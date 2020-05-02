В ОП отрицают, что Трофимов угрожал мэру Черкасс Бондаренко: Он стал жертвой пранка

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов не угрожал и не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко по поводу решения городских властей о досрочном ослаблении карантина.

об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.

В ОП утверждают, что мэр Черкасс стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы.

"Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - подчеркнули в ОП

Отметим, вчера вечером городской голова Черкасс опубликовал на своей странице в Facebook якобы переписку с первым заместителем Андрея Ермака Сергеем Трофимовым. В опубликованной переписке лицо, подписанное как Трофимов, угрожает Бондаренко действиями в ответ на решение о досрочном ослаблении карантина в Черкассах.

