РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4022 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 148 60

На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав

На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав

Все медицинские учреждения, которые лечат больных с коронавирусом COVID-19, получат финансирование. На это было выделено 15,8 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В целом медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавируса, выделено почти 15,8 млрд гривен", - сказал Степанов.

Он отметил, что уже с апреля врачи будут получать оплату услуг по COVID-19 пакетам, принятыми Кабинетом Министров, где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня в регионы передали уже 867 тысяч ПЛР-тестов на коронавирус, - Степанов

"Уже в этом пакете, в этом тарифе предусмотрено, что доплаты выплачиваются с учетом 300-процентной заработной платы. Постановлением Кабмина утверждены тарифы на эти услуги. НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. - Ред.) отчитывается, что готова к заключению сделок, и в начале мая все средства по апрельским расчетам будут выплачены", - сказал Степанов.

Он напомнил, что утвержденные тарифы включают дополнительные доплаты, вознаграждения работникам в размере до 300 процентов к заработной плате в соответствии с законодательством. Также идет обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
И самолет Мрия в подарок. Идите в жопу, зеленые мудаки.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:09 Ответить
+8
На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3415
показать весь комментарий
02.05.2020 12:17 Ответить
+7
Та да,триста тысяч миллиардов.Где ты все это брать собрался,что ртом наговорил.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И самолет Мрия в подарок. Идите в жопу, зеленые мудаки.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:09 Ответить
На лікарні, які лікують заражених коронавірусом, виділили понад 15 мільярдів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7783
показать весь комментарий
02.05.2020 12:43 Ответить
Та да,триста тысяч миллиардов.Где ты все это брать собрался,что ртом наговорил.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:11 Ответить
А иск к Китаю - ни-ни?
Скока откатов взяли то?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:14 Ответить
а есть перспектива в таком иске? ведь даже если и сделали (вирусочек), то хрен докажешь...
показать весь комментарий
02.05.2020 12:17 Ответить
США докажет, они заявили, что у них уже есть доказательства.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:18 Ответить
никогда не путайте доню с США.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:20 Ответить
перед вторжением в Ирак тоже были разговоры про доказательства. да только потом...
показать весь комментарий
02.05.2020 12:23 Ответить
Что потом? Кремлёвска пропаганда сказала, что вывсеврёте? Иди в баню, кремлёвский жополиз!
показать весь комментарий
02.05.2020 14:24 Ответить
из какого штата вещаешь, обмылок?
показать весь комментарий
02.05.2020 14:35 Ответить
Именно поэтому китаезы снесли под ноль рынок ака нулевой поциент?
И да - считаю что ответить надо + то шо пел черный Главарь Воз-а
показать весь комментарий
02.05.2020 12:22 Ответить
ты хочешь здесь поиграть в суд? и ты будешь "судьёй"?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:25 Ответить
"Эпицентр" указом Оманского Осла приравнен к больницам?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:16 Ответить
Цікаво, що після роз'яснення про цих 300% Степанов продовжує брехати. Він вже наговорив та заробив відповідальність за порушення техніки безпеки медиків.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:16 Ответить
У тебе всі брешуть, і тільки По' каже правду
показать весь комментарий
02.05.2020 12:43 Ответить
Доведи свої слова. А поки доводиш тобі спам!
показать весь комментарий
02.05.2020 12:51 Ответить
Правду ГОВОРИТЬ тільки Батюшка коли "відспівуе" ..... - "Пішов із Життя Раб Божий...." , ну і далі по тексту ...
показать весь комментарий
02.05.2020 13:24 Ответить
Анатолій Бондаренко , мер Черкас .

https://www.youtube.com/watch?v=XqLjznfjpW8
показать весь комментарий
02.05.2020 12:17 Ответить
На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3415
показать весь комментарий
02.05.2020 12:17 Ответить
а по факту - сколько не украденого до больничек дошло?
ах да - зеленые не тырят, забываю каждый раз....
показать весь комментарий
02.05.2020 12:18 Ответить
А в США є медики, які за свою роботу отримують 200 доларів на місяць?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:21 Ответить
нема таких - за $200 в месяц никто и не плюнет.
есть такие, шо за бесплатно все будут делать, но $200? - ето тупое унижение.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:26 Ответить
Вибачте...але постійне голосування Народом за "красиві ї..ала","куряча память" щодо обіцянок ,а не за програми не перетворить Україну в США.. і навіть у Польщу...
показать весь комментарий
02.05.2020 13:13 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 13:21 Ответить
да пох сколько до больничек дошло
украсть полезнее - лекарств-то от вируса нету,
а насильная вентиляция легких может и убить...
один из десяти назначенных на ИВЛ выживает-то...
показать весь комментарий
02.05.2020 18:31 Ответить
і бабки прямо в твіторі не роздають
показать весь комментарий
02.05.2020 20:05 Ответить
Манипуляция. Не на те больницы, которые лечат, а на те, которые признаны опорными.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:20 Ответить
ну это бывает шо даже нету слов.... герцог чет высрал, а медики отвечает есть пнх
показать весь комментарий
02.05.2020 12:20 Ответить
"отметил, что уже с апреля врачи будут получать оплату услуг по COVID-19 пакетам, принятыми Кабинетом Министров, где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы" - БРЕХНЯ!
Квітень закінчився, вже травень, а жодних доплат ні лікарі, ні молодший медперсонал не отримали. Як і далі, у медсестри і санітарки інфекційного відділення мінімальна зарплата в 4800 "грязними", в лікаря-одинатора - 5500; заввіділенням - 5700. Моя сестра на руки отримала 4500 в квітні. Всі доплати за стаж, за "боюсь-боюсь", за консультації (в т.ч. в коронавірусному відділені) і навіть за "переработку" давним давно порізані і досі не відновлені.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:26 Ответить
Тобто ваша сестра отримала менше 200 доларів!
показать весь комментарий
02.05.2020 12:28 Ответить
Живет не в Киеве?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:51 Ответить
обласний центр
показать весь комментарий
02.05.2020 13:10 Ответить
Киевлянам в этом смысле повезло больше. Помимо обещанного из МОЗ , еще и город доплатил столько же, если не больше.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:42 Ответить
так я говорю за зарплати від держави по штату, а не за доплати від міста.
Можливо, я був неточний, коли написав "Моя сестра на руки отримала 4500 в квітні". Та таки да. неправий я. Бо це була зарплата з посади. А наш мер також зробив доплати всьому медперсоналу інфекційної лікарні, в якій працює сестра. Щоправда, невеликі, порівняно з тими зарплатами, які були до зеленої реформи. Лікарям на руки потрапило по 1600 доплат від міста... Але зважте, що це - одноразова доплата, отримали її окремо на початку квітня за березень. За квітень - нічого не обіцяють; точніше - "якщо будуть кошти в міському бюджеті"...
показать весь комментарий
02.05.2020 14:13 Ответить
дивіться уточнення (дрібним шрифтом) -доплати до базової ставки згідно годин ,проведених у приміщенні з інфікованими..

Водіїв швидких не може стосуватись -у них кабінка відділена від салону..
показать весь комментарий
02.05.2020 13:11 Ответить
Ще раз: це - інфекційна лікарня, респіраторне відділення, куди потрапляють і коронавірусні, трапилось і таке, бо не одразу тестується COVID-19. Та й симтоми COVID-19, як відомо не одразу проявляються. А спеціалізоване коронавірусне відділення, само собою, при лікарні...
показать весь комментарий
02.05.2020 13:24 Ответить
якщо не 'проявилось' і не зафіксовано документом з мокрою печаткою-значить бухгалтерія 'не має підстав'
показать весь комментарий
02.05.2020 15:49 Ответить
історія хвороби, да будь тобі відомо, печатками не завіряються. Тільки підписами
показать весь комментарий
02.05.2020 16:13 Ответить
Сегодня утром встретил знакомого доктора. Поздоровались, как это принято, рукопожатием и поговорили. Информация такая: доплаты - даже потенциально (когда у них в больнице появятся пациенты с кокошкой) - не предвидятся; запас масок, который сделали в 2007 году и который хотели вывезти в феврале 2020 за бугор (не дали сами же врачи) - уже закончился, поэтому наши богатенькие доктора покупают масочки за свои огромные зарплаты, да стерилизаторы не всегда есть в наличии. Такие вот успешные дела.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:21 Ответить
Исполнительный директор ВОЗ похвалил Швецию и сказал, что шведская модель борьбы с коронавирусом может стать наиболее успешной. Майкл Райан подчеркнул, что шведские policies, базирующиеся на доверии к населению, являются достойными уважения, а также выразил одобрение тем, как шведская система здравоохранения справляется с кризисной ситуацией.

Райан говорит, что в ситуации, когда у многих переболевших не формируется иммунитет, и существует высокий риск появления новых волн вируса, именно шведская модель может оказаться наиболее успешной, так как позволяет обществу функционировать даже в условиях кризиса. Именно шведская модель может стать «новой нормой» в изменившемся мире, где старый формат социального взаимодействия и функционирования общества больше не работает. «Мы можем многому научиться у наших коллег из Швеции», закончил он.

Дожили, дождались!

https://www.dn.se/nyheter/sverige/who-sverige-kan-vara-en-framtida-modell/
показать весь комментарий
02.05.2020 12:41 Ответить
шведские policies, базирующиеся на доверии к населению..


ага..
я б "подовіряв" віруючим бабкам "московського сатанату",але я не смертник...
показать весь комментарий
02.05.2020 13:07 Ответить
ну теперь они точно будут "лечить" еще лет 100
показать весь комментарий
02.05.2020 12:41 Ответить
Зраза зрадная
показать весь комментарий
02.05.2020 12:44 Ответить
Кто-то из медиков хоть копейку получил в течении 3-х месяцев обильных "выделений" ЗЕбанария?
показать весь комментарий
02.05.2020 13:54 Ответить
Отримали таки... Як тут пишуть американці - "в якості приниження"...
показать весь комментарий
02.05.2020 14:21 Ответить
Опять врут, врут и врут. БЕЗ КОНЦА И КРАЯ ВРУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 12:47 Ответить
все врут..
по несколько раз в день..
а женщини врут в 5 раз больше мужчин ))))

конечно -если женщина не жена политика ))))
показать весь комментарий
02.05.2020 13:08 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 13:19 Ответить
А куди ті виділення поділися ? МИШІ З'ЇЛИ ???
Отакенні :
На лікарні, які лікують заражених коронавірусом, виділили понад 15 мільярдів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7805
показать весь комментарий
02.05.2020 12:48 Ответить
уточнюю.

На лікарні,котрі допомагають хворим пройти процедуру вакцинації природнім шляхом і 95-97 відсоткам хворих вижити.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:05 Ответить
".....где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы..." - ну про це вже Лікаоі та інші медпрацівники РОЗПОВІЛИ , як НАРАХОВУЮТЬСЯ ці 300 %...- повний РОЗВОДНЯК....

Все як від зЄ-бЄ покидьків
показать весь комментарий
02.05.2020 13:17 Ответить
Во сколько сотен миллиардов обойдется Украине лечение и последствия коронавируса? А ведь можно было просто закрыть границы а туристов и гастарбайтеров пропускать в Украину только через двух недельный карантин. У нас же вопреки здравому смыслу насрут на ровном месте а потом очень долго убирают последствия.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:20 Ответить
Коронавирус в ЗЕбанарии сопровождается обильными "выделениями".
показать весь комментарий
02.05.2020 13:55 Ответить
«Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц,.- Степанов».
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-02-03-20-3.html Вы нагло лжете министр Степанов ! Единственным источником обозначенных вами ДОПЛАТ может быть т.н. «Стабилизационный фонд для борьбы с эпидемией COVID-19» . Иных источников быть НЕ МОЖЕТ, ибо эти доплаты не предусмотрены в бюджете на 2020, а должны выплачиваться из «стабилизационного фонда» в котором после выплат пенсионерам …. нет денег.
Позвоните Марченко - он расскажет. Вы выплатили задолженность по зарплате в размере 85% от потребности.
А далее на второй - четвертый квартал, в бюджете 2020 который приняли ваши депутаты, субвенции на медицину ВООБЩЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ !

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
показать весь комментарий
02.05.2020 14:20 Ответить
Кому выделили? А лечить будут мертвые души? Настолько мертвые, как и военные грузовики в Италии да?
показать весь комментарий
02.05.2020 16:54 Ответить
А лечить будут коронавирус.
Слабенький он у нас, никого не может заражать толком.
Вот ему и выделили средства, чтоб поправил свое здоровье,
да повысил смертность, будет не вирус, а богатырь-вирус.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:33 Ответить
если введут принудительную вакцинацию, я не рекомендую
показать весь комментарий
02.05.2020 19:12 Ответить
я тоже
показать весь комментарий
02.05.2020 20:11 Ответить
Лучше бы Вы твари на медицину выделяли бы,вместо этого фетиша- пугала. Уроды. В Украине разработаны ДЕШЕВЫЕ лекарства,Вы же твари их будете регистрировать и "проверять" вместе с мировой мафией,организовавшей этот шабаш.
показать весь комментарий
03.05.2020 07:47 Ответить
 
 