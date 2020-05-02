РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4148 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 860 120

Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения", - сказано в сообщении.

Как отмечается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал украинские позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС

Неподалеку Водяного и дважды у Тарамчука противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитников Каменки боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Старогнатовки четыре раза обстреляли с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово и Лебединского вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также вблизи Невельского зафиксировано использование вражеского автоматического станкового гранатомета.

Также читайте: На территории временно оккупированного Донбасса находятся более 2000 кадровых офицеров РФ, - Командующий ОС Кравченко

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов НВФ использовали 28 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраинам Южного и Мироновского противник выпусти 14 мин 120-го калибра, а по украинским позициям неподалеку Новотошковского дважды вел огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный НВФ вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе также сообщили, что в течение текущих суток, 2 мая, зафиксировано девять нарушений боевиками режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки в результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 93-й ОМБр Алексей Лисин погиб 28 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил. ФОТО

Неподалеку Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В целом боевики выпустили по украинским позициям 8 мин 120 мм и 51 мина 82-го калибра.

Окраину Крымского враг обстреливал из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Ореховому противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские позиции неподалеку Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Автор: 

обстрел (29627) Донбасс (26966) наемники рф (2102) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Швидкого одужання нашим хлопцям. Здоро'я та сил.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:47 Ответить
+23
При Порошенку була гордість за Україну....
показать весь комментарий
02.05.2020 08:53 Ответить
+21
Зеля говорит " постреливают " .
показать весь комментарий
02.05.2020 08:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
обе стороны стреляют симметрично.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:00 Ответить
отож і фуйово!
показать весь комментарий
02.05.2020 13:22 Ответить
В Зорянке пришедший узкий мир закрывает шахту. Единственное еще работающее в городе предприятие.
И пока отцы наемников безвылазно откапывают для сынков танки, матери пишут письма в спортлото. Спляшите еще Камаринскую в лаптях и кокошниках, может оно и ответит...
... в стиле денег нет но вы там держитесь...
Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 465
показать весь комментарий
02.05.2020 09:02 Ответить
Странные эти шахтеры. Сами просили "***** ввиди" а сейчас недовольны.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:09 Ответить
Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:08 Ответить
Зеля не хочет сепарам привет передать?
Клетчатое одеяло предложить?
Обратится к "нашим гражданам" с двумя вариантами:
- есть билеты на 95й квартал и на Кобзона, кассы разные, в очередь сукины дети, в очередь!

Но зеля - сцыкливое проросийское чмо
показать весь комментарий
02.05.2020 09:04 Ответить
Вчера на Текстильщике возле ледового катка одна макака взорвала бабуина гранатой. Одно уже тело, другое еще нет. Подробней нет смысла, адм. такое трет.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:08 Ответить
Воно не винне, у нього комуняцькі гени
показать весь комментарий
02.05.2020 09:25 Ответить
Петро ще при підписанні мінського договорняка здав Україну
показать весь комментарий
02.05.2020 09:41 Ответить
Найпотужніша мантра дибілів!
показать весь комментарий
02.05.2020 10:00 Ответить
В той час як ти штурмував двері військомату.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:15 Ответить
Вони якісь барани !Та немає ***** жодного Режиму прекращчения огня* і не було !навіщо це словоблуддя тупе ?Обдроченцi лугандона коли хочуть тоді і поливають наші позиції і срати вони хотіли на це словоблуддя
Хлопакам швидкого одужання !
показать весь комментарий
02.05.2020 10:15 Ответить
Цікаво отримать від "Телепузіка" відповідь на питання: "Це вже остаточне "перестатьстріляння", чи одне з її "фаз"?"
показать весь комментарий
02.05.2020 10:22 Ответить
Велика подяка і шана нашим хлопцям в ООС, воякам і командирам, які щодня захищають наше життя. Вони просто роблять свою работу не зважаючи на владу в України, що бавиться в пісочниці, нашого віртуального іншопланетного преза, дебілкувату антинародну і відверто ворожу вр, оп, суди, правоохоронні органи(((
Хай береже вам Бог, синки!!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 10:35 Ответить
У Таджикістані заборонили використовувати русифіковані призвіща та по батькові під час державної реєстрації актів цивільного стану. Відповідне рішення ухвалила Нижня палата парламенту Таджикистану, передає "Радіо Озоді".
При цьому, заборона не розповсюджується на представників нацменшин, які проживають в країні.
Міністр юстиції Музаффар Ашуріон повідомив, що відтепер заборонено використовувати закінчення "-ов / -ова", "-вич / -овна" тощо. Натомість парламентарі пропонують таджицькі закінчення "пурдухт", "і", "зода", "він", "ен", "ьон", "ньор", "фар". Спеціально під ці правила громадянам не доведеться змінювати прізвища, він діє тільки для тих, хто має засвідчувати особу вперше або сам вирішить поміняти прізвище.
На думку влади, зміни в закон підвищать самосвідомість громадян і захистять національну ідентичність. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-tadzhikistani-zaboronili-rusifikovani-prizvischa-yih-zaminili-na-tadzhicki-1539108.html
показать весь комментарий
02.05.2020 10:42 Ответить
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Поранено чотирьох українських воїнів, найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6826
показать весь комментарий
02.05.2020 10:51 Ответить
Держава яка не може знищити своїх ворогів,не має право на існування.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:13 Ответить
Ізраіль?
показать весь комментарий
02.05.2020 11:24 Ответить
В Ізраїлі з цим все добре.Ядерна зброя,межконтенентальні ракети,космічні супутники,тисячі бойових літаків,тей що.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:26 Ответить
Писали что сепары водяру в окопах хлещут. А сейчас наверное херачат пустыми бутылками.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 