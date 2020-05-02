РУС
Сайт "Обозреватель" обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума

Против интернет-издания OBOZREVATEL в течение последних двух суток происходит особенно мощная DDoS-атака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации на сайте издания, в которой редакция обращается к президенту.

"Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках вашего окружения, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая", - говорится в статье.

Отмечается, что в упомянутом скандале замешан заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

Сайт Обозреватель обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума 01

"Уже в разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов", - сказано в публикации.

В связи с этим редакция издания обращается к Владимиру Зеленскому как гаранту гражданских свобод.

"Вы не можете молча наблюдать за тем, как ваше окружение давит на медиа с целью прекратить расследование своих коррупционных сделок. Мы верим, что это действительно инициатива ваших молодых, не зрелых соратников, а вы не хотите фигурировать в списке врагов свободы слова.

Мы также обращаемся к МВД, СБУ, ГБР, ГПУ и киберполиции с призывом расследовать резонансный инцидент и наступление на свободу слова в Украине", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал Ахметова "Украина 24" после эфира с Леросом приостановил выход проекта Соколовой "в связи с карантином"

Издание также подробно сообщает, как происходила атака на него. Так, в четверг, 30 апреля, около 22:00 началась распределенная DDoS-атака UDP мощностью до 5 гигабит в секунду.

"Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Такой борьбы со СМИ не было даже во времена правления Виктора Януковича и событий на Майдане.

Судя по всему, действует группа людей. Атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность которых все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.

Хакеры постоянно пытаются найти "слабые точки" на сайте, используя после отражения нападений новые приемы", - пишет издание.

Бродский Михаил (426) свобода слова (1170) СМИ (3857) Тимошенко Кирилл (433)
Топ комментарии
+50
Кстати, а за "гуманитарные" грузы для Эпицентра пошлины и НДС уплачены? Они торгуют и наживаются на средствах защиты без налогов??? Прикольное Дюти Фри под крышей зезедента. Если это бесплатная раздача, то освобождение от налогов логично, но если перепродажа .........
02.05.2020 13:29 Ответить
+34
Так. Весна прийшла. В країні срака по всіх фронтах. Зебуїн впорався краще за кацапську армію.
02.05.2020 13:34 Ответить
+30
А де оці дві гниди?
А де оці дві гниди?
02.05.2020 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де оці дві гниди?
Сайт "Обозреватель" обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума - Цензор.НЕТ 321
02.05.2020 13:29 Ответить
Испании в списке не было. Впрочем, раши тоже.
02.05.2020 13:35 Ответить
мутять мутняки зЄлені....
02.05.2020 13:46 Ответить
Закупают для МВД 50 ИВЛ по цене самолетов. Там в ЗЕбанарии сейчас все молодцы.
02.05.2020 13:51 Ответить
Я допускаю, что ИВЛ реально меньше, а распил бабла больше.
02.05.2020 15:50 Ответить
Молчи! А то посадят за убийство Шеремета.

Сайт "Обозреватель" звертається до Зеленського через безпрецедентну кібер-атаку, яку пов'язує з публікаціями про Тимошенка і Баума - Цензор.НЕТ 9070
02.05.2020 20:07 Ответить
Бубачка подзвонив "кому надо" і маєте пламєнньій прівєт від нього
02.05.2020 13:29 Ответить
какая боль, какая боль, Черкассы-ЗЕБЕнька - 5:0
какая боль, какая боль, Обозреватель-ЗЕБЕнька - 5:0
какая боль, какая боль, кто-там там еще-ЗЕБЕнька - 5:0.......

Вова, ты продуваешь чертям всухую
Вова, у тебя кишка тонка гонять этих чертей !
02.05.2020 13:46 Ответить
ти думаєш, вони у бубочки питали? у клоуна? вони роблять по умолчанию.
02.05.2020 16:03 Ответить
"обоз" помойка и джинса против всех неугодных "венете".
02.05.2020 13:29 Ответить
Да хоть пять раз помойка, но слила инфу про контрабас ОП.
02.05.2020 13:30 Ответить
Ну напали и на сайт ДИАЛОГ!Который хоть раньше и был про украинский и приличный-то сейчас там пишется "нейтральная шелуха" и джинса!Поэтому не ясно...это была проба пера,хакеров от зелёной власти...или просто попали под раздачу!!
02.05.2020 14:40 Ответить
Кстати, а за "гуманитарные" грузы для Эпицентра пошлины и НДС уплачены? Они торгуют и наживаются на средствах защиты без налогов??? Прикольное Дюти Фри под крышей зезедента. Если это бесплатная раздача, то освобождение от налогов логично, но если перепродажа .........
02.05.2020 13:29 Ответить
Таможня анализы в рот набрала и хранит молчание.
02.05.2020 13:48 Ответить
Там же зебилы коментили 104 тонны груза.
Более 100 тон -гуманитарка, а за остаток - эпицентр оплатил самолёт.
Вот так и подрасскажут))
02.05.2020 15:48 Ответить
Весна прийде все буде.
02.05.2020 13:30 Ответить
На календарь смотрели?
02.05.2020 13:31 Ответить
Так. Весна прийшла. В країні срака по всіх фронтах. Зебуїн впорався краще за кацапську армію.
02.05.2020 13:34 Ответить
Так вы же его и выбрали!!! Тот с кем все так упорно боролись ("барыга") бесплатно прет в Страну защитные костюмы, маски и т.д., а нелохи откровенно наживаются на людях.
02.05.2020 14:11 Ответить
Три месяца - лето, три месяца - осень, три месяца - зима и вечная весна...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:05 Ответить
вечная зелень.
02.05.2020 16:05 Ответить
Во дают!
Сайт ангажирован фармацевтами и Аваковым.
Дык к последнему и обратитесь!
Бубочка про кибернетига знает только тост :
За кибернетиков!
И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал сколько зерен в мешке, сколько капель в море, и сколько звезд на небе.
Так выпьем же за кибернетиков!
― На здоровье!
― На здоровье!
02.05.2020 13:30 Ответить
Совсем ЗЕБЕБИКИ ОБОРЗЕЛИ !
02.05.2020 13:31 Ответить
ну Бродский тоже жопа конкретная
Гадюка против жабы
02.05.2020 13:32 Ответить
Малайський міжсобойчик..
02.05.2020 13:34 Ответить
Хай ****** пощипают
02.05.2020 13:52 Ответить
Хай одне одне у гімні утоплять..
02.05.2020 13:56 Ответить
Наівні, звертатись до бубочки. Так воно нічого не вирішує...
02.05.2020 13:32 Ответить
Гражданин роиси? Где "миротворец" та нацдружини, ау фрайкор та сокира?
02.05.2020 13:34 Ответить
Вчера пытался перейти по ссылке на обозреватель, часов в 12 вечера, так выдало:
Ваш браузер - Вена - Обозреватель (не помню - что там было написано красным) .
Попробуйте обратиться через несколько минут.
02.05.2020 13:36 Ответить
А чому саме в цьому причина?
Може це прихильники Крапівіной розізлилися?
02.05.2020 13:37 Ответить
Два скорпиона в Банке . Бродский взвыл , - Значит другой скорпион покруче и скоро ластами по асвальту.
02.05.2020 13:38 Ответить
Не верю им, вот если бы написала Кошка Сонина, ей поверил бы!!
02.05.2020 13:38 Ответить
Обозрєватєль це така помийка, що капєц. Вони за гроші публікують абсолютно все, що завгодно. При чому, як нібито звичайна стаття. Під час виборів 2019, всі заказники Тимошенко публікувалися на Ютубі і обозрєватєль. Мені навіть прийшлося на моєму сайті заборонити всю рекламу, що веде на обозрєватєль, бо це був капєц - і опитування, що у Юлю підтримують 95% українців, і що Порошенко вивів 500 мільярдів доларів в Росію і т.п.
02.05.2020 13:38 Ответить
Так это Зеленский ее и организовал.
02.05.2020 13:39 Ответить
хоть бы что-то... хоть где-то... сделали без пафоса и поноса ...в итоге ))) так лажаться надо уметь! ))) это на курсах в Трускавце их так...поднатаскали...или от природы ...маладцы ???))))
02.05.2020 13:40 Ответить
Порох гуманітарку завозить
Зеля гуманітаркою барижить
А какая разница?
02.05.2020 13:42 Ответить
Ще й звинувачують Порошенка, що бачте він не мовчки це робить. Тобто обріхувати його можна чим голосніше, тим краще. А про гуманітарну допомогу він має мовчати, щоб зеленим не було неприємно. А серед зелених теж є небідні люди, нехай зроблять те ж саме - і це буде найкраща відповідь..
02.05.2020 18:14 Ответить
а на колени встать с табличкой "Зеля, помоги!" ?
02.05.2020 13:45 Ответить
Почему-то даже и не удивительно! Потому что оманский против всего украинского, правды и справедливости!
Вам Порошенко был не такой?! Кушайте теперь не обляпайтесь! Увидели *новые* лица?? КУШАЙТЕ!
02.05.2020 13:46 Ответить
Он потому и удивлен, что продолжает обсирать Порошенко и Супрун, значит власть могла бы выдать ему в карман некую благодарность, а ее нет, приходится обращать на себя внимание высерами про всяких борисов баумов....
02.05.2020 13:52 Ответить
Вот пусть теперь и жрут, свое же дерьмо!
02.05.2020 13:58 Ответить
какой страшный кошмар - пэпа с дохтаршей...
02.05.2020 18:36 Ответить
"Против интернет-издания OBOZREVATEL в течение последних двух суток происходит особенно мощная DDoS-атака."
что вместо 3 посетителей зашло аж 5 ?
Источник: https://censor.net/n3192970
02.05.2020 13:48 Ответить
"Зливний бачок" скаржиться на кібератаку
02.05.2020 13:50 Ответить
саморекламой занимаются,
как еще привернуть к себе внимание,
только обсеранием Юли
02.05.2020 13:53 Ответить
Сайт обозреватель ?
первый раз слышу

ах какая атака
какая атака
прям самореклама
какая то
вы обязательно посетите нас
02.05.2020 13:52 Ответить
а ты читать вообще-то уже научился ?
02.05.2020 13:54 Ответить
а ты думать научись,
кибератака и сайт доступен для посещения
ну и где там кибератака?
https://counter.yadro.ru/values?site=obozrevatel.com LI_site = 'obozrevatel.com.ua';
LI_month_hit = 115376134;
LI_month_vis = 15853358;
LI_week_hit = 22415425;
LI_week_vis = 3993412;
LI_day_hit = 2119105;
LI_day_vis = 624980;
LI_today_hit = 936675;
LI_today_vis = 308219;
LI_online_hit = 36915;
LI_online_vis = 12269;
02.05.2020 14:02 Ответить
Ти читати вмієш? Атака 30 числа була...
02.05.2020 14:23 Ответить
LI_week_hit = 22415425;

LI_week_vis = 3993412;

???
02.05.2020 14:27 Ответить
Обозреватель это ж интер. Рупор рыгионов, пусть к шуфричу обращаются.
02.05.2020 13:54 Ответить
к янелоху уже поздно обращаться. гнать его нужно ссаными тряпками.
02.05.2020 14:00 Ответить
Ну так не просто так чоловіка Вєнєдіктової витягли з Харкова,дали полкана і посаду замнач Департаменту кіберполіції України.
Сімейний підряд...
02.05.2020 14:03 Ответить
зЭ-гадёныша - на нары !!!
Зэлю - гэта!!!
02.05.2020 14:04 Ответить
Этот сайт давно пора закрыть и посадить его хозяина аферюгу-провокатора бродского
02.05.2020 14:10 Ответить
Коли 1+1 закриєм, які поширили на днях кацапський фейк про американські біолабораторії в Україні?
02.05.2020 14:24 Ответить
Лучше сначала прямый и 5 канал ато задолбали эти сказки деда Петра
02.05.2020 14:41 Ответить
А там теж кацапські фейки є? Просто не дивлюся, то не знаю...
02.05.2020 14:45 Ответить
свежак для порохоботов (зебобикам со слабыми нервами, или без мозга не рекомендуется):
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk
02.05.2020 14:22 Ответить
Це аудіоваріант сайту Антіколорадос. Краще читати першоджерело -там свій форум є дуже цікавий і інформація оперативніша.
03.05.2020 08:21 Ответить
ТАК СРУБИТЕ ЕМУ ЖБАН !!!
02.05.2020 14:22 Ответить
Сайт "Обозреватель"

просит денюжку у папы бени - аслу тока переишакнуть и замолчать - не детское ето дело деньги...
02.05.2020 14:26 Ответить
*****.
02.05.2020 14:34 Ответить
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
02.05.2020 14:48 Ответить
Йуля понад усе)))
02.05.2020 14:57 Ответить
Расскажи, почему капительманботы сегодня такие активные? Баба вам на зарплату денег нашла?
02.05.2020 15:00 Ответить
++++++++++++++++++
02.05.2020 15:02 Ответить
Бродский решил хайпнуть и выдумал инфовонь.На его сайте постоянно в комментариях превалируют ордынцы-матершинники.
02.05.2020 15:04 Ответить
Да, весна пришла и буйная зелень прет из всех щелей. Даже попередник Петро не умудрился за первый годик начудить такой урожай. Резковато стартанули. Похоже, финиш будет не только преждевременным, но и трагичным. "Обозреватель", без сомнения всплывет. В отличие от квартала.
02.05.2020 15:13 Ответить
если частная компания оплатила доставку части груза с мрие, то всё законно.
возможно крюкова и обозреватель пишут туфту.
а про ддос атаку вообще дело тёмное.
02.05.2020 15:23 Ответить
Кому ещё нужны доказательства зелёных ботоферм?
02.05.2020 15:41 Ответить
Зеботи як завжди зміщують акценти. Справа не в тому, який Обозреватель, а в тому, що якщо він щось порушив, звертайтесь в суд, а не потакайте бандитським зеленським забаганкам.
02.05.2020 18:19 Ответить
Весна прийшла ......сядуть усі......
Уся Україна на сраку.
02.05.2020 18:45 Ответить
 
 