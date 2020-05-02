РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7435 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 012 8

С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны

С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны

По состоянию на 12.00 2 мая наемники РФ уже 13 раз обстреляли позиций подразделений Объединенных сил, применяя минометы различных калибров. С начала суток вооруженные формирования РФ выпустили по позициям ВСУ 111 мин 82-го и 53 мины 120-го калибра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Пять раз под вражескими минометными обстрелами с направлению от Золотого-5 находились защитники Хутора Вильный, трижды - в районе Орехово. Также 120-мм миномет противник применял из оккупированного им н.п. Донецкий по защитникам Крымского.

Российско-оккупационные войска сопровождали минометные обстрелы в районах указанных населенных пунктов огнем из гранатометов различных систем. Кроме того, боевые действия с применением гранатометов и стрелкового вооружения происходили утром вблизи н.п. Пивденне. Враг вел огонь с направления от шахты им. Гагарина оккупированной Горловки.

С 5:50 до 7:00 враг дважды вел огонь по защитникам Авдеевки. Оккупанты выпустили 10 мин различных калибров и вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

1 украинский воин в результате прицельных вражеских обстрелов был ранен.

Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения. Потери оккупантов уточняются.

Смотрите: От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС. ФОТО

Автор: 

обстрел (29627) ранение (3426) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
формирования РФ выпустили по позициям ВСУ 111 мин 82-го и 53 мины 120-го калибра - 164 міни лише до половини дня.

При Пороху їх би вже вгомонили на завжди. Вже б рашкомід скиглив про застосування Україной артилерії. А ранком 04/05/2020 ще б нових санкцій добавили б.
Але на жаль президент в даний час не Порох, а кловун.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:37 Ответить
С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4852
показать весь комментарий
02.05.2020 13:37 Ответить
Одужання......
показать весь комментарий
02.05.2020 13:48 Ответить
///
С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1163

.
В днепровскую больницу Мечникова привезли раненых бойцов, которых эвакуировали на вертолете из зоны ООС.
Уже за сегодня (02.05.2020) произошло две эвакуации военными вертолетами наших защитников из района ООС. В 8.50 в Днепр эвакуирован раненый защитник, в сознании, но ранения очень тяжелое, нейрохирурги Мечникова сразу забрали в операционную, привлечен и специалист по областной офтальмологической больницы. В 10.00 эвакуировали пять защитников, один ранен вчера и четверо ранее.
показать весь комментарий
02.05.2020 13:54 Ответить
Одужання, нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
02.05.2020 14:09 Ответить
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

С начала суток наемники РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы, ранен 1 украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6953
показать весь комментарий
02.05.2020 14:11 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Від початку доби найманці РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, поранено 1 українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9011
показать весь комментарий
02.05.2020 14:35 Ответить
Петя бы перемирие объявил, майское, яблочное или новогоднее. Вова объявит разведение сторон и трехстороннюю комиссию. Что один Путина боится, что другой. Зеля,правда, еще и Кадырова боится.
показать весь комментарий
02.05.2020 16:00 Ответить
 
 