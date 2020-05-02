Кабмин запустил проект "Дороги и работа": ищут дорожников без опыта и предлагают обучение, минимальная зарплата - 9670 грн
В рамках государственной программы "Большая стройка" Кабинет Министров в партнерстве с порталом robota.ua анонсировал онлайн-инструмент для обучения и поиска работы в дорожной отрасли - "Дороги и работа".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственный портал.
Сообщается, что в рамках национальной постройки дорог планируется привлечь 38 тысяч дорожных специалистов и еще 120 тысяч из смежных отраслей (проектировочные и инжиниринговые услуги, материальное производство, сфера обслуживания).
Планируется отремонтировать более 6500 км дорог, на что выделяется 112 млрд гривен.
В правительстве отмечают, что "Дороги и работа" - это онлайн-инструмент информирования о возможностях трудоустройства, который призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, но и дать ответ на вопрос: "Как стать дорожником без опыта работы?".
Для этого налажено сотрудничество с "Учебным центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров". В Учебном центре работники дорожной отрасли получают профессионально-техническую квалификацию, а также могут повысить ее и переквалифицироваться.
В рамках проекта пользователи смогут узнать о необходимых шагах для того, чтобы перейти в новую сферу.
На сайте robota.ua есть инструмент для поиска вакансий по трем основным критериям: профессии, региону и компанией.
После выбора желаемой опции, пользователь переходит на отдельные блоки сайта, разработанные специально для проекта.
Подрядные организации оперативно размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе robota.ua.
"Мы приглашаем все дорожные предприятия присоединиться к проекту "Дороги и работа" и присоединиться к Меморандуму с Профсоюзом работников автомобильного тpанспоpта и дорожного хозяйства Украины.
Меморандум фиксирует минимальную заработную плату дорожных работников на уровне 9670 грн в месяц", - рассказывает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Зачем постоянно эта профанация???
Ровно столько, сколько стоит лопата в "Эпицентре"
ну, за такую сумму в неделю и только на полдня ещё можно подумать.
на вот прочти само себе о себе: "хотеть не вредно))) а ты хоть что то делать умеешь? может тебе работодатель и 9 не заплатит?"
не у меня, а у тебя прокси отклеелось.
на вот прочти само себе о себе: "ну что ты можешь, кроме как сказать в спину, сам дурак))))"
Тендери на дороги виграють приватні
Компанії, а робітників наймає держава.
Як це зв'язати до купи?