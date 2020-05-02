На Житомирщине от ожогов погибла 79-летняя женщина, сжигавшая сухую траву на приусадебном участке, - ГСЧС
В Житомирской области от ожогов, полученных во время сжигания сухостоя, погибла 79-летняя женщина. Чрезвычайное происшествие произошло в с. Гремячее Романовского района
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.
Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени. Спасти ее жизнь не удалось.
Типа наравне в боярами, вотчиной и наместниками?
Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
1. Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.
Повторюю ще раз : нормальні люди не палять. Палять тільки мудаки і епоха тут ні до чого.
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всего населения Украины, кроме высшего руководства и депутатов всех мастей.
бабулю очень жаль на самом деле....
жаль шо не было рядом ее детей, которые мо и руку ее отвели.
странный у вас коммент...
это пздц. сорри за мой французский.
себя спалила и скотов кто делает ето умышленно...
а по сути - Житомирская земля горит уже дней 7-10... ну как еще людям объяснить опасность и ненужность таких мероприятий???
У нас в селе раньше ждали полного штиля и под вечер дружно поджигали свои собранные в кучи все сухие листья, ветки и ботву. И никаких проблем, куча сгорела, дым ушел вверх никому не мешая.
І т.д. - потрібно, потрібно, потрібно.
Ніхто нічого не хоче робити.
Якщо взяти за 100 % суху спалювану масу, то в повітря з димом іде біля 45 % вуглецю, біля 42 % кисню у вигляді вуглекислого газу, який є основною поживою для рослин в процесі фотосинтезу. Також втрачається біля 5-7 % водню і 1,5-2 % азоту. Залишається 4-6 % золи - інші хімічні елементи (калій, фосфор, кальцій, магній.....). Виділення вуглекислого газу - моментальне, швидке, не корисне і не продуктивне. Кращий, ефективніший, корисніший спосіб використання сухих решток - заробка в грунт, компостування, додавання до гною. Розкладання іде повільно, збагачується грунт, рослини краще використовують вуглекислий газ, і що важливо, в.т.ч. азот. І це далеко не всі аспекти, як негативу від спалювання так і від користі компостування.
Как всегда - посмертно.
Особливо це популярно саме в Житомирській області. Скільки разів їхали трасою Київ- Чоп, щоразу закривали вікна в авто, бо через дим немає чим дихати.
Поки кожне домогосподарство не заплатить великий штраф за паління на своїх ділянках- толку не буде!
І навіть ця безглузда смерть не навчить сусідів цієї жінки не палити багатть.
Дайте ей второй шанс!