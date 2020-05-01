Сытник о деле Коломойского: "Движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения"

Национальное антикоррупционное бюро Украины вскоре может начать объявлять подозрения по делу Приватбанка. Следователи и эксперты сталкиваются с политическим давлением.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил в интервью 24 каналу, информирует Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос о том, почему Коломойскому "до сих пор не вручили подозрение".

"Это не совсем так. Я сказал, что в этом деле есть существенный прогресс. Он прежде всего выражался в том, что на то время генпрокурор Руслан Рябошапка эти дела передал в НАБУ. У нас была часть дела, а часть – расследовалась Офисом генпрокурора. Тогда приняли решение, что эти дела будут все в НАБУ, их передали. И в дальнейшем мы движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения", – сказал Сытник.

По его словам, в деле есть "определенные трудности и преграды".

"В этой ситуации мы зависим не только от себя. Есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел. Опять же, это не причина, чтобы остановить эти расследования. Мы движемся вперед. Я не хочу раскрывать планы на ближайшее будущее, но мы понимаем, что в этих делах – и прежде всего в этом деле – от нас ждут ответа. Не только наши граждане, но и наши международные партнеры", – объяснил Сытник.

Он добавил, что одна из статей, по которой идет расследование – это хищение государственного имущества в особо крупных размерах, за что предусмотрена санкция до 12 лет лишения свободы.