Двое украинских воинов ранены, наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вильный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

По окрестностям Орехово враг совершил четыре обстрела, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования РФ вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Пивденного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

На участках разведения сил режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

1 мая вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня были зафиксированы возле населенных пунктов Богдановка, Водяное, Старогнатовка, Каменка, Тарамчук, Гнутово, Лебединское, Невельске, Крымское, Пивденное, Новотошковское, Травневе, Орехово, Хутор Вильный и Мироновский.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 6 краж и 5 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 64 административных правонарушениях.

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.