В Украине 550 новых случаев COVID-19: всего - 11411, летальных - 279, выздоровели 1498 человек, - Минздрав

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших - 11411 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По информации ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 427 случаев;

Волынская область - 315 случаев;

Днепропетровская область - 436 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 393 случая;

Закарпатская область - 496 случаев;

Запорожская область - 267 случаев;

Ивано-Франковская область - 942 случая;

Кировоградская область - 394 случая;

г. Киев - 1494 случая;

Киевская область - 747 случаев;

Львовская область - 465 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 140 случаев;

Одесская область - 329 случаев;

Полтавская область - 212 случаев;

Ривненская область - 689 случаев;

Сумская область - 105 случаев;

Тернопольская область - 823 случая;

Харьковская область - 311 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 98 случаев;

Черновицкая область - 1745 случаев;

Черкасская область - 304 случая;

Черниговская область - 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщений о подозрении на COVID-19.

