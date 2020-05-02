РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4148 посетителей онлайн
Новости
15 186 81

Новым послом США в Украине станет генерал-лейтенант Кейт Дейтон, Глава миссии военных советников в Украине

Новым послом США в Украине станет генерал-лейтенант Кейт Дейтон, Глава миссии военных советников в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате"

Автор: 

посол (1838) США (27938) Дейтон Кит (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла США в Украине - Цензор.НЕТ 817
показать весь комментарий
02.05.2020 08:49 Ответить
+39
О, это позитивненько.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:36 Ответить
+30
К нам приехал РЕВИЗОР, Будет искать куда Зеля дел бабло
показать весь комментарий
02.05.2020 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, это позитивненько.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:36 Ответить
Була Маша Іванова. Випускниця московського інституту «Русского язика», ім. Пушкіна.
Зробила максимум всього, щоб обісрати Україну, і вмішуючи Україну у скандали в США.
Подивимось, що це таке за новий поціновувач русского язика і русской воткі.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:02 Ответить
Конюшня іноземних справ РФ ім. Лаврова може на гімно зійти...
показать весь комментарий
02.05.2020 10:36 Ответить
К нам приехал РЕВИЗОР, Будет искать куда Зеля дел бабло
показать весь комментарий
02.05.2020 08:37 Ответить
И из чего сделаны такие "глубокие" выводы?
А может будут искать куда дел бабло Петя и выяснять почему до сих пор он не сидит?
показать весь комментарий
02.05.2020 08:43 Ответить
За бюджетом Украины я слежу с времен Кучмы,не парься...Ыканамист...
показать весь комментарий
02.05.2020 08:46 Ответить
Следишь И?.....
Следун
показать весь комментарий
02.05.2020 09:10 Ответить
да хоть представление о бюджете имеет...не то что зелебобы с кацаплянами .
показать весь комментарий
02.05.2020 09:17 Ответить
А ты чего подпрягаешься за коллегу по ботоферме, он что посцать пошел ты за него?
показать весь комментарий
02.05.2020 09:22 Ответить
а я не за него...я против зелебобиков с кацапырлами...ты ж голосовал не за,а против?вот тебе тем же концом по тому же месту.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:42 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 10:10 Ответить
А ты кремлевский ...издун и сирун. васья, гору хом в свой мухосранск, убогий.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:32 Ответить
Сытник о деле Коломойского: "движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения"
показать весь комментарий
02.05.2020 08:47 Ответить
,,.....движемся...чтобы начать обьявлять....подозрения.....,, Я начинаю подозревать, что скоро обьявят о движении в обратную сторону
показать весь комментарий
02.05.2020 11:48 Ответить
Он, видать, так сильно спешит, что аж падает... Как бы против него самого пидозру не открыли...
показать весь комментарий
02.05.2020 13:14 Ответить
А шо их искать?
Уже выяснили - он их вывел в бюджет через офшоры.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:48 Ответить
может.
И тебе легче от того, что бубочку не возьмут за инструмент за спиз@еные бабки?
Даже не надейся.
Ибо https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html вот это дело таки будет завершено, и повесточки по нему уже выписаны:
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам...
И бубочка там есть...
показать весь комментарий
02.05.2020 14:19 Ответить
Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России. Источник: https://censor.net.ua/n3192942
Тобто це серйозна людина!
показать весь комментарий
02.05.2020 08:38 Ответить
Ну да........ помимо того, что он ни разу не дотягивает до чрезвычайного посла, выбор Трампа более чем странен.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:53 Ответить
Taк он военный. Трамп исходит сугубо из официальных обязательств США по Будапештскому меморандуму.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:15 Ответить
Не думаю, что причина в Меморандуме, скорее открытым текстом то, что нам сейчас не дипломат-политик нужен. Дипломату работать не с кем.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:33 Ответить
..Трамп исходит сугубо из официальных обязательств США по Будапештскому меморандуму...
Будем молити Бога, щоб це справды було так.
показать весь комментарий
02.05.2020 14:55 Ответить
Так и есть. Президент США - это государственный служащий. Под Будапештским меморандумом стоит подпись Президента США; фамилия неважна, т.к. подпись - это государственное обязательство. Если не сделал один Президент (не успел за время своей каденции) - сделает другой.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:06 Ответить
Когда ты вдруг пошел ко дну
За всякий мусор не держись...
Не надо криков Я тону!
От дна сильнее оттолкнись...
показать весь комментарий
02.05.2020 08:42 Ответить
Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла США в Украине - Цензор.НЕТ 817
показать весь комментарий
02.05.2020 08:49 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
02.05.2020 09:18 Ответить
На на момент выборов Президента Украины мозги заробитчаним подсказали голосовать за какого-то клоуна, а не за человека, добившегося безвиза.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:20 Ответить
да заробитчане как раз все за Пороха были, не знаю ни одного человека, кто пожил на Западе и голосовал бы за всяких ущербных типа Януковича, Зеленского и так далее. Но вернуться проголосовать им было в лом, равно как и сходить в посольство
показать весь комментарий
02.05.2020 11:52 Ответить
Байки не розповідай. На ЗВО виграв Порох.
показать весь комментарий
02.05.2020 14:04 Ответить
Але, в Польщі та Чехії програв. А якраз там гопота заробітчанська в більшості.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:26 Ответить
50.65% в Польщі за зьозьо. Це явно менше 73% по Україні.
Навіть в Чехії тільки 59% за зьозьо.
Так що аргумент мімо каси.
Шукайти причину не в заробітчанах.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:39 Ответить
Безвиз не дает право работать.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:59 Ответить
Безвиз дает прекрасную возможность найти эту работу, а так же в обход посольским проволочкам оформляться прямо на месте. Не говоря уже о том,что в Европе тоже не дураки и с удовольствием нанимают людей без оформления. Так вот 6 месяцев в году вполне хватает для сезонных полевых работ.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:38 Ответить
Ну, не знаю. Нелегально работать у нас нельзя. Оформление идет легальным путем. А безвиз или с визами наших, как я понимаю, не интересует. Это интересует граждан Украины.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:48 Ответить
Не буду спорить, видно лично Вам не приходилось сталкиваться. Такое явище очень распространено именно в сельском хозяйстве, начиная с юга Европы и по всей территории.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:09 Ответить
Разве в странах ЕС можно находиться более 90 дней в полгода? Нельзя!
показать весь комментарий
02.05.2020 11:14 Ответить
Безвиз дает право поехать,посмотреть, выбрать , договориться и устроиться
показать весь комментарий
02.05.2020 11:52 Ответить
Безвіз дає право приїхати і податися на карту пОбиту 😁👍
А штамп в паспорті , що ти чекаєш на карту пОбиту дає право на роботу і проживання до 3-х років , без заморочок 😁👍
показать весь комментарий
02.05.2020 12:24 Ответить
Безвиз очень хорошо намазывается на хлеб в основном оллигархам угробившим экономику и нашедшим вариант как можно ничего не делать и жить за счет рабов присылающих сюда валюту!
показать весь комментарий
02.05.2020 10:05 Ответить
Ваши лозунги никому не интересны.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:16 Ответить
нужен Посол, который будет не церемониться, а раздавать
подсрачники всяким местныым президентам типа зеленского
и его шмыгалям и дрыгалям,
думаю все будут за, если зеКОманда будет получать
прямые приказы публично, через прессу,
кроме того, нужен закон, который будет давать
право Послам нормальных государств
отправлять в отставку всяких зеленских и его
назначенцев и отменять законы принятые бандитами
из Веховной Рады
это конечно фантазии, никто бесплатно работать не
обязан, но можно национализировать землю
и послам по пару миллионов гектаров
в собственность презентовать,
так сказать наладить рынок земли
показать весь комментарий
02.05.2020 09:00 Ответить
и да, право распоряжаться недрами тоже надо отобрать
у бандитов голосующих за земельный дерибан по ночам
.....................
показать весь комментарий
02.05.2020 09:04 Ответить
... это конечно фантазии, но 51-м было бы идеально
показать весь комментарий
02.05.2020 10:02 Ответить
Не брызгай слюной - отравишь природу.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:10 Ответить
смотрика, мой пост поддерживают люди,
к чему ваши размышления о слюнях ?
вы русский ?
показать весь комментарий
02.05.2020 13:42 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Генерал-лейтенант, наград ... много, разведаналитик с огромным опытом.
Добро пожаловать, Кит !
показать весь комментарий
02.05.2020 09:19 Ответить
Новым послом США в Украине станет генерал-лейтенант / удивится генерал: страной воюющей с РФ правит Коломойский, гражданин Израиля-военного союзника РФ. Главнокомандующий-четыреждыуклонист, называющий Украину порноактрисой.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:37 Ответить
Только не удивится, потому что об этом весь мир знает - что 73% недоразвитых имбицилов с лишней хромосомой выбрали президентом горохового шута.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:44 Ответить
лишняя хромосома у кацапов... у избирателей клована, как раз, недостаток хромосом... что тех, что этих нормальными не назвать
показать весь комментарий
02.05.2020 09:51 Ответить
Для меня они одинаковые - дебилы.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:09 Ответить
стало быть, с хромосомами и у тебя, и у меня всё в норме...
показать весь комментарий
02.05.2020 10:18 Ответить
Как раз его и назначили от большого удивления... вчера вечером я случайно щелкнул на г+г, и шо вы думаете? Зебильный президент зебилов прыгает по сцене с каким-то лысым и неподъемного веса депутатом, который служит народу... чем там закончилось, не знаю, канал переключил... но осталось раздражеие от зебилоидов: вот оно, истинное призвание вашего презика, кретины... скакать по сцене и корчить еврейскую рожу в идиотской гримасе... подогнать фото свидетельства или на слово поверите???
показать весь комментарий
02.05.2020 09:48 Ответить
Только безмозглые избиратели могли проголосовать за Зелю,а сейчас за будущее клоуна и ломаного гроша никто не даст!Крепко напартачил этот "нелох",но "ржачный" прирученый Беней мультимиллионер!
показать весь комментарий
02.05.2020 09:51 Ответить
стратегическая концепция "Форт Украина" и её реализация..
это плюс!
показать весь комментарий
02.05.2020 10:04 Ответить
Штаты военным аташе в Мордор не разу в жизни не отправляли дружбана Рабссии , по тому для нас это очень не плохой выбор.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:14 Ответить
Трамп готується до виборів, а тому звернув увагу, що для перемоги на виборах йому потрібна перемога України у протистоянні з Московією, переведення Чорноморського басейну у міжнародну правову юрисдикцію сумісне патрулювання , боротьба з москальським піратством і контрабандою.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:23 Ответить
Трамп наоборот толкает Украину в объятия московии.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:38 Ответить
Канеееешна!Ха-ха-ха!
показать весь комментарий
02.05.2020 13:07 Ответить
Это очень хорошо,и может быть,что это неспроста.Рейтинг ху.лика сейчас ниже 30 процентов,и ему нужно срочно что нибудь предпринять,чтобы его поднять.А он всегда,чтобы "консолидировать" общество прибегал к силовым операциям,-взрывал свои дома в стране,а потом начинал "войнушки",в Грузии,Украине,Сирии.Очень многие российские эксперты говорят о большой вероятности начала какой-нибудь "войнушки".К этому субъекту можно присоединить "наш кредит" из рфии. Во-первых , в этом кредите предполагается строительство дорог,причем допускается (а скорее всего это будет обязательным) участие российских компаний в строительстве этих дорог.А это значит,что выделенный кредит вернется обратно в рашку через свои строительные компании,а мы будем возвращать им обратно кредит с процентами.Во вторых,-дороги будут построены вокруг бывшего аэродрома в Мэркулештах для его реанимации,потом две дороги через центр Молдовы от западной части Молдовы к приднесровью,и еще две дороги от гагаузии к нашим восточным границам,то есть к Вашим западным границам. Надо еще сказать Вам,что нынешняя власть собирается построить аэродром в гагаузии,в Комрате. Так что подготовка плацдарма идет полным ходом,а на додона в кремле намного больше компромата,чем на Башара Асада.Так что,на Вашем месте,я бы обезопасил бы свои западные границы дополнительными в\ч. Правда здесь нам могут помочь коронавирус и саудиты со своей нефтью,которые могут прикончить режим х.йлика.Но лучше самим принять меры и обезопасить себя.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:32 Ответить
Раз служил военным атташе в посольстве России - значит у него с русскими есть нужные связи. И они уже обо всём договорились. Последует раздел. Спасибо всем порохоботам.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:58 Ответить
Сомнительное у Вас утверждение, про "договорились", конечно, ну да ладно. Мне просто интересно стало, мы (порохоботы) причем?
показать весь комментарий
02.05.2020 11:31 Ответить
Согласен. Не при чём. К распаду страны по югославскому образцу приведёт тупая политика вождя порохоботов, деятельность активистов, националистов, псевдопатриотов становящихся раком перед американцами, соросят и прочей кмпрадорской наволочи.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:23 Ответить
И уж конечно не приход Зебила, со сливом ее Бабломойскому и Раиссе.
показать весь комментарий
02.05.2020 14:48 Ответить
Зебил тоже пришёл благодаря тупой внутренней политике вождя порохоботов. Ну шо тут скажешь... Наговнял слабочолый гэтьман где только мог.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:08 Ответить
А тупая внутренняя политика это каноническая Православная церковь Украины и рост социалки для учителей и врачей в 1,5 раза за 2 года? А ну еще пересчет пенсий, впервые с 2007 года. Негодяй
показать весь комментарий
02.05.2020 18:55 Ответить
шмарій нашептав?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:57 Ответить
а вот если немного подумать:
после увольнения Мари Йованович прошёл целый год - неужели Трампу за это время не могли подыскать нового кандидата на пост посла в Украине?
значит - ждали
чего?
возможно, выясняли возможности режима Зеленского, его связи, реакцию кремля
а возможно, что искали в Украине новые рычаги продвижения американских интересов после политического банкротства Порошенко
если так, то послужной список Дейтона говорит сам за себя: война в Ираке, звание генерал-лейтенанта в отставке, дипломатическое образование, знание языка, опыт работы в штабах и разведке - там он свой человек
показать весь комментарий
02.05.2020 11:00 Ответить
надеюсь товарищ достаточно компетентен, чтобы разобраться чем тут занимаются Хомчаки-Тараны во главе с говнокомандующим..... и куда американцы платят свои налоги.....
показать весь комментарий
02.05.2020 11:41 Ответить
Не уводи в сторону. При чем тут налоги? Он что - налоговый инспектор? Дейтон - военный в отставке.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:06 Ответить
неужели??? а американцы разве не должны знать, как расходуются сотни миллионов долларов военной помощи для Украины?
показать весь комментарий
02.05.2020 13:37 Ответить
тревожный сигнальчик для ХЛА
показать весь комментарий
02.05.2020 11:49 Ответить
Это также тревожный сигнальчик для Бени и его марионеток. И возразить американцам против назначения послом матерого янки никто в Украине не посмеет. А на мнение запоребрика сегодня не плюет только ленивый
показать весь комментарий
02.05.2020 12:12 Ответить
мы бы и не против внешнего управления, но чтобы оно несло позитив.
А мы только и видим, что американцы разрушают Украину. Начиная с ядерного оружия, ту-22 и ракет скад, заканчивая экономикой и производством.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:02 Ответить
Цей - людина військова . Точно не дасть зеленій владі продати Україну московії . Хоч якась надія .
показать весь комментарий
02.05.2020 12:17 Ответить
Ситуація загострюється. Україна має посилити свій військовий потенціал перед Росією. І Дейтон стане у нагоді своїм досвідом і кваліфікацією.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:04 Ответить
Женщина с лицом японской гейши или древнего вампира, от таких новостей может и обосраться
показать весь комментарий
02.05.2020 13:10 Ответить
скажите генералу, что у нас даже исчезнет безработица , когда мы вместе с Европой и США начнём строить базы НАТО по всей Украине...
показать весь комментарий
02.05.2020 13:28 Ответить
ДАВНО ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ С РОССИЯНАМИ ВОЕННЫМ СПОСОБОМ !!!
показать весь комментарий
02.05.2020 13:42 Ответить
Может это и не патриотично,но я американским генералам доверяю больше чем нашим..... Ежели случиться ,то флаг ему в руки!
показать весь комментарий
02.05.2020 16:31 Ответить
"...служил военным атташе в посольстве в россии" - етто ми немношечко не отобряль.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:21 Ответить
За що ж так покарали нещасного сера-йес-сера дженерала?
показать весь комментарий
03.05.2020 00:06 Ответить
 
 