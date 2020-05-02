Мэр Черкасс Бондаренко: "Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Я знал, на что иду"

Мэр Черкасс Анатолий Богдаренко отреагировал на "пламенный привет" от президента Владимира Зеленского в связи с досрочным смягчением карантинных мер в городе.

В комментарии для Цензор.НЕТ он сказал:

"Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Если бы не угрозы из Киева, то можно было бы подумать, что центральной власти не существует. Я знал, на что именно иду. Расскажу, чем нашему городу помогла центральная власть во время карантина. Во-первых, на противоэпидемические мероприятия городские власти перераспределили из бюджета города 98 млн гривен. А областной совет за весь карантин выделил городу всего 900 000 гривен. Сравните - это и вся помощь. Во-вторых, центральная власть отменила несколько местных налогов и за один только март лишила Черкассы более 100 000 000 гривен запланированных доходов. Вот такое участие государства.

Теперь нам говорят - некоторые торговые сети могут работать во время карантина, а мелким магазинам нельзя. Так это же плохо - таким образом искусственно создается толпа в некоторых супермаркетах. Нам надо разгрузить "Эпицентр", разгрузить "Велюр", для этого надо открыть все мелкие магазины и кафе. Конечно, весь персонал должен быть в защитных масках, все должны соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены. Если нет эпидемии в "Эпицентре" с его огромными очередями, то в маленьком магазинчике, где пара посетителей зашла, угроза намного меньше. Так что Черкассы не отменили карантин - мы сделали карантин в нашем городе более действенным, и мы восстановили социальную справедливость. Через несколько дней магазины в городе заработают. А руководители пусть не угрозами меряются, а думают, чем они могут быть полезны своему народу, который их на свои налоги содержит уже из последних сил".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".