Остановка строительства, снижение тарифа и ответственность за небалансы, - Буславец о "зеленых" тарифах
Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, чтобы снизить "зеленый" тариф и решить проблему небаланса энергосистемы.
Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.
И.о. министра напомнила, что "зеленый" тариф был зафиксирован законодательством для того, чтобы дать возможность инвестировать в чистую энергию, и это является мировым трендом. Однако на сегодня действующий в Украине тариф слишком высокий.
"Наша национальная экономика не может платить такую большую цену. А энергетическая система технически не может ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок ", - пояснила Буславец.
Она сообщила, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике по решению проблемы "зеленого" тарифа и будет наработано компромиссное решение и соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду.
"Что там будет. Конечно, это уменьшение "зеленого" тарифа. Это обязательная финансовая ответственность за небалансы. И нам сегодня нужно остановить новое строительство солнца и ветра, для того, чтобы перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством, и которая очень себя показала хорошо в других странах", - сообщила Буславец.
Она также подчеркнула: принятие этого законопроекта позволит снизить стоимость чистой энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, и безопасно ее учитывать в энергобалансе.
Напомним, ранее сообщалось, что Минекоенерго под руководством Алексея Оржель остановило медиации с представителями Секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант, который инвесторы назвали неприемлемым.
28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закрываем грязные угольные и атомные, все на вилосипеды!