Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова.

Короткую переписку Бондаренко обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты", — написал ему абонент, подписанный как "Сергей Трофимов".

"Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?" — добавил он.

"Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете", — прокомментировал переписку Бондаренко.





Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".