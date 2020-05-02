Пограничники и таможенники пункта пропуска "Бачевск" на Сумщине организовали схему поборов за пересечение границы, - СБУ. ФОТО
В Сумской области сотрудники СБУ выявили схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска "Бачевск".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительной версии следствия, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые пересекали границу. За 2 тыс. гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина.
По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться от вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
на кухню, в наряд на 10 лет. это оно.
у нищих слуг нет.
Трішки головою подумай, що таке супровід... Це одна машина з мигалками і двома участковими в середині... Озброєння табельні пістолети...
А знаєш, що таке СБУ? Це хлопці мінімум десять - двадцять чоловік... Спецпризначення плюс озброєні до зубів... Як на фотках зверху.... Яка б... перестрілка, які трупи?))) Два участкових з пістолетами перестрілялись з працівниками СБУ... ти уявляєш який би був суспільний резонанс? Ти просто дурник, який вірить в казки...
Є ще одноіменне місто... Так стріляли прямо там?) А коли ця казка мала місце?)
для митників
бабла ...
Одна фоточка де 5, 10 і 200 гривень? І це все?
І цілий бус працівників спецслужби з середнім заробітком 50 000 гривень на місяць? А спец операція скільки коштувала бензин, дорога, транспорт, негласні слідчі дії? І в результаті спалили на мільйон, впіймали на тисячу?) Це шапіто колись закінчиться для абсолютно всіх фігурантів...
Тепер арендуйте Канадцям житло, транспорт, пошийте форму, купіть канцелярські приналежності і комп'ютери за свій рахунок
Твердо переконаний, що Канадці за такі гроші покажуть вам напрямок в якому вам іти...
Але йому слід думати і про мило, туалетний папір, дезінфікуючі засоби, маски, паливномастильні матеріали, електроенергію, ремонти і далі далі далі...
Вам слід нагадувати, що Держава на це все виділяє 0 нуль гривень...