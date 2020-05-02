РУС
Остановка строительства, снижение тарифа и ответственность за небалансы, - Буславец о "зеленых" тарифах

Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, чтобы снизить "зеленый" тариф и решить проблему небаланса энергосистемы.

Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

И.о. министра напомнила, что "зеленый" тариф был зафиксирован законодательством для того, чтобы дать возможность инвестировать в чистую энергию, и это является мировым трендом. Однако на сегодня действующий в Украине тариф слишком высокий.

"Наша национальная экономика не может платить такую ​​большую цену. А энергетическая система технически не может ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок ", - пояснила Буславец.

Она сообщила, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике по решению проблемы "зеленого" тарифа и будет наработано компромиссное решение и соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа ВСО и снижение "зеленого" тарифа - Планы Антикризисного штаба

"Что там будет. Конечно, это уменьшение "зеленого" тарифа. Это обязательная финансовая ответственность за небалансы. И нам сегодня нужно остановить новое строительство солнца и ветра, для того, чтобы перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством, и которая очень себя показала хорошо в других странах", - сообщила Буславец.

Она также подчеркнула: принятие этого законопроекта позволит снизить стоимость чистой энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, и безопасно ее учитывать в энергобалансе.

Напомним, ранее сообщалось, что Минекоенерго под руководством Алексея Оржель остановило медиации с представителями Секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант, который инвесторы назвали неприемлемым.

Также читайте: Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли

энергетика (2617) Зеленый тариф (78) Минэкоэнерго (35) Буславец Ольга (71)
Зелёная энергетика непозволительная роскошь для страны, это было понятно давно. Но так хотелось дерибанить бюджет под передовые эко-нано-понты, что вышло как вышло
02.05.2020 14:34 Ответить
Ніякі батарейки не замінять AEC.Такі як ця Буславець продавлюють у світі цю зелену енергетику.Тим самим спричинять енергетичну кризу.АЕС зможе замінити,хіба що термоядерна енергетика,але поки що її немає і найближчим часом не буде.В ядерній енергетиці є куди рости,можна будувати реактори нових типів.
02.05.2020 14:34 Ответить
Напомню что всю эту мельницу с зелеными тарифами Ахметов замутил с Порошенко подкупив по дешевке проданными акциями через оффшоры. Также при Порошенко Ахметову разрешили без налогов ввозить эти солнечные панели. Расчет прост - населению поднимать тарифы потому что идет разбавление дешевой ядерной энергии в то же время дешевую продавать в Евпропу и получать мега прибыли!
02.05.2020 15:22 Ответить
Вірно, почали при овочі (доречі шокладний патріот панами був міністром економіки в уряді азІрова і скоріш за все також причетний до зародження цієї схеми грабунку України і українців), але саме при шокладці ця схема дерібану набула такого масштабу і призвела до ціх проблем в енергетиці. Тому саме шоколадний мародер є головним винуватцем того, що ми зараз не знаємо що робити з цими зеленими паразитами, так як витягти себе з того лайна в яке нас сунув з головою патріот панами.
05.05.2020 19:51 Ответить
При Порошенку на все грошей вистачало і ми були в тренді. А ця наволоч хоче обібрати народ до нитки. Відмовляється від уже укладених угод. Ні честі, ні совісті у клоунів нема.
03.05.2020 08:05 Ответить
Саме при пархатому вальцмані і надали дозвіл на будівництво первеажної більшості тих зелених елктростанцій що є зараз, та введуть в експлуотацію невдовзі. Крім того нагадаю, що при шоколадці тарифи на електрику збільшувались 2-3 рази на рік, а також саме при ньому бул введений так званий "ринок" електроенергії, на якому діловий партнер вальцмана ахмєтка продає електроенергію зі своїх теплових електростанцій також по значно вищим цінам ніж у тій самій Європі.
05.05.2020 19:56 Ответить
Нужно теми же темпами розвивать зеленую энергетику а выводить из эксплуатации ТЭС в особенности работающие на завозимых энергоресурсах
03.05.2020 09:41 Ответить
Так не вийде Електроенергія потрібна "тут і зараз", а не тільки в той час коли світить сонечко і віє вітер. Тому треба мати маневрові ел.потужності, яким зараз можуть бути лише ТЕЦ і ГЕС, або ставити на СЕС акумулятори, або зв'язати суперпотужними лініями електропередач декілька часових поясів. Два останні варіанти потеребують великих вкладень.
04.05.2020 08:41 Ответить
Долой прививки!
Закрываем грязные угольные и атомные, все на вилосипеды!
05.05.2020 20:08 Ответить
