Замглавы ОП Трофимов о переписке с мэром Черкасс Бондаренко: "Это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще"
Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов не вел никаких переписок с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, и тем более не угрожал ему.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трофимова, которое цитирует пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале
"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой месседжер выглядит не так. Там даже мое фото, явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", - отметил Трофимов.
По его словам, такие информационные "вбросы" могут быть "частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами".
Трофимов считает, что таким образом некоторые чиновники "используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга".
Сам факт публикации Бондаренко переписки, заместитель главы ОП отнес к спекуляции на вопросе снятия карантина.
А решение о досрочном ослаблении карантина Трофимов назвал самовольными действиями местных властей, направленными на повышение рейтинга.
Он считает, что если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - то всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Однако по словам Трофимова, "со стороны городского головы Черкасс таких действий не увидели".
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
а то может это тоже пранк?
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
(песня)
Станислав Ежи Лец
Найкраще алібі - бути жертвою.
Та уже мона и не взламывать даже - что не действие, то "зашквар". Даже Дуинский обосрался не раз уже, вытягивая Зелю, которая "не видит" то шо поставленные ей портфеленосители = туп** б**** и должны сидеть уже на пара**.
В мире мы уже первые(по зашкварам)
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
Сценаристи Зєлєнского СОСУТ.Нєжно сосут.
президент может общаться в такой манере ? делая прозрачные намеки на репресии силовиков ? вы там уже вообще с катушек слетели в своем шапито
Или мэр должен что-то бездоказательно высрать - а другие должны проверять и взламывать сквозное шифрование whatsapp-а?
если надо трофимов и справку принесёт...
За хвост схватили, начал скулить..
Вообщето в нормальной стране, если ктото подделал Офис Президента - начинается работа для всех спецслужб этой страны...
Находят того, кто подделывает и сообщают, что найден такойто, который подделал...
Я очень сомневаюсь что мэр Черкасс подделал переписку....
Ведь это надо быть неадекватом...
Если какойто пранкер писал мэру от имени Офиса Президента, то спецслужбы ищут его и предьявляют...
В итоге похоже на тупую отмазку...
Такого себе не позволял даже Янукович...
И эти службы надо толкать в спину, шоб они разобрались в жтой странной переписке
А ведь на кону фейс ЗЕ 😀