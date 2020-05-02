Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения", - сказано в сообщении.
Как отмечается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал украинские позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного и дважды у Тарамчука противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Защитников Каменки боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Старогнатовки четыре раза обстреляли с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово и Лебединского вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также вблизи Невельского зафиксировано использование вражеского автоматического станкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов НВФ использовали 28 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
По окраинам Южного и Мироновского противник выпусти 14 мин 120-го калибра, а по украинским позициям неподалеку Новотошковского дважды вел огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин.
По населенному пункту Хутор Вольный НВФ вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе также сообщили, что в течение текущих суток, 2 мая, зафиксировано девять нарушений боевиками режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки в результате обстрелов один украинский воин получил ранения.
Неподалеку Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В целом боевики выпустили по украинским позициям 8 мин 120 мм и 51 мина 82-го калибра.
Окраину Крымского враг обстреливал из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Ореховому противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские позиции неподалеку Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И пока отцы наемников безвылазно откапывают для сынков танки, матери пишут письма в спортлото. Спляшите еще Камаринскую в лаптях и кокошниках, может оно и ответит...
... в стиле денег нет но вы там держитесь...
Клетчатое одеяло предложить?
Обратится к "нашим гражданам" с двумя вариантами:
- есть билеты на 95й квартал и на Кобзона, кассы разные, в очередь сукины дети, в очередь!
Но зеля - сцыкливое проросийское чмо
Хлопакам швидкого одужання !
Хай береже вам Бог, синки!!!!
При цьому, заборона не розповсюджується на представників нацменшин, які проживають в країні.
Міністр юстиції Музаффар Ашуріон повідомив, що відтепер заборонено використовувати закінчення "-ов / -ова", "-вич / -овна" тощо. Натомість парламентарі пропонують таджицькі закінчення "пурдухт", "і", "зода", "він", "ен", "ьон", "ньор", "фар". Спеціально під ці правила громадянам не доведеться змінювати прізвища, він діє тільки для тих, хто має засвідчувати особу вперше або сам вирішить поміняти прізвище.
На думку влади, зміни в закон підвищать самосвідомість громадян і захистять національну ідентичність. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-tadzhikistani-zaboronili-rusifikovani-prizvischa-yih-zaminili-na-tadzhicki-1539108.html