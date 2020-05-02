РУС
Кабмин запустил проект "Дороги и работа": ищут дорожников без опыта и предлагают обучение, минимальная зарплата - 9670 грн

Кабмин запустил проект "Дороги и работа": ищут дорожников без опыта и предлагают обучение, минимальная зарплата - 9670 грн

В рамках государственной программы "Большая стройка" Кабинет Министров в партнерстве с порталом robota.ua анонсировал онлайн-инструмент для обучения и поиска работы в дорожной отрасли - "Дороги и работа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что в рамках национальной постройки дорог планируется привлечь 38 тысяч дорожных специалистов и еще 120 тысяч из смежных отраслей (проектировочные и инжиниринговые услуги, материальное производство, сфера обслуживания).

Планируется отремонтировать более 6500 км дорог, на что выделяется 112 млрд гривен.

В правительстве отмечают, что "Дороги и работа" - это онлайн-инструмент информирования о возможностях трудоустройства, который призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, но и дать ответ на вопрос: "Как стать дорожником без опыта работы?".

85% подрядов "Укравтодора" в марте-апреле узурпировал "картель" НАДУ на сумму 20,40 млрд, - журналист Николов

Для этого налажено сотрудничество с "Учебным центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров". В Учебном центре работники дорожной отрасли получают профессионально-техническую квалификацию, а также могут повысить ее и переквалифицироваться.

В рамках проекта пользователи смогут узнать о необходимых шагах для того, чтобы перейти в новую сферу.

На сайте robota.ua есть инструмент для поиска вакансий по трем основным критериям: профессии, региону и компанией.

После выбора желаемой опции, пользователь переходит на отдельные блоки сайта, разработанные специально для проекта.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль. ВИДЕО

Подрядные организации оперативно размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе robota.ua.

"Мы приглашаем все дорожные предприятия присоединиться к проекту "Дороги и работа" и присоединиться к Меморандуму с Профсоюзом работников автомобильного тpанспоpта и дорожного хозяйства Украины.

Меморандум фиксирует минимальную заработную плату дорожных работников на уровне 9670 грн в месяц", - рассказывает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Топ комментарии
+38
Так за три месяца на клубнике платят как за год укладки асфальта.
показать весь комментарий
02.05.2020 11:19 Ответить
+32
зебобики - заробитчане. это ваш шанс. вас не выпустят по проклятому ненужному петиному безвизу. идите делайте дороги
показать весь комментарий
02.05.2020 11:13 Ответить
+24
Вот ты какая - эра зелёного счастья: укладывай асфальт и радуйся!
показать весь комментарий
02.05.2020 11:14 Ответить
Проект "Дороги і робота" означає,що до роботи тепер буде до-о-овга дорога...
показать весь комментарий
02.05.2020 12:22 Ответить
У Адольфа Алоизыча идейку с дорогами похоже сперли. За 9 косарей дрочить в тесных вагончиках, таскать на жаре и холоде трамбовку, питаться сухомяткой - дураков нет. Я думаю это, как стена Яйценюха - большой пук в воду.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:33 Ответить
Это грязными, там на руки 7000грн выйдет, за коммуналку заплатить, маршрутку добраться и сигареты. На кофе уже не хватит.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:37 Ответить
А чего,нормальное предложение! Потом за эти деньги можно будет шестнадцать чашек чая в Велюре выпить.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:43 Ответить
У меня только один вопрос - зачем нам дорожники??? Я смотрю сколько у нас "дорожников" трется при строительстве и ремонте дорог и сколько на западе. Ну в 10 раз больше у нас это точно. Может лучше на эти деньги технику нормальную купить???
Зачем постоянно эта профанация???
показать весь комментарий
02.05.2020 13:59 Ответить
Кто не умеет набирать побольше и бросать подальше, проведут обучение.
показать весь комментарий
02.05.2020 14:01 Ответить
Шо, в Трускавце, с ролевыми играми
показать весь комментарий
02.05.2020 14:17 Ответить
Сколько стоит одно рабочее место, созданное Зеленским ?
Ровно столько, сколько стоит лопата в "Эпицентре"
показать весь комментарий
02.05.2020 14:16 Ответить
Не понятно кто из молодёжи согласится РАБОТАТЬ ФИЗИЧЕСКИ и НЕУРОЧНО?!Сейчас ведь молодёжь мечтает быть менеджерами и юристами и сидеть в уюте перед компом!!!!!!Кроме того... для"нищебродской" молодёжи деньги конечно очень большие ...но постсоветская молодёжь только и хочет что, бухать и воровать!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 15:04 Ответить
Заманчиво, *****. Какие то 150-200 лет работы и можно будет порадовать себя бэушной иномаркой!
показать весь комментарий
02.05.2020 15:05 Ответить
я вчера притормозил возле дорожников поболтать - зарплата на руки 5-6 тысяч гривнёв и целый день смолу нюхают... я думаю за такие деньги по десятку лет должны работать проворовавшиеся чиновники и взяточники.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:15 Ответить
за 9670 грязными лопатой махать? это чистыми 8600 где-то.
ну, за такую сумму в неделю и только на полдня ещё можно подумать.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:32 Ответить
дык передают что все с голоду дохнут а тут 9 тыщ это не деньги?))) вы уж определитесь
показать весь комментарий
02.05.2020 19:11 Ответить
я за 9 работал, когда доллар был по 5. Теперь 47 хочу минимум.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:54 Ответить
хотеть не вредно))) а ты хоть что то делать умеешь? может тебе работодатель и 9 не заплатит?
показать весь комментарий
03.05.2020 07:56 Ответить
это ты исключительно само себе о себе написало.
на вот прочти само себе о себе: "хотеть не вредно))) а ты хоть что то делать умеешь? может тебе работодатель и 9 не заплатит?"
показать весь комментарий
03.05.2020 11:00 Ответить
ой, кац, у тебя прокси отклеелось))))
показать весь комментарий
03.05.2020 11:21 Ответить
не я, а ты кац.
не у меня, а у тебя прокси отклеелось.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:02 Ответить
ну что ты можешь, кроме как сказать в спину, сам дурак))))
показать весь комментарий
03.05.2020 12:08 Ответить
это ты исключительно само себе о себе написало.
на вот прочти само себе о себе: "ну что ты можешь, кроме как сказать в спину, сам дурак))))"
показать весь комментарий
03.05.2020 12:10 Ответить
Хто б мені пояснив наступне.
Тендери на дороги виграють приватні
Компанії, а робітників наймає держава.
Як це зв'язати до купи?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:10 Ответить
который призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, Источник: https://censor.net/n3192958 ------- впервые за 74 года узнал что у нас есть люди кончившие с отличием Булыжно - трамбовочное ПТУ. Потому и возникает вопрос - А почему собственно у нас нет дорог?
показать весь комментарий
02.05.2020 18:46 Ответить
да хер хохол пойдет работать, лучше у гос ва кляньчить соц помощь))
показать весь комментарий
02.05.2020 19:12 Ответить
еще будет ждать наших денег из минкульта - на поддержание псевдо партий, https://inshaua.com/natsionalistov-perestanut-sponsirovat-iz-byudzheta/?fbclid=IwAR0KVxAtQLe2JPb1ME9NbiZ44-o1l0uKflZ1jFMhY0ntS6NpC2N40mMDELU читаем
показать весь комментарий
02.05.2020 23:52 Ответить
когда раз и навсегда https://inshaua.com/natsionalistov-perestanut-sponsirovat-iz-byudzheta/?fbclid=IwAR0KVxAtQLe2JPb1ME9NbiZ44-o1l0uKflZ1jFMhY0ntS6NpC2N40mMDELU прекратится финансирование псевдо партий укро наци?
показать весь комментарий
02.05.2020 23:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 