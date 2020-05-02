Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения", - сказано в сообщении.

Как отмечается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал украинские позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и дважды у Тарамчука противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитников Каменки боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Старогнатовки четыре раза обстреляли с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово и Лебединского вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также вблизи Невельского зафиксировано использование вражеского автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов НВФ использовали 28 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраинам Южного и Мироновского противник выпусти 14 мин 120-го калибра, а по украинским позициям неподалеку Новотошковского дважды вел огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный НВФ вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе также сообщили, что в течение текущих суток, 2 мая, зафиксировано девять нарушений боевиками режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки в результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

Неподалеку Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В целом боевики выпустили по украинским позициям 8 мин 120 мм и 51 мина 82-го калибра.

Окраину Крымского враг обстреливал из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Ореховому противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские позиции неподалеку Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.