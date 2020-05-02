РУС
Минздрав планирует проводить международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях, - Степанов

Министерство здравоохранения ведет переговоры об изменении условий оплаты с международными организациями, через которые Украина закупает за государственные средства лекарства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается закупки в международных организациях, то происходит изменение алгоритмов. Начинаются переговоры с международными организациями, через которые на сегодняшний день происходит закупка лекарственных средств. Их три таких организации. Я думаю, что мы сможем начать покупать на условиях, которые будут более выгодны Украине", - заявил Степанов.

По его мнению, Украина может осуществлять закупки указанных лекарственных средств на иных условиях, чем было раньше.

"Мы перечисляли все средства, которые у нас определены для государственных закупок по всем программам на международные организации, а затем через год или через полтора получали соответственно лекарственные средства. Мне кажется, мы можем перейти на другие алгоритмы, когда мы авансируем часть, а остальное платим после поставки этих лекарственных средств, или вообще не авансируем, а платим после поставки", - подчеркнул министр.

Читайте: Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун

Ранее Министерство здравоохранения заявило о задолженности международных организаций по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн.

Автор: 

лекарства (1242) Минздрав (4915) закупки (817) Степанов Максим (2062)
Топ комментарии
+15
Защитные костюмы уже закупили,по цене почти вдвое дороже,чем купил Порох.Ну и правильно.Порох же покупает за свои,а вы за народные.
02.05.2020 16:36 Ответить
+9
Степанов має бути звільнений, він корупціонер а не фахівець з медицини! Закупівлі ліків мали і надалі відбуватись через МОЗ, бо так дешевше. Але мафія хоче як раніше, за відкати!
02.05.2020 16:43 Ответить
+8
мы знаем эти "более выгодные условия" ))))
в эпицентре уже наварили выгоды
02.05.2020 16:54 Ответить
а що ти думав? треба ж 60 млрд гривень з бюджету, виділених на фейкову боротьбу з фейковою пандемією, освоїти
02.05.2020 17:04 Ответить
так ты спиши это всё на вирус. проканает, и не впервой.
02.05.2020 16:39 Ответить
да и сло планирует имеет несколько значений.
скорее всего ты, степашка, пропланируешь, как фанера...
02.05.2020 17:05 Ответить
жінку Степанова віднині називати псевдом "Україна"
02.05.2020 16:40 Ответить
Понеслось. А год без малого не интересно было. Этот министр может и "!правильный пацан"! только нынешней власти верят только зебилы и КМИС
02.05.2020 16:47 Ответить
Минздрав планирует международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях,

Огласите условия...
02.05.2020 16:50 Ответить
По фамилии Степанов
и по прозвищу "Степан"
Он зеленым ЗЕиепланам
поставлял отменный план.
02.05.2020 16:51 Ответить
Грузия (Грузия, не Норвегия!) оплачивает людям ЖКХ за 3 месяца.
02.05.2020 17:01 Ответить
Но к успехам Грузии ни Бандукидзе ни Саакашвили никакого отношения не имели.
02.05.2020 18:37 Ответить
Сенат Канады принял в рамках помощи студентам и старшекласскам пакет Финансовой помощи в сумме 9 миллиардов долларов.Вот это я понимаю забота о молодежи и их будущем...,нас кормят масками,тестами и прочей фигней,тиа Фуфломицин от Коронвируса...
02.05.2020 16:55 Ответить
Нє..це повинні і найкраще роблять тільки хіпани..
02.05.2020 17:00 Ответить
на более выгодных для кого?
работать дайте людям!
02.05.2020 17:01 Ответить
Степашечка, как ты уже задолбал!...
02.05.2020 17:06 Ответить
Канада заявила,происхождение КоронвиRUSа И доказательств того что это пошло ИМЕННО из Китая НЕТ...Значчит РАБссия...
02.05.2020 17:06 Ответить
Я думаю, что после этого сообщения, все фармацевтические компании начнут предлагать свои услуги даже если понесут убытки.
02.05.2020 17:08 Ответить
Степашку вислати з України на історічну батьківщину.
02.05.2020 17:12 Ответить
Канадский телеканал CTV NEWS, ПРОСИТ ЗРИТЕЛЕЙ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ОБУВЬЮ,ТАМ МОГУТ БЫТЬ коронвиRUSные гадости....
02.05.2020 17:14 Ответить
Так на обуви и пыль радиокативная и химия и все гуано что на земле и так есть. Нормальные люди и без напоминаний следят.
02.05.2020 17:48 Ответить
зєбільний стєпанов не міністр, а банальний адєскій торгаш.
02.05.2020 17:25 Ответить
Бывший налоговик.
02.05.2020 18:34 Ответить
Брехуни та крадії, згиньте вже,розчинітся в тумані
02.05.2020 17:38 Ответить
ще одна схема щоб кунути людей на бабло у виконанні представників Печерської автономії.
02.05.2020 17:44 Ответить
О я фигею - это что за большевик лезет вновь на броневик. На хрена нам его планы построения коммунизма во всём мире, когда при нём даже на работу нельзя ходить. Развели спекулянтов на буквально всём и теперь борются с ними как нанайские мальчики, развлекая народ по телевизору. Не министерство, а театр абсурда на гробах.
02.05.2020 17:48 Ответить
Ага, верим-верим! Откатики, бабосики. Понавыбирали, зешки? Жрите, не обляпайтесь.
02.05.2020 17:58 Ответить
Ша! Сейчас бывший налоговик займётся фармацевтикой! Вы ещё будете вспоминать стоимость лекарств во времена Богатырёвой.
02.05.2020 18:33 Ответить
Может не вынимать автору заголовка гвоздь из головы ?
02.05.2020 18:44 Ответить
Минздрав УЖЕ заплатил 300% врачам на передовой короновирусом. Теперь мы все в предвкушении "дешёвых" лекарств(в лучшем случае в три раза дороже чем в стране происхождения). Степаша,таких воров как в МОЗе ещё поискать. Если когда нибудь примут закон об продукции виновности чиновников( когда не объяснил откуда средства-в тюрьму) то вы возглавила отряд из МОЗ.
02.05.2020 18:50 Ответить
На нормальній мові це означає що будуть купуватиз вигодою для себе а не для держави і людей.Яскравий приклад костюми в два рази дорожче але через потрібну фірму,при цьму впарюючи нам що в тих костюмах можна виходити в космос.Степанов, не будь баригою, займись реформою медицини але ні руки тягнуться помародернічать кляті злодоаноністи
02.05.2020 18:55 Ответить
Нє,скажи куратору що він ідіот.....
02.05.2020 18:59 Ответить
еще дешевле?! крепитесь ребята
02.05.2020 18:57 Ответить
"Мы перечисляли все средства, которые у нас определены для государственных закупок по всем программам на международные организации, а затем через год или через полтора получали соответственно лекарственные средстваИсточник:https://censor.net/n3192983

Ну ось і схема розкрадань,платимо по одній ціні,а через рік отримуємо по в три-чотири рази дорожче....Ай да супраниха!!!! А я думав,чому мазь за 14 грн,за рік стала коштувати 73!!!!
02.05.2020 18:58 Ответить
Супрунка дура бо маючи такі можливості сама не крала але що найбільше всіх достає іншим не давала.Дура бо їздила метром а не майбахом,дура бо не реєструвала фірму з медичних закупівель на чоловіка як Степаша на жену ,дура бо не зймалася закупівлями в першу чергу а впроваджувала зміни в медицині, дура бо запровадила систему коли за державні гроші почали вдесятки разів більше купляти стенів до серця чим купляв за ці самі коштиТодуров через фірми зятя та дочки.Вона для зелі була доктор смерть , цікаво а воруватий Степка для ньго хто дохтор жізнь?
02.05.2020 19:55 Ответить
Вот именно, Супрун реально послала нах фармокологическую мафию, а Степанов всё возвращает к временам Януковича. Зе-команда, она такая.
02.05.2020 20:19 Ответить
Стратегия и тактика Степанова понятны - всё надо покупать через фирму его жены.
02.05.2020 20:16 Ответить
Один мой знакомый ********** рекомендует всё закупать через эпицентр.
02.05.2020 20:29 Ответить
Степанов и дешевые лекарства - сказка для Иванушки дурачка.
Иванушка дурачек - вислюк , нелох, 42 года. Пассивный партнёр *****.
03.05.2020 00:15 Ответить
Странно,я думал МОЗ это министерство охраны здоровья а не диллер лекарственных препаратов. Получается что МОЗ сам по себе ,а украинская медицина сама по себе и наши налоги идут на фирмы диллеры лекарств,которые нам же в три дорога и продают. Зачем такой МОЗ? Пусть обычные торгаши привозят,будет в три раза дешевле,а деньги вместо МОЗа лучше врачам ,в образование врачей,в производство медоборудования. Зачем эти ТОРГАШИ? Задача МОЗ не торговля а охрана здоровья,не так ли Степаша ,ау!
03.05.2020 07:25 Ответить
 
 