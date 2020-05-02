Посол Украины в ФРГ Мельник отказался от приглашения мэра Берлина на мероприятие из-за участия российского посла

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в совместной церемонии возложения венков перед домом на Шулленбургринг, где 2 мая 1945 года, капитулировали войска Вермахта, которые держали оборону Берлина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

"Несколько недель назад трое послов получили приглашение от мэра Берлина Михаэля Мюллера. Вместе с представителями России, Украины и Беларуси он хотел в эту субботу возложить венок, чтобы отметить конец Второй мировой войны, и не у одной из крупных достопримечательностей города, а перед снаружи незаметным жилым домом в районе Берлин-Темпельхоф... Украинский посол отклонил приглашение", - говорится в сообщении.

Мельник выразил благодарность бургомистру за приглашение, которое назвал "признанием неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима", и объяснил причину своего отказа.

"Чествования памяти украинских героев, стоя бок о бок с представителем страны-агрессора, которая уже шестой год подряд ведет кровавую войну на востоке Украины и незаконно оккупировала Крым, я не смог бы себе представить даже в самом страшном кошмаре", - заявил посол, акцентировав на том, что за это время жертвами агрессии Кремля стали более 14 тысяч украинцев.

Россия вопреки международному праву аннексировала Крым и оккупировала значительную часть Донбасса; а агрессивная политика хозяина Кремля породила невиданное доселе отчуждение между украинцами и россиянами. "Поэтому и общее почтение памяти немыслимо!" - подчеркнул посол.

Он также напомнил, что во время Второй мировой войны более 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии и еще 250 000 - в войсках союзников; более 3 миллионов украинских солдат не вернулись домой живыми, в том числе положив жизнь в последние дни войны в операции по освобождению Берлина. Вермахт и эсэсовцы убили более 5 миллионов жителей Украины, которая была полностью оккупированной между 1939 и 1944 годами.

Он также выразил сожаление по поводу того, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма, а уровень знаний немецкой общественности об этих огромных жертвах Украины является до сих пор крайне ограниченным. Посол призвал Бундестаг и Берлинский сенат соорудить мемориал украинским жертвам национал-социализма в выдающемся месте в самом центре федеральной столицы Германии, а также соответствующий информационный центр.