Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон. ФОТО
Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайской Ухани, потому что ей не позволяли взять с собой собаку, уже дома. Девушка говорит, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.
О возвращении Анастасия сообщила в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
"Я дома. Когда придет время, и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников", — написала девушка.
В комментариях украинка отметила, что соблюдает самоизоляцию и установила на смартфон приложение "Дій вдома".
Читайте на Цензор.НЕТ: Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли
Она также сообщила подписчикам, что ни президент Владимир Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали помочь ей вернуться в Украину, так ничего и не сделали для ее возвращения.
"Обещал и все. Та история закончилась очень быстро и плачевно", — написала Зинченко о Зеленском.
Анастасия Зинченко собиралась эвакуироваться из Ухани в конце февраля. Но власти Китая из-за карантина не дали ей разрешение вывезти собаку, и девушка решила остаться. Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мне насрать кто она - танцовщица или читала курс философии в уханьской школе для дебилов. Она оказалась человеком, когда рискнула своим благополучием, здоровьем, а может и жизнью ради своего маленького друга. Она показала себя бойцом и человеком! Это только наша "элита" предает всех и вся на пути к успеху.
Пока дебил! И не важно какой ты, блакитно-жовтый или аквафрэш - вы все счастливы в своем дерьме и грязи, как свинья из Жмеринки и хряк их Воронежа!
Добро пожаловать Домой!
как и предполагалось
А ось те що відстотків так 20% коломойський підкинув/скупив своїй "не - маріанетці" навесні 2019, то дуже правдоподібно
73% це вже війшло як легенда у фольклор українців, це як хеш тег, хоча скоріш за все і це брехня за грощі олігарха
Еще один такой же на Бали,вместо помощи нашим согражданам он.....ОТКЛЮЧИЛ все свои телефоны,чтоб его не беспокоили.
Чтобы вы понимали,"работа" консулами это лотерейный билет с большим баблом.
Это должно быть щекотно.
Ви на дорогу бiля арки подивiться...на траву.... влада виходить там лайно прокацапське та безпорадне.
https://www.kropyva.ch/b/res/143410.html
https://www.facebook.com/126654522066255/posts/210113240387049/?substory_index=0
Как Моника Левински
предложили уехать - уезжай
не можешь бросить собачку - не уезжай
ВСЁ !!!
И ваще о *шубе* я не писала. И кварталы никогда не смотрела. Да у нас и не показывают. Но если б и показывали, смотреть фигню никогда не стану.
вірить чмо що при совдепії було бе комсомольской сєкрєтуткой, а не дояркою чи ткачихою.
Не жаліє пєтюня грошей, а може порошкоподібні і дійсно ЄСануті по природі?
Сумніваюся, бабло і тільки бабло..
А пєтюня не вернеться, це запам'ятайте..його місце біля Ющенка..це в кращому випадку
Йшов сьомий рік війни з довбаним РуSSкім Міром...
Херсонес назывался Корсунь.