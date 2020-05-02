РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости Трагедия в Одессе
61 503 322

"Слуги народа" Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе. ФОТО

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую службу информации.

Слуги народа Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе 01

"Дом профсоюзов сегодня. Сначала полиция сказала, что вообще никого не пропустит. Затем, что будут пускать по два человека возложить цветы. С бокового входа уже успели зайти два народных депутата - Алексей Леонов и Артем Дмитрук", - написал в Facebook журналист Михаил Штекель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение Зеленского: "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?"

Слуги народа Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе 02

Автор: 

Одесса (8025) Слуга народа (2668) Артем Дмитрук (70) Леонов Алексей (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+102
слуги какого... народу ?
показать весь комментарий
02.05.2020 19:57 Ответить
+85
гандони.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:57 Ответить
+72
Свій до свого по своє.
показать весь комментарий
02.05.2020 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
вырок в лице зеленского действует реально... пора украинцам проснуться и вынести выроку свой вырок...
показать весь комментарий
03.05.2020 02:54 Ответить
Що ви можете сказати,дивлячись на це фото? Начеб-то нічого особливого,окрім одного: квіти,червоні. Не жовті або різнобій,а іменно червоні. Ознаки відомі. Ну а потім вже самі особи. Два нардепа і ще двоє,схожих більше на спортивну забезпечену "тітушку" часів кремлівських рагуль при владі Янука-зрадника. Це справа особисто їхня,але з таким же почитанням ,а я впевнений,що по можливості ці особи з таким же опломбом ,впененністю і цими ж червоними квітами підуть почитати ....сепаратистів Захарченка,Моторолу,Гіві. І я вже не кажу про законсперованих комуняк,опожопівців і іншу мерзоту,які потайки злорадствують над нещастями України і роблять усе,від крякання язиком до можливостей запихнути в колесо дровеняку, що б зцпинити рух України в цивілізацію. А зараз це видео по діям ось таких гнид!
показать весь комментарий
03.05.2020 03:41 Ответить
этих крыс надо гнать нахер с политики! крысы - предатели, которые работают на врага - это враги номер 1, потому что эти крысы грызут корпус корабля под названием Украина и если этих крыс не погнать, то они прогрызут дыры и корабль утонет! Вообще крыса - это из лексикона мафии и если в мафии обнаруживают крысу, то его жестко валят! потому что крыса уничтожит твое дело! Украина должна активно заняться уничтожением крыс!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 06:07 Ответить
этих падлюк в том доме профсоюзов закопать
показать весь комментарий
03.05.2020 06:46 Ответить
Янек, Пєця і Зєля - три російські шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть.
показать весь комментарий
03.05.2020 07:50 Ответить
Ванятко, ти за Зе топив і Порошенко гівном поливав а зараз корчиш із себе прихильника леді Ю, так не вийде. Почитай те що ти писав пів року назад, ми пам'ятаємо.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:54 Ответить
Слуги малороського наріду
показать весь комментарий
03.05.2020 08:11 Ответить
надо запасаться мукой и спичками, потому как скоро этих "слуг" начнут просто п*здить и отовсюду изгонять... а это коллапс власти и временное отсутствие товаров...
показать весь комментарий
03.05.2020 08:13 Ответить
Скотобаза
показать весь комментарий
03.05.2020 09:01 Ответить
За зеленського в першому турі проголосувало 5 714 034 виборця---це ті хто відкрито ненавидить Україну і українців. В другомі турі за клоуна проголосували--13 541528 виборців Різниця між цими показниками--тупа вата.який все всерівно--був би холодильник повний. Тільки памятайте,що росії порушника--кладуть мордою в асфальт непитаючи нічого.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:03 Ответить
довго ще будемо терпіти знущання зебілів над Україною?!
показать весь комментарий
03.05.2020 10:01 Ответить
у...бки слугоу...БАнские
показать весь комментарий
03.05.2020 10:08 Ответить
почему Зеленский понабирал в свою партию всякой сепарской нечисти?
заигрывает с ******? ето ему боком вылезит
показать весь комментарий
03.05.2020 10:22 Ответить
теперь более точно будим знать кто они и какой у них праздник!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 10:22 Ответить
осел с комплексом наполеона дорвался до власти и привел за собой стаю гиен, под громкий блев баранов- какаяразниц.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:27 Ответить
Янелох Оманський ніде не вчився.......
А так би знав, що у Одесі живуть вільні люди, які не сприймали комуністичний тоталітаризм.
В Одесі живуть люди, які пам"ятають що несе за собою москальська орда : терор, зачистки, ліквідації.
Одеса себе захистила......... так само як і Маріуполь, Запоріжжя, Херсон.
Слава героям, які загинули у боротьбі з москальською навалою, Слава живим, які не допустили москальську заразу і локалізували її.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:19 Ответить
Шануймося українці!
Репетиція штурму кремля,пройшла успішно!
Фашистів спалили в їхньому ЛОГОВІ!
Смерть рашистським окупантам!
показать весь комментарий
03.05.2020 13:34 Ответить
Я стесняюсь спросить, а игде от энти нацжоны? Свинок надувают ?
"Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі - Цензор.НЕТ 3512
показать весь комментарий
03.05.2020 19:56 Ответить
а на вулиці грецькій ці зелені жаби теж квіти поклали?
показать весь комментарий
03.05.2020 22:00 Ответить
Скотиняче прокацапське бидло. Такими непогано би прикрашати вуличні ліхтарі у Києві. А буде...
показать весь комментарий
04.05.2020 03:00 Ответить
Ні, я таки скажу. Відверте антиукраїнське гівно сидить у Верховній Раді. Геть з України, зелена блювотина! Не можу повірити, що у Києві не знайдеться хтось, хто начистить їбала оцим *********, незважаючи на вірус.

Зєля, сняться тобі кислиці, і ти знаєш проти чого. Вали з України, блазню, кранти тобі...
показать весь комментарий
04.05.2020 03:08 Ответить
Разве это депутаты? Мне они похожи на персонажей из "Голубой устрицы".
показать весь комментарий
02.05.2021 22:04 Ответить
Страница 4 из 4
 
 