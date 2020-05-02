На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав

Все медицинские учреждения, которые лечат больных с коронавирусом COVID-19, получат финансирование. На это было выделено 15,8 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В целом медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавируса, выделено почти 15,8 млрд гривен", - сказал Степанов.

Он отметил, что уже с апреля врачи будут получать оплату услуг по COVID-19 пакетам, принятыми Кабинетом Министров, где предусмотрено повышение на 300 процентов заработной платы.

"Уже в этом пакете, в этом тарифе предусмотрено, что доплаты выплачиваются с учетом 300-процентной заработной платы. Постановлением Кабмина утверждены тарифы на эти услуги. НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. - Ред.) отчитывается, что готова к заключению сделок, и в начале мая все средства по апрельским расчетам будут выплачены", - сказал Степанов.

Он напомнил, что утвержденные тарифы включают дополнительные доплаты, вознаграждения работникам в размере до 300 процентов к заработной плате в соответствии с законодательством. Также идет обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме.

