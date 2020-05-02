Мэр Черкасс Бондаренко: "Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Я знал, на что иду"
Мэр Черкасс Анатолий Богдаренко отреагировал на "пламенный привет" от президента Владимира Зеленского в связи с досрочным смягчением карантинных мер в городе.
В комментарии для Цензор.НЕТ он сказал:
"Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Если бы не угрозы из Киева, то можно было бы подумать, что центральной власти не существует. Я знал, на что именно иду. Расскажу, чем нашему городу помогла центральная власть во время карантина. Во-первых, на противоэпидемические мероприятия городские власти перераспределили из бюджета города 98 млн гривен. А областной совет за весь карантин выделил городу всего 900 000 гривен. Сравните - это и вся помощь. Во-вторых, центральная власть отменила несколько местных налогов и за один только март лишила Черкассы более 100 000 000 гривен запланированных доходов. Вот такое участие государства.
Теперь нам говорят - некоторые торговые сети могут работать во время карантина, а мелким магазинам нельзя. Так это же плохо - таким образом искусственно создается толпа в некоторых супермаркетах. Нам надо разгрузить "Эпицентр", разгрузить "Велюр", для этого надо открыть все мелкие магазины и кафе. Конечно, весь персонал должен быть в защитных масках, все должны соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены. Если нет эпидемии в "Эпицентре" с его огромными очередями, то в маленьком магазинчике, где пара посетителей зашла, угроза намного меньше. Так что Черкассы не отменили карантин - мы сделали карантин в нашем городе более действенным, и мы восстановили социальную справедливость. Через несколько дней магазины в городе заработают. А руководители пусть не угрозами меряются, а думают, чем они могут быть полезны своему народу, который их на свои налоги содержит уже из последних сил".
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Городской голова Днепра Борис Филатов :
«Буквально в четверг я выложил список «добрых дел» власти за неделю и задал риторический вопрос: «Боюсь даже подумать, что они могут учудить до воскресенья»
Таки учудили!!!!
Начали угрожать расправой мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.
Не извинились перед обществом за двойные стандарты.
Не наказали своих соратников, откровенно игнорирующих карантин.
Не дали внятные пояснения людям, почему руководство страны с помпой встречает коммерческие рейсы, после чего товар с этих рейсов по тройной цене продаётся в частных гипермаркетах.
Вместо этого решили угрожать мэрам городов уголовными делами и обвинять их чуть ли не в сепаратизме.
Друзья мои, знаете, сейчас вокруг ситуации противостояния по линии «местное самоуправление - центральная власть» началось много досужих рассуждений.
Эксперты, журналисты и технологи наперегонки дают разные версии.
И что выборы на носу.
И что партия мэров скоро будет.
И что рейтинги все пытаются себе поднять.
Я же скажу просто.
К сожалению, люди, которые сейчас командуют страной, очень быстро оторвались от земли.
Видит Бог, что местное самоуправление уже сколько раз говорило: «Очнитесь, услышьте нас, мы вам не враги, давайте вместе строить страну, мы протягиваем вам руку».
Постоянно врать.
Назначать на должности друзей.
Давать преференции своим олигархам.
Плевать на мнение людей.
Давить политических оппонентов силой.
Мы это пережили уже столько раз…
Только, вы, ребятки, свернули на эту скользкую дорожку гораздо быстрее, чем все предыдущие», - написал мэр Днепра.
