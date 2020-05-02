Сайт "Обозреватель" обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума

Против интернет-издания OBOZREVATEL в течение последних двух суток происходит особенно мощная DDoS-атака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации на сайте издания, в которой редакция обращается к президенту.

"Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках вашего окружения, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая", - говорится в статье.

Отмечается, что в упомянутом скандале замешан заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

"Уже в разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов", - сказано в публикации.

В связи с этим редакция издания обращается к Владимиру Зеленскому как гаранту гражданских свобод.

"Вы не можете молча наблюдать за тем, как ваше окружение давит на медиа с целью прекратить расследование своих коррупционных сделок. Мы верим, что это действительно инициатива ваших молодых, не зрелых соратников, а вы не хотите фигурировать в списке врагов свободы слова.

Мы также обращаемся к МВД, СБУ, ГБР, ГПУ и киберполиции с призывом расследовать резонансный инцидент и наступление на свободу слова в Украине", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал Ахметова "Украина 24" после эфира с Леросом приостановил выход проекта Соколовой "в связи с карантином"

Издание также подробно сообщает, как происходила атака на него. Так, в четверг, 30 апреля, около 22:00 началась распределенная DDoS-атака UDP мощностью до 5 гигабит в секунду.

"Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Такой борьбы со СМИ не было даже во времена правления Виктора Януковича и событий на Майдане.

Судя по всему, действует группа людей. Атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность которых все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.

Хакеры постоянно пытаются найти "слабые точки" на сайте, используя после отражения нападений новые приемы", - пишет издание.