"Слуги народа" Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе. ФОТО

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую службу информации.

"Дом профсоюзов сегодня. Сначала полиция сказала, что вообще никого не пропустит. Затем, что будут пускать по два человека возложить цветы. С бокового входа уже успели зайти два народных депутата - Алексей Леонов и Артем Дмитрук", - написал в Facebook журналист Михаил Штекель.

