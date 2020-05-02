Минздрав планирует проводить международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях, - Степанов
Министерство здравоохранения ведет переговоры об изменении условий оплаты с международными организациями, через которые Украина закупает за государственные средства лекарства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается закупки в международных организациях, то происходит изменение алгоритмов. Начинаются переговоры с международными организациями, через которые на сегодняшний день происходит закупка лекарственных средств. Их три таких организации. Я думаю, что мы сможем начать покупать на условиях, которые будут более выгодны Украине", - заявил Степанов.
По его мнению, Украина может осуществлять закупки указанных лекарственных средств на иных условиях, чем было раньше.
"Мы перечисляли все средства, которые у нас определены для государственных закупок по всем программам на международные организации, а затем через год или через полтора получали соответственно лекарственные средства. Мне кажется, мы можем перейти на другие алгоритмы, когда мы авансируем часть, а остальное платим после поставки этих лекарственных средств, или вообще не авансируем, а платим после поставки", - подчеркнул министр.
Ранее Министерство здравоохранения заявило о задолженности международных организаций по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн.
скорее всего ты, степашка, пропланируешь, как фанера...
Огласите условия...
и по прозвищу "Степан"
Он зеленым ЗЕиепланам
поставлял отменный план.
в эпицентре уже наварили выгоды
работать дайте людям!
Ну ось і схема розкрадань,платимо по одній ціні,а через рік отримуємо по в три-чотири рази дорожче....Ай да супраниха!!!! А я думав,чому мазь за 14 грн,за рік стала коштувати 73!!!!
Иванушка дурачек - вислюк , нелох, 42 года. Пассивный партнёр *****.