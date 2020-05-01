Украинка Зинченко, отказавшаяся эвакуироваться из Ухани без собаки, добралась в Херсон. ФОТО

Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайской Ухани, потому что ей не позволяли взять с собой собаку, уже дома. Девушка говорит, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.

О возвращении Анастасия сообщила в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я дома. Когда придет время, и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников", — написала девушка.

В комментариях украинка отметила, что соблюдает самоизоляцию и установила на смартфон приложение "Дій вдома".

Читайте на Цензор.НЕТ: Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли

Она также сообщила подписчикам, что ни президент Владимир Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали помочь ей вернуться в Украину, так ничего и не сделали для ее возвращения.

"Обещал и все. Та история закончилась очень быстро и плачевно", — написала Зинченко о Зеленском.

Анастасия Зинченко собиралась эвакуироваться из Ухани в конце февраля. Но власти Китая из-за карантина не дали ей разрешение вывезти собаку, и девушка решила остаться. Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.