"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия", - Ирина Геращенко

Президент Владимир Зеленский повторяет тезисы российской пропаганды о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом пишет на своей странице в сети Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014 года планировал мятеж в Одессе, известны всем, кроме Зеленского. Это - создание "Одесской народной республики", захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю. Тогда же, в мае 2014-го Путин, которому Зеленский любит заглядывать в глаза, на брифинге для иностранных журналистов рассказывал об "исторической Новороссии", куда, по его версии, входили Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области", - напоминает Геращенко о событиях шестилетней давности.

"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия. Россия стояла за аннексией Крыма, войной на Донбассе, попыткой захватить Одессу, Харьков, Днепр. Это она планировала отчленение этих украинских регионов", - отмечает Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что в сентябре и декабре 2019 года Зеленский обменял моряков, которых Путин был обязан освободить по решению международного морского трибунала, на лиц, причастных к терактам в Одессе.

"Ответ, зачем они Москве, очевиден: чтобы спрятать концы в воду", - убеждена Ирина Геращенко.

"На 6-ю годовщину аннексии Крыма видосика от Зеленского с обращением к оккупированному полуострову не было. Незаметно для власти прошла эта дата, чтобы не раздражать Путина, которому еще в глаза заглядывать. А там тоже, кстати, были убиты российскими оккупантами первые украинцы и крымские татары - жертвы Путина", - отмечает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Ирина Геращенко поблагодарила патриотов, которые остановили кровавый сценарий российских спецслужб в Одессе. "Понимаю, Зеленский в мае 14-го был на корпоративах, а его ближайшие соратники тосковали по ПР. Но сейчас хоть кто-то в его фракции, кто кричит, что был на Майдане, может, вы проинформирует Зеленского о новейших трагических страницах нашей истории. Чтобы он не изучал ее по лекалам Кремля", - резюмирует Ирина Геращенко.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

