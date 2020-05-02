В Украине 550 новых случаев COVID-19: всего - 11411, летальных - 279, выздоровели 1498 человек, - Минздрав
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших - 11411 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По информации ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
г. Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ривненская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщений о подозрении на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому ж у нас завжди все не так як у цивілізованому світі? Чому у нас, українців, завжди викривлене сприйняття реальності, а бажання нікого не слухати, робити ВСЕ ПО-СВОЄМУ, бути "розумнішим" хитрішим за всіх інших беруть верх над інстиктом самозбереження??? Це проявляється не лише під час епідемії, це проявляється всюди: у поведінці на автодорогах, у різноманітних виробничих процесах, у поведінці під час дозвілля (у нічниї клубах, барах) і т. д.
Наша біда - у нашій ментальності.
P.s. : я не буду проти, якщо я і такі як я в результаті виявляться занадто обережними "панікерами", а коронавірус - виявиться нічим іншим, як "звичайним грипом", "істерією" тощо. Але якщо дійсно СВІТ - ПРАВИЙ?! Якщо дійсно, коронавірус - це глобальна проблема людства, з якою все людство бореться (крім БІЛОРУСІ І ШВЕЦІЇ, не ставте мені їх у приклад, їх лише двоє!!!), а проблеми України, повязані із цим - лише попереду? Що тоді?
Бедные шведы! Прямо геноцид устроили...
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&sxsrf=ALeKk02QDtbzNQbw34H7WC9pMhZKGiQHpQ:1588431827979&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kKSQ-gtq-lrwbM%253A%252C0WeqcOTMI8a9HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTppObwItvJuIJ4DZAv8vAuZiBUdw&sa=X&ved=2ahUKEwjwz-zWuZXpAhXExIsKHSeXDRYQ9QEwAHoECAoQAw#imgrc=kKSQ-gtq-lrwbM:
Минимальная почасовая з/п в шведском государстве равняется примерно 100 кронам. Это равноценно 11 евро
Чомусь багато хто пропустив цей момент. Людину,яка мала сказати правду просто прибрали!
ps: в Беларуси все плохо - можете найти видео из больниц на ютубе. В Швеции нет карантина в том виде, что у нас, но он есть немного в другом виде.
Теперь надо следить когда чиновники либо будет выступать с очень перепуганными глазами, либо нарочито спокойно. Это будет означать, шо писец уже тут с нами.
Я ставлю на то, что нарочито спокойно будет карантин отменять, тк скоро экономика его просто не потянет и выхода не будет при любой эпидемиологической ситуации.
- средний - от 645,0 на 100 000 (241 875 человек по стране);
- высокий - от 871,6 на 100 000 (326 850 человек по стране);
- крайне высокий - от 995,3 на 100 000 (373 237 человек).
В апреле интенсивность эпидемической ситуации находится на обычном межсезонном уровне и составляет по состоянию на 19 апреля 2020 года 149,5 на 100 000, что на 68,6% ниже минимального эпидемического порога и на 2,5% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Информация о заболеваемости пневмонией не подлежит эпидемическому контролю согласно постановлению Кабмина №157 от 21.02.2001 года.
По состоянию на 23 апреля в Украине протестировано на коронавирус 22 518 человек, у которых подозревалось заражение (присутствовали симптомы и подозрение контакта), из них подтвердилось 7 647, показатель смертности от коронавируса в Украине не превышает 2,5%.
Итак, резюмирую. Даже с учётом мега-супер-******-какого-страшного коронавируса в апреле 2020 года в Украине нет никакого ужаса, а эпидемическая ситуация на 68,6% ниже, чем минимальный эпидемический порог, и на 2,5% ниже, чем была в прошлом году. МОЗ фактически подтвердил, что нет и не было абсолютно никаких причин не то что карантин по всей стране с идиотскими запретами вводить, а вообще отклоняться от обычного для такого сезона сценария.
А еще они, по ходу, хотели с карантином проскочить вместе с западными странами - один черт экономика в анабиозе, только все получится не так.
Вот, к примеру, график смертности в Нью Йорке по годам (все ж как обычно , как каждый год):
Не сложно найти по другим городам и странам.
Израиль: директор гериатрического центра Yoram Maaravi (MD) заявляет, что изоляция может убить больше пожилых людей, чем COVID-19.
Статистическое влияние падения экономики на рост смертности известно: минус 10% ВВП - это плюс 5% умерших. В сегодняшней Украине это 30 тысяч смертей в год, если удастся зацепиться на 10%. В случае экономического краха ситуация станет еще печальнее. В начале 90-х в Украине ежегодно умирали на 150-200 тысяч человек больше, чем в конце 80-х.
По ходу вы или пропагандист на зарплате, или у вас гипертрофированный страх ковида и вам нужно доказать, прежде всего самому себе, что он не опасный - не более чем обычная простуда...
Они шокируют.
Сегодня, на третий день после жалобы уполномоченному омбудсмэна, я получил очередную порцию информации относительно эпидемиологических процедур, официально установленных Министерством охраны здоровья Украины.
Честно говоря, я пребываю в шоке. Конечно, эту официальную информацию я использую в качестве доказательства в суде о незаконности карантина. И я не представляю чем её будут крыть уроды, повергнувшие Украину в бездну коронавирусной истерии. Читайте и офигевайте сами.
Примечание. Оригинал письма МОЗ не публикую, поскольку не хочу открывать противной стороне все козыри заранее. Здесь публикую только некоторые цифры из полученных. Достоверность (соответствие данным, полученным мною в письме МОЗ) гарантирую.
Итак, МОЗ сообщает, что для оценки эпидемиологической ситуации в Украине используется интенсивный показатель заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (суммарно). То есть, для оценки эпидемической ситуации не принято изымать отдельный вид вируса (например, только коронавирус), а оценка производится исключительно по суммарному показателю. Только так оценка считается целесообразной и адекватной.
Согласно этому интенсивному показателю на сезон 2019/2020 года минимальный эпидемический порог установлен 476,7 на 100 000 населения (то есть, 178 762 одновременно болеющих человека с суммарным диагнозом по всем вирусам и гриппу).
Если этот показатель не достигнут, считается что в стране нет оснований оценивать ситуацию как эпидемически опасную, даже минимально. Если порог не достигнут, согласно интенсивному показателю, считается что в стране нормальная (обычная для такого сезона) ситуация, не требующая особых мер.
Кроме того, в Украине официально различают следующие интенсивности эпидемического подъема заболеваемости:
- средний - от 645,0 на 100 000 (241 875 человек по стране);
- высокий - от 871,6 на 100 000 (326 850 человек по стране);
- крайне высокий - от 995,3 на 100 000 (373 237 человек).
В апреле интенсивность эпидемической ситуации находится на обычном межсезонном уровне и составляет по состоянию на 19 апреля 2020 года 149,5 на 100 000, что на 68,6% ниже минимального эпидемического порога и на 2,5% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Информация о заболеваемости пневмонией не подлежит эпидемическому контролю согласно постановлению Кабмина №157 от 21.02.2001 года.
По состоянию на 23 апреля в Украине протестировано на коронавирус 22 518 человек, у которых подозревалось заражение (присутствовали симптомы и подозрение контакта), из них подтвердилось 7 647, показатель смертности от коронавируса в Украине не превышает 2,5%.
Итак, резюмирую. Даже с учётом мега-супер-******-какого-страшного коронавируса в апреле 2020 года в Украине нет никакого ужаса, а эпидемическая ситуация на 68,6% ниже, чем минимальный эпидемический порог, и на 2,5% ниже, чем была в прошлом году. МОЗ фактически подтвердил, что нет и не было абсолютно никаких причин не то что карантин по всей стране с идиотскими запретами вводить, а вообще отклоняться от обычного для такого сезона сценария.
Гнев и шок. Этими двумя словами описываются мои ощущения сейчас. Каждая гадина, поставившая подпись под коронавирусным издевательством над Украиной и украинцами, должна сидеть в тюрьме. Если мы не добьёмся наказания для этих небывалых саботажников, мы не заслуживаем никакого уважения.
"С точки зрения эпидемиологии часть мер против коронавирусной инфекции, как инфекции дыхательных путей, выглядят просто каким-то вопиющим абсурдом. На что еще похоже закрытие рынков на открытом воздухе или запрет наливать горячий кофе в одноразовые стаканчики? Зачем требовать от людей носить маски на улице? К чему не пускать людей гулять в парки, в лес на пляж? Никакого эпидемиологического обоснования значительная часть принятых нашим правительством мер не имеет. Так же как и не имеет эпидемиологического обоснования закрытие метрополитена. Если люди ездят в общественном транспорте по пропускам, так пускай они же ездят в метро по пропускам."...
" По факту, всю эту ситуацию можно назвать - «антиконституционный переворот в одном отдельно взятом министерстве»"....