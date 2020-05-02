Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц, - Степанов

Все средства, которые были обещаны медицинским учреждениям на доплат медикам в размере 300%, были перечислены в регионы. Проблемы с выплатами возникают по вине или местных органов власти, или главных врачей больниц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного утреннего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, которые работали с больными на коронавирус. Общее количество заболевших на 1 апреля у нас составляло около 440 человек по всей стране. Были собраны все медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана их заработная плата. И в соответствии с этими суммами были перечислены средства, чтобы были осуществлены выплаты с учетом 300 процентов", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что после этого регионам была поставлена ​​задача выплатить эти средства. Но, по словам министра, МОЗ сейчас получает сигналы, что выплаты не были осуществлены в полном объеме.

"По вине или местных органов власти, или главных врачей больниц начались манипуляции по выплатам. Это недопустимые вещи, и я еще раз подчеркиваю, что все выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал он.

Степанов отметил, что уже были направлены письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, какие суммы и каким образом были осуществлены доплаты медработникам, которые работали с больными коронавирусом.

