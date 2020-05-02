РУС
Мэр Черкасс Бондаренко: "Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Я знал, на что иду"

Мэр Черкасс Бондаренко: "Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Я знал, на что иду"

Мэр Черкасс Анатолий Богдаренко отреагировал на "пламенный привет" от президента Владимира Зеленского в связи с досрочным смягчением карантинных мер в городе.

В комментарии для Цензор.НЕТ он сказал:

"Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Если бы не угрозы из Киева, то можно было бы подумать, что центральной власти не существует. Я знал, на что именно иду. Расскажу, чем нашему городу помогла центральная власть во время карантина. Во-первых, на противоэпидемические мероприятия городские власти перераспределили из бюджета города 98 млн гривен. А областной совет за весь карантин выделил городу всего 900 000 гривен. Сравните - это и вся помощь. Во-вторых, центральная власть отменила несколько местных налогов и за один только март лишила Черкассы более 100 000 000 гривен запланированных доходов. Вот такое участие государства.

Теперь нам говорят - некоторые торговые сети могут работать во время карантина, а мелким магазинам нельзя. Так это же плохо - таким образом искусственно создается толпа в некоторых супермаркетах. Нам надо разгрузить "Эпицентр", разгрузить "Велюр", для этого надо открыть все мелкие магазины и кафе. Конечно, весь персонал должен быть в защитных масках, все должны соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены. Если нет эпидемии в "Эпицентре" с его огромными очередями, то в маленьком магазинчике, где пара посетителей зашла, угроза намного меньше. Так что Черкассы не отменили карантин - мы сделали карантин в нашем городе более действенным, и мы восстановили социальную справедливость. Через несколько дней магазины в городе заработают. А руководители пусть не угрозами меряются, а думают, чем они могут быть полезны своему народу, который их на свои налоги содержит уже из последних сил".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Злий мстивий недомірок.
02.05.2020 14:28 Ответить
Среди мэров, похоже, начался конкурс. Кто эффектнее пошлет на хер Зеленского. Кернес, Филатов, теперь вот Черкассы, Чернигов, Мукачево. И дело то не в карантине. А в том, что центральная власть за год полностью утратила авторитет. А значит и большую часть власти. Причины -- постоянные зашквары команды Президента. Что не удивительно, учитывая, что "команда президента" -- это реальная кунсткамера мелких мошенников и недоумков. Все эти тищенко, которым можно, когда другим нельзя. Ермаки, торгующие должностями. Мутные бакановы и шмыгали. Да и сами выступления Зеленского на ТВ -- чистый минус. Мнимое обаяние, ужимки-- уже не способны скрыть импотентность
02.05.2020 14:34 Ответить
Криворожская гопота она такая, из нафталина 90х выкопанная.
02.05.2020 14:29 Ответить
Мер Черкас Бондаренко: "Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Я знав, на що йду" - Цензор.НЕТ 9173

Городской голова Днепра Борис Филатов :

«Буквально в четверг я выложил список «добрых дел» власти за неделю и задал риторический вопрос: «Боюсь даже подумать, что они могут учудить до воскресенья»
Таки учудили!!!!
Начали угрожать расправой мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.
Не извинились перед обществом за двойные стандарты.
Не наказали своих соратников, откровенно игнорирующих карантин.
Не дали внятные пояснения людям, почему руководство страны с помпой встречает коммерческие рейсы, после чего товар с этих рейсов по тройной цене продаётся в частных гипермаркетах.
Вместо этого решили угрожать мэрам городов уголовными делами и обвинять их чуть ли не в сепаратизме.
Друзья мои, знаете, сейчас вокруг ситуации противостояния по линии «местное самоуправление - центральная власть» началось много досужих рассуждений.
Эксперты, журналисты и технологи наперегонки дают разные версии.
И что выборы на носу.
И что партия мэров скоро будет.
И что рейтинги все пытаются себе поднять.
Я же скажу просто.
К сожалению, люди, которые сейчас командуют страной, очень быстро оторвались от земли.
Видит Бог, что местное самоуправление уже сколько раз говорило: «Очнитесь, услышьте нас, мы вам не враги, давайте вместе строить страну, мы протягиваем вам руку».
Постоянно врать.
Назначать на должности друзей.
Давать преференции своим олигархам.
Плевать на мнение людей.
Давить политических оппонентов силой.
Мы это пережили уже столько раз…
Только, вы, ребятки, свернули на эту скользкую дорожку гораздо быстрее, чем все предыдущие», - написал мэр Днепра.
02.05.2020 15:09 Ответить
"К сожалению, люди, которые сейчас командуют страной, очень быстро оторвались от земли."
Да не умеют они управлять!
Должностями торговать умеют, маски продавать умеют, угрожать умеют, а управлять - нет!
02.05.2020 15:27 Ответить
***
у штурвала самолета оказались клоуны, лжецы и артисты, когда то игравшие летчиков (с)
02.05.2020 15:30 Ответить
ну, если артист с самого начала рекомендовал детям заказывать еду родителям из ресторанов, то откуда взялся этот клоун? я за него не голосовал в первом туре, а во втором был против пороха)
показать весь комментарий
03.05.2020 05:55 Ответить
Печерська автономія в дії.
02.05.2020 15:11 Ответить
Коронвирус бродит по паркам,скверам рынкам и базарам,вохранилищам,ищет запах шашлыка или барбекю...фашЫзд проклятый
показать весь комментарий
Красавчик,дуже Дякую Вам!Хоть Один с Яйцами нашелся ,среди шутов ,велюров, и прочих геп.
показать весь комментарий
Демарш мерів говорить про одне - Зеленський впевнено йде на ***...
показать весь комментарий
Демарш мерів говорить про одне - ПОРОШЕНКО впевнено йде на ***..
02.05.2020 18:32 Ответить
Имитация бурной деятельности и паБЕДЫ над Короной виРУСа это сродни паБеде над нацизмом.
показать весь комментарий
Ой, держите меня. ОНО увидело "какую-то наружку"!!!
Говорят у страха глаза велики, обоссался Бондаренко, потому наверное галюники и начались.
Была, есть и остаюсь при своем мнении, перед осенними выборами мы еще не то увидим и услышим от таких вот "политиков". Которым плевать на здоровье и жизни своих граждан ради того чтобы прорваться к вожделенному креслу.
Его 4 года не видно было и не слышно, а тут вдруг появляется "защитник социальной справедливости".
Народ, ну вы же дятлы, неужели не видите что вы ему побоку? Ему и таким как он нужно еще ну хоть чуть-чуть посидеть у власти, а цена их не интересует.
02.05.2020 15:17 Ответить
избирателей бедосика оманского видно по словарному запасу. особенно у лиц женского пола
02.05.2020 15:23 Ответить
У тебя на ботоферме самая маленькая зарплата.Твой словарный запас смог родить всего 10 слов.Понабирал пеця бестолочь всякую ....
показать весь комментарий
"обоссался. галюники начались"
"Которым плевать на здоровье и жизни своих граждан "

Что Вы, как можно.
Срочно вызывайте Скорую помощь.
Психиатрическую.
02.05.2020 15:29 Ответить
приостановлена до конца шабаша вирусобесия... дурантинщики своих не сдают гнусным психиаторам....
показать весь комментарий
Личный пиар продолжается.
показать весь комментарий
Зелемойским не хватает ума,чтобы понять политический процесс в Украине.Индюкович понял,Зеле еще не дошло...
показать весь комментарий
Підтримую. Хтось намагається всіляко блокувати нормалізацію життя у країні, нагнітаючи страх і істерію в українському суспільстві. І я навіть знаю ім'я цієї фсбшной Собаки, яку давно вже треба було пристрелити.(світла пам'ять справжньому патріоту України Сашку Музичко)
показать весь комментарий
Напугай дурака КоронвиРУСом все ошибки он сделает сам....
показать весь комментарий
Чем хороши маски. Не нужны тесты на IQ. Если видишь идущего по улице в маске, то его потолок где-то 90. Как у большинства "слуг".
показать весь комментарий
Чем хороши маски. Не нужны тесты на IQ. Если видишь идущего по улице в маске, то его потолок где-то 90. Как у большинства "слуг".

Согласен.
показать весь комментарий
люди как собачки , к маскам привыкли . Видел даже муж и жена в авто вдвоем и в масках , в сельской местности .Собачки Павлова !
показать весь комментарий
Здравый смысл всегда должен побеждать, но для этого таких как Бондаренко должно быть больше. Зе команда будет умнеть прямо пропорционально количеству умных людей в стране.
показать весь комментарий
знають люди що цей мер за фрукт.але як вовік вскрився з погрозами- заштатний урка.
показать весь комментарий
Зеленый чмошники методами чивокуни работают. Но надо отдать должное: у чивокуни команда более матерая была, и тех свалили с пьедестала. А этих малолетних дурачков уберут раньше, чем они думают.
показать весь комментарий
Будьте с теми людьми,которые заставляют вас улыбаться,даже в самые плохие времена,но это не про меня,я всего лишь пытаюсь понять,как найти доступ,говоря весело о грустном...
показать весь комментарий
Бондаренко все правильно сказав.Але не треба з нього ліпить нового героя,як колись з Грішина-Сємєнченка чи Савченко, щоб потім не розчаровуватись.Він на виборах клоуна підтримав.Один з авторів сьогоднішньої жопи.Живу коло Черкас єслішо,ситуацію бачу на власні очі.
показать весь комментарий
да..Владимир Александрович....вы моложе и поэтому вы не помните слова М. Горбачёва: "Кто опаздывает, того наказывает жизнь".
Вы ,Владимир Александрович, постоянно опаздываете, теряете инициативу.
показать весь комментарий
12 марта этого года Медведчук и Рабинович слетали на сходняк к Путлеру,по приезду в Киев Рабинович начал гнать волну о Самоизоляции и карантине на 112 канале и Ньюс ваван ВАН...,Совпадение? Не думаю...,случайностей в жизни не бывает...
показать весь комментарий
Не грози центру Украины, попивая чаек в ресторане "Велюр".
показать весь комментарий
Похоже перед ЗЕшоблой стоит задача ушатать экономику Украины вообще в полный 0. Автоматически это означает что и обороноспособность тоже, и моральный дух людей, а потом выйдет какой то прокремлёвский поц и скажет - а давайте мы пайдём в расиюшку расиюшка нас голодных накормит и обогреет..и быдло малоросский люмпен который за кусок колбасы и кило гречки мать родную продаст сразу же согласица. СОбссно и воевать с Украиной не надо..малоросский скот сам всё отдаст.
показать весь комментарий
По себе не суди, мразь. Это такие, как ты, все продают.
показать весь комментарий
А как это так что авакян назначен на должность угрожает мэру, которого выбрало население, и какой *** имеет этот ***** к карантину?
ЗЕтелепень вообще ********.... Поназначал *****.

Едь в Черкассы и на стадионе ответь на теже вопросв что пороху задавал.

**** не страна, а хз что.
показать весь комментарий
виходить черкаси це е епіцентр собитій В Украіні 28 областей чули бобіки?
показать весь комментарий
На какие дела идут наши налоги? Стыд и срам, страна нищая,экономика сырьевая,а они то рюкзаки продают,то травлей самостоятельных людей занимаются.Я за отставку правительства и досрочные выборы.
показать весь комментарий
И такой придурок как бондаренко руководит таким большим городом???
показать весь комментарий
А то шо тупой клоун полностью проф непригодный руководит всей страной тебя значит не напрягает?
показать весь комментарий
Ну ,если сравнивать с Бубочкой,то Бондаренко гений.
показать весь комментарий
Как Юля пользует петиков - любо-дорого посмотреть!
показать весь комментарий
У твоєму дурдомі вихідний, чи санітари заснули?
показать весь комментарий
Гнать пора зелёную погань!!! Пока не поздно!
показать весь комментарий
Вполне возможно, что этот Бондаренко где-то попался на крючок, и, чтобы избежать наказания, стал действовать по принципу: "Лучшая защита- нападение".
Если на него есть какой-то компромат, он теперь будет кричать, что его политически преследуют.
Кто о нем что-то слышал до этого? Оно сидело и молчало.
А теперь, накануне осенних выборов, решило распустить петушиные крылья.
Во, мрази, - ничем не гнушаются. Так хочется удержаться у власти.
показать весь комментарий
Как пел Высоцкий "Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков!" По больше бы таких меров.
показать весь комментарий
Готуватись до чергового Майдану ( слово майдан, на санскриті, перекладається як місце прийняття найважливіших рішень громади), а "Велесова книга" пише, що праукраїнці 2 тис. років успішно правили державою за допомогою Ради Старійшин та Віча ( Майдану).Щорічно слід, до Дня Незалежності проводити Віча в Києві, заслуховуючи звіт влади ! При негативних результатах "карати на горло", як це робили наші пращури, тоді і у владі будуть патріоти, а не українофоби.
показать весь комментарий
Наружке надо предложить оплатить стоянку.
Или вызвать эвакуатор.
показать весь комментарий
