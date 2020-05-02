РУС
Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, заболевших более 3 млн 344 тыс.

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по киевскому времени субботы достигло 238 тыс. 775 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 377.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 3 млн 344 тыс. 274 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 87 тыс. 186 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 103 тыс. 781 (65 тыс. 068 скончавшихся), Испании - 213 тыс. 435 (24 тыс. 543, данные по больным и скончавшимся приведены на утро минувшей пятницы. - Ред.), Италии - 207 тыс. 428 (28 тыс. 236), Великобритании - 178 тыс. 685 (27 тыс. 510), Франции - 167 тыс. 305 (24 тыс. 594), Германии - 164 тыс. 077 (6 тыс. 736), Турции - 122 тыс. 392 (3 тыс. 258).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 может затянуться на 2 года, - американские ученые

Автор: 

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+6
Зєбіли а у вас новий зашквар!

Заступник Єрмака та соратник Зеленського спілкується з мером Черкас. Опустимо те, що він хамло та ватник. Цівить інше - вони в "кварталі" так демократію уявляють?

Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, заболевших более 3 млн 344 тыс. - Цензор.НЕТ 5993
02.05.2020 09:11 Ответить
+3
Задрали вы уже этим Фейком Едешь за рулем маску одевай,бо бензин заразишь..сидишь на озере один с удочкой вокруг ни души,маску надевай...,Дебилизм полнейший...,едешь на велосипеде один при пустых улицах маску наппяливай...
02.05.2020 09:09 Ответить
+3
Они объездили с этой информацией и Германию, Испанию,Италию...???
Уточню ОПЗЖ -ненавижу ,а то,ты как-то странно мои комменты интерпретируешь.
02.05.2020 10:06 Ответить
Задрали вы уже этим Фейком Едешь за рулем маску одевай,бо бензин заразишь..сидишь на озере один с удочкой вокруг ни души,маску надевай...,Дебилизм полнейший...,едешь на велосипеде один при пустых улицах маску наппяливай...
02.05.2020 09:09 Ответить
это-то как раз понятно. маска - это что-то вроде цака или строевой подготовки: показатель готовности выполнять команды, не думая
показать весь комментарий
02.05.2020 09:20 Ответить
Зєбіли а у вас новий зашквар!

Заступник Єрмака та соратник Зеленського спілкується з мером Черкас. Опустимо те, що він хамло та ватник. Цівить інше - вони в "кварталі" так демократію уявляють?

Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, заболевших более 3 млн 344 тыс. - Цензор.НЕТ 5993
02.05.2020 09:11 Ответить
Точно "зашквар". В нормальных странах "западной демократии", не предупреждали а реагировали, а то типа упрашивают перестань чудить.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:17 Ответить
а ну підбери статтю ККУ під яку попадає ця переписка.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:20 Ответить
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантина
02.05.2020 10:32 Ответить
Утро настало, информ-глисты выползли на работу, лениво разгоняют панику. Мерзко и тупо, но легендарные 73% хавают. Существует длинный список болезней и прочих нехороших вещей от которых умирает несравнимо больше людей, чем от новомодного вирусочка. Но адепты вирусобесия этого в упор не видят. У них что-то вроде транса с пеной на губах. Они напоминают тут дамбасянскую мамочку из анекдота, у которой от сердца отлегло, когда её дочку изнасиловали чеченцы.
02.05.2020 09:11 Ответить
И все вам из-за поребрика видно, все вы знаете, особенно про чеченцев.

Как там ваш ***** в бункере поживает? Нос не высовывает, а то его шнурок Мишустин подхватил то, чего по-вашему не существует
02.05.2020 09:20 Ответить
Когда нечем крыть, кроют голословными обвинениями в кацапизме... Себя ты, конечно же, позиционируешь как украинца? ОК. Ответь на простенький вопросик. Вот в этой песне есть ошибка (или поэтическая вольность). Украинец сразу ответит, какая... Жду ответа время пошло, лахта!
https://www.youtube.com/watch?v=StzUiJHH3n4 Анатолій Матвійчук "Зніми фотограф нас!"
02.05.2020 09:25 Ответить
От голода за время барановируса умерло 525 раз больше и их никто не спешит спасать.
А спасают тех у кого можно что то изьять во время паники в первую очередь права потом все остальное.
02.05.2020 09:27 Ответить
и кому можно сделать прививку за его же счет (когда она будет готова)
02.05.2020 10:31 Ответить
Не забувайте, що цей "вірусочок" якраз і ускладнює протікання всіх інших хвороб, і робить їх в рази небезпечнішими.
02.05.2020 10:44 Ответить
Я не из забывчивых. Забывчивые никак не могут вспомнить ужасную цену дурантина.
02.05.2020 10:45 Ответить
это где-то каждый 30-ти тысячный абориген планеты погиб.... т.е. как бы в Киеве умерло 100 чел от вируса. а все так обосрались как будто Годзилла пришла а не какой-то микроб или молекул.
02.05.2020 09:12 Ответить
?3 % думают что поймали Бога за волосы и Бороду... ,опасная игра с Богом,Чуваки....
02.05.2020 09:15 Ответить
лучше тогда уж за бороду ловить Хотабыча - так больше шансов будет
02.05.2020 09:19 Ответить
"Главное - верить" (С)
02.05.2020 09:16 Ответить
Не берите пример с кацапов, клоуны - ну нафига нам знать, что-там, где-там у кого-то? .... по Украине давай статистику
02.05.2020 09:17 Ответить
Немного статистики: с 1 января 2020-го года от СПИДа уже умерло 600 тысяч человек...
02.05.2020 09:19 Ответить
а спид уже тоже связанное с коронавирусом заболевание
с ним все уже связали, даже кажется переломы и ушибы
02.05.2020 18:37 Ответить
В своей жизни всегда в первую очередь делай то,что сам считаешь нужным,а не то что другие считают правильным...
02.05.2020 09:20 Ответить
Если это не причиняет вреда или неудобств этим самым другим.
02.05.2020 09:26 Ответить
73 % дятлов имеешь ввиду?
02.05.2020 09:29 Ответить
Во-первых их уже гораздо меньше даже согласно заказных соц.опросов.
Во - вторых ,почему ты считаешь ,что твоё мнение поддерживает умное
меньшинство ? К примеру, я за разумный,поэтапный выход из карантина
и жёсткий контроль меньшинства за действиями власти в этом направлении.
В третьих - закон один для всех и только в этом сила цивилизованного государства.
02.05.2020 09:48 Ответить
Извините, но Вы сказали зловреднейшую благоглупость.
02.05.2020 09:46 Ответить
Не извиняю. В чём глупость да ещё и зловреднейшая ? Если каждый будет вести себя так как считает нужным значит это оправдывает и отказ инфицированных от изоляции и т.д.
конкретизируйте своё обвинение .
02.05.2020 10:01 Ответить
Глупость в том, что у фразы нет смысла. Это пустышка. Это перефраз никакого определения свободы, которым нас облагодетельствовала Хранцузская левалюция. Она якобы устанавливает баланс интересов людей, но на самом деле она этого не делает. Существует масса личностей, которые считают, что их сфера интересов простирается на всю Вселенную. Не знали? Или согласны с тем, что диктат таких личностей и есть всеобщая свобода?
Зловредность этого принципа в широчайшем использовании для подлейших и мерзопакостнейших манипуляций. В частности адептами секты вирусобесия. Моя жизнь вообще-то нарушает их свободу в их понимании. Ибо я потенциальный носитель вируса. Не?
02.05.2020 10:17 Ответить
Легенду о Коронвирусе привезли из Москвы Ведмедчук и Рабинович,когда летали к Путлеру на сходняк...,именно Рабинович на телеканале Ньюсваван погнал Пургу о самоизоляции и карантине.
02.05.2020 09:26 Ответить
Они объездили с этой информацией и Германию, Испанию,Италию...???
Уточню ОПЗЖ -ненавижу ,а то,ты как-то странно мои комменты интерпретируешь.
02.05.2020 10:06 Ответить
Да это провокатор кацапский, хочет чтобы и у нас как в параше по сотне в день умирали от короны, вбрасывает муть для дебилов, лахтиснкий бот, короче говоря
02.05.2020 10:44 Ответить
Це звичайний шизОїд. Такий самий, як Дидовик і акваріус.
02.05.2020 11:20 Ответить
Ето РОССИЯ ,ДЕТКА...



Медиков заставят доказывать COVID. Даже мертвых


Как я люблю ету страну и её бюрократию. Даже классные решения можно приготовить так, что потянет блевать даже бенефициаров. Правительство объявило о разовых выплатах медикам, пострадавшим в неравной борьбе с вирусом. Администрация Петербурга решила сэкономить и ввести свои условия. Чтобы получить деньги, герои-врачи должны доказывать, что они не заразились короной по своей вине. Бинго! Семье погибшего врача тоже нужно предъявлять справки, где будет прописано «причина смерти - коронавирус». Иначе гуляйте.
А вердикты по претендентам и заболевшим будут выносить главврачи, у которых сейчас и так дел по горло. Но, чтобы помочь врачу, им придётся собирать целую пачку документов - об условиях труда, средствах индивидуальной защиты, их использовании и пр. Потом ещё должно пройти целое расследование со специально собранной комиссией, которая решит, заболел ли врач на работе, выполняя свой гражданский долг или где-то в троллейбусе заразу подцепил по дурости. Если чаша весов перевесит в сторону халатности врача или случайности заражения, то сорян, бро. Учитывая проблемы с обеспечением больниц, приписать разгильдяйство и несоблюдение режима можно каждому первому. Так что у врачей ещё работки добавится - самих себя оценивать.
Смольный оценил смерть медика в миллион рублей, инвалидность в 500 тысяч, а простое заражение без особых последствий в 300. Всего выделили 30 млн. В масштабах Питера, который в тройке первых - мизер. На 30 апреля уже 250 диагнозов COVID-19 у врачей, фельдшеров и санитаров. Половина из них - люди, которые работают в непрофильных стационарах, но при этом встречают больных с вирусом без каких-либо СИЗ вообще.
02.05.2020 11:36 Ответить
Распространяется падло. Хотя уже вроде бы много ультрафиолета. Не действует на него что ли?
02.05.2020 13:22 Ответить
на журналистов ультрафиолет не действует
раньше действовал - разъезжались по турциям да мальдивам, щас нет.
не отпускают их, заставляют истерить про коронавирус, это важнее отдыха
02.05.2020 18:39 Ответить
 
 