Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще"

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов не вел никаких переписок с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, и тем более не угрожал ему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трофимова, которое цитирует пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале

"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой месседжер выглядит не так. Там даже мое фото, явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", - отметил Трофимов.

По его словам, такие информационные "вбросы" могут быть "частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами".

Трофимов считает, что таким образом некоторые чиновники "используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга".

Сам факт публикации Бондаренко переписки, заместитель главы ОП отнес к спекуляции на вопросе снятия карантина.

А решение о досрочном ослаблении карантина Трофимов назвал самовольными действиями местных властей, направленными на повышение рейтинга.

Он считает, что если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - то всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Однако по словам Трофимова, "со стороны городского головы Черкасс таких действий не увидели".

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.