Зараз основна площа насаджень хмелю (74%) зосереджена в Житомирській області. Вона лідирує і за валовим збором, забезпечуючи 83% хмелепродукції. Решта хмелеплантацій розташовані у Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Хмелепродукти, виготовлені з українського ароматичного одного з наілучшого в світі хмелю, високо цінуються на міжнародному ринку. Підтвердженням цьому є той факт, що більша частина вітчизняної продукції йде на експорт. Зокрема, в 2018 році було експортовано 274 т хмелю: в Чехію, Білорусь, в дружню нам Російську *********. Імпортовано було ж більше ,332 т хмелесировини. Найбільшими імпортерами стали Німеччина (83%) і США (13%). Доводиться витрачати багато валюти якої в Україні просто завались, навіть на імпорт хмелю.
02.05.2020 07:32 Ответить
Чехи самі і винні . Трохи подібні на дібілів з тими своїми 3-х місячними візами . Та зроби робочу 10-річну візу людям , або й на 20 років , нехай працюють , а не шастають туди-сюди створюючи черги і тлум на кордоні . В Україні мільйони людей хочуть нормально жити і працювати , а не шастати туди-сюди . Цей вірус багатьом мозги вправить , не тільки чехам . НАДІЮСЬ .
02.05.2020 08:39 Ответить
всё будет хорошо. посадят хмель.
02.05.2020 08:43 Ответить
Блин, мы всем нужны, кроме нас самих.
02.05.2020 08:56 Ответить
Брехня. Хміль підвязують а не садять. І вже все підвязали. Так що найкраще пиво у світі буде!!!
02.05.2020 09:30 Ответить
нужны рабы
в Польше клубнику убирить
в Чехии хмель
в Италии попы некому мыть
и так далее и тому подобное
а сами что
украинские яблоки -- всегда ценились
орехи не вывозить
пшеницу тоже
рукастый народ только надо поддержать
ни телевизора ни машины ничего не производим
нетустрану назвали Гондурасом
02.05.2020 18:41 Ответить
Ну и новость ,,, взблев ,,,, как же мы без чешского пива ,,,подонки обосцаные
24.05.2020 12:53 Ответить
 
 