Германия не планирует освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, а Польша призывает арестовать активы проекта

Немецкое федеральное сетевое агентство не предоставляет привилегий кремлевскому проекту "Северный поток 2" из-за "его незавершенности".

Проект "Северный поток 2" должен соответствовать газовой директиве ЕС, считает немецкий регулятор, пишут СМИ со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Европейская директива предусматривает требования по обеспечению равного доступа к газопроводу компаний по поставкам газа и ограничивает возможности владельца газопровода использовать мощности трубопровода более чем на 50%, что в случае "Северного потока 2" может означать, что трубопровод останется полупустым. Компания "Северный поток 2" заявила, что обжалует решение в суде, если оно будет принято.

В апреле 2019 года Европарламент распространил требования газовой директивы ЕС на морские трубопроводы. "Северный поток 2" подал прошение об исключении для проекта, заявляя, что он был завершен до введения в действие поправок.

Трубопровод не достроен из-за американских санкций, введенных против проекта. Для завершения проекта, который сейчас готов на 90%, необходимо проложить еще 160 километров труб в водах у Дании.

В субботу российские СМИ сообщили, что российский корабль "Адмирал Черский", который может прокладывать трубы под водой, приближается к водам Дании.

В то же время, Польша предлагает арестовать активы проекта в Европе для того, чтобы обеспечить выполнение решения об уплате 1,5 миллиарда долларов "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража.

Такое предложение, как сообщают СМИ, озвучил заместитель министра по государственным активам Польши Януш Ковальский в интервью польской газете Wprost. "Если русские не уважают закон, то хорошая идея - забрать активы "Северного потока" и "Северного потока 2", - сказал Ковальский.

Он добавил: "Это, в свою очередь, может отсрочить проект "Северный поток 2".

Напомним, в конце марта Стокгольмский суд обязал российский "Газпром" оплатить 1,5 миллиарда долларов за завышение цены на газ для польской компании PGNiG, начиная с 2014 года.