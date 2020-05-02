РУС
В ОП отрицают, что Трофимов угрожал мэру Черкасс Бондаренко: Он стал жертвой пранка

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов не угрожал и не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко по поводу решения городских властей о досрочном ослаблении карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.

В ОП утверждают, что мэр Черкасс стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы.

"Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - подчеркнули в ОП

Отметим, вчера вечером городской голова Черкасс опубликовал на своей странице в Facebook якобы переписку с первым заместителем Андрея Ермака Сергеем Трофимовым. В опубликованной переписке лицо, подписанное как Трофимов, угрожает Бондаренко действиями в ответ на решение о досрочном ослаблении карантина в Черкассах.

карантин (16729) Черкассы (871) Бондаренко Анатолий (58) Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1828) COVID-19 (18611)
+83
а пламенный приветик .... от МВД СБУ и ГБР мэру Черкасс передавал также пранк или Вова только какой Путин или Зеленский???????
02.05.2020 11:27 Ответить
+80
Черкассы это пример для всей Украины как нужно посылать нах зелёных ублюдков В ОП отрицают, что Трофимов угрожал мэру Черкасс Бондаренко: Он стал жертвой пранка - Цензор.НЕТ 7322
02.05.2020 11:20 Ответить
+71
Ооо, новая отмазка - пранк
02.05.2020 11:20 Ответить
не так страшен коронавирус, как безумие властей
02.05.2020 14:05 Ответить
Какая красота, что есть пранки. Теперь можно все на них валить.
А просраную экономику на коронавирус.
02.05.2020 13:34 Ответить
так кто стал жертвой трофимов или мэр черкасс?))))))
02.05.2020 13:34 Ответить
Ихтамнеты рулят.
02.05.2020 13:37 Ответить
Проницательные комментаторы еще вчера под постом мера спрогнозировали, что сегодня президентская опа заявит, что она не угрожала меру, это всё сделали плохие пранки. Как в воду глядели.
В общем, стиль общения с народом президентской опы уже вроде всем ясен.
02.05.2020 13:37 Ответить
Этот тоже "не угрожал"? Тоже пранки?
В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку - Цензор.НЕТ 5274
02.05.2020 13:41 Ответить
предыдущий аналогичный пост админ удалил - не проходит цензуру...
02.05.2020 13:42 Ответить
Мне на Бондаренко по..й, но только при нем начали капитально ремонтировать дороги, укладывать плитку на площадях и тротуарах. Раньше были одни ямы и кочки. Благоустройство проводится не только на крупных улицах, но и на маленьких. Я вот глядя на все это задаюсь вопросом: А куда же раньше шли такие огромные деньги?
02.05.2020 13:48 Ответить
деньги у громад появились после "местной реформы" Пороха,
но ты не расстраивайся, Зеленский эти деньги у громад уже забрал
02.05.2020 14:03 Ответить
БОНДАРЄНКО! Дави їх, гадів!!! Нарот любить шоп справєдлівость! Будеш гетьманом!!! Ми з тобою!
02.05.2020 13:49 Ответить
Отрицание отрицания. Весь ранок чекала.як вони будуть викручуватися.Дозріли,але видно,що люфту у них малувато.
02.05.2020 13:52 Ответить
Попались и ответ типовый - нас тут не было
02.05.2020 15:01 Ответить
Хоч один нормальний мер є а не слуга блазня.
02.05.2020 13:53 Ответить
нет их больше - это начало - кто пока прячется, из-за кустов смотрит, а кто борется уже сейчас
02.05.2020 15:02 Ответить
но после "пламенного привета" Вовочки Мэру Черкасс
все по-прежнему думают, что пошлые угрозы были от урки Трофимова из ОП

базар фильтруйте, "мачи"
02.05.2020 14:00 Ответить
Ну если кого и называть уркой,то именно Толика Бондаренко. Известен под погонялом Толя Металлист. Нарид уже себе Завгара обырав,но жизнь ничему не учит
02.05.2020 14:28 Ответить
Ну как же можно отрицать очевидное?!
зЭ-шмаркля крышует организованную преступность в высших эшелонах власти !!!
На нары , зЭ-гадёныша !!!
02.05.2020 14:06 Ответить
шож ты фраер сдал назад
02.05.2020 14:11 Ответить
Портянка - пранк #1 в Украине
02.05.2020 14:18 Ответить
брехливые слова ОП как и Вошьдя зебилов ничего не стоят..
Мамин-Йурыст врёт всю свою несознательную до сих пор жизнь..
пзджЬ - это фишка зекомандЫ.. даже если сейчас произошло чудо и зебилы сказали правду - тем хуже для них
02.05.2020 14:31 Ответить
тож диджитализаця, чи вона боком вилазе зелені блазні
02.05.2020 14:37 Ответить
А хор "Верьянелоху", получила новый текст песенки: "Горіла хата." ...
02.05.2020 14:37 Ответить
он жертва аборта.
02.05.2020 14:39 Ответить
Цензор, для чого Ви показуєте стару зовсiм свiтлину цього кацапського лайна покидька трофiмова з Зе-шобли?
i воно, i шмаркля, та й вся ******* вже давно повiджиралися на народних(бюджетних) грошах та за рiк перетворилися на поросних свиней...
воно вже давно собi нажерло i пику и бурдюк...i зовсiм не так зараз виглядає.
використовуйте актуальну iнформацiю, прошу.
В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас Бондаренку: він став жертвою пранку - Цензор.НЕТ 2092
02.05.2020 14:47 Ответить
в офисе президента одни долбаные пранкеры работают
02.05.2020 15:05 Ответить
Шо? И ********** не настоящий?! Пранк? Не верю!
02.05.2020 16:06 Ответить
нет веры пранкерам з ОП,
02.05.2020 15:16 Ответить
тотальное вранье шестой год , таких стран в мире может 5, может 2 - угадайте какие.....
02.05.2020 15:59 Ответить
Да кому вы верите, там ОП сидят почти все брехуны, ну конечно-же во главе самого Зе. Ни какой веры им нету.
02.05.2020 16:41 Ответить
Это именно тот г.Трофимов, который утверждает (с) "Украинцы сами захотят, чтобы нынешний президент Украины Владимир Зеленский пошел на второй срок". Равно. как и то , что сам г.Зеленский и его ОП не причастны к угрозам меру Черкас...Або здуріли зовсім вже, чи їм пороблено?
02.05.2020 16:43 Ответить
Офіс презедента виявився таким же сцикливим, як і сам презедент. Закономірно.
02.05.2020 18:59 Ответить
Русский витязь,лежащий в грязи,у пивнушки раскинувши руки,знай - тебя опоили хохлы и обама нассал в твои брюки.
03.05.2020 01:17 Ответить
