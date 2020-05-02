Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС
2 мая наемники РФ применили беспилотный летательный аппарат с гранатометным выстрелом, в результате чего ранен украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сегодня 2 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали наемникам РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.
а наше бидло вибрало президентом єврея - шістку олігарха-єврея?
милота
друг, друг, розслабся. Рашці безпілотники ці ж поставляє аж бігом.
До речі, якщо хто не знав- ***** єврей. По матері він Шєломов.
товариші ж в Парижі
а для Житомирщини нормально
село є село
Далее "Форпост" считается разработкой РФ, на основе лицензии IAI.
Вы же не будете считать что к разработке ВАЗ 2105 приложили руку представители ФИАТа?
В августе 2019 года министерство обороны России опубликовало видео первого полета модернизированного беспилотника "Форпост-Р", который должен поступить на вооружение российской армии в 2020 году.
В сообщении пресс-службы минобороны РФ было сказано: "Несмотря на внешние обводы, новый летательный аппарат изготовлен из отечественных комплектующих, программного обеспечения и двигателя АПД-85...
модер цензора, що приляпав першу ліпшу фотку?
топорна робота
Андрей собери друзей, пойди в военкомат, и этой бригадой на штурм крыма...
диванным воинам можно ставить только диванные задачи.