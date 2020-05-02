РУС
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще"

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов не вел никаких переписок с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, и тем более не угрожал ему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трофимова, которое цитирует пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале

"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой месседжер выглядит не так. Там даже мое фото, явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", - отметил Трофимов.

По его словам, такие информационные "вбросы" могут быть "частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами".

Трофимов считает, что таким образом некоторые чиновники "используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга".

Сам факт публикации Бондаренко переписки, заместитель главы ОП отнес к спекуляции на вопросе снятия карантина.

А решение о досрочном ослаблении карантина Трофимов назвал самовольными действиями местных властей, направленными на повышение рейтинга.

Он считает, что если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - то всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Однако по словам Трофимова, "со стороны городского головы Черкасс таких действий не увидели".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка

+32
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2463
показать весь комментарий
02.05.2020 15:48 Ответить
+23
Чергова отвєточка від Бондаренка:https://www.facebook.com/100003268733364/videos/2941355869316675/
Сценаристи Зєлєнского СОСУТ.Нєжно сосут.
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2200
показать весь комментарий
02.05.2020 15:53 Ответить
+23
а как быть с вот этим ? "Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры ранее 11 мая. Это - попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия", - сказал президент.Источник: https://censor.net/n3192914
президент может общаться в такой манере ? делая прозрачные намеки на репресии силовиков ? вы там уже вообще с катушек слетели в своем шапито
показать весь комментарий
02.05.2020 15:57 Ответить
Щас журики (та й політики) постараються довести, що "Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" є фейком... І я чомусь думаю, що доказова база в них знайдеться...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:45 Ответить
я уже даже не знаю, вот эта статья и интервью точно не пранк?
а то может это тоже пранк?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:39 Ответить
"Менятамнет" )))
показать весь комментарий
02.05.2020 15:45 Ответить
Для этого надо быть хотя бы просто мужчиной
показать весь комментарий
02.05.2020 15:54 Ответить
***
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
(песня)
показать весь комментарий
02.05.2020 15:45 Ответить
«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.»
Станислав Ежи Лец
показать весь комментарий
02.05.2020 18:35 Ответить
Обделался
показать весь комментарий
02.05.2020 15:46 Ответить
100%..
показать весь комментарий
02.05.2020 22:02 Ответить
Бывает неполный фейк?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:46 Ответить
Бывает еще коцапский фейк,под корейским флагом.😂🌷
показать весь комментарий
02.05.2020 15:57 Ответить
Безоговорочно верю этому святому человеку!!!!!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 15:47 Ответить
😁
показать весь комментарий
02.05.2020 15:53 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 16:17 Ответить
Замглавы ОП Трофимов - "....такие информационные вбросы могут быть частью политических технологий."

Найкраще алібі - бути жертвою.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:48 Ответить
А Зєля став презом за якими технологіями? Трофімов не хоче розказати?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:31 Ответить
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2463
показать весь комментарий
02.05.2020 15:48 Ответить
интересно, зеля донесёт анализы или, как обычно?!
показать весь комментарий
02.05.2020 17:41 Ответить
Это понятно шо 100-200-300 зашкваров = "злые все взломали и выставили нас клоунами"
Та уже мона и не взламывать даже - что не действие, то "зашквар". Даже Дуинский обосрался не раз уже, вытягивая Зелю, которая "не видит" то шо поставленные ей портфеленосители = туп** б**** и должны сидеть уже на пара**.
В мире мы уже первые(по зашкварам)
показать весь комментарий
02.05.2020 15:48 Ответить
верю. вот сейчас - верю 100 %
показать весь комментарий
02.05.2020 15:49 Ответить
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:49 Ответить
Омар Хаям и Конфуций позавидовали бы твоей мудрости)))))
показать весь комментарий
02.05.2020 15:57 Ответить
Бери пример... "Я ещё и "крестиком" вышивать могу...". (А ещё неплохо готовлю на кухне - бабы завидуют...).
показать весь комментарий
02.05.2020 16:23 Ответить
Круто пистолетов,тебя у зедебилов можно как самого умного,министром ставить!
показать весь комментарий
02.05.2020 17:38 Ответить
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 1221
показать весь комментарий
02.05.2020 15:50 Ответить
Трофімов звільнився з посади ще за день до погроз Бондаренку.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:51 Ответить
Чергова отвєточка від Бондаренка:https://www.facebook.com/100003268733364/videos/2941355869316675/
Сценаристи Зєлєнского СОСУТ.Нєжно сосут.
Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще" - Цензор.НЕТ 2200
показать весь комментарий
02.05.2020 15:53 Ответить
Черкассы - моя Родина, родился и вырос на Урицкого, теперешний Хрещатик
показать весь комментарий
02.05.2020 17:43 Ответить
обосрался зеленожопый...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:53 Ответить
Мэр Черкасс может отменить любое незаконное решение Кабмина или президента.,а то что самоизоляция и карантин незаконны можете найти в Конституции...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:53 Ответить
Как в велюре общаются видели, может у вы жопой не вышли, раз по ихнему не общаетесь.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:54 Ответить
Та ну... что ты рассказываешь)) Зе!ля вот, например, общается, а ты нет?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:56 Ответить
Момент істини тут, чи наріт нарешті зрозумів, що весь той бруд, що лився на Порошенка, то робота русскіх пропаГандонів, їх шісток, і ХОХЛОМАНКУРТІВ.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:57 Ответить
Всегда можно связаться с премьер министром,?,а ещё позвонить на горячую линию кабинета шмыгаля, тока ни .уя не дозвониться,а так связаться можно. Главное верить. Шапито продолжает свои гастроли для 75% дыбилов,и вместе с ними для остальных.Абонементами все запаслись? Продолжение следует.....
показать весь комментарий
02.05.2020 15:57 Ответить
а как быть с вот этим ? "Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры ранее 11 мая. Это - попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия", - сказал президент.Источник: https://censor.net/n3192914
президент может общаться в такой манере ? делая прозрачные намеки на репресии силовиков ? вы там уже вообще с катушек слетели в своем шапито
показать весь комментарий
02.05.2020 15:57 Ответить
вроде всё правильно написано, а как по другому?
показать весь комментарий
02.05.2020 15:59 Ответить
Трусоваты Зельонкины коллеги.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:58 Ответить
Давайте мыслить практично. Пусть мэр обнародует номер телефона, с которого шли угрозы, а дальше посмотрим.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:59 Ответить
Так он скрин уже опубликовал,там все видно,даже рожа работника опг.Все остальное .очень легко проверить.Черт со своими чертятами ,может это сделать в течении 10-20 минут и опубликовать! Ну почему то не делает этого.Там даже будут координаты работника опг в момент отправки,так что все сразу откроется.Кто этого не знает?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:45 Ответить
Там видно только текст, подпись контакта и аватарку в WhatsApp - это всё можно сделать самому за 5 минут, имея второй телефон. Но не видно главного, что нельзя подделать - номера, к которому привязан контакт. И что-то мэр не особо спешит его показывать, хотя в этом случае Тимошенко уже было бы не отвертеться.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:53 Ответить
А для чего это меру? Особенно подделывать.Если бы он сомневался никогда бы это не опубликовал.Для проверки есть черти.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:03 Ответить
Как для чего, для прикрытия своей шкуры, когда с местными братками в доле по рынкам - их надо срочно открывать, бо теряется бабло, а знает что будут проблемы с законом - надо прикрыться угрозами из ОП и "политическими преследованиями" - популярная и уже испробованная другими схема.
Или мэр должен что-то бездоказательно высрать - а другие должны проверять и взламывать сквозное шифрование whatsapp-а?
показать весь комментарий
02.05.2020 18:14 Ответить
Суходрукий ,тебе из америки виднее, особенно Черкассы ты от туда исследовал.Ты смотрю кацарылый америкос спец по всем вопросам,видно сам возглавляешь какое ни будь опг у зедебилов.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:22 Ответить
Лаптеногий. Ты защищаешь зеленого клоуна неубедительно. Почему бы МВД СБУ и прокуратуре не установить, с какого номера пришел сей «пранк»? У них, походу, возможностей для этого поболе чем у мера Черкас. Но поди ж ты, все молчат, будто зеленого говна в рот набрали. С чего бы это, лаптеногий?
показать весь комментарий
02.05.2020 18:45 Ответить
Каким образом это могут установить СБУ и МВД, если сообщение пришло через интернет-мессенджер, который привязывается к номеру телефона, но не использует сотовую связь? И это никакой не пранк, контакт был подписан самим мэром как знакомый - значит или мэр сам это выдумал, или писал настоящий Тимошенко. Для доказательства второго достаточно предоставить номер телефона.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:05 Ответить
Ну понятно, у вас, зеленых слизняков, СБУ и МВД может только с женщинами воевать, с как Федыной и Чорновил. А установить с какого номера пришло сообщение - это для зеленых слизняков невыполнимая задача. Новых лиц, мля, набрали, президент теперь у нас клоун, все чиновники сплошь Сваты, и вся страна 95 квартал.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:59 Ответить
Слово САМОИЗОЛЯЦИЯ в Конституции отсутствует от слова совсем,Режим ЧС есть,но его ловко заменили Карантином...так что Зеля попал...
показать весь комментарий
02.05.2020 16:00 Ответить
Я верю, что Трофимов больше так не будет!
показать весь комментарий
02.05.2020 16:00 Ответить
Он считает, что если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - то всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Однако по словам Трофимова, "со стороны городского головы Черкасс таких действий не увидели". - вот это указывает ,что это не фейк , поскольку городской голова не связался с премьер- министром, он решил городскому голове напомнить об этом угрозами,,,,
показать весь комментарий
02.05.2020 16:01 Ответить
18 апреля 2019 года Зеля в видосике заявил,если нарушу закон.....Ютьюб в помощь...
показать весь комментарий
02.05.2020 16:07 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад?
показать весь комментарий
02.05.2020 16:07 Ответить
Все Зелины видосики я записую...как Шурик в Кавказской пленнице...
показать весь комментарий
02.05.2020 16:08 Ответить
каждую брехню записывать серверов Google не хватит.... ))
показать весь комментарий
02.05.2020 16:17 Ответить
Зато как хорошо "долбить", оппонента, на телемарафонах, его же "обещалками"!... Да и в судебных заседаниях - тоже...
показать весь комментарий
02.05.2020 16:27 Ответить
а вот тут уже все зафиксировано, архивчик поднимаешь и вперед! )
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9d1nJcwcw
показать весь комментарий
02.05.2020 16:37 Ответить
шо не зеленая рожа, то очередная "мама любит скорость"....
показать весь комментарий
02.05.2020 16:22 Ответить
поздравляю
показать весь комментарий
02.05.2020 16:50 Ответить
Так это легко проверить, ждёмс.
показать весь комментарий
02.05.2020 16:45 Ответить
Зе брехуны,ведь это легко проверить! И если это не так ,то опубликовать ,результаты проверки! А не придумывать ,очередную брехню.Не все в Украине зедебилы!!
показать весь комментарий
02.05.2020 17:05 Ответить
тока 25%
показать весь комментарий
02.05.2020 17:13 Ответить
Раньше вы говорили, что вас, ублюдков ЗЕленых, аж 73%. Мельчаете...
показать весь комментарий
02.05.2020 17:24 Ответить
Проверь и расскажи нам.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:14 Ответить
Для этого есть рюкзаков и черт на побегушках бакланов.Ну я уже не говорю про сепарское гбр.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:31 Ответить
Ну не может же представитель такой солидной партии с незапятнанной за год репутацией откровенно врать, которую даже представляет ни разу не солгавший президент ЗЕ.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:27 Ответить
тю, так сам великий и ужасный президент в видосике меру угрожал.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:37 Ответить
Сцыкло включило заднюю. Бггг
показать весь комментарий
02.05.2020 17:37 Ответить
Год назад было верю, не верю. Сказкам уже никто не верит
показать весь комментарий
02.05.2020 17:38 Ответить
та да,потомственный пушкинизд...
если надо трофимов и справку принесёт...
показать весь комментарий
02.05.2020 17:39 Ответить
Такое же сцекливое говно как и его патрон Моника..
За хвост схватили, начал скулить..
показать весь комментарий
02.05.2020 17:44 Ответить
Точно в такой же манере общается зеленский (и с народом , и с военными, и с гос.чиновниками) , поэтому тебе, трофимов, никто уже не верит
показать весь комментарий
02.05.2020 17:44 Ответить
Ну трофимов,ну ловкач.Став таки призером конкурсу "Розсміши клоуна".
показать весь комментарий
02.05.2020 17:56 Ответить
Всрався Трофімов.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:26 Ответить
Вся наша влада - ФЕЙК!
показать весь комментарий
02.05.2020 19:13 Ответить
Ваша банда на цих фейках до влади пролізла.Доручіть СБУ знайти пранкера чи це так складно?
показать весь комментарий
02.05.2020 19:36 Ответить
Сам он фейк, но багодка четенькая, и зеленых идеек полно.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:33 Ответить
Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой месседжер выглядит не так. Там даже мое фото, явно взятое из Интернета

----------------------------------
Вообщето в нормальной стране, если ктото подделал Офис Президента - начинается работа для всех спецслужб этой страны...
Находят того, кто подделывает и сообщают, что найден такойто, который подделал...
Я очень сомневаюсь что мэр Черкасс подделал переписку....
Ведь это надо быть неадекватом...
Если какойто пранкер писал мэру от имени Офиса Президента, то спецслужбы ищут его и предьявляют...
В итоге похоже на тупую отмазку...
Такого себе не позволял даже Янукович...
показать весь комментарий
02.05.2020 21:04 Ответить
Столько украинцы кормят служб - МВС ГПУ НАБУ ГБР И Т Д
И эти службы надо толкать в спину, шоб они разобрались в жтой странной переписке
А ведь на кону фейс ЗЕ 😀
показать весь комментарий
02.05.2020 22:05 Ответить
 
 