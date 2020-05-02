На Житомирщине от ожогов погибла 79-летняя женщина, сжигавшая сухую траву на приусадебном участке, - ГСЧС

В Житомирской области от ожогов, полученных во время сжигания сухостоя, погибла 79-летняя женщина. Чрезвычайное происшествие произошло в с. Гремячее Романовского района

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.

Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени. Спасти ее жизнь не удалось.

