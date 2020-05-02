РУС
Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите"

Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова.

Короткую переписку Бондаренко обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты", — написал ему абонент, подписанный как "Сергей Трофимов".

"Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?" — добавил он.

"Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете", — прокомментировал переписку Бондаренко.

Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите 01
Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Що цікаво, мер пише державною, а чиновник - мовою агресора!
01.05.2020 23:59
Первый замглавы ОП Трофимов - мэру Черкасс Бондаренко: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите" - Цензор.НЕТ 4514
02.05.2020 00:02
А Гереги уже под клетчатім одеялом? А что ж так?
02.05.2020 00:01
https://censor.net/user/422687 Откуда ему знать то, как функционирует демократия, что в стране обязательно нужна оппозиция, что она придумана для контроля власти, чтобы был баланс власти и не происходила монопоилзация власти.

Только тупорылый народец может сначала дать 73% голосов за клоуна, а потом выбрать ему монобольшинство в парламент, чем фактически самостоятельно наделить его диктаторскими полномочиями. Ну а потом удивляться, почему власть ведет себя как гопники и строит диктатуру.

Попэску, прокомментируй разгул демократии

В Румынии на фоне ожесточенной https://112.ua/covid19 борьбы с коронавирусом резко усилились военные. Пожалуй, впервые с революции 1989 года.
Румынской армии уже передали управление процессом надзора за соблюдением и реализацией https://112.ua/mir/iz-za-koronavirusa-v-rumynii-obyavili-chrezvychaynoe-polozhenie-529147.html чрезвычайного положения и карантина, что поставило их над полицией и жандармерией (впервые за о-о-о-очень долгое время).
25 марта войска были официально развернуты на улицах Бухареста.
Теперь дошло до системы здравоохранения.
Власти передали под контроль армии уже четыре крупных уездных госпиталя в ******, Деве, Фокшанах и Пятр-Нямце.
Кроме того, войска отправили "восстанавливать правопорядок" и в город Цэндэрэй, где компактно проживают ромы, которые, как верят местные, завезли из Европы коронавирус.
Вся система здравоохранения Румынии фактически контролируется военными. Госсекретарь Минздрава, который осуществляет оперативное ежедневное управление системой в условиях кризиса, подменяя собой министра, - бригадный генерал Ионелу Опря....
02.05.2020 11:11
Ось вам і незалежність і самостійність місцевого самоврядування,як відповідати за щось то завжди переводять стрєлкі на місцевих керманичив,а як давати вказівки..
02.05.2020 11:08
Бессмысленный спор по поводу юридических вещей, в которых ни уха ни рыла....
02.05.2020 11:14
Думаю зря Трофим Бондарю угрожает, он шо, бессмертный?

10:07, 5.10.2018


Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко замешан ни в одном коррупционном скандале. В четверг, 4 октября, чиновник получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины.
Причина - за время работы городским главой областного центра, он специально создавал проблемы для деятельности местной власти. Учитывая прямые обвинения в махинациях - кресло под ним не на шутку "зашаталось".
Прежде чем рассмотреть работу главы Черкасс, стоит уделить внимание его прошлому. Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал, как сколотил свое состояние политик. Дело в том, что в период выборов Анатолий Бондаренко возглавлял партийный штаб "Батьківщини".
Тяжкие грехи Бондаренко: чем оскандалился мэр Черкасс
Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 6961
Тяжкие грехи Бондаренко: чем оскандалился мэр Черкасс
Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко замешан ни в одном коррупционном скандале. В четверг, 4 октября, чиновник получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины.
Причина - за время работы городским главой областного центра, он специально создавал проблемы для деятельности местной власти. Учитывая прямые обвинения в махинациях - кресло под ним не на шутку "зашаталось".
Именно поэтому OBOZREVATEL решил вспомнить, чем запомнился пока еще действующий мэр Анатолий Бондаренко.

Прежде чем рассмотреть работу главы Черкасс, стоит уделить внимание его прошлому. Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал, как сколотил свое состояние политик. Дело в том, что в период выборов Анатолий Бондаренко возглавлял партийный штаб "Батьківщини".

Правда, в это время казна партии существенно уменьшилась. Как https://www.obozrevatel.com/crime/anatolij-bondarenko-razvorovyival-partijnyie-sredstva-deputat-ot-batkivschini.htm заявила депутат черкасского городского совета 5 и 6 созывов Екатерина Осипенко, именно в это время Бондаренко разворовал партийные деньги, присланные из Киева на развитие региона.

Чудом уйдя от партийного скандала, Бондаренко попросту переписал все имущество и бизнес на супругу Валерию. Исходя из https://declarations.com.ua/declaration/nacp_226250df-cb66-4b10-b6fe-419c55bce5ab декларации мэра за 2017 год, в собственности его семьи находятся: два больших дома, площадью 105 и 179 кв.м; два нежилых помещения 85 и 105 кв.м, земельные участки и квартира на 111 кв.м.
Более того, в графе "объектов незавершенного строительства" Бондаренко указал внушительный особняк, площадью 534 кв.м.

При этом передвигается по городу политик на элитном автомобиле Lexus RX 570 с номерным знаком СА0001МР, стоимость которого доходит до 3,5 млн гривен. В декларации мэра же указано еще 6 автомобилей разной стоимости.
Кроме того, по информации местных депутатов, у нынешнего городского головы есть плиточный завод. Продукция этого предприятия, "случайно" побеждает в большинстве городских тендеров...
02.05.2020 11:23
Вот порохолюбам нужно за таких .как Бондаренко , Семенихин топить . а за Пепу даже не упоминать .
02.05.2020 11:36
Просто дивно,наскільки ДЕБІЛЬНА влада.Вона навіть елементарно не розуміє ази соціальноі психологіі.У цей напружений,важкий для суспілбства час,коли люди і підприємці на карантині,засоби для існування спливають вони намагаються розважити суспільство виступами і походами до літаків Зедента.Встановлюють непрораховані по обсягам і часу карантинні заходи тупо копіюючи інші краіни,котри в рази богатші.Суспільство голодне,роздратоване і дуже нервово реагує на діі влади.Вона ж,замість діалогу,йде на конфронтацію з заробітчанами (відміні чартерного рейсу у В.Б.),місцевою владою (Черкаси).Причому конфлікти ці хамські,з погрозами (де тут Закон ?).Це збурює і так напружені настроі суспільства.Супермаркетам можна,а дрібним крамницям ні.Можновладці ходять у кафе,а інші сидять фактично під домашнім арештом.Владу поважають,коли вона розумна і справедлива,а коли не так, то навіть іі правильні діі (учому усі сильно сумніваються )сприймаються у штики.Навіть якщо мер Черкас і виконком не праві у даній ситуаціі суспільство на іх стороні.Ось так Молоді - старі ПРОФФЕСИОНАЛИ !
02.05.2020 11:45
Давай сначала с Бубочкой разберемся за которого ты *мазу тянеш*,с его миллионами долларов ,с недвижимостью в Крыму и за границей,с деньгами Бени на его счетах,со встречами коммерческих рейсов *Эпицентра*.Да с концом эпохи зубожиння ,в конце концов.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:58
Это ответ на коммент на 11.23,извините.
02.05.2020 12:00
Фейковая новость . У Трофимова нет Аватарки .https://t.me/zaprada/74
02.05.2020 11:56
Аватарку сменить (убрать) сколько секунд?
показать весь комментарий
02.05.2020 20:27
этому норм под одеяломМер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 6367
02.05.2020 12:07
А чого це,держслужбовець використовує іноземну мову при спілкуванні?Законів не знає зебелятко?
02.05.2020 12:31
у зеленых маразматиков что ни день, так свежий зашквар. Я о том, что они собираются брать налог 18% за каждое перечисление на карту любого банка.
02.05.2020 12:53
Так может и закон о земле подписан во время карантина тоже пранкером ?
02.05.2020 13:08
Мне кажется "95 квартал" превратился в квартал Красных фонарей!!!((((
02.05.2020 13:49
В 2019!
02.05.2020 13:49
Черкассы во главе с этим мером в 2019 голосовали за Зеленского!
Жрите свою блевоту придурки!
02.05.2020 13:54
а НЕ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО в 2019 году были только Львов и Домбасс
все остальные регионы проголосовали за дурилку картонную
02.05.2020 14:16
Черкассы тогда голосовали против барыги и изменника Порошенко. Ну а то, что путем махинаций Порошенко подобрал себе такого во второй тур выборов, то отдельная статья для расследования.
02.05.2020 15:03
реально во втором туре должен быть зелебоб и баба юля! и тут не факт, кто бы победил )))
02.05.2020 20:58
ОФИС ПРИ...ДЕНТА
Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 6749
02.05.2020 14:19
Тепер Або-Або, або -цю всю зелено-чоколядо-ригівську шваль-на фонарі за шию, або-цій країні п-ц і тут це вже 100%.
02.05.2020 14:30
недолугий кацап Трофiмов з зебiльної шобли таки погрожує. це факт.

це кацапське опудало думає, що воно безсмертне, чи на нього не знайдеться цугундеру та ковдри в клiтинку?
02.05.2020 14:35
Цензор, для чого Ви показуєте стару зовсiм свiтлину цього кацапського лайна покидька трофiмова з Зе-шобли?
i воно, i шмаркля, та й вся ******* вже давно повiджиралися на народних(бюджетних) грошах та за рiк перетворилися на поросних свиней...
воно вже давно собi нажерло i пику и бурдюк...i зовсiм не так зараз виглядає.
використовуйте актуальну iнформацiю, прошу.

Мер Черкас Бондаренко опублікував загрози від першого заступника голови ОП Трофімова: "Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте" - Цензор.НЕТ 179
02.05.2020 14:48
А теперь говорят,что это пранк
02.05.2020 15:45
Быдлота " квартальная".
02.05.2020 16:03
По большому счёту, Зеленский сегодня получил в лице мэра черкасс, то что и заработал!! Потому, что политика двойных стандартов и работа Велюра привели к тому, что люди перестали уважать Зеленского -пустослова!! ОН с экранов ТВ Говорит одно, а его псы делают что хотят!!
02.05.2020 16:13
ОН еще раньше получил от олигархов на предложение дать ему 120 ярдов в его фонд!
А сейчас меры ответили Прокуратуре, шо если есть на них дела, то не трясите ими десять лет, вымогая с меров деньги в свой карман, а сажайте. И если будут меров сажать, то у тех тоже полно доказательств о коррупции высшей системы, которая их эти десятилетия и успешно доила, пугая делами.
А сейчас они послали систему на юх, еще дальше Одессы. Власть сдохла как класс с приходом этим молодых дебилов. Старые меры крали, но оставляли в бюджете минимум, чтобы быдло на сдохло и ревело ы стойлах - молодые же крадут все, не оставляя ничего! У них с детсва перед глазами часы, запонки и автомобили арабских шейхов - это их мораль! И вопрос встает ребром - или мы, или они!
02.05.2020 17:49
Беги трофим беги ,ты всё сказал пора у-бывать. Главное то в профессии рукожопых вовремя смыться, как гамно в унитазе.
02.05.2020 19:08
все это ваЗЕлиновское Дерьмо во главе с беней будет смотреть в даль на веревках и очень скоро.....
03.05.2020 11:21
Страница 5 из 5
 
 