Новым послом США в Украине станет генерал-лейтенант Кейт Дейтон, Глава миссии военных советников в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

