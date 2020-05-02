Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц, - Степанов
Все средства, которые были обещаны медицинским учреждениям на доплат медикам в размере 300%, были перечислены в регионы. Проблемы с выплатами возникают по вине или местных органов власти, или главных врачей больниц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного утреннего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, которые работали с больными на коронавирус. Общее количество заболевших на 1 апреля у нас составляло около 440 человек по всей стране. Были собраны все медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана их заработная плата. И в соответствии с этими суммами были перечислены средства, чтобы были осуществлены выплаты с учетом 300 процентов", - отметил Степанов.
Он подчеркнул, что после этого регионам была поставлена задача выплатить эти средства. Но, по словам министра, МОЗ сейчас получает сигналы, что выплаты не были осуществлены в полном объеме.
"По вине или местных органов власти, или главных врачей больниц начались манипуляции по выплатам. Это недопустимые вещи, и я еще раз подчеркиваю, что все выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал он.
Степанов отметил, что уже были направлены письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, какие суммы и каким образом были осуществлены доплаты медработникам, которые работали с больными коронавирусом.
Пруф (для слепых и глухих):
https://interfax.com.ua/news/political/580159.html
И, что думаете, он уже «исправился» ??? )))
подставить как Зельку, так и Православного экса.
Як завжди, невістка....
Степанов х.з. хто але прийшов на..... ну не на німецьку медицину ж. Якого біса на нього класти відп. за то шо
руйнувалосьбудувалось 30 р.?
І так добре шо мало тестують, а то би Трамщину обігнали.... кхе-кхе, о б*же
Папір на стіл і Степанов - пнх. В конституції(з маленької, бо нею підтерлись вже навіть бомжі типу Сивохі) пише шо "влада громадянам в/у разі НС - ПОВИННА видати засоби інд. захисту".
Чо тут сратись, га?
• порушення вимог законодавства, правил, норм, інструкцій про охорону праці, які є обов'язковими до виконання;
• невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Под конец месяца почти все медики получили доплаты за работу с инфицированными COVID-19. Большинство из них получили.... мизерные суммы - 100 гривен, 600, 1000 грн.
Медсестра Ольга из Тернопольщины в соцсети публикует выписку с зарплатного счета. Ей добавили - 662 грн !!!! Она позвонила в бухгалтерию и там ей объяснили: 662 гривны - это и есть ее 300 процентов от оклада за то, что работала с инфицированными коронавирусом. Только считали его по часам - сколько данная медсестра была в палате пациента.
"Мы принимали больных в первую очередь. Я рискую здоровьем своей семьи за 600 гривен?? Мы все думали, что это будет 300 процентов от оклаза..." - говорит расстроенная медсестра.
И таких сообщений в интернете сегодня немало.
Медсестра Галина из Ивано-Франковска решила, что завтра будет увольняться. Ее доплата - чуть больше 100 гривен (!!!)
Три дополнительных зарплаты за работу с инфицированными государство, в лице Министерства здравоохранения, пообещало медикам месяц назад. Решение якобы принял Кабинет министров в прошлую пятницу, но документ (с расчетами) до сих пор не опубликовали. Однако органы местной власти получили дополнительные письма, где разъяснено (рекомендовано) о надбавке.. за конкретное время работы с пациентами.
Попробуйте потратить целевые бюджетные деньги куда то не туда.
Фантаст,пля!
Ну а вы все - дураки. Нихрена не зная и не понимая вопите и ручки вздымаете.
Надбавки начисляются за НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАБОТУ С ЗАРАЖЁННЫМИ.
Продолжаете нихрена не понимать? Продолжаю объяснять. Если в инфекционной больнице на 100 коек лежат 50 пациентов, то надбавка выделяется не на койки, а на пациентов! Соответственно надбавку получат половина врачей, половина - ноль. Далее. Больной лежит 24 часа. А врачи, насколько я знаю, занимаются ими посменно в спецкостюмах по 4 часа. Соответственно один врач никак не может получить полную набавку!
Вы так и не поняли, что деньги выделяются не на больницу, не на врача а на пациента!
И выделенные на пациента деньги делятся частями между всеми, участвовавшими в лечении этого пациента!
Тем более что в заглавии этого поста четко и однозначно указано что выплата МЕДИКАМ а не от суммы выделенной на пациента.
Выплата медикам из суммы, выделенной на пациента - это не выплата медикам?
Относительно 300% - по каждой болячке пациента разрабатывается ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ. Т.е. от момента попадания в больницу до выписки ЧТО делать. Каждая больница по этой болячке подаёт заявку - мы может лечить в месяц Х пациентов по У цене. Если это приемлемо, им выдаются некоторая сумма на определённое количество ЛЕЧЕНИЙ. Внутри стоимости одного ЛЕЧЕНИЯ таится зарплата медперсонала. Оттуда берётся 100%.
А как же семейные врачи и врачи больниц, медсестры, санитарки, которые ЕЖЕДНЕВНО контактируют с потенциально больными людьми коронавирусом. Они недостойны внимания? Они все защищены от возможного заражения? Это несправдливо по отношеню в медикам. А потом все удивляются почему так так много медиков заразилось! Просто возмущает отношение министра МОЗ перекладывании вины на главных врачей. А Вы сами разве не виноваты в сложившейся ситуации? И не перекладывайте ответственность на других
Багато медиків повідомляють навіть про зменшення зарплати під час епідемії !
Світ перетворився в Лас-Вегас.
Ніхто не працює.
Всі втрачають гроші, п'ють в будь-який час доби.
І ніхто не знає який сьогодні день тижня.
