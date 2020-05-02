Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

2 мая наемники РФ применили беспилотный летательный аппарат с гранатометным выстрелом, в результате чего ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня 2 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина", пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали наемникам РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.