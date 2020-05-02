Посол Украины в ФРГ Мельник отказался от приглашения мэра Берлина на мероприятие из-за участия российского посла
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в совместной церемонии возложения венков перед домом на Шулленбургринг, где 2 мая 1945 года, капитулировали войска Вермахта, которые держали оборону Берлина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.
"Несколько недель назад трое послов получили приглашение от мэра Берлина Михаэля Мюллера. Вместе с представителями России, Украины и Беларуси он хотел в эту субботу возложить венок, чтобы отметить конец Второй мировой войны, и не у одной из крупных достопримечательностей города, а перед снаружи незаметным жилым домом в районе Берлин-Темпельхоф... Украинский посол отклонил приглашение", - говорится в сообщении.
Мельник выразил благодарность бургомистру за приглашение, которое назвал "признанием неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима", и объяснил причину своего отказа.
"Чествования памяти украинских героев, стоя бок о бок с представителем страны-агрессора, которая уже шестой год подряд ведет кровавую войну на востоке Украины и незаконно оккупировала Крым, я не смог бы себе представить даже в самом страшном кошмаре", - заявил посол, акцентировав на том, что за это время жертвами агрессии Кремля стали более 14 тысяч украинцев.
Россия вопреки международному праву аннексировала Крым и оккупировала значительную часть Донбасса; а агрессивная политика хозяина Кремля породила невиданное доселе отчуждение между украинцами и россиянами. "Поэтому и общее почтение памяти немыслимо!" - подчеркнул посол.
Он также напомнил, что во время Второй мировой войны более 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии и еще 250 000 - в войсках союзников; более 3 миллионов украинских солдат не вернулись домой живыми, в том числе положив жизнь в последние дни войны в операции по освобождению Берлина. Вермахт и эсэсовцы убили более 5 миллионов жителей Украины, которая была полностью оккупированной между 1939 и 1944 годами.
Он также выразил сожаление по поводу того, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма, а уровень знаний немецкой общественности об этих огромных жертвах Украины является до сих пор крайне ограниченным. Посол призвал Бундестаг и Берлинский сенат соорудить мемориал украинским жертвам национал-социализма в выдающемся месте в самом центре федеральной столицы Германии, а также соответствующий информационный центр.
Так 8 - 9. 05. 1945 року було Велика Перемога над кривавим фашистським Рейхом і катом -фюрером Гітлером. Шість мільйонів Українців в СА. УПА. партизани ... мужньо і хоробро билися на фронтах кривавої 2 світової війни за наближення дня цієї Великої Перемоги, і за цю Перемогу десять мільйонів Українців віддали свої життя. Але залишилося інше таке ж саме зло комуно - фашистський кривавий срср, на чолі з кривавим кремлівським катом нелюдем Сталіним, які і раніше окупували Українську демократичну державу УНР ще в 1922 році.
І після цієї такої довгоочікуваної але не повною Перемоги 1945 року, і надії народу України на зміни зазнали краху. На жаль також як і раніше продовжилися криваві масові репресії, розстріли, штучний - голодомор, депортації і геноцид українського народу кремлівськими загарбниками. Ну і яка це повноцінна перемога коли замість окупантів одного фашистського зла прийшли такі ж окупанти і точно таке ж саме комуно - фашистське зло, і аж до 1991 року. А ось і зараз кривавий комуно - фашистський режим кривава тюрма народів срср трансформувався в фашистський режим ... уйла - путліна в паРашу. Ось і виходить те що між кривавими режимами фашистів катів Гітлера, комуно-фашистами Сталіна і ******** фашистів Путліна ( )(уйла) абсолютно немає ніякої різниці.
Ну с юридической точки зрения война закончилась,а фактически,Мордор не убил фашизм,а усыновил его.Тому,це якось дико и смешно до абсурда выглядит.Как в анекдоте,когда тот кого хоронят,подходит сзади и спрашивает:Кто умер?Кого хороните?А ему в ответ:Фашизм хороним.Потом поворачивают головы,а напротив них,стоит тот самый фашизм с трилоколором и давя лыбу в трицать два зуба каже:Рано хороните.Можем повторить.Я с Мордора начал своё возрождение и собираюсь знов делить Германию стеной,бо Горбачёв был не прав,когда её сносили
Браво Андрей - мне нравятся цифры годов - знал же не все отсволочнились!
Русские с белорусами вообще-то тоже немножко помогали Войску Польскому Берлин брать, да и узбеки с казахами праздничный плов к капитуляции готовили. *****, немцы увидели Украину среди миллионов бойцов Красной Армии и предложили узаконить это участие, а этот дебил на все взглянул из бандеровской криивки... Пиддарасы, вы таки спровоцируете Украину на междуусобную поножовщину. У ротвеллеров в помете бывают такие щенки, которые неуправляемые - их то усыпляют!