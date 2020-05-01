РУС
Новости
Сытник о деле Коломойского: "Движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения"

Сытник о деле Коломойского: "Движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения"

Национальное антикоррупционное бюро Украины вскоре может начать объявлять подозрения по делу Приватбанка. Следователи и эксперты сталкиваются с политическим давлением.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил в интервью 24 каналу, информирует Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос о том, почему Коломойскому "до сих пор не вручили подозрение".

"Это не совсем так. Я сказал, что в этом деле есть существенный прогресс. Он прежде всего выражался в том, что на то время генпрокурор Руслан Рябошапка эти дела передал в НАБУ. У нас была часть дела, а часть – расследовалась Офисом генпрокурора. Тогда приняли решение, что эти дела будут все в НАБУ, их передали. И в дальнейшем мы движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения", – сказал Сытник.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ предупредил ОП в связи с возможными изменениями закона о НАБУ: Остановит выполнение действующей программы

По его словам, в деле есть "определенные трудности и преграды".

"В этой ситуации мы зависим не только от себя. Есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел. Опять же, это не причина, чтобы остановить эти расследования. Мы движемся вперед. Я не хочу раскрывать планы на ближайшее будущее, но мы понимаем, что в этих делах – и прежде всего в этом деле – от нас ждут ответа. Не только наши граждане, но и наши международные партнеры", – объяснил Сытник.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов

Он добавил, что одна из статей, по которой идет расследование – это хищение государственного имущества в особо крупных размерах, за что предусмотрена санкция до 12 лет лишения свободы.

НАБУ (4598) Коломойский Игорь (1801) Сытник (958) Приватбанк (837)
Топ комментарии
+32
Що нарешті? Знімуть Ситника і всіх дєлов.
01.05.2020 23:03 Ответить
+27
Будет как с рюкзаками Авакова, НАБУ доказало вину этой аферы, а прокуратура и прокурор который должен быть передать дело в суд дело закрыл...
01.05.2020 23:05 Ответить
+26
Нарешті!!!
01.05.2020 23:02 Ответить
Страница 2 из 2
А Сытник знает о том, что Израиль не выдает своих граждан другим государствам
02.05.2020 13:11 Ответить
так Беня тут в Украине ...Он не может поехать в Израиль.Там его ТОЧНО ПОСАДЯТ
03.05.2020 08:24 Ответить
БЕНЯ В КИТАЕ )))
Ситник про справу Коломойського: "Рухаємося до того, щоб почати оголошувати певні підозри" - Цензор.НЕТ 439
02.05.2020 13:46 Ответить
В общем лет на 20 работы. Многие фигуранты до суда просто физически не доживут.
02.05.2020 15:43 Ответить
тепер бойкот іменують карантином

...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити.
02.05.2020 15:58 Ответить
Давно надо было это делать, а то блин, только проснулись, тянете как кота за хвост.
02.05.2020 17:44 Ответить
Они собираются подать подозрение по делу ------ хорошая мечта, но для её осуществления нужно иметь денег БОЛЬШЕ чем у Коломойского, не говорю уже о уме. Бедные несчастные людишки, дикое скопище пьяниц, о чём размечтались?
02.05.2020 19:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 