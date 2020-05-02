С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны

По состоянию на 12.00 2 мая наемники РФ уже 13 раз обстреляли позиций подразделений Объединенных сил, применяя минометы различных калибров. С начала суток вооруженные формирования РФ выпустили по позициям ВСУ 111 мин 82-го и 53 мины 120-го калибра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Пять раз под вражескими минометными обстрелами с направлению от Золотого-5 находились защитники Хутора Вильный, трижды - в районе Орехово. Также 120-мм миномет противник применял из оккупированного им н.п. Донецкий по защитникам Крымского.

Российско-оккупационные войска сопровождали минометные обстрелы в районах указанных населенных пунктов огнем из гранатометов различных систем. Кроме того, боевые действия с применением гранатометов и стрелкового вооружения происходили утром вблизи н.п. Пивденне. Враг вел огонь с направления от шахты им. Гагарина оккупированной Горловки.

С 5:50 до 7:00 враг дважды вел огонь по защитникам Авдеевки. Оккупанты выпустили 10 мин различных калибров и вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

1 украинский воин в результате прицельных вражеских обстрелов был ранен.

Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения. Потери оккупантов уточняются.

