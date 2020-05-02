В ВСУ зафиксирован 1 новый случай COVID-19 на Харьковщине, всего болеет 45 военнослужащих

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 2 мая подтверждено еще 1 случай инфицирования коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 2 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 299 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 28 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отметили медики. Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.