Двое украинских воинов ранены, наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вильный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

По окрестностям Орехово враг совершил четыре обстрела, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования РФ вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Пивденного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

На участках разведения сил режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

1 мая вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня были зафиксированы возле населенных пунктов Богдановка, Водяное, Старогнатовка, Каменка, Тарамчук, Гнутово, Лебединское, Невельске, Крымское, Пивденное, Новотошковское, Травневе, Орехово, Хутор Вильный и Мироновский.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 6 краж и 5 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 64 административных правонарушениях. 

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

+15
найскорішого одужання нашим захисникам... і посного відновлення !
найскорішого одужання нашому народу... і повного розуміння хто є хто, а хто є просто галограма...
02.05.2020 18:16 Ответить
+6
зеленський не хоче залишатись президентом.....
02.05.2020 18:31 Ответить
+5
Якщо Зеленський хоче лишитись Президентом і добути свій термін до кінця, в нього є тільки один вихід - активні бойові дії на фронті! Всі інші можливості Зеленський вже втратив і провал голосування за Саакашвілі показало відсутність більшості в парламенті і початок політичної парламентської кризи яка має привести до дострокових виборів ВРУ та Президента!
02.05.2020 18:10 Ответить
Якщо Зеленський хоче лишитись Президентом і добути свій термін до кінця, в нього є тільки один вихід - активні бойові дії на фронті! Всі інші можливості Зеленський вже втратив і провал голосування за Саакашвілі показало відсутність більшості в парламенті і початок політичної парламентської кризи яка має привести до дострокових виборів ВРУ та Президента!
02.05.2020 18:10 Ответить
зеленський не хоче залишатись президентом.....
02.05.2020 18:31 Ответить
Після того як Зеленський звільнив Нефьодова і я вже не хочу щоб Зеленський продовжував бути Президентом! Не можна брати слабкого менеджера, а потім звільняти його за першої нагоди! Це непослідовність, що для реформатора найгірше зі всіх можливих смертних гріхів!
02.05.2020 18:39 Ответить
якого "реформатора"??? де ви тут бачите реформи???
02.05.2020 18:44 Ответить
найскорішого одужання нашим захисникам... і посного відновлення !
найскорішого одужання нашому народу... і повного розуміння хто є хто, а хто є просто галограма...
02.05.2020 18:16 Ответить
поВного* (пардон)
02.05.2020 18:41 Ответить
контрбатарейные радары сразу засекли цели и дали координаты дежурящим в небе байрактарам?
02.05.2020 19:02 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
02.05.2020 19:14 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Двоє українських воїнів поранено, найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ від початку доби, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8426
02.05.2020 20:13 Ответить
Зеленский - подельник путина и соучастник в убийствах наших воинов - героев. Ответить за это придётся...
02.05.2020 21:12 Ответить
100%..
02.05.2020 21:59 Ответить
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Двох українських воїнів поранено, найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ від початку доби, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7921
02.05.2020 22:57 Ответить
 
 