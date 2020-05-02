61 503 322
"Слуги народа" Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе. ФОТО
Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую службу информации.
"Дом профсоюзов сегодня. Сначала полиция сказала, что вообще никого не пропустит. Затем, что будут пускать по два человека возложить цветы. С бокового входа уже успели зайти два народных депутата - Алексей Леонов и Артем Дмитрук", - написал в Facebook журналист Михаил Штекель.
Зєлю геть.
заигрывает с ******? ето ему боком вылезит
А так би знав, що у Одесі живуть вільні люди, які не сприймали комуністичний тоталітаризм.
В Одесі живуть люди, які пам"ятають що несе за собою москальська орда : терор, зачистки, ліквідації.
Одеса себе захистила......... так само як і Маріуполь, Запоріжжя, Херсон.
Слава героям, які загинули у боротьбі з москальською навалою, Слава живим, які не допустили москальську заразу і локалізували її.
Репетиція штурму кремля,пройшла успішно!
Фашистів спалили в їхньому ЛОГОВІ!
Смерть рашистським окупантам!
Зєля, сняться тобі кислиці, і ти знаєш проти чого. Вали з України, блазню, кранти тобі...