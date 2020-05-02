В России рекорд побит третий день подряд - за сутки 9623 новых случая коронавируса, умерли 57 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано свыше 9623 новых случаев коронавирусной инфекции. Рекорд побит третий день подряд.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.
Всего случаев заражения в России за весь период 124 054 случая (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняют в штабе.
Накануне, 1 мая, суточный прирост составил 7,9 тыс. новых случаев коронавируса, 30 апреля суточный прирост впервые перешагнул 7 тысяч.
В Москве 5358 новых случаев Covid-19 за сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
За последние сутки в России подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками снизилось более чем в 1,5 раза: 1 мая было 96 умерших, 30 апреля - 101, 29 апреля - 108. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1222 (оперштаб уточнил цифры по умершим).
Выписано по выздоровлению 1793 человека за минувшие сутки, из этого числа в Москве - 608. Общее число выздоровевших выросло до 15013 человек.
От і добре.
А теперь начинайте подвывать, как правильно сделал мер черкасс.
Баста!, [02.05.20 18:32]
За один день в Барановичах количество заболевших "пневмонией" выросло больше, чем на сотню. Госпитализировать часть из них будут ночью.
"В городе Барановичи короновирусный взрыв, - пишет врач одной из больниц райцентра. - Только за сегодня прибавилось более 100 пневмоний! К нам едет проверка из Бреста. Пока больных не всех госпитализировали, начальство сказало, что всех повезут ночью, после проверки.
У врачей не хватает средств индивидуальной защиты, дезрастворов, респираторов, перчаток, нет даже мыла в некоторых медучреждениях. Лекарств, которые применяются во всё мире, например, гидроксихлорохина, тоже нет.
Заболело очень много медицинских работников, врачей скорой помощи. Мы с коллегами-врачами в ужасе представляем, что будет, если заболеют и все остальные доктора! Скоро в городе просто некому будет лечить людей. А больных становится с каждым днём всё больше!"
"Ситуация ухудшилась буквально за пару дней последних. Диагноз "пневмония" ставим потому что просто нет тестов. Ждут результатов еще те пациенты, которые сдали мазки неделю назад. Около 500 человек с "пневмониями" по городу точно есть", - сообщил источник из Барановичской городской больницы №2.
У нас народ уже устал сидеть, сегодня вышел, половина без масок, бабки на ящиках уже овощи/фрукты повыставляли, всем все по фиг.
Будет 2ая волна - будет как в тех барановичах, и живые позавидуют мертвым.