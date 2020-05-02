РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5758 посетителей онлайн
Новости Трагедия в Одессе
12 517 72

Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины

Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины

МИД Украины выразил сожаление из-за лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины обнародовало комментарий относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, информирует Цензор.НЕТ.

"В печальный день 6-й годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского востока и юга и дезинтеграцию Украины", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение Зеленского: "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?"

Дипломаты напоминают, что в Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе - провозглашение фейковой "народной республики", массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивание местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур.

"2 мая должно было стать решающим днем ​​в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Не упоминаются и установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины", - отмечают в МИД.

В комментарии подчеркивается, что украинские правоохранительные органы "делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц". "По результатам расследований по уголовным производствам по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно трех лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве о возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

Единственная сторона, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, - Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств", - говорится в комментарии.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Также смотрите: "Слуги народа" Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе. ФОТО

Автор: 

МИД (7108) Одесса (8025) россия (97292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 894
показать весь комментарий
02.05.2020 21:23 Ответить
+42
Біля ОПи сьогодні відкрився ресторан «Зелений клоун». Депутатам з фракції «Слуга якогось народу», знижки на кисіль!Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3724
показать весь комментарий
02.05.2020 21:22 Ответить
+38
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6120
показать весь комментарий
02.05.2020 21:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А слюги наріда чтять кацапню. сумують тварі!
показать весь комментарий
02.05.2020 21:22 Ответить
Хорошо что в МИДе ещё остались люди которые пришли туда при Порохе
показать весь комментарий
02.05.2020 21:23 Ответить
Да, уборщицы и дворники точно остались. Они то и написали это заявление втайне от бубачки и прочих реваншистов *******.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:29 Ответить
Зебіл, ти не згоден з цією заявою? Ти проти МЗС, чи проти Бубачки, котрий не може винних знайти?
показать весь комментарий
02.05.2020 21:48 Ответить
Та не, я смеюсь с того как порохоботы пытаются натянуть сову на глобус когда рушатся их методички про реваншистов и капитуляцию - выдумывают все новые и новые отмазки почему за все плохое отвечает Зеленский, а за все хорошее - порох, даже через год после позорного проигрыша.
показать весь комментарий
02.05.2020 23:36 Ответить
А вот это уже интересно. Глава МИД просто открытым текстом сейчас заявил, что Нелох - дурак и понятия не имеет что происходит в стране, президентом которой он как бы является.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:37 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5381
показать весь комментарий
02.05.2020 21:27 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1650
показать весь комментарий
02.05.2020 21:35 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 22:38 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2020 02:29 Ответить
Невже в МЗС залишилися ще притомні люди які не слухають заяв слуг уродов і нєлоха кремлівського??
показать весь комментарий
03.05.2020 03:36 Ответить
Біля ОПи сьогодні відкрився ресторан «Зелений клоун». Депутатам з фракції «Слуга якогось народу», знижки на кисіль!Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3724
показать весь комментарий
02.05.2020 21:22 Ответить
+ 1000000000000000000000000000000000! МОЛОДЧАГИ!!!!!!

Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 664
показать весь комментарий
02.05.2020 21:24 Ответить
Так параша виновна и в трагедии крыма,и в трагедии Донбасса.Кто еще это не понял или притворяется,что это не так?
показать весь комментарий
02.05.2020 21:22 Ответить
Зеля.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:24 Ответить
Шо и МИД бубочку в дерьме обвалял? Прям праздник какой то)))))
показать весь комментарий
02.05.2020 21:23 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 894
показать весь комментарий
02.05.2020 21:23 Ответить
Рашистские диверсанты *********** грушники ,эти ******** и на Донбасс заезжали кучею более свободно,потому что близко и совершенно предана граница была литвином ефремовым и др тварями
показать весь комментарий
02.05.2020 23:04 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины

Бубачкі хтось скажить це! Бо воно все винних шукає.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:24 Ответить
Вова, это заявление твоего МИДа !!!!!!!!

пц зельоное !!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 22:46 Ответить
А Моника отдает русне прямых виновников попытки переворота в Одессе. И они там, на московии, даже полит.партии учреждают. И никакого передергивания - все открыто.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:25 Ответить
Трагедия была не в Одессе. Теперь Одесса живет в мире. Там нет войны, людей не убивают, не похищают, не бросают на подвал. Трагедия - что этого не было в Донецке и Луганске. На фото Донецк. Людей убивали за флаг своей страны. В Одессе РФ хотела работать по тому же плану. Не вышлоРоссия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 311Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4319
показать весь комментарий
02.05.2020 21:26 Ответить
100й раз респект одеситам, що вони не допустили цього.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:17 Ответить
Пусть МИД Украины скажет еще преЗеденту об этом, а то оно «бідолашне» ищет ответ «кто виноват».......
показать весь комментарий
02.05.2020 21:27 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3036
показать весь комментарий
02.05.2020 21:28 Ответить
Та ти просто ідіот, якщо ліпиш таку тупорилу брехню! Іди проспись, кацапура.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:03 Ответить
Всего в результате столкновений в центре города и на Куликовом поле, напомним, погибли 48 человек. Точно известно об опознании 43-х тел. Среди погибших - семь женщин и один несовершеннолетний. Большинство - жители Одессы и Одесской области, один из Николаевской области, один из Винницы, двое, как https://tiras.ru/kriminalnoe-chtivo/40372-sredi-sgorevshih-v-odesse-est-pridnestrovcy.html ранее сообщалось , - граждане Приднестровской Молдавской Республики

https://dumskaya.net/news/opublikovan-polnyj-spisok-pogibshih-v-rezultate--035688/
показать весь комментарий
02.05.2020 22:15 Ответить
Ти щось забув про громадян Кацапії . Чи "какаяразніца" ?
показать весь комментарий
03.05.2020 01:10 Ответить
смени методичку , лось
показать весь комментарий
03.05.2020 08:51 Ответить
Погибшие УКРАИНЦЫ были еще до дома профсоюзов - на Дерибасовской
Но вот только зе о них не знает
Да и почему он должен знать?(((((((((((((((((((
показать весь комментарий
02.05.2020 22:01 Ответить
https://dumskaya.net/news/opublikovan-polnyj-spisok-pogibshih-v-rezultate--035688/

Список погибших в 2014 году 2 мая.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:13 Ответить
Рашкотварь,идинахер со своей брехней лахтинской,подонок
показать весь комментарий
02.05.2020 23:42 Ответить
отвечу как твоему коллеге, методичка у вас устарела.
показать весь комментарий
03.05.2020 08:51 Ответить
для индивидуумов не имеющих органов для мыслетворчества даю ссылки на источники информации.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/3/7024268/
СБУ и МИД: россияне причастны к провокациям и столкновениям в Одессе

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/

СБУ расширила список россиян, причастных к бойне в Одессе
показать весь комментарий
03.05.2020 09:03 Ответить
Я знаю напевно, що найкращі шашлики роблять тільки в ОДЕСІ !!!!
показать весь комментарий
02.05.2020 21:29 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8957
показать весь комментарий
02.05.2020 21:34 Ответить
русский, соловьиный помет жри сам. Ну, или со своими болотными братьями-дикарями.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:47 Ответить
О, истинный русский православный антифашист нарисовался... русский, а шо твой фюрер в бункере прячется?
показать весь комментарий
02.05.2020 21:57 Ответить
Ты просто животное.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:02 Ответить
А ваш засратий "Путін" насправді міжнародно визнане <*******.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:04 Ответить
та мне абсолютно по
показать весь комментарий
02.05.2020 22:07 Ответить
Так может, расскажешь, шо там за переворот?
показать весь комментарий
02.05.2020 22:13 Ответить
это не знают только глупые и наивные. было бы все так прекрасно, как нам впаривали - не держали бы за семью амбарными замками правду и не разворовывали дела майдана. фу
показать весь комментарий
02.05.2020 22:20 Ответить
Очень содержательный ответ
показать весь комментарий
02.05.2020 22:39 Ответить
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m Каспер

2 мая 2015г. ушла в вечность Майя Михайловна Плисецкая
«Не смиряйтесь,до самого края не смиряйтесь...Воюйте,отстреливайтесь,в трубы трубите,в барабаны бейте,до последнего мига боритесь. Даже тоталитарные режимы отступали,случалось,перед одержимостью,убежденностью,настырностью.»

Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4687
показать весь комментарий
02.05.2020 21:31 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6120
показать весь комментарий
02.05.2020 21:32 Ответить
Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 3942
показать весь комментарий
02.05.2020 21:36 Ответить
А помните, как ,еще год назад, зебоба орал:"я сейчас позвоню Баканову на счет этого черта! "...и все ему смотрели в рот, боясь что то возразить... Нда, зато теперь все срут на бубочку- мэры угрожать начали, остальные пока культурно, но срут))))
показать весь комментарий
02.05.2020 21:39 Ответить
Читаю последние новости Одессы:*после окончания мероприятия Куликово поле продизенфицировали* и правильно с *заразой*нужно бороться любыми доступными методами.
показать весь комментарий
02.05.2020 21:42 Ответить
Та шоб вы так хотели найти как Россия их прячет!
показать весь комментарий
02.05.2020 21:43 Ответить
«МИД Украины выразил сожаление из-за лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти. Источник: https://censor.net.ua/n3192997»
А МИД України може передати це Зеленському?
показать весь комментарий
02.05.2020 21:54 Ответить
Росія переховує винуватців трагедії в Одесі 2014 року і пересмикує факти, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2237
показать весь комментарий
02.05.2020 21:56 Ответить
Машуха так скривилась словно вместо водки - воды выпила . .
показать весь комментарий
02.05.2020 22:03 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2020 22:11 Ответить
Як казала ваша руская красуня Масяня: пить вредно, а без сигареты ещё и противно.
показать весь комментарий
03.05.2020 04:25 Ответить
Росія переховує винуватців трагедії в Одесі 2014 року і пересмикує факти, - МЗС України - Цензор.НЕТ 1121
показать весь комментарий
02.05.2020 22:04 Ответить
Господи, ну что здесь непонятно? Весь Зеленский - это продукт антиукраинской россйской пропагады, и позор тем, кто на эту пропаганду повёлся.
показать весь комментарий
02.05.2020 22:11 Ответить
тю... МИД розуміє хто винний в одеській пожежі, а преЗЕдент ні.. Дивно якось. Бубочка хоч знає якої країни він презЕдент?
показать весь комментарий
02.05.2020 22:57 Ответить
Напишите Гнусавому письмо, а то он не в курсе происходящего.
показать весь комментарий
03.05.2020 00:06 Ответить
*********** это нашему скажите! Хотя... какой он на фиг "наш"? Малорос епический...
показать весь комментарий
03.05.2020 00:57 Ответить
россия прячет? или ЗЕ СОЗНАТЕЛЬНО их ОТДАЛ при обмене пленных?
показать весь комментарий
03.05.2020 02:22 Ответить
Врать и воровать..это кацапское все....никак не отучатся..
показать весь комментарий
03.05.2020 11:09 Ответить
 
 