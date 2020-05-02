В ОП отрицают, что Трофимов угрожал мэру Черкасс Бондаренко: Он стал жертвой пранка
Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов не угрожал и не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко по поводу решения городских властей о досрочном ослаблении карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.
В ОП утверждают, что мэр Черкасс стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы.
"Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - подчеркнули в ОП
Отметим, вчера вечером городской голова Черкасс опубликовал на своей странице в Facebook якобы переписку с первым заместителем Андрея Ермака Сергеем Трофимовым. В опубликованной переписке лицо, подписанное как Трофимов, угрожает Бондаренко действиями в ответ на решение о досрочном ослаблении карантина в Черкассах.
А просраную экономику на коронавирус.
В общем, стиль общения с народом президентской опы уже вроде всем ясен.
но ты не расстраивайся, Зеленский эти деньги у громад уже забрал
все по-прежнему думают, что пошлые угрозы были от урки Трофимова из ОП
базар фильтруйте, "мачи"
зЭ-шмаркля крышует организованную преступность в высших эшелонах власти !!!
На нары , зЭ-гадёныша !!!
Мамин-Йурыст врёт всю свою несознательную до сих пор жизнь..
пзджЬ - это фишка зекомандЫ.. даже если сейчас произошло чудо и зебилы сказали правду - тем хуже для них
i воно, i шмаркля, та й вся ******* вже давно повiджиралися на народних(бюджетних) грошах та за рiк перетворилися на поросних свиней...
воно вже давно собi нажерло i пику и бурдюк...i зовсiм не так зараз виглядає.
використовуйте актуальну iнформацiю, прошу.