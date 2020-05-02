Минздрав планирует проводить международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях, - Степанов

Министерство здравоохранения ведет переговоры об изменении условий оплаты с международными организациями, через которые Украина закупает за государственные средства лекарства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается закупки в международных организациях, то происходит изменение алгоритмов. Начинаются переговоры с международными организациями, через которые на сегодняшний день происходит закупка лекарственных средств. Их три таких организации. Я думаю, что мы сможем начать покупать на условиях, которые будут более выгодны Украине", - заявил Степанов.

По его мнению, Украина может осуществлять закупки указанных лекарственных средств на иных условиях, чем было раньше.

"Мы перечисляли все средства, которые у нас определены для государственных закупок по всем программам на международные организации, а затем через год или через полтора получали соответственно лекарственные средства. Мне кажется, мы можем перейти на другие алгоритмы, когда мы авансируем часть, а остальное платим после поставки этих лекарственных средств, или вообще не авансируем, а платим после поставки", - подчеркнул министр.

Ранее Министерство здравоохранения заявило о задолженности международных организаций по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн.