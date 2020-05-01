РУС
Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон. ФОТО

Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон. ФОТО

Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайской Ухани, потому что ей не позволяли взять с собой собаку, уже дома. Девушка говорит, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.

О возвращении Анастасия сообщила в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я дома. Когда придет время, и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников", — написала девушка.

Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон 01Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон 02

В комментариях украинка отметила, что соблюдает самоизоляцию и установила на смартфон приложение "Дій вдома".

Читайте на Цензор.НЕТ: Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли

Она также сообщила подписчикам, что ни президент Владимир Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали помочь ей вернуться в Украину, так ничего и не сделали для ее возвращения.

"Обещал и все. Та история закончилась очень быстро и плачевно", — написала Зинченко о Зеленском.

Анастасия Зинченко собиралась эвакуироваться из Ухани в конце февраля. Но власти Китая из-за карантина не дали ей разрешение вывезти собаку, и девушка решила остаться. Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.

Автор: 

+73
шмара вернулась....
Мир, Труд, Май - селедка под шубой...
пипец как мы рады...
01.05.2020 23:49 Ответить
+61
Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон - Цензор.НЕТ 4331
01.05.2020 23:51 Ответить
+54
Она также сообщила подписчикам, что ни президент Владимир Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали помочь ей вернуться в Украину, так ничего и не сделали для ее возвращения.
У Главзебіла зараз Епіцентр у фаворі!
01.05.2020 23:48 Ответить
Совкодрочерна шмара , набагато тупіша і примітивніша ніж її пес .
02.05.2020 08:21 Ответить
А ты на себя глянь - ты же ей завидуешь и готов лопнуть от злости за то шо ты никчемнее, и ты это понимаешь!
Мне насрать кто она - танцовщица или читала курс философии в уханьской школе для дебилов. Она оказалась человеком, когда рискнула своим благополучием, здоровьем, а может и жизнью ради своего маленького друга. Она показала себя бойцом и человеком! Это только наша "элита" предает всех и вся на пути к успеху.
Пока дебил! И не важно какой ты, блакитно-жовтый или аквафрэш - вы все счастливы в своем дерьме и грязи, как свинья из Жмеринки и хряк их Воронежа!
02.05.2020 08:35 Ответить
Насрати мені на тебе , чмо совкове . Так що не надривайся .
02.05.2020 08:57 Ответить
Сирун в тебе в голові одні помиї.
02.05.2020 09:14 Ответить
Еще до легенды о КоронвиРУСе ежедневно их Ухани в Москву лето 13 авиарейсов,и обратно...,Вопрос сколько короновирусных китайцев в сутки заражали моцкалей?
02.05.2020 08:35 Ответить
Респект, Анастасия!
Добро пожаловать Домой!
02.05.2020 08:47 Ответить
поматросіл і бросіл
02.05.2020 09:03 Ответить
Та я понял, шо насрать - не забывай токо памперсы менять и штаны стирать вовремя...
02.05.2020 09:05 Ответить
О! Так все таки она не издохла? Очень жаль.
02.05.2020 09:06 Ответить
Радость то какая! Как мы тебя ждали!!!
02.05.2020 09:53 Ответить
ни президент Владимир Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали помочь ей вернуться в Украину, так ничего и не сделали для ее возвращения.Источник: https://censor.net/n3192935

как и предполагалось
02.05.2020 10:00 Ответить
Мріею прилетіла...
02.05.2020 10:08 Ответить
То, что не послал самолет за дамой с собачкой-это нормально. Ужасно,что раздает ради пиара пустые обещания и ничего никогда не выполняет. И кто-то ему ещё верит?
02.05.2020 10:16 Ответить
Такую известность важно не просрать....
02.05.2020 10:21 Ответить
А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Источник: https://censor.net/n3192935 нууу,то что это исконно ,,украинские блюда" сомнений никаких!!напрягает только что современные украинки именно им отдают предпочтение.(мож предвзято к этому отношусь но как то не вяжется одно с другим)
02.05.2020 10:21 Ответить
Вона совок дрємучій
02.05.2020 11:28 Ответить
швабра отодрать бы ее
02.05.2020 10:25 Ответить
А на мою думку. вся ця історія з "дєвачькай" це просто черговий доказ фейковості "коронавірусу". Бо якби цей сраний вірус був такий страшний.як це показують бидлу по зомбіящику.то людина з присутнім їй інстинктом самозбереження використала б будь -який шанс покинути небезпечну територію І НЕ ВАЖЛИВО ЩО ТАМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ СОБАКА навіть сама найвірніша! Життя важливіше! Але це .якщо користуватися логікою здорової людини. п. с . а ще в цій історії є ціль обісрати одного політика і возвеличити іншого.того який оплатив квиток .Хоча бути обісраними заслуговують обоє.
02.05.2020 10:28 Ответить
"Девушка говорит, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину." - абсолютно все обещания Зеленского это наглое враньё, особенно те которые были перед выборами.
02.05.2020 10:39 Ответить
Тъю, та если у 73% населения в голове дырка какой тут президент поможет? Тут дохтора надо! А думаю следующим ************ будет доктор Комаровский
02.05.2020 11:10 Ответить
Ты шо с дуба рухнул? А детей кто лечить будет Зеленский энд компани. Давай рабиновича у него тоже есть судимость и заживём как при янеке.
02.05.2020 19:14 Ответить
Чиво? Он нармальный мужик, умный, хуже нибудит!
03.05.2020 10:17 Ответить
Дуже сумніваюсь що в Україні настільки активні виборці щоб 73 % проголусували, ДУЖЕ СУМНІВАЮСЬ

А ось те що відстотків так 20% коломойський підкинув/скупив своїй "не - маріанетці" навесні 2019, то дуже правдоподібно
73% це вже війшло як легенда у фольклор українців, це як хеш тег, хоча скоріш за все і це брехня за грощі олігарха
02.05.2020 23:41 Ответить
На фоне мусора, грязного зарошшего поребрика. Благополучный край! Вдумайтесь!
02.05.2020 11:12 Ответить
Зеленский дал поручение украинскому консулу в Китае,а консул просто "забил" на эту тему....вывод: консула гнать сраным веником вообще из МИДа.
Еще один такой же на Бали,вместо помощи нашим согражданам он.....ОТКЛЮЧИЛ все свои телефоны,чтоб его не беспокоили.
Чтобы вы понимали,"работа" консулами это лотерейный билет с большим баблом.
02.05.2020 11:12 Ответить
********. Лучше оставалась бы у китаезов. Навсегда.
02.05.2020 11:29 Ответить
А куда она прятала собачку во время пограничных проверок ?
Это должно быть щекотно.
02.05.2020 11:33 Ответить
Давайте честно - откуда в Ухане взялись наши тётки? Они гастарбайтерши, которые поехали туда трясти своими чреслами перед узкоглазой публикой. И это не претензия, а лишь констатация факта. Они имеют на это полное право. Государство должно заботиться о своих гражданах и оно позаботилось - вывезло их из Китая. Всех, кто хотел. И эту Зину тоже бы забрали. Даже вместе с собачкой. Это же не наши не пустили их в самолёт, а китайцы не выпустили, так какие претензии к Украине и её власти в этом случае? Не отправили персональный самолёт за псом? Но это же только в Мокше министры возят своих собачек в Европу на самолётах (загуглите "Шувалов+собака").
02.05.2020 11:37 Ответить
Она на столько тупая, что я не удивился бы, если бы ей тут просто купили новую собаку и она пока не заметила.
02.05.2020 11:41 Ответить
Вывеску на арке не помешало бы поменять,Украина ведь,хоть Юг страны.
02.05.2020 12:00 Ответить
там взагалi потрiбно прибрати...в'їзд/виїзд в нормальних мiстах повинен виглядати охайно та естетично.
Ви на дорогу бiля арки подивiться...на траву.... влада виходить там лайно прокацапське та безпорадне.
02.05.2020 14:53 Ответить
Рассказывать не надо и так все понятно . 20 минь-онов и ты уже дома .Язык до Киева ( Херсона ) доведет !
02.05.2020 12:01 Ответить
оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой... - девочка а ты не лопнешь?
02.05.2020 12:07 Ответить
А вместо неё отправить в Китай поросенко танцовщицей.
02.05.2020 12:30 Ответить
А Зельонка аккомпанировать хрен.м на рояле тоже помчится?
02.05.2020 15:29 Ответить
02.05.2020 16:36 Ответить
Краще тебе відправити до твоїх їбонутих родичів на Урал!
02.05.2020 12:40 Ответить
В Херсоне проститутки стоят на Николаевском шоссе, а в Николаеве - на Херсонском шоссе. С точки зрения Зеленского, это есть взаимодействие и связь между регионами.
02.05.2020 13:04 Ответить
https://www.facebook.com/117055614987081/posts/4323758017650132/

https://www.kropyva.ch/b/res/143410.html

https://www.facebook.com/126654522066255/posts/210113240387049/?substory_index=0
02.05.2020 13:05 Ответить
А с какого хрена должны были возиться с этой дурой с собачкой!! Было предложено выехать без собаки, самой?? Было!! отказалась?? Отказалась ! Что теперь она будет всем нам сказки рассказывать!!*?? какая она ЦЯЦЯ!! Такие дураков и дурочек только так и надо воспитывать.. Мордой об пол!! Кстати уже доказано, что собаки тоже являются переносчиками коронавируса.Так, что всё по делом!!!
02.05.2020 13:46 Ответить
Придурок у тебя собак явно не было. Мне было глубоко наплевать на зону когда моего пса грохнули выпустил пол обоймы в этого ублюдка.НО!!! Таким как ты этого не понять! Такие и через людей переступают!
02.05.2020 15:23 Ответить
ты шо, убийца?
02.05.2020 18:19 Ответить
Чо сразу убийца, может он кацапа завалил.
03.05.2020 00:10 Ответить
)))))))очень странно, почему не помогли?
02.05.2020 14:05 Ответить
стыдно стало?
02.05.2020 14:09 Ответить
прославится - НАПИШЕТ КНИГУ
Как Моника Левински
02.05.2020 14:08 Ответить
Умник,а ты в рассаднике эпидемии остался б если друга нет возможности забрать. Сомневаюсь я однако!
02.05.2020 15:20 Ответить
нечего об этом кукарекать на весь мир
предложили уехать - уезжай
не можешь бросить собачку - не уезжай
ВСЁ !!!
03.05.2020 10:02 Ответить
Бубочка послал самолет за ней?
02.05.2020 14:09 Ответить
Такая саветчина - ваша заливная селёдка!
02.05.2020 14:53 Ответить
огидніше "сєльодки под шубой" може бути 95-й квартал.
02.05.2020 16:36 Ответить
Это называется self-harm . Психиатрия. Ну не нравится - не смотри. Но тебе *не нравится*, а ты туда идёшь. Тебе нравится , когда тебе не нравится?
И ваще о *шубе* я не писала. И кварталы никогда не смотрела. Да у нас и не показывают. Но если б и показывали, смотреть фигню никогда не стану.
02.05.2020 18:22 Ответить
Надо поучится у этой девушки не бросать своих! Молодец деваха!
02.05.2020 15:18 Ответить
ну-ну, поучись неуч, поучись...
02.05.2020 17:51 Ответить
А шо шут не зустрів???!
02.05.2020 15:30 Ответить
Так он забыл о ней уже.
02.05.2020 17:52 Ответить
Ух ты, какая же "важная новость, как все рады"!
02.05.2020 17:49 Ответить
о як гарно опісля олівьє висралось. міртрудмай.
вірить чмо що при совдепії було бе комсомольской сєкрєтуткой, а не дояркою чи ткачихою.
02.05.2020 19:01 Ответить
Вы правильно всё сделали. Нельзя предавать и бросать друзей, даже если это собака. А пока наслаждайтесь всем что Бог послал.
02.05.2020 19:21 Ответить
станцевала приватный танец с отсосом у богатенького китаезы и нашлись бабки вернуться в Украину ? И вообще то из Ухани все желающие могут выехать кто хотел .
02.05.2020 20:11 Ответить
ЄСануті бісяться, а караван іде..
Не жаліє пєтюня грошей, а може порошкоподібні і дійсно ЄСануті по природі?
Сумніваюся, бабло і тільки бабло..
А пєтюня не вернеться, це запам'ятайте..його місце біля Ющенка..це в кращому випадку
02.05.2020 21:23 Ответить
Напис на колонаді: "БлагополучнЬІй град Херсон".
Йшов сьомий рік війни з довбаним РуSSкім Міром...
02.05.2020 23:27 Ответить
В 944 году киевский князь Игорь заключил догоор с Византией, соглашение, согласно которому Киев брал на себя обязательство защищать «Корсуньскую землю».
Херсонес назывался Корсунь.
03.05.2020 11:51 Ответить
добралась
Українка Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без собаки, дісталася в Херсон - Цензор.НЕТ 6684
04.05.2020 08:21 Ответить
