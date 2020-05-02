Сайт "Обозреватель" обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума
Против интернет-издания OBOZREVATEL в течение последних двух суток происходит особенно мощная DDoS-атака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации на сайте издания, в которой редакция обращается к президенту.
"Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках вашего окружения, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая", - говорится в статье.
Отмечается, что в упомянутом скандале замешан заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.
"Уже в разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов", - сказано в публикации.
В связи с этим редакция издания обращается к Владимиру Зеленскому как гаранту гражданских свобод.
"Вы не можете молча наблюдать за тем, как ваше окружение давит на медиа с целью прекратить расследование своих коррупционных сделок. Мы верим, что это действительно инициатива ваших молодых, не зрелых соратников, а вы не хотите фигурировать в списке врагов свободы слова.
Мы также обращаемся к МВД, СБУ, ГБР, ГПУ и киберполиции с призывом расследовать резонансный инцидент и наступление на свободу слова в Украине", - говорится в публикации.
Издание также подробно сообщает, как происходила атака на него. Так, в четверг, 30 апреля, около 22:00 началась распределенная DDoS-атака UDP мощностью до 5 гигабит в секунду.
"Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Такой борьбы со СМИ не было даже во времена правления Виктора Януковича и событий на Майдане.
Судя по всему, действует группа людей. Атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность которых все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.
Хакеры постоянно пытаются найти "слабые точки" на сайте, используя после отражения нападений новые приемы", - пишет издание.
какая боль, какая боль, Обозреватель-ЗЕБЕнька - 5:0
какая боль, какая боль, кто-там там еще-ЗЕБЕнька - 5:0.......
Вова, ты продуваешь чертям всухую
Вова, у тебя кишка тонка гонять этих чертей !
Более 100 тон -гуманитарка, а за остаток - эпицентр оплатил самолёт.
Вот так и подрасскажут))
Сайт ангажирован фармацевтами и Аваковым.
Дык к последнему и обратитесь!
Бубочка про кибернетига знает только тост :
За кибернетиков!
И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал сколько зерен в мешке, сколько капель в море, и сколько звезд на небе.
Так выпьем же за кибернетиков!
― На здоровье!
― На здоровье!
Гадюка против жабы
Ваш браузер - Вена - Обозреватель (не помню - что там было написано красным) .
Попробуйте обратиться через несколько минут.
Може це прихильники Крапівіной розізлилися?
Зеля гуманітаркою барижить
А какая разница?
Вам Порошенко был не такой?! Кушайте теперь не обляпайтесь! Увидели *новые* лица?? КУШАЙТЕ!
что вместо 3 посетителей зашло аж 5 ?
как еще привернуть к себе внимание,
только обсеранием Юли
первый раз слышу
ах какая атака
какая атака
прям самореклама
какая то
вы обязательно посетите нас
кибератака и сайт доступен для посещения
ну и где там кибератака?
???
Сімейний підряд...
Зэлю - гэта!!!
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk
просит денюжку у папы бени - аслу тока переишакнуть и замолчать - не детское ето дело деньги...
возможно крюкова и обозреватель пишут туфту.
а про ддос атаку вообще дело тёмное.
Уся Україна на сраку.