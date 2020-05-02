С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны
По состоянию на 12.00 2 мая наемники РФ уже 13 раз обстреляли позиций подразделений Объединенных сил, применяя минометы различных калибров. С начала суток вооруженные формирования РФ выпустили по позициям ВСУ 111 мин 82-го и 53 мины 120-го калибра.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Пять раз под вражескими минометными обстрелами с направлению от Золотого-5 находились защитники Хутора Вильный, трижды - в районе Орехово. Также 120-мм миномет противник применял из оккупированного им н.п. Донецкий по защитникам Крымского.
Российско-оккупационные войска сопровождали минометные обстрелы в районах указанных населенных пунктов огнем из гранатометов различных систем. Кроме того, боевые действия с применением гранатометов и стрелкового вооружения происходили утром вблизи н.п. Пивденне. Враг вел огонь с направления от шахты им. Гагарина оккупированной Горловки.
С 5:50 до 7:00 враг дважды вел огонь по защитникам Авдеевки. Оккупанты выпустили 10 мин различных калибров и вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
1 украинский воин в результате прицельных вражеских обстрелов был ранен.
Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения. Потери оккупантов уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При Пороху їх би вже вгомонили на завжди. Вже б рашкомід скиглив про застосування Україной артилерії. А ранком 04/05/2020 ще б нових санкцій добавили б.
Але на жаль президент в даний час не Порох, а кловун.
.
В днепровскую больницу Мечникова привезли раненых бойцов, которых эвакуировали на вертолете из зоны ООС.
Уже за сегодня (02.05.2020) произошло две эвакуации военными вертолетами наших защитников из района ООС. В 8.50 в Днепр эвакуирован раненый защитник, в сознании, но ранения очень тяжелое, нейрохирурги Мечникова сразу забрали в операционную, привлечен и специалист по областной офтальмологической больницы. В 10.00 эвакуировали пять защитников, один ранен вчера и четверо ранее.