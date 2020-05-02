На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав
Все медицинские учреждения, которые лечат больных с коронавирусом COVID-19, получат финансирование. На это было выделено 15,8 млрд гривен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В целом медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавируса, выделено почти 15,8 млрд гривен", - сказал Степанов.
Он отметил, что уже с апреля врачи будут получать оплату услуг по COVID-19 пакетам, принятыми Кабинетом Министров, где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы.
"Уже в этом пакете, в этом тарифе предусмотрено, что доплаты выплачиваются с учетом 300-процентной заработной платы. Постановлением Кабмина утверждены тарифы на эти услуги. НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. - Ред.) отчитывается, что готова к заключению сделок, и в начале мая все средства по апрельским расчетам будут выплачены", - сказал Степанов.
Он напомнил, что утвержденные тарифы включают дополнительные доплаты, вознаграждения работникам в размере до 300 процентов к заработной плате в соответствии с законодательством. Также идет обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме.
Скока откатов взяли то?
И да - считаю что ответить надо + то шо пел черный Главарь Воз-а
https://www.youtube.com/watch?v=XqLjznfjpW8
ах да - зеленые не тырят, забываю каждый раз....
есть такие, шо за бесплатно все будут делать, но $200? - ето тупое унижение.
украсть полезнее - лекарств-то от вируса нету,
а насильная вентиляция легких может и убить...
один из десяти назначенных на ИВЛ выживает-то...
естьпнх
Квітень закінчився, вже травень, а жодних доплат ні лікарі, ні молодший медперсонал не отримали. Як і далі, у медсестри і санітарки інфекційного відділення мінімальна зарплата в 4800 "грязними", в лікаря-одинатора - 5500; заввіділенням - 5700. Моя сестра на руки отримала 4500 в квітні. Всі доплати за стаж, за "боюсь-боюсь", за консультації (в т.ч. в коронавірусному відділені) і навіть за "переработку" давним давно порізані і досі не відновлені.
Можливо, я був неточний, коли написав "Моя сестра на руки отримала 4500 в квітні". Та таки да. неправий я. Бо це була зарплата з посади. А наш мер також зробив доплати всьому медперсоналу інфекційної лікарні, в якій працює сестра. Щоправда, невеликі, порівняно з тими зарплатами, які були до зеленої реформи. Лікарям на руки потрапило по 1600 доплат від міста... Але зважте, що це - одноразова доплата, отримали її окремо на початку квітня за березень. За квітень - нічого не обіцяють; точніше - "якщо будуть кошти в міському бюджеті"...
Водіїв швидких не може стосуватись -у них кабінка відділена від салону..
Райан говорит, что в ситуации, когда у многих переболевших не формируется иммунитет, и существует высокий риск появления новых волн вируса, именно шведская модель может оказаться наиболее успешной, так как позволяет обществу функционировать даже в условиях кризиса. Именно шведская модель может стать «новой нормой» в изменившемся мире, где старый формат социального взаимодействия и функционирования общества больше не работает. «Мы можем многому научиться у наших коллег из Швеции», закончил он.
Дожили, дождались!
https://www.dn.se/nyheter/sverige/who-sverige-kan-vara-en-framtida-modell/
ага..
я б "подовіряв" віруючим бабкам "московського сатанату",але я не смертник...
по несколько раз в день..
а женщини врут в 5 раз больше мужчин ))))
конечно -если женщина не жена политика ))))
Отакенні :
На лікарні,котрі допомагають хворим пройти процедуру вакцинації природнім шляхом і 95-97 відсоткам хворих вижити.
Все як від зЄ-бЄ покидьків
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-02-03-20-3.html Вы нагло лжете министр Степанов ! Единственным источником обозначенных вами ДОПЛАТ может быть т.н. «Стабилизационный фонд для борьбы с эпидемией COVID-19» . Иных источников быть НЕ МОЖЕТ, ибо эти доплаты не предусмотрены в бюджете на 2020, а должны выплачиваться из «стабилизационного фонда» в котором после выплат пенсионерам …. нет денег.
Позвоните Марченко - он расскажет. Вы выплатили задолженность по зарплате в размере 85% от потребности.
А далее на второй - четвертый квартал, в бюджете 2020 который приняли ваши депутаты, субвенции на медицину ВООБЩЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ !
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Слабенький он у нас, никого не может заражать толком.
Вот ему и выделили средства, чтоб поправил свое здоровье,
да повысил смертность, будет не вирус, а богатырь-вирус.