Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора. ФОТО
Правоохранители задержали межрегиональную группу лиц, которые на протяжении 2018-2020 годов совершили ряд краж икон из церквей в разных областях Украины
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное", - говорится в сообщении.
Установлено, что последняя кража группой состоялась 30 апреля из храма в с.Михайловка Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года.
Сейчас задержан организатор и двое исполнителей преступлений. Им сообщено о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч.3, 4 ст.185 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.
