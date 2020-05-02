РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7015 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
6 400 76

На Житомирщине от ожогов погибла 79-летняя женщина, сжигавшая сухую траву на приусадебном участке, - ГСЧС

На Житомирщине от ожогов погибла 79-летняя женщина, сжигавшая сухую траву на приусадебном участке, - ГСЧС

В Житомирской области от ожогов, полученных во время сжигания сухостоя, погибла 79-летняя женщина. Чрезвычайное происшествие произошло в с. Гремячее Романовского района

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.

Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени. Спасти ее жизнь не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары на Житомирщине: владельцы земли могут иметь отношение к поджогам, - Данилов

Автор: 

поджог (1122) пожар (6038) смерть (9299) ГСЧС (5144) Житомирская область (1438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Наступного разу буде обережніша.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:08 Ответить
+12
если человек идиот, это навсегда.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:07 Ответить
+12
як утописся додому не приходь?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если человек идиот, это навсегда.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:07 Ответить
а что такое "приусадебный участок", - у нас до сих пор что, усадьбы есть?
Типа наравне в боярами, вотчиной и наместниками?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:16 Ответить
видимо, наравне с губернаторами губерней, которых в Украине пруд-пруди
показать весь комментарий
02.05.2020 17:19 Ответить
Це пєрєвод, на рузьгємана, оппщєпонятний міровой їзик, української фрази: ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:21 Ответить
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
1. Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:47 Ответить
так, в умних законодавчих писаніях в українців садиби.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:55 Ответить
если б єто бьіло так, то она б уже двно сгорела, а не под конец жизни. просто и на старуху бьівает проруха. чим старіше, тим дурніше.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:52 Ответить
как еще говорить и объяснять
показать весь комментарий
02.05.2020 17:07 Ответить
Власне через "говоріть і обяснять" це і сталося...Так наобясняли,що бабця елементарно злякалась і полізла гасити голими руками...
показать весь комментарий
02.05.2020 18:09 Ответить
Не палила б то й не довелось би гасити....
показать весь комментарий
02.05.2020 20:28 Ответить
стара стала, мізки висохли. ніхто не пале, коли вітер.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:53 Ответить
Нормальні люди не палять навіть коли вітру нема.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:55 Ответить
нормальні люди палять, коли вітру немає. бо вона належить до тої епохи, коли цим не заморачувалися. а як наново, їй ніхто не казав.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:10 Ответить
спали в німеччині траву коли немає вітру,напишеш сумму заплаченого штрафу.
Повторюю ще раз : нормальні люди не палять. Палять тільки мудаки і епоха тут ні до чого.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:54 Ответить
Житомир с понедельника послабляет карантин.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:08 Ответить
у нас уже куча пеоплов ослабило карантин для себя самостоятельно - полно народа на улицах без масок, опять лезут на голову в очередях...
показать весь комментарий
02.05.2020 17:21 Ответить
Наступного разу буде обережніша.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:08 Ответить
як утописся додому не приходь?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:10 Ответить
шукати стануть не скоро знайдуть?
показать весь комментарий
02.05.2020 18:16 Ответить
ой горіла бабка, палааалаа...
показать весь комментарий
03.05.2020 01:11 Ответить
У вас все там такие юмористы? Люцифер. Ну просто жжеж.))
показать весь комментарий
02.05.2020 17:52 Ответить
де там?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:58 Ответить
Это грубый юмор, там, в смысле где по легендам находится люцифер.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:19 Ответить
Записали, как от коронавируса?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:13 Ответить
Как акт самосожжения в знак протеста против разума.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:35 Ответить
Селяни і ті що щивуть в заміських будинках!!! Не рийте собі могили власноруч. Нічого не спалюйте. І поставте вдома індикатори, які реагують на угарний газ і проточку з системи. Вони коштують 300 гривень!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 17:15 Ответить
Видать Бог её наказал, за сжигание травы сухой, ведь запрещено это делать.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:18 Ответить
В Украине, ка на всем постсовке, есть три категории запрета:
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всего населения Украины, кроме высшего руководства и депутатов всех мастей.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:25 Ответить
Опять приползло?😂🌷
показать весь комментарий
02.05.2020 17:42 Ответить
так он прав
показать весь комментарий
02.05.2020 17:46 Ответить
Пох.Это коцапская мразота.А это сайт для людей.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:52 Ответить
вы идёте по скользкому пути - оцениваете не суждение, а личность персонажа, высказавшего суждение - это дорога в никуда
показать весь комментарий
02.05.2020 17:55 Ответить
Для меня коцап не личность.Точка.Он и так сегодня уже пытался топить за руцкий мир.Коцапам не место на сайте людей.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:57 Ответить
с некоторыми вашими утверждениями - не поспоришь!
показать весь комментарий
02.05.2020 18:02 Ответить
Вместе с ним в спаме порассуждаете.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:53 Ответить
хм, пока в спаме именно ты
показать весь комментарий
02.05.2020 17:53 Ответить
Чтобы отправить в спам надо минимум 4 человека.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:55 Ответить
Двоих хватает.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:22 Ответить
Ну и третьего для закрепления, если заспамленный попробует расспамиться самостоятельно.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:23 Ответить
кому запрещено? Где запрещено? Закон читай сперва! Полиция не выезжает на вызов, потому что нет закона.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:18 Ответить
недостающее звено?
бабулю очень жаль на самом деле....
показать весь комментарий
02.05.2020 17:20 Ответить
с какого?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:23 Ответить
жаль с какого?
жаль шо не было рядом ее детей, которые мо и руку ее отвели.
странный у вас коммент...
показать весь комментарий
02.05.2020 17:27 Ответить
да странный. а гибнут люди, горят хутора и деревни. и по вашему просто некому руку отвести.
это пздц. сорри за мой французский.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:31 Ответить
давай не путать бабулю, шо по старческому слабоумию сама
себя спалила и скотов кто делает ето умышленно...
показать весь комментарий
02.05.2020 17:36 Ответить
бабусиков старше 75 без ухода на расстрел по твоему?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:40 Ответить
проехали.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:43 Ответить
согласен.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:59 Ответить
ты пожалей еще тех кто чернобыль и житомир палит.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:25 Ответить
ты баран?
показать весь комментарий
02.05.2020 17:29 Ответить
бабульку жаль.. могла б еще пожить..
а по сути - Житомирская земля горит уже дней 7-10... ну как еще людям объяснить опасность и ненужность таких мероприятий???
показать весь комментарий
02.05.2020 17:24 Ответить
Фактично місяць. Пожежі почалися десь 4-5 квітня.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:30 Ответить
як швидко час плине....
показать весь комментарий
02.05.2020 19:35 Ответить
Сокральная жертва и такая же безумная, что и те, 2 мая 2014 года..собалезную
показать весь комментарий
02.05.2020 17:24 Ответить
Це трагічна випадковість, ну хто тут винен? Хіба що держава, що не забезпечує пенсам достатній рівень життя, щоб не було потреби поратись в городі, та й у цьому не певен, бо хто полізе копати-садити-палити і з повними кишенями, такі вже люди. А так все зрозуміло - одинока бабця, для якої город це запорука фізичного виживання, вже не в стані збирати і кудись вивозити старе баділля, і в якої вже розуму немає розрахувати сприятливу для спалювання погоду, і в якої від хвилювання, бо перелякалась і намагалась загасити полум'я, відмовило серце, і вона впала врямо в багаття. Трагічна випадковість...
показать весь комментарий
02.05.2020 17:31 Ответить
держава винна тут лише в одному - що не застосовувала драконівкьких штрафів до тих хто палить траву і таким чином не привчила їх до цивілізованного поводження. Городи є і в Польші, і в Німеччині, але там нікому і в голову не прийде плити бідилля - відразу приїде поліцію та вздрючить по самі помідори.
показать весь комментарий
03.05.2020 01:09 Ответить
Люди сейчас какие-то дебилы.
У нас в селе раньше ждали полного штиля и под вечер дружно поджигали свои собранные в кучи все сухие листья, ветки и ботву. И никаких проблем, куча сгорела, дым ушел вверх никому не мешая.
показать весь комментарий
02.05.2020 17:35 Ответить
Согласен, по-моим наблюдениям, таких где-то процентов 73
показать весь комментарий
02.05.2020 17:39 Ответить
🙂
показать весь комментарий
02.05.2020 17:43 Ответить
Плохо, что остальные "бабули" выводов не сделают, так как цензор они не читают, а "всю жизнь они так делали".
показать весь комментарий
02.05.2020 17:45 Ответить
Закон Дарвина несгибаем!
показать весь комментарий
02.05.2020 17:45 Ответить
Она и так долго прожила с таким то слабоумием и традициями отцов...
показать весь комментарий
02.05.2020 17:50 Ответить
Номінувати стару на премію Дарвіна (там більшості лауреатів отримують премію посмернто)....
показать весь комментарий
02.05.2020 17:53 Ответить
Не смійтесь, адже не від хорошого життя жінка змушена в 80 років поратись на городі .
показать весь комментарий
02.05.2020 18:02 Ответить
Как раз наоборот, от хорошего здоровья и хорошей жизни бабуля решила не умирать в болезнях, а посадить капустки броколи.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:22 Ответить
Злые вы.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:07 Ответить
В Житомирской области пороблэно.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:32 Ответить
потрібно, щоби проводили роботу за населенням, що бадилля та траву палити не можна, потрібно щоби поліція склада протоколи , а суди накладали штраф.
І т.д. - потрібно, потрібно, потрібно.
Ніхто нічого не хоче робити.
показать весь комментарий
02.05.2020 18:49 Ответить
природній відбір в дії
показать весь комментарий
02.05.2020 18:54 Ответить
Потрібна роз"яснювальна робота, постійна, продумана. Тому, що спалювання сухої органіки варварська традиція і колосальні збитки. 1 га спаленої стерні це втрати не менше 4-5 тис. грн.
Якщо взяти за 100 % суху спалювану масу, то в повітря з димом іде біля 45 % вуглецю, біля 42 % кисню у вигляді вуглекислого газу, який є основною поживою для рослин в процесі фотосинтезу. Також втрачається біля 5-7 % водню і 1,5-2 % азоту. Залишається 4-6 % золи - інші хімічні елементи (калій, фосфор, кальцій, магній.....). Виділення вуглекислого газу - моментальне, швидке, не корисне і не продуктивне. Кращий, ефективніший, корисніший спосіб використання сухих решток - заробка в грунт, компостування, додавання до гною. Розкладання іде повільно, збагачується грунт, рослини краще використовують вуглекислий газ, і що важливо, в.т.ч. азот. І це далеко не всі аспекти, як негативу від спалювання так і від користі компостування.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:11 Ответить
Премия "Дарвина"!
Как всегда - посмертно.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:37 Ответить
Все таки пожилой человек умер и можно бы здесь не зубоскалить. Старость у всех впереди, а жизнь коротка. Бабуля ведь из последних сил огород готовила к посадке чтобы как нибуть, не голодая прожить остаток дней своих. Не вышло. Земля ей пухом.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:38 Ответить
Безліч разів бачила, як селяни палять сміття, листя, суху траву на городах і вздовж доріг.
Особливо це популярно саме в Житомирській області. Скільки разів їхали трасою Київ- Чоп, щоразу закривали вікна в авто, бо через дим немає чим дихати.
Поки кожне домогосподарство не заплатить великий штраф за паління на своїх ділянках- толку не буде!
І навіть ця безглузда смерть не навчить сусідів цієї жінки не палити багатть.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:45 Ответить
Каждый имеет право на ошибку!
Дайте ей второй шанс!
показать весь комментарий
03.05.2020 01:05 Ответить
Злые Вы, уйду я от Вас!
показать весь комментарий
03.05.2020 13:37 Ответить
 
 