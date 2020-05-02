2 626 34
На сегодня в регионы передали уже 867 тысяч ПЛР-тестов на коронавирус, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины передало в регионы страны всего около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости в регионе.
"На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЛР-тестов. У нас не существует регионов, где бы были проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЛР-тестов. Стоимость ПЛР-тестирования - бесплатно", - сказал Степанов.
черга в лабораторіях "на обробку),кажуть ,біля 48 годин
на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ
тестами ПЛР.
в Украине хоть кто-то это проверял?
как сезонные колебания заболеваемости ОРВИ могут влиять на то, что из 1000 протестированных с симптомами ОРВИ 200 покажут положительный результат?
Если бы Вы были правы в том, что "на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ", то эти тесты показывали бы плавное снижение заболеваемости от января к весенним месяцам в странах северного полушария и рост заболеваемости в странах южного. Но это совсем не так.
А уж кто из нас больше похож на олигофрена, пускай решают читатели.
"Чув дзвін,та не знає де він"..
Гол прошёл - пора бы всем уже очнуться и проснуться
ще особливо і не проколювався(за винятком відкриття бізнесу "на медицині" його жінкою)
Если па-руцки, то "ПЦР-тесты".
Полимеразная цепная реакция.