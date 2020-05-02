РУС
В Украине 550 новых случаев COVID-19: всего - 11411, летальных - 279, выздоровели 1498 человек, - Минздрав

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших - 11411 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По информации ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
г. Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ривненская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Україні 550 нових випадків COVID-19: усього - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7442
летальных - 279,

а сколько умерло в связи с блокирование из за короновируса работы больниц?
пойдите в поликлинику там пусто, другими болезнями люди перестали болеть
Было такое кино "Ты мне - я тебе". Год примерно 1975-й. Там выводили некую рыбку, способную жить в загаженной воде... Был очень яркий эпизод, когда эти рыбки подохли, отравившись чистой водой.
Московские попы и их фсбшные кураторы радостно потирают руки - массовое заражение опасным вирусом во время Пасхи приносит свои плоды - в Украине снова пошел рост заражений коронавирусом
От тільки статистичні дані говорять про те, що у Швеції рівень смертності від коронавірусу одна з найгірших в Європі, якщо брати відсоткове співвідношення.
Зрозуміло, що неможливо переконати 90% відвідувачів ДАНОГО САЙТУ у тому, що коронавірус - це серйозно, і не просто так МАЙЖЕ УСІ країни світу ввели карантин у формах від жорсткої до наджорсткої, а населення цих країн НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУЄТЬСЯ карантину, і це вже дало результат у десятках таких країн (захворюваність пройшла пік і йде на спад).
Чому ж у нас завжди все не так як у цивілізованому світі? Чому у нас, українців, завжди викривлене сприйняття реальності, а бажання нікого не слухати, робити ВСЕ ПО-СВОЄМУ, бути "розумнішим" хитрішим за всіх інших беруть верх над інстиктом самозбереження??? Це проявляється не лише під час епідемії, це проявляється всюди: у поведінці на автодорогах, у різноманітних виробничих процесах, у поведінці під час дозвілля (у нічниї клубах, барах) і т. д.
Наша біда - у нашій ментальності.
P.s. : я не буду проти, якщо я і такі як я в результаті виявляться занадто обережними "панікерами", а коронавірус - виявиться нічим іншим, як "звичайним грипом", "істерією" тощо. Але якщо дійсно СВІТ - ПРАВИЙ?! Якщо дійсно, коронавірус - це глобальна проблема людства, з якою все людство бореться (крім БІЛОРУСІ І ШВЕЦІЇ, не ставте мені їх у приклад, їх лише двоє!!!), а проблеми України, повязані із цим - лише попереду? Що тоді?
В Швеции на сегодня 2653 умерших на 1005 выздоровевших
Ага и 1739 это 80+ лет. Ну прям сумасшедшая пандемия
И это только начало. А еще больше 20000 еще больны и неизвестно выздоровеют они или умрут
И это только начало. А еще больше 20000 еще больны и неизвестно выздоровеют они или умрут

Бедные шведы! Прямо геноцид устроили...

https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&sxsrf=ALeKk02QDtbzNQbw34H7WC9pMhZKGiQHpQ:1588431827979&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kKSQ-gtq-lrwbM%253A%252C0WeqcOTMI8a9HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTppObwItvJuIJ4DZAv8vAuZiBUdw&sa=X&ved=2ahUKEwjwz-zWuZXpAhXExIsKHSeXDRYQ9QEwAHoECAoQAw#imgrc=kKSQ-gtq-lrwbM: В Україні 550 нових випадків COVID-19: загалом - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4443

Минимальная почасовая з/п в шведском государстве равняется примерно 100 кронам. Это равноценно 11 евро
от-от...
Замглавы ВОЗ, обещавший «сенсацию» о коронавирусе, насмерть подавился брокколи за час до пресс-конференции.

Чомусь багато хто пропустив цей момент. Людину,яка мала сказати правду просто прибрали!
Некоторые американские СМИ указали на ряд странностей в этом деле - так, на сайте ВОЗ не только появилось известий о трагическом случае, но и исчезли все упоминания о Паттерсоне. Также на месте журналисты засняли многочисленных сотрудников ФБР, хотя в ведомстве утверждают, что этот случай находится не в их юрисдикции
По ходу там где начали смягчать карантин снова начинается рост заболеваемости....
ps: в Беларуси все плохо - можете найти видео из больниц на ютубе. В Швеции нет карантина в том виде, что у нас, но он есть немного в другом виде.
Уверенными шагами приближаемся к точке невозврата?
Теперь надо следить когда чиновники либо будет выступать с очень перепуганными глазами, либо нарочито спокойно. Это будет означать, шо писец уже тут с нами.
Я ставлю на то, что нарочито спокойно будет карантин отменять, тк скоро экономика его просто не потянет и выхода не будет при любой эпидемиологической ситуации.
Та оно так конечно, но будет вроде вводится адаптивный карантин. Это по областям в зависимости от эпидситуации .
Кроме того, в Украине официально различают следующие интенсивности эпидемического подъема заболеваемости:
- средний - от 645,0 на 100 000 (241 875 человек по стране);
- высокий - от 871,6 на 100 000 (326 850 человек по стране);
- крайне высокий - от 995,3 на 100 000 (373 237 человек).
В апреле интенсивность эпидемической ситуации находится на обычном межсезонном уровне и составляет по состоянию на 19 апреля 2020 года 149,5 на 100 000, что на 68,6% ниже минимального эпидемического порога и на 2,5% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Информация о заболеваемости пневмонией не подлежит эпидемическому контролю согласно постановлению Кабмина №157 от 21.02.2001 года.
По состоянию на 23 апреля в Украине протестировано на коронавирус 22 518 человек, у которых подозревалось заражение (присутствовали симптомы и подозрение контакта), из них подтвердилось 7 647, показатель смертности от коронавируса в Украине не превышает 2,5%.
Итак, резюмирую. Даже с учётом мега-супер-******-какого-страшного коронавируса в апреле 2020 года в Украине нет никакого ужаса, а эпидемическая ситуация на 68,6% ниже, чем минимальный эпидемический порог, и на 2,5% ниже, чем была в прошлом году. МОЗ фактически подтвердил, что нет и не было абсолютно никаких причин не то что карантин по всей стране с идиотскими запретами вводить, а вообще отклоняться от обычного для такого сезона сценария.
Эти дурачки вводя карантин тоже думали, что ковид как сезонный грип А тут все иначе И причины для введения карантина иные и задачи введения другие.

А еще они, по ходу, хотели с карантином проскочить вместе с западными странами - один черт экономика в анабиозе, только все получится не так.
Обычны барановирус, очень заразительный, надо срочно всех привить
Да я знаю, что все они врут Все это происки рептилоидов и прочих Гейтсов
Вот, к примеру, график смертности в Нью Йорке по годам (все ж как обычно , как каждый год):
В Україні 550 нових випадків COVID-19: усього - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6898
Не сложно найти по другим городам и странам.
тяжело нарисовать графики? тоже мне большая наука. Если грузовики военные сгоняют то график конечно тяжело пустить левый
Покажи не левый.
В Україні 550 нових випадків COVID-19: усього - 11411, летальних - 279, одужали 1498 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 741
Ну вот видите: карантин в Украине действует. И ваш график только доказывает, что он введен вовремя.
Без карантина число умерших от ковида была бы совсем- совсем иное.В Италии до 1200 человек в день! доходило.
Ты такой тупой я в шоке.) Та в Италии с карантином такие смерти) почему в белорусов нет Италии? Почему в Японии не было Италии?
Нет, в Италии сначала не ввели карантин. Зато в Ломбардии прошел футбольный матч, где все дружно перезаражались. А только потом, когда в больницах закончились койки , ввели жесткий карпнтин. Но было поздно. А у нас карантин введен вовремя - с появлением первого подтвержденного больного. Хоть это сделали правильно.
ну да как будто только в Ломбардии футбольные матчи проходили
Швеция отказалась вводить карантин. И, как оказывается, что там на сегодня уровень заболеваемости (0,17%) почти не отличается от стран где введен жесткий карантин, например, Испании (0,16%) и даже ниже, чем в Нидерландах (0,2%).
Израиль: бывший министр здравоохранения, профессор Yoram Lass (MD) заявляет: локдаун убьет больше людей, чем вирус (the lockdown will kill more people from depression than the virus).

Израиль: директор гериатрического центра Yoram Maaravi (MD) заявляет, что изоляция может убить больше пожилых людей, чем COVID-19.

Статистическое влияние падения экономики на рост смертности известно: минус 10% ВВП - это плюс 5% умерших. В сегодняшней Украине это 30 тысяч смертей в год, если удастся зацепиться на 10%. В случае экономического краха ситуация станет еще печальнее. В начале 90-х в Украине ежегодно умирали на 150-200 тысяч человек больше, чем в конце 80-х.
Так говорят независимые ученые и думающие руководители во всех странах. За такое мнение сейчас, например, коронаботы поливают г... Швецию, Бразилию, Беларусь.
все правильно. Я не знаю чому короноботи не хочуть думати головою. ///Олександр Гуміров: Подача мною иска против незаконного карантина привела к сотням личных сообщений, которые я получаю от людей. Эти сообщения можно охарактеризовать как "крик о помощи". Пишут старики, которые заперты дома, а время посева на дачах проходит и, соответственно, зимой им будет нечего кушать. Пишут пациенты больниц, которых отказываются лечить, потому что их болезни "плановые". Было сообщение от онкологической больной, у которой уже нет шансов выжить, но даже в обезболивающих препаратах ей отказывают по причине "нет денег - всё ушло на коронавирус" и она доживает последние дни в нестерпимых болях.
Потому, что только «Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений» - Альберт Эйнштейн. А коронаботы - исключительно рабы желтой пресы и зомбоящика. Значительное число ботов - профессиональная братия, которая кормится на провластных ботофермах.
Посоветуйте РФ отменить карантин. Пусть враги отменяют карантин.
Уже поздно пить шампанское...
А чего так? Вы же любите статистику Или только ту, что нравится?
По ходу вы или пропагандист на зарплате, или у вас гипертрофированный страх ковида и вам нужно доказать, прежде всего самому себе, что он не опасный - не более чем обычная простуда...
. Будь яка хвороба це погано, а втрата життя це трагедія, але так влаштований світ і це відбувається постійно, кожен день, місяць, рік. І те що відбувається лише банальна маніпуляція свідомістю. Я намагаюся достукатися до пустоголових
Вот судя по вашей философии, если убийств 243, например, то им и противодействовать не надо? Мелочи для вас?
Каждое действие должно быть адекватно ситуации. Ради спасения от убийц 243 человек садить под домашний арест всех жителей страны - это дремучий маразм.
Статистическое влияние падения экономики на рост смертности известно: минус 10% ВВП - это плюс 5% умерших. В сегодняшней Украине это 30 тысяч смертей в год, если удастся зацепиться на 10%. В случае экономического краха ситуация станет еще печальнее. В начале 90-х в Украине ежегодно умирали на 150-200 тысяч человек больше, чем в конце 80-х.
Коронаботов такие данные не интересуют, так как это мешает поддерживать страх толпы перед ковид.
Удалось получить официальные цифры МОЗ Украины.
Они шокируют.
Сегодня, на третий день после жалобы уполномоченному омбудсмэна, я получил очередную порцию информации относительно эпидемиологических процедур, официально установленных Министерством охраны здоровья Украины.
Честно говоря, я пребываю в шоке. Конечно, эту официальную информацию я использую в качестве доказательства в суде о незаконности карантина. И я не представляю чем её будут крыть уроды, повергнувшие Украину в бездну коронавирусной истерии. Читайте и офигевайте сами.
Примечание. Оригинал письма МОЗ не публикую, поскольку не хочу открывать противной стороне все козыри заранее. Здесь публикую только некоторые цифры из полученных. Достоверность (соответствие данным, полученным мною в письме МОЗ) гарантирую.
Итак, МОЗ сообщает, что для оценки эпидемиологической ситуации в Украине используется интенсивный показатель заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (суммарно). То есть, для оценки эпидемической ситуации не принято изымать отдельный вид вируса (например, только коронавирус), а оценка производится исключительно по суммарному показателю. Только так оценка считается целесообразной и адекватной.
Согласно этому интенсивному показателю на сезон 2019/2020 года минимальный эпидемический порог установлен 476,7 на 100 000 населения (то есть, 178 762 одновременно болеющих человека с суммарным диагнозом по всем вирусам и гриппу).
Если этот показатель не достигнут, считается что в стране нет оснований оценивать ситуацию как эпидемически опасную, даже минимально. Если порог не достигнут, согласно интенсивному показателю, считается что в стране нормальная (обычная для такого сезона) ситуация, не требующая особых мер.
Кроме того, в Украине официально различают следующие интенсивности эпидемического подъема заболеваемости:
- средний - от 645,0 на 100 000 (241 875 человек по стране);
- высокий - от 871,6 на 100 000 (326 850 человек по стране);
- крайне высокий - от 995,3 на 100 000 (373 237 человек).
В апреле интенсивность эпидемической ситуации находится на обычном межсезонном уровне и составляет по состоянию на 19 апреля 2020 года 149,5 на 100 000, что на 68,6% ниже минимального эпидемического порога и на 2,5% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Информация о заболеваемости пневмонией не подлежит эпидемическому контролю согласно постановлению Кабмина №157 от 21.02.2001 года.
По состоянию на 23 апреля в Украине протестировано на коронавирус 22 518 человек, у которых подозревалось заражение (присутствовали симптомы и подозрение контакта), из них подтвердилось 7 647, показатель смертности от коронавируса в Украине не превышает 2,5%.
Итак, резюмирую. Даже с учётом мега-супер-******-какого-страшного коронавируса в апреле 2020 года в Украине нет никакого ужаса, а эпидемическая ситуация на 68,6% ниже, чем минимальный эпидемический порог, и на 2,5% ниже, чем была в прошлом году. МОЗ фактически подтвердил, что нет и не было абсолютно никаких причин не то что карантин по всей стране с идиотскими запретами вводить, а вообще отклоняться от обычного для такого сезона сценария.
Гнев и шок. Этими двумя словами описываются мои ощущения сейчас. Каждая гадина, поставившая подпись под коронавирусным издевательством над Украиной и украинцами, должна сидеть в тюрьме. Если мы не добьёмся наказания для этих небывалых саботажников, мы не заслуживаем никакого уважения.
А вот интервью врача-эпидемиолога https://www.facebook.com/o.v.galimsky?__tn__=KH-R&eid=ARCGdQvSVuB-4M93xN6zGEcnGdj_W8tNRYbt3hvIlIeADO2YvqW4mDFriCbA2cZJ57jhL5E7Cf8RPNrj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBSpI1Uhzr5_ivGIzW_QaYhsPsfuk0IYP_NZvIdzUnVn0x1yxdt4oQ0yE_unL4sn4PzPdxuk_NBcMGfdmJTkhFm6F8Ev9ShDRNoEs9lf-j-tgH7Zxbhs8bd4zPqRHP7gN4vvfxPJqiRH5eckxvhOshf_bU8jjeY5edd42v-ocK64BeCOuvblkBvcflQFRhoF1UgO4RoUkDlKM5gWWEayxQLRbdrFqkcNKMd1yQcWazL0UMU9b8RMBbA5kP9mQyddnBcMEUGn1UbuW3H38QKsrGPv_aRZN9OR_78_Niwfn9oJL6w4Fmw8Lx8iR_0m5aoffma0hKRzCjZsXk-1c514ssK9dLuL4us6YmIz8vX_CalY16kuQ Олексій Валерійович Галімський . Он не стесняется в выражениях.
"С точки зрения эпидемиологии часть мер против коронавирусной инфекции, как инфекции дыхательных путей, выглядят просто каким-то вопиющим абсурдом. На что еще похоже закрытие рынков на открытом воздухе или запрет наливать горячий кофе в одноразовые стаканчики? Зачем требовать от людей носить маски на улице? К чему не пускать людей гулять в парки, в лес на пляж? Никакого эпидемиологического обоснования значительная часть принятых нашим правительством мер не имеет. Так же как и не имеет эпидемиологического обоснования закрытие метрополитена. Если люди ездят в общественном транспорте по пропускам, так пускай они же ездят в метро по пропускам."...
" По факту, всю эту ситуацию можно назвать - «антиконституционный переворот в одном отдельно взятом министерстве»"....
Ну вот введут адаптивный карантин , будем жить с ним год. А 12 мая я думаю такой жесткий карантин все же снимут. Уже рынки продуктовые открывают.
Адаптивный карантин - это исключительно изоляция болеющих, и обсервация контактировавших с ними. А мозовский тотальный домашний арест всего населения страны - только демонстрация их дремучести и страха за свой зад.
Є дані смертності в цілому по Україні по місяцям за 2019 рік і обана, вони чомусь засекречені за 2020 рік є якась фігня яку не можна ні оцінити ні порівняти. Ці зелені жаби приховують свю брехню для того щоб зробити державний перворот як це зроблено коли продали землю без референдуму.
Давно известна поговорка - «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно» ..
Наша динаміка вже не вписується в польський сценарій. Вийшли на португальський. Якщо не буде найжорсткішого карантину від сьогодні, то наше "плато" розтягнеться ще на кілька місяців. Тобто, з карантину нам не вилізти до кінця року.
