Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители задержали межрегиональную группу лиц, которые на протяжении 2018-2020 годов совершили ряд краж икон из церквей в разных областях Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное", - говорится в сообщении.

Установлено, что последняя кража группой состоялась 30 апреля из храма в с.Михайловка Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина с оружием ворвался в церковь на Кировоградщине и украл пасхальный хлеб





Сейчас задержан организатор и двое исполнителей преступлений. Им сообщено о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч.3, 4 ст.185 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Читайте также: На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция. ФОТО