6 554 22

Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители задержали межрегиональную группу лиц, которые на протяжении 2018-2020 годов совершили ряд краж икон из церквей в разных областях Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора 01

"Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное", - говорится в сообщении.

Установлено, что последняя кража группой состоялась 30 апреля из храма в с.Михайловка Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года.

Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина с оружием ворвался в церковь на Кировоградщине и украл пасхальный хлеб

Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора 03
Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора 04

Сейчас задержан организатор и двое исполнителей преступлений. Им сообщено о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч.3, 4 ст.185 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Читайте также: На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция. ФОТО

Вашу банду оборотней давно пора арестовать ! Венедиктова не видит преступления в угрозах портнова судьям , как это можно объяснить ? Прокладка фсбешная
02.05.2020 17:35 Ответить
***
похоже, что Господь Сам недоглядел,
задерганный ханжами и кликушами...
пустив гулять по Свету тыщи тел,
соплями обеспечив, а не душами
02.05.2020 17:55 Ответить
ну ничего святого
02.05.2020 17:39 Ответить
это не первая такая банда и не последняя, такого при совке было немерено, после распада и сейчас и потом будет!! Оскотинились некоторые в конец!! Не имеют страха Божьего вот и результат, дармовую еду получат, время на осмысление поступка, грех страшный и спрос от Бога беспристрастный!!
02.05.2020 18:26 Ответить
пріхожанє РПЦ?
02.05.2020 20:03 Ответить
у меня дома есть икона. 17 век. 10Х15 см. продам дорого. если продолжат карантин.
02.05.2020 17:38 Ответить
Не зря у тебя и фамилие такое, козёл он и в Африке козёл...
03.05.2020 21:39 Ответить
Клюквиники)
02.05.2020 17:42 Ответить
Доски крашенные, прям ценность!Пусть не покупают ворованные , крашенные доски! Млрды воруются! Страдают млны людей! А здесь игры в кошки - мышки!
02.05.2020 17:46 Ответить
Лики - как товарищи -
Смотрят понимающе
С почерневших досок на меня.
02.05.2020 17:46 Ответить
винницкие мыролюбцы поиздержались после изгнания народом их от корыта и решили немножко сепе нареформировать.
02.05.2020 17:49 Ответить
не криворогатые не? )))
02.05.2020 19:27 Ответить
кстати, "хоспоть" на 7% ********.
получается же по "канонам" так. и да, хоспоть еще и на 46% - баба
02.05.2020 18:32 Ответить
А когда же прокурватура задержит банду, которая вот уже на протяжении почти 30 лет грабит Украину.?
02.05.2020 18:00 Ответить
Вкрай здивований, що в Україні ще є ікони за які серйозні колекціонери платять правильні гроші. Бо іще за радянських часів, починаючи із 1985 року, із СРСР, ікони бурхливим потоком вивозились на Захід, тому що радянська влада до вивозу ікон ставилась поблажливо, гальмували тільки ікони із музеїв, які теж викрадались. Але я бачу по цим фото що поряд із солідними іконами лежать і ікони фабричного виробництва, штамповані. Видно вирішили прямо " підмести " на іконному ринку все, що під руку попало. Якщо там і є щось справді вартісне то не більше 5%. Все автохтонне, раритети, справжній антикваріат, давно вивезений ще до 1995 року.
02.05.2020 18:01 Ответить
В нас ще багато банд залишилось...Є ще банди,які спеціалізуються по крадіжці курей з курятників,є такі у яких спеціалізація - крадіжка білизни...Вивісила жінка майтки сушитися - а банда вже розробляє операцію як їх вкрасти...Коротше,у генпрокуратури ще непочатий край роботи...
02.05.2020 18:03 Ответить
Всех этих поддонков, на долгие года на нары, чтоб жизнь не казалась малиной.
02.05.2020 18:08 Ответить
1) за эти досочки какой-то дурак еще и платил им?
2) дблблд©
02.05.2020 18:30 Ответить
Наверное под разделочные кухонные доски продавали ?
02.05.2020 18:38 Ответить
Ранійше ті хто обкрадають храми на тюрьмі/зоні , потрапляли зразу у "петушиний кут" а могли й просто вбити..... не певний що зараз так.
02.05.2020 18:53 Ответить
 
 