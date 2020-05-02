РУС
2 626 34

На сегодня в регионы передали уже 867 тысяч ПЛР-тестов на коронавирус, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины передало в регионы страны всего около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости в регионе.

"На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЛР-тестов. У нас не существует регионов, где бы были проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЛР-тестов. Стоимость ПЛР-тестирования - бесплатно", - сказал Степанов.

Автор: 

карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+3
Для 40 мільйонної країни це мізер.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:22 Ответить
+3
В еротичну подорож, своїм ходом. Мона на самокаті.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:24 Ответить
+3
а ольгінський "Шухевич" продовжує пі..ьож...
показать весь комментарий
02.05.2020 11:12 Ответить
Для 40 мільйонної країни це мізер.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:22 Ответить
42 мільйони населення, тести потрібно робити кожні 5-10 днів групам ризику - медикам, водіям пасажирського транспорту, працівникам торгівлі, правоохоронцям, тому Україна має виробляти мільйон тестів на день! А ми поки що вийшли на мільйон масок на день, як каже Зеленьский, але то не точно! Україні на день потрібно десятки мільйонів масок, бо людина має міняти маску кожні дві години! А влада не справляється з цим завданням!
показать весь комментарий
02.05.2020 10:44 Ответить
поки що можливості немає робити більше тестів ПЛР..
черга в лабораторіях "на обробку),кажуть ,біля 48 годин
показать весь комментарий
02.05.2020 11:09 Ответить
Максимка, из регионов тебе передают, куда идти и с какой скростью.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:22 Ответить
В еротичну подорож, своїм ходом. Мона на самокаті.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:24 Ответить
На 30 квітня було 2154 інфікованих медика. Степанова у відставку!
показать весь комментарий
02.05.2020 10:27 Ответить
10-20% протестированных показывают + результат
на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ
показать весь комментарий
02.05.2020 10:27 Ответить
для мифической пандемии то что надо
показать весь комментарий
02.05.2020 10:33 Ответить
а ольгінський "Шухевич" продовжує пі..ьож...
показать весь комментарий
02.05.2020 11:12 Ответить
Это знают люди. В частности вирусолог Жолобок (может исказил фамилию). Она прямо говорит, что тест выявляет достаточно выразительный огрызок РНК нашего вирусочка. При этом тесту пофиг на жизнеспособность огрызка. Другими словами: огрызок может быть как в составе "живого" вируса, так и просто ошмётком его "трупа". Кроме того, такие же огрызочки могут быть и у родственников вирусочка.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:41 Ответить
что-то чувствую они на Черкаси пустять всі тести треба ж їм побільше безсимптомних там носіїв знайти, щоб сказати о бачте мер який поганий)
показать весь комментарий
02.05.2020 10:49 Ответить
для цього і роблять підтвердження..
тестами ПЛР.
тестами ПЛР.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:10 Ответить
а на что они реагируют положительно? может, на любую ОРВИ
в Украине хоть кто-то это проверял?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:39 Ответить
Во многих странах проверяли, в тч и в Украине. На любую ОРВИ он в принципе не может реагировать, ОРВИ вызывают как ДНК, так и РНК вирусы.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:45 Ответить
показывай сертификат качества от какой-либо украинской лаборатории
показать весь комментарий
02.05.2020 12:51 Ответить
Проверьтесь у врача. Вы меня с перепутали с представителем производителя тест систем.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:10 Ответить
Если бы Вы были правы, то эти тесты показывали бы плавное снижение заболеваемости от января к весенним месяцам в странах северного полушария и рост заболеваемости в странах южного. Но это совсем не так.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:07 Ответить
Вы были бы правы, если бы тестировали массово и всех, а этого нет
показать весь комментарий
02.05.2020 12:37 Ответить
Сезонные колебания заболеваемости ОРВИ хорошо известное явление для всех, кроме Вас.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:43 Ответить
ты либо олигофрен, либо просто манипулятор
как сезонные колебания заболеваемости ОРВИ могут влиять на то, что из 1000 протестированных с симптомами ОРВИ 200 покажут положительный результат?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:50 Ответить
Если Вам с первого раза не доходит, повторю еще раз
Если бы Вы были правы в том, что "на что эти фуфлотесты регаируют положительно, никто, кроме разработчика, не знает, возможно, на любые ОРВИ", то эти тесты показывали бы плавное снижение заболеваемости от января к весенним месяцам в странах северного полушария и рост заболеваемости в странах южного. Но это совсем не так.
А уж кто из нас больше похож на олигофрена, пускай решают читатели.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:04 Ответить
Существует большая разница между беспокойством и заботой.Беспокоящийся человек видит только проблему,заботливый ищет ее решение.Маски-шоу продолжаются,но уже не с продажей в Испанию,а другой КВН...
показать весь комментарий
02.05.2020 10:34 Ответить
Имитация бурной деятельности уже однажды была после аварии на ЧАЭС....
показать весь комментарий
02.05.2020 10:38 Ответить
товаріщ ольгінський Сенатор "з молокососів".. про Чорнобиль від батьків щось чув ....
"Чув дзвін,та не знає де він"..
"Чув дзвін,та не знає де він"..
показать весь комментарий
02.05.2020 11:14 Ответить
Не надоело всем вам (нам) и дальше слушать непрерывное враньё этого бениного профессионального казнокрада?!
Гол прошёл - пора бы всем уже очнуться и проснуться
Гол прошёл - пора бы всем уже очнуться и проснуться
показать весь комментарий
02.05.2020 10:59 Ответить
степанов не так давно і призначений..
ще особливо і не проколювався(за винятком відкриття бізнесу "на медицині" його жінкою)
показать весь комментарий
02.05.2020 11:13 Ответить
В Эпицентры?
показать весь комментарий
02.05.2020 11:01 Ответить
А чем ПЛР-тесты отличаются от ПЦР-тестов?
показать весь комментарий
02.05.2020 11:32 Ответить
Мовою написання.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:08 Ответить
Сори, а в регионах есть амплификаторы или термоциклеры??? А их достаточно, чтобы не ждать...неделями!!!! ...результата?????....,Гааааа?????? Не слышиммм.....
показать весь комментарий
02.05.2020 11:38 Ответить
Сейчас появятся сливы на телеграмм-каналах о том, что никакие деньги никуда не уходили, а зеленая власть, как всегда, ****...т. И это будет правдой, тоже как всегда.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:44 Ответить
Если па-руцки, то "ПЦР-тесты".
Полимеразная цепная реакция.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:56 Ответить
 
 