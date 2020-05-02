РУС
Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

2 мая наемники РФ применили беспилотный летательный аппарат с гранатометным выстрелом, в результате чего ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня 2 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали наемникам РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.

+8
тобто, Ізраїль не наш друг, а *****?
а наше бидло вибрало президентом єврея - шістку олігарха-єврея?
милота
показать весь комментарий
02.05.2020 15:03 Ответить
+7
Дайте вгадаю: безпілотник у шахті знайшовся?
показать весь комментарий
02.05.2020 14:57 Ответить
+6
Ізраїль?
До речі, якщо хто не знав- ***** єврей. По матері він Шєломов.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:08 Ответить
Дайте вгадаю: безпілотник у шахті знайшовся?
показать весь комментарий
02.05.2020 14:57 Ответить
Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. 27.07.15.
показать весь комментарий
02.05.2020 14:59 Ответить
тобто, Ізраїль не наш друг, а *****?
а наше бидло вибрало президентом єврея - шістку олігарха-єврея?
милота
показать весь комментарий
02.05.2020 15:03 Ответить
ахаха, ти єврей? Чо ти мовчав коли Рівлін в Раді опустив всіх, а "депутати" заклали язики взад?
друг, друг, розслабся. Рашці безпілотники ці ж поставляє аж бігом.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:07 Ответить
я не питаю, чий ти Борис, бо ти ж ясно написав: козлов
показать весь комментарий
02.05.2020 15:11 Ответить
по "ніку" бачу шо ви православний, а ті хто мусульманин, католик, протестант або атеїст = "горіти вічно"
показать весь комментарий
02.05.2020 15:25 Ответить
Ізраїль?
До речі, якщо хто не знав- ***** єврей. По матері він Шєломов.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:08 Ответить
зачем ты евреев обижаешь?)
показать весь комментарий
02.05.2020 15:13 Ответить
признали Голодомор? номер раз, два и три? =
показать весь комментарий
02.05.2020 15:24 Ответить
я не знаю... а что там?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:25 Ответить
А то что тебе на это побоку, так как спрашиваешь, следовательно ты не украинец, либо просто гражданин уровня Януковоща.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:27 Ответить
слава богу, що в козлів є такий талановитий аналітик!
показать весь комментарий
02.05.2020 15:29 Ответить
Я по истории смотрю - почитай про "черносвиточников" а также про то кто возродил РПЦ. м? что, лень читать? Я никогда не пишу то шо не читал или не в курсе. А ты просто нейтральными фразами оперируешь.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:34 Ответить
наверное...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:29 Ответить
так ти з Парижу?
товариші ж в Парижі
показать весь комментарий
02.05.2020 15:32 Ответить
ні)) як казав товариш Шаріков "господа всє в Паріже"..я з Житомирщини)))
показать весь комментарий
02.05.2020 15:35 Ответить
а я ж гадав, що це з Парижом таке сталося, що там ще читають Маяковського?
а для Житомирщини нормально
село є село
показать весь комментарий
02.05.2020 15:37 Ответить
Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера /Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:21 Ответить
$2 миллиона стоит весь комплекс израильского производства, а сам беспилотник, к тому же российского изготовления, оказался ценой в 200-300 тыщ. рублей....
показать весь комментарий
02.05.2020 16:02 Ответить
израильские флажки здесь растолковывали: Израиль продавал беспилотники устаревшего поколения ."Устаревшего"-т.е. как бы не и продавал, израильские беспилотники в Украине как бы и не летали и в гибели наших атошников израильтяне продавшие беспилотники Путину как бы не повинны.Наоборот, украинцы должны благодарить израильтян за продажу Путину как бы устаревших беспилотников.Иначе убитых атошников было бы больше.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:07 Ответить
Эти беспилотники производились в РФ с 2012 года. Причем тут израильтяне и какая их в этом вина???
показать весь комментарий
02.05.2020 17:19 Ответить
Т.е то что Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью беспилотников "Форпост"- израильский Searcher MkII-хорошо и правильно?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:25 Ответить
Контракт на сборку беспилотных систем был заключен в 2010 году российской корпорацией «Оборонпром» и израильской компанией IAI. В конце 2013 года Уральский завод гражданской авиации завершил контракт на сборку беспилотных систем Searcher MkII и BirdEye 400 разработки израильской компании Israel Aerospace Industries по заказу российского министерства обороны.

Далее "Форпост" считается разработкой РФ, на основе лицензии IAI.
Вы же не будете считать что к разработке ВАЗ 2105 приложили руку представители ФИАТа?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:36 Ответить
В конце 2013 года Уральский завод гражданской авиации завершил контракт/ 07 апреля 2016, 17:46. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще до 10 лет /Авигдор Либерман , будучи министром обороны Израиля : Израиль сейчас поставляет России одну из лучших своих моделей беспилотников. При этом Израиль отказал в очередной раз Украине в поставках вооружения./И то , что израильские наёмники в бандформированиях ДНР убивают украинцев, хорошо и правильно?
показать весь комментарий
02.05.2020 18:13 Ответить
Эти беспилотники являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В состав комплекса входят три летательных аппарата - соответственно, в течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспилотников «Форпост».

В августе 2019 года министерство обороны России опубликовало видео первого полета модернизированного беспилотника "Форпост-Р", который должен поступить на вооружение российской армии в 2020 году.
В сообщении пресс-службы минобороны РФ было сказано: "Несмотря на внешние обводы, новый летательный аппарат изготовлен из отечественных комплектующих, программного обеспечения и двигателя АПД-85...
показать весь комментарий
02.05.2020 18:29 Ответить
Иван Петрович Сидоров -гражданин Украины, воюющей с Путиным .Израильские беспилотники и израильские наёмники убивают украинцев.Нетаньяха военный союзник Путина.Как Муссолини был военным союзником Гитлера. Что ещё не понятно?
показать весь комментарий
02.05.2020 19:06 Ответить
Порошенко был торговым партнером Путина, фабрика его работала в РФ до весны 2017 года. Почему вы претензии только к израильтянам предъявляете?
показать весь комментарий
02.05.2020 20:49 Ответить
Почему вы претензии только к израильтянам предъявляете?/ Не только.Ещё к евреям сбежавшим из Украины для воссоединения с исторической родиной. Но на полдороге призадумавшихся: на той как бы родине жара и пустыня. А я не верблюд. Там надо строить коммунизм в колхозе -кибуце.Да пусть Карл Маркс строит.Там даже женщины воюют с арабами, а мне арабы-семиты ничего плохого не сделали.Пускай антисемиты и воюют. Да видал я эту как бы родину в гробу в белых тапочках. И как матрос Железняк, шедший на Одессу а вышедший к Херсону, вышли к США, Германии, Канаде.Где никому и на хрен не нужные убеждают в украинском сайте в своей любви к Израилю и учат жизни украинцев.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:44 Ответить
надо просто запретит беспилотники.....
показать весь комментарий
02.05.2020 15:05 Ответить
ахаха, дааааа.... нет, если на беспилотнике написали - "не предназначен для БД" - то ясно что никто не доработает, ага
показать весь комментарий
02.05.2020 15:09 Ответить
а хто сказав, що це був квадрокоптер?
модер цензора, що приляпав першу ліпшу фотку?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:14 Ответить
когда уже некролог пуйла опубликуют...порадуют старика
показать весь комментарий
02.05.2020 15:13 Ответить
ти цим офтопом, намагаєшся сказати: я свій, я ненавиджу ***** (якого ти скромно назвав пуйлом)?
топорна робота
показать весь комментарий
02.05.2020 15:35 Ответить
я не знаю що такє офтоп
показать весь комментарий
02.05.2020 15:38 Ответить
звісно - село ж
показать весь комментарий
02.05.2020 15:42 Ответить
село це добре)))
показать весь комментарий
02.05.2020 15:43 Ответить
байрактар мордора?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:40 Ответить
А когда родится тот главнокомандующий Украины, что разрешит Украине использовать ударные беспилотники? Турки вот в Сирии зад вагнеровцам надрали, в Ливии там же Хафтару надрали попу. У нас только сортиры от страху загрязняют. Что Петя, что Вова.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:56 Ответить
"Турки вот в Сирии зад вагнеровцам надрали, в Ливии там же Хафтару надрали попу." - а в реальности оказалось что Турция и РФ просто поделили Сирию и Ливию на сферы влияния. А для лохтората кажется что там между ними идет термоядерная война.
показать весь комментарий
02.05.2020 16:06 Ответить
и будут загрязнять. вот когда во время войны в военкоматы будет очередь из людей, когда Андрей Лавриненко скажет что будет держать автомат, пока не придет мир, вот тогда.
Андрей собери друзей, пойди в военкомат, и этой бригадой на штурм крыма...
диванным воинам можно ставить только диванные задачи.
показать весь комментарий
02.05.2020 16:30 Ответить
А чего вы хотели? Если вы не стреляете по врагу ето не значит что враг по вас стрелять перестанет
показать весь комментарий
02.05.2020 17:51 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

показать весь комментарий
02.05.2020 20:14 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 22:22 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 23:02 Ответить
 
 