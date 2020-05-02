На сегодня в регионы передали уже 867 тысяч ПЛР-тестов на коронавирус, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины передало в регионы страны всего около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости в регионе.

"На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЛР-тестов. У нас не существует регионов, где бы были проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЛР-тестов. Стоимость ПЛР-тестирования - бесплатно", - сказал Степанов.

