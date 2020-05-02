Новым послом США в Украине станет генерал-лейтенант Кейт Дейтон, Глава миссии военных советников в Украине
Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.
"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении.
Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.
+50 Ksenia VB
02.05.2020 08:49
+39 Юрій Ан
02.05.2020 08:36
+30 Senator S #201477
02.05.2020 08:37
Зробила максимум всього, щоб обісрати Україну, і вмішуючи Україну у скандали в США.
Подивимось, що це таке за новий поціновувач русского язика і русской воткі.
А может будут искать куда дел бабло Петя и выяснять почему до сих пор он не сидит?
Следун
Уже выяснили - он их вывел в бюджет через офшоры.
И тебе легче от того, что бубочку не возьмут за инструмент за спиз@еные бабки?
Даже не надейся.
Ибо https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html вот это дело таки будет завершено, и повесточки по нему уже выписаны:
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам...
И бубочка там есть...
Тобто це серйозна людина!
Будем молити Бога, щоб це справды було так.
За всякий мусор не держись...
Не надо криков Я тону!
От дна сильнее оттолкнись...
Навіть в Чехії тільки 59% за зьозьо.
Так що аргумент мімо каси.
Шукайти причину не в заробітчанах.
А штамп в паспорті , що ти чекаєш на карту пОбиту дає право на роботу і проживання до 3-х років , без заморочок 😁👍
подсрачники всяким местныым президентам типа зеленского
и его шмыгалям и дрыгалям,
думаю все будут за, если зеКОманда будет получать
прямые приказы публично, через прессу,
кроме того, нужен закон, который будет давать
право Послам нормальных государств
отправлять в отставку всяких зеленских и его
назначенцев и отменять законы принятые бандитами
из Веховной Рады
это конечно фантазии, никто бесплатно работать не
обязан, но можно национализировать землю
и послам по пару миллионов гектаров
в собственность презентовать,
так сказать наладить рынок земли
у бандитов голосующих за земельный дерибан по ночам
.....................
к чему ваши размышления о слюнях ?
вы русский ?
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Генерал-лейтенант, наград ... много, разведаналитик с огромным опытом.
Добро пожаловать, Кит !
это плюс!
после увольнения Мари Йованович прошёл целый год - неужели Трампу за это время не могли подыскать нового кандидата на пост посла в Украине?
значит - ждали
чего?
возможно, выясняли возможности режима Зеленского, его связи, реакцию кремля
а возможно, что искали в Украине новые рычаги продвижения американских интересов после политического банкротства Порошенко
если так, то послужной список Дейтона говорит сам за себя: война в Ираке, звание генерал-лейтенанта в отставке, дипломатическое образование, знание языка, опыт работы в штабах и разведке - там он свой человек
А мы только и видим, что американцы разрушают Украину. Начиная с ядерного оружия, ту-22 и ракет скад, заканчивая экономикой и производством.