В России рекорд побит третий день подряд - за сутки 9623 новых случая коронавируса, умерли 57 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано свыше 9623 новых случаев коронавирусной инфекции. Рекорд побит третий день подряд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

Всего случаев заражения в России за весь период 124 054 случая (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняют в штабе.

Накануне, 1 мая, суточный прирост составил 7,9 тыс. новых случаев коронавируса, 30 апреля суточный прирост впервые перешагнул 7 тысяч.

В Москве 5358 новых случаев Covid-19 за сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.

За последние сутки в России подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками снизилось более чем в 1,5 раза: 1 мая было 96 умерших, 30 апреля - 101, 29 апреля - 108. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1222 (оперштаб уточнил цифры по умершим).

Выписано по выздоровлению 1793 человека за минувшие сутки, из этого числа в Москве - 608. Общее число выздоровевших выросло до 15013 человек.

карантин (16729) россия (97281) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+42
Умершим крепкого здоровья.
02.05.2020 13:03 Ответить
+27
Больше рекордов-- догнать и перегнать пиндосов
02.05.2020 13:09 Ответить
+19
ниипьот! все (как один) на парад
В России рекорд побит третий день подряд - за сутки 9623 новых случая коронавируса, умерли 57 человек - Цензор.НЕТ 4255 В России рекорд побит третий день подряд - за сутки 9623 новых случая коронавируса, умерли 57 человек - Цензор.НЕТ 6393
02.05.2020 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чим більше здохне тим краще
02.05.2020 18:10 Ответить
Поголів'я казламорд продовжує скорочуватися.
От і добре.
02.05.2020 18:28 Ответить
Горіть у пеклі москалі .
02.05.2020 18:39 Ответить
чем больше кацов заразится тем быстрее мы отвоюем наши территории, только не с сегодняшним говнокомандующим
02.05.2020 19:01 Ответить
Да ********** писда - можно уже не писать ничего
02.05.2020 19:48 Ответить
Рано радуетесь, они су..и живучие.
02.05.2020 20:34 Ответить
А че ж они тогда сгорели нахй на ровном месте??
02.05.2020 20:52 Ответить
Хорошим кацапам хорошие гробы,плохим-плохие
02.05.2020 20:00 Ответить
Та шо вы такое гаварите, там медицина на высшем уровне, это Путен и по телевизору сказали им.😁.
02.05.2020 22:53 Ответить
россия поздно ввела карантин. Мы - вовремя.
А теперь начинайте подвывать, как правильно сделал мер черкасс.
03.05.2020 00:57 Ответить
Хтось взагалі ще не вводив..

Баста!, [02.05.20 18:32]
За один день в Барановичах количество заболевших "пневмонией" выросло больше, чем на сотню. Госпитализировать часть из них будут ночью.
"В городе Барановичи короновирусный взрыв, - пишет врач одной из больниц райцентра. - Только за сегодня прибавилось более 100 пневмоний! К нам едет проверка из Бреста. Пока больных не всех госпитализировали, начальство сказало, что всех повезут ночью, после проверки.
У врачей не хватает средств индивидуальной защиты, дезрастворов, респираторов, перчаток, нет даже мыла в некоторых медучреждениях. Лекарств, которые применяются во всё мире, например, гидроксихлорохина, тоже нет.
Заболело очень много медицинских работников, врачей скорой помощи. Мы с коллегами-врачами в ужасе представляем, что будет, если заболеют и все остальные доктора! Скоро в городе просто некому будет лечить людей. А больных становится с каждым днём всё больше!"
"Ситуация ухудшилась буквально за пару дней последних. Диагноз "пневмония" ставим потому что просто нет тестов. Ждут результатов еще те пациенты, которые сдали мазки неделю назад. Около 500 человек с "пневмониями" по городу точно есть", - сообщил источник из Барановичской городской больницы №2.
03.05.2020 01:01 Ответить
та ясно, что в москве и питере может все еще хоть как-то, а на периферии там- просто караул.
У нас народ уже устал сидеть, сегодня вышел, половина без масок, бабки на ящиках уже овощи/фрукты повыставляли, всем все по фиг.
Будет 2ая волна - будет как в тех барановичах, и живые позавидуют мертвым.
03.05.2020 01:09 Ответить
Всьо єто звіздьош, нет никакого вируса...
03.05.2020 01:32 Ответить
є ще надія на КОРОНОВІРУС . , більше Нам ні хто не допоможе .
03.05.2020 10:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 