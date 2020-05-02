РУС
Германия не планирует освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, а Польша призывает арестовать активы проекта

Немецкое федеральное сетевое агентство не предоставляет привилегий кремлевскому проекту "Северный поток 2" из-за "его незавершенности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Проект "Северный поток 2" должен соответствовать газовой директиве ЕС, считает немецкий регулятор, пишут СМИ со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Европейская директива предусматривает требования по обеспечению равного доступа к газопроводу компаний по поставкам газа и ограничивает возможности владельца газопровода использовать мощности трубопровода более чем на 50%, что в случае "Северного потока 2" может означать, что трубопровод останется полупустым. Компания "Северный поток 2" заявила, что обжалует решение в суде, если оно будет принято.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, - глава МИД Польши Чапутович

В апреле 2019 года Европарламент распространил требования газовой директивы ЕС на морские трубопроводы. "Северный поток 2" подал прошение об исключении для проекта, заявляя, что он был завершен до введения в действие поправок.

Трубопровод не достроен из-за американских санкций, введенных против проекта. Для завершения проекта, который сейчас готов на 90%, необходимо проложить еще 160 километров труб в водах у Дании.

В субботу российские СМИ сообщили, что российский корабль "Адмирал Черский", который может прокладывать трубы под водой, приближается к водам Дании.

В то же время, Польша предлагает арестовать активы проекта в Европе для того, чтобы обеспечить выполнение решения об уплате 1,5 миллиарда долларов "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража.

Также читайте: "Газпром" снизил цену для Польши после решения арбитража, - PGNiG

Такое предложение, как сообщают СМИ, озвучил заместитель министра по государственным активам Польши Януш Ковальский в интервью польской газете Wprost. "Если русские не уважают закон, то хорошая идея - забрать активы "Северного потока" и "Северного потока 2", - сказал Ковальский.

Он добавил: "Это, в свою очередь, может отсрочить проект "Северный поток 2".

Напомним, в конце марта Стокгольмский суд обязал российский "Газпром" оплатить 1,5 миллиарда долларов за завышение цены на газ для польской компании PGNiG, начиная с 2014 года.

+40
Какое счастье, что судьба "Северного потока-2" не зависит от Зеленского. Он бы давно дал ему зеленую дорогу.
02.05.2020 19:45 Ответить
+25
Счастье, что судьба этого потока и от Меркель не зависит., ей выкрутили руки.
02.05.2020 19:47 Ответить
+23
Будь Газпром просто бизнесом, он бы, конечно, не пошел бы на строительство ни Турецкого, ни Северного потока-2. Они вообще бессмысленны со всех точек зрения. Но Газпром - это не бизнес. Это инструмент политических авантюр российского руководства, решившего, что с помощью газового шантажа оно получит возможность влияния на европейцев. Логично, что и в отношении Газпрома перестали действовать нормы и правила нормального бизнеса - с шантажистами и террористами переговоров, как известно, не ведут.
02.05.2020 19:57 Ответить
Какое счастье, что судьба "Северного потока-2" не зависит от Зеленского. Он бы давно дал ему зеленую дорогу.
02.05.2020 19:45 Ответить
Счастье, что судьба этого потока и от Меркель не зависит., ей выкрутили руки.
02.05.2020 19:47 Ответить
Старая подружка Путина рано или поздно должна была сойти с дистанции.
02.05.2020 19:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=0s Путин в ауте: Порошенко показал силу .

02.05.2020 20:44 Ответить
что не говори - Порошенко заложил основу уничтожения паРаши...

был период что я гнал на Порошенко за Роттердам, Гонтареву и т.п. (хотя было сомнение - что я ж ничего не знаю про ту кухню)

Сейчас понимаю - что Порошенко реально величайший политик - в одиночку противостоять гейРопе с Меркельшей и жабоедами и поломать планы пипец какого масштаба...
02.05.2020 20:50 Ответить
ха-ха-ха-ха...бу-га-га-га-га..Смішний ти хлопець..ха-ха-ха-ха-ха..
02.05.2020 21:44 Ответить
зебил?..
по дурнуватому смеху заметно...
02.05.2020 21:45 Ответить
Ты забыл добавить, в обратную сторону.
02.05.2020 19:47 Ответить
Так дело в том, что "изменилось"... Ты когда идёшь пожрать, а кафе оказывается закрытым на карантин, идёшь в обратную сторону... Голодным...
02.05.2020 19:52 Ответить
Будь Газпром просто бизнесом, он бы, конечно, не пошел бы на строительство ни Турецкого, ни Северного потока-2. Они вообще бессмысленны со всех точек зрения. Но Газпром - это не бизнес. Это инструмент политических авантюр российского руководства, решившего, что с помощью газового шантажа оно получит возможность влияния на европейцев. Логично, что и в отношении Газпрома перестали действовать нормы и правила нормального бизнеса - с шантажистами и террористами переговоров, как известно, не ведут.
02.05.2020 19:57 Ответить
Увы, я знаю исключение из " с шантажистами и террористами переговоров, как известно, не ведут."
Фамилию и должность сами знаете(((
02.05.2020 20:01 Ответить
Минфин России с 2006 года публикует «нефтегазовые доходы» федерального бюджета, которые давно стали базовым индикатором углеводородной зависимости страны. В разные годы доля нефтегазовых доходов в бюджете, по данным Минфина, варьировалась от 36 до 51%, а по итогам прошлого года составила 46%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/22/08/2019/5d555e4b9a7947aed7a185de
02.05.2020 20:04 Ответить
Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту - Цензор.НЕТ 7397
02.05.2020 20:07 Ответить
Выходит нефть+газ меньше половины экспорта паРаши? Прикольно
02.05.2020 20:29 Ответить
А я спеціально привів табличку де видно що від газа 37 млрд, а від нафти 138 млрд, тобто ніяк не 0,7 загального. Виходить від газу 2,8 трлн рублів, виходить бюджет росії 400 трлн, правильно?
02.05.2020 20:14 Ответить
В "Долгопрудненском"...
02.05.2020 20:33 Ответить
в солсберійському
02.05.2020 20:39 Ответить
https://expert.ru/2020/01/15/neftegazovyie-dohodyi-v-minuvshem-godu-upali/ Данные на 2019 год:
Доходы рф от экспорта природного газа - 37,739 млрд долларов.
Доходы рф от экспорта нефтепродуктов - 60,731 млрд долларов.
Мизерный ты кацап.
02.05.2020 20:32 Ответить
А процент газа от нефти 4 %..
Лахтинская цифра?
02.05.2020 20:17 Ответить
Могу привести другой пример - ты торопишься в туалет... У тебя понос, "приспичило"... (Ну, как вам, с СП-2, чтобы "хахлам" не платить за транзит, и "им было плохо..."). А "толчок" забит и туалет закрыт на ремонт... И ты идёшь в обратную сторону... Обосравшись...
02.05.2020 20:12 Ответить
З власного досвіду?
02.05.2020 20:38 Ответить
"Шо такое? За "братана" абидна стала?"
02.05.2020 20:44 Ответить
Ти мені не братан
02.05.2020 21:27 Ответить
А я "каким боком"? Ты же за "Ваньку Карманова", "вписался"...
02.05.2020 21:29 Ответить
знову в цю щілину в землі натікло з каналізації
02.05.2020 23:01 Ответить
Так тобі не звикать, лить сюди, з своєї "каналізації"...
03.05.2020 06:07 Ответить
В твоем Мухосранске нет кафе? Сочувствую.
02.05.2020 20:31 Ответить
Вам кацапам, уже и десять потоков не поможет. Хана скоро вам
02.05.2020 19:53 Ответить
в разньіе сторони...
02.05.2020 19:53 Ответить
То, что достраивать поток некому. А в принципе доволен, и ценой на нефть и ценой на газ и ценой на горючку. Давно так дёшево не заправлялся.
02.05.2020 19:53 Ответить
Не пливе він в зворотній бік, там питання в сертифікації данцями.
02.05.2020 19:54 Ответить
"Академик Черский", пройдя день назад Датские проливы, идет к Калининграду. Теперь у него осталось два этапа перед тем, как начнутся работы по завершению строительства Северного потока-2. Дооборудование и получение разрешений у датской стороны. Несколько раз за время своего движения судно проходило рядом со специализированными верфями, включая и место собственной постройки, где могло было быть проведено дополнительное оснащение, позволяющее ему работать с трубами большого диаметра, но решили не рисковать. Видимо, по той же причине "Академик Черский" несколько раз менял курс, давал ложные сообщения о пункте прибытия - Газпром опасается санкций.
02.05.2020 19:56 Ответить
Так від санкцій вони лише крєпчають, заплутують маршрут лише коли торпеду отримати бояться))
показать весь комментарий
02.05.2020 20:32 Ответить
Ти правий , вот i yся политиkа - Бери Ванька шинель иди домой
02.05.2020 19:59 Ответить
судно може або наближатись, або віддалятись або знаходитись на місці. можна гральний кубик покидати - якщо парне - наближатиметься, непарне віддалятиметься, на ребро - стоятиме.
02.05.2020 20:31 Ответить
Чому москальським тролям невідомі правила пунктуації?? Людина, яка не вміє писати грамотно, корчить з себе ікспєрда...
02.05.2020 20:47 Ответить
труба трубе
02.05.2020 19:49 Ответить
Есть "мем" поинтереснее... Когда СССР стали "душить" низкими ценами на нефть, появилось фото - строители нефтепровода сфотографировались на фоне трубы, на которой написали: Вашей трубе - "труба", г-н Рейган... " Через несколько лет Союз развалился... Теперь можно написать на СП-2 - "Вашей трубе - "труба, г-н Путин!...". "Et cetera...".
02.05.2020 19:58 Ответить
Поправлю,в оригинале: Вашим санкциям, господин Рейган - Труба!
02.05.2020 20:36 Ответить
Коли Захід ввів емабрго на постачання в совок труб великого діаметру, совки малювали каритатури де лідери Західних країн були зображені у вигляді музикантів, які грали дупами на мідних духових інструментах у позах страусів. Де би знайти ті карикатури щоби перемалювати мармизи на кацапські.
02.05.2020 21:38 Ответить
Відкрий "День опричника", в Гуглі, і почитай на сон... Піднімеш настрій... Автор,здається, Сорокін...Якраз з темою перекликається в одному місці... Концерт самодіяльності і "газова проблема"...
02.05.2020 22:02 Ответить
Уже и забыли про него, но кацапский пароход входит в Балтику и опять напоминает, что проект будет неминуемо достроен. И что? На мой взгляд нужно радоваться, так как это окончательно разорит рассейку! Выпускайте енота!
02.05.2020 19:49 Ответить
И, наконец, в-четвертых: до тех пор, пока "Черский" не начал прокладывать "Северный поток-2", никаких юридических оснований ввести против него санкции у США нет в принципе. Трубоукладчик мог совершенно спокойно указать местом прибытия хоть Санкт-Петербург. Де-юре это никак не свидетельствует, что судно собирается строить трансбалтийский газопровод.
02.05.2020 19:56 Ответить
За приключениями Черского следил! Это было прикольно. Он постоянно менял маршрут, а недавно указал местом прибытия Находку! Все подумали, что возвращается в родную говень, но которые невсе понимали, что это просто трёп. Учитывая, что кацапский эсминец с припиской в Пиллау его сопровождал
02.05.2020 20:00 Ответить
https://teknoblog.ru/2020/04/28/105213 Трубоукладчик "Черский" боится идти проливами.
02.05.2020 20:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NA0s13QUFWQ "Дорожная"
по теме поёт тварь обдолбанная
Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту - Цензор.НЕТ 2806
02.05.2020 20:18 Ответить
Все фигня чертова говорильня. С этими европейцами. надо смотреть на конкретный результат и только!!
02.05.2020 19:51 Ответить
Толи дело в ********** https://haqqin.az/news/177047 Жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку, оставив без связи свой населенный пункт.
02.05.2020 19:52 Ответить
Правильно! Отсутствие сети затормозит распространение вируса!
02.05.2020 19:54 Ответить
Красавы. https://www.youtube.com/watch?v=G-hFOTHxI00
02.05.2020 20:00 Ответить
Фильм "Пульс" - продолжение
02.05.2020 20:38 Ответить
https://twitter.com/i/status/1256221842790141961 На українській військовому заводі за десять днів розробили апарат ШВЛ, який обійшовся в 720 доларів, - це в десятки разів дешевше аналогів на міжнародному ринку. Прилад вже передали на сертифікацію в МОЗ.
02.05.2020 19:52 Ответить
... и ты думаешь что его сертифицируют?..
02.05.2020 20:46 Ответить
Проблема в тому, що поки МОЗ буде телитися з сертифікацією, то і епідемія закінчиться...
02.05.2020 20:48 Ответить
А с какого перепугу она закончится? Переболело немного более трёх лимонов, население планеты более семи миллиардов, и все без иммунитета. Вакцина, в лучшем случае через год. На сегодня распространение ограничивает только карантин. С чего бы эпидемия закончилась?
02.05.2020 21:32 Ответить
Порежьте его нахй на металлолом и конец проблеме.
02.05.2020 19:54 Ответить
Якщо Польща отримає гру і в Європі почнуться арешти московитського майна, то той кораблик (адмірал Черський) вже приплив Хоча... Може його, десь по дорозі, спіткає доля ще одного "адмірала" - "Кузнєцова"..
02.05.2020 19:55 Ответить
короче, путя всё.
02.05.2020 20:13 Ответить
уже больше дохлый, чем живой
02.05.2020 21:03 Ответить
вот попёрло так попёрло, значит смех держава будет униженна газом тоже, теперь ясно почему их академик-трубокладчик рапортует - поплыл в Кенигсберг, кстати да - в обмен на Прусию, фрицы увеличят потребление газа. Но територию, без лишнехромосомных.

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:899194/zoom:12
02.05.2020 20:15 Ответить
Німеччина не планує звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, а Польща закликає заарештувати активи проєкту - Цензор.НЕТ 143
02.05.2020 20:16 Ответить
Это стих не Шевченко. Это фейк. Стихотворение было написано поэтом Нощенко в 2009 году, опубликовано на сайте современной поэзии. Оно торчало на сайте до 03.04.2014 года, пока пропагандистский, надо полагать, отдел ведомств, разжигающих ненависть, не велел ему убрать его, чтобы "легализовать" фейк об авторстве Шевченко.
03.05.2020 07:38 Ответить
Осталось 160 км.... Надо подождать когда останется 16 км и вонзить очередные вилы им в жопу..
02.05.2020 20:17 Ответить
ХВашисти, русоХВоби, бандЄрАвці
02.05.2020 20:21 Ответить
На фоне таких новостей СП2- это труба, символизирующая фаллос, размер которого уже на 90% определён. А т.к. путин "обнулился" и с учётом всех затрат на неё из бюджета РФ, они таки возьмут эту высоту, да с проглотом.
02.05.2020 20:28 Ответить
о господи
02.05.2020 20:32 Ответить
Ну красиво Трамп пуцина кинул..Тут,казалось бы, вот вот должны были закончить СВ-2 и пустить по нему газ но США в последний момент перекрыли кислород...И в ЕС пропутинские силы оказались далеко не так сильны как казалось -- в Германии тоже накрыли СВ--2 медным тазом...Ну,пуця, какую теперь многАхАдовочку нужно применить? Можешь чесать свой лысый череп до дыр, тут уж ничем не поможешь..
02.05.2020 21:13 Ответить
Да он просто достроит газопровод своими силами. может через пол года, мажет через год, может через два. Тогда и будут говорить об условиях. Сейчас это просто "бла бла бла".
02.05.2020 21:49 Ответить
Даже если рукожопые достроят, то там все время катастрофы будут. Поэтому для экологии лучше , чтобы не достроили.
03.05.2020 07:41 Ответить
После того как Германия отказалась от СП -2, скорее всего -- никогда..
03.05.2020 10:51 Ответить
ну и кто на Меркель гундосил, в итоге Германия заработала 90 млрд, и по хрен те трубы "СП2"...
02.05.2020 21:53 Ответить
 
 