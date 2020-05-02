РУС
21 737 238

"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия", - Ирина Геращенко

Президент Владимир Зеленский повторяет тезисы российской пропаганды о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом пишет на своей странице в сети Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014 года планировал мятеж в Одессе, известны всем, кроме Зеленского. Это - создание "Одесской народной республики", захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю. Тогда же, в мае 2014-го Путин, которому Зеленский любит заглядывать в глаза, на брифинге для иностранных журналистов рассказывал об "исторической Новороссии", куда, по его версии, входили Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области", - напоминает Геращенко о событиях шестилетней давности.

"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия. Россия стояла за аннексией Крыма, войной на Донбассе, попыткой захватить Одессу, Харьков, Днепр. Это она планировала отчленение этих украинских регионов", - отмечает Ирина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины

Она также напомнила, что в сентябре и декабре 2019 года Зеленский обменял моряков, которых Путин был обязан освободить по решению международного морского трибунала, на лиц, причастных к терактам в Одессе.

"Ответ, зачем они Москве, очевиден: чтобы спрятать концы в воду", - убеждена Ирина Геращенко.

"На 6-ю годовщину аннексии Крыма видосика от Зеленского с обращением к оккупированному полуострову не было. Незаметно для власти прошла эта дата, чтобы не раздражать Путина, которому еще в глаза заглядывать. А там тоже, кстати, были убиты российскими оккупантами первые украинцы и крымские татары - жертвы Путина", - отмечает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Ирина Геращенко поблагодарила патриотов, которые остановили кровавый сценарий российских спецслужб в Одессе. "Понимаю, Зеленский в мае 14-го был на корпоративах, а его ближайшие соратники тосковали по ПР. Но сейчас хоть кто-то в его фракции, кто кричит, что был на Майдане, может, вы проинформирует Зеленского о новейших трагических страницах нашей истории. Чтобы он не изучал ее по лекалам Кремля", - резюмирует Ирина Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Также смотрите: "Слуги народа" Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе. ФОТО

Автор: 

Геращенко Ирина (1635) Зеленский Владимир (21990) Одесса (8025) россия (97292)
+60
Точно !!!!

Мегатонны вранья про себя по всем каналам придумывал и раскидывал именно Порошенко.

Ты за кого голосовал во втором туре, зебил из секты непорочной ВАНЫ ?
02.05.2020 21:52 Ответить
+57
Это Раевский -- еще один одесский защитчег русского мира. Чтоб не забыли

"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3972
02.05.2020 21:50 Ответить
+52
Ага, это оказывается его не тупые 73% совков выбрали. Это Порох его выбрал.
02.05.2020 21:53 Ответить
В камере Вова быстро повзрослеет,не сомневаюсь в этом.
02.05.2020 23:21 Ответить
Вже ніколи!
Пізно Боржомі пити! Упевнений бенядиктовна нам допоможе, коли пан піде до дубочку...
03.05.2020 00:28 Ответить
Согласна с каждым словом Ирины ! (хоть и не всегда такое бывает)
02.05.2020 23:16 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венэдиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
02.05.2020 23:56 Ответить
Ирина, так и есть стоит РФ-я, не хотят признавать это, те, кто выполняет установку Путина.
показать весь комментарий
Браво, уважаемая Ирина!
Аплодирую стоя!
Этой мразине надо его пустую башку промывать каждый день такими заявлениями!
Если перефразировать: хороший малоросс - мертвый малоросс!
03.05.2020 00:06 Ответить
а может у русских видео есть, как Зеля проводит время с афро-россиянами, и он не хочет чтобы Ленка увидела, поэтому через ермака ему передают тексты которые нужно озвучивать на видосиках
03.05.2020 00:06 Ответить
От би коли владою були, робили такі безкомпромісні заяви, не отаке...

10.04.2015
"У мене єдине побажання по 2 травня - це більше прозорості в розслідуванні, одесити мають право знати, що відбувається і кого звинувачують, незалежно від того, яке політичне забарвлення мають ті, хто об'єктивно підозрюється в загибелі людей". - заявив Петро Порошенко.
03.05.2020 00:08 Ответить
Ірка напиши ще про те як Петя тоді поїхав в Одесу, ще й кров здав колаборантам. Не у всіх же куряча память.
03.05.2020 00:12 Ответить
здається він вже всіх заїб..в своїми діями і зеболтологією
Може вже пора готуватись йому зійти зі сцени в гримерку
03.05.2020 00:52 Ответить
"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6589
03.05.2020 01:04 Ответить
Наркоман до сих пор не вышел из транса.
03.05.2020 01:07 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25011278.html Коридор к Приднестровью через Херсон, Николаев и Одессу

https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".

Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 289

Если следовать логике, трасса должна была пройти по территории "федеративной республики новороссия"
03.05.2020 01:24 Ответить
https://censor.net/user/434180
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95

ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
03.05.2020 04:16 Ответить
А Моника не знает. Нунжно разъяснить.
03.05.2020 06:59 Ответить
Все знают это , конечно. Но и толку от этого знания. Почему при порошенко рада вынесла решение, что 'рассейского следа в событиях на майдане нет'?
Что неправильно сказал Зеленский в отношении Одессы ?
Стояла россия? И все? И никто той рассее не помогал в Одессе? Устроили массовый троллинг президента. Геращенко нужно глаза открыть, что, например, фучеджи не бежал из Одессы, отстреливаясь и взяв в заложники автобус с людьми, он спокойно выехал в Приднестровье, вернее, его перепроверили туда, Потом в Одессе все знают , что за всеми событиями массового избиения майдановцев, журналистов, второго мая и даже через год стояли труханов - лучший друг порошенко и брындвк. Скориков опять же таки , член опзж. Так с 6ими не надо разбираться?
Почему это Скорик не в тюрьме, куда его Луценко посадил?
Чуть чт* ,сразу начинается массовый визг. То есть народ требует наказать виновных , но как только говорится, что нужно разобраться, то тут же начинается поросячий визг, шо уже все ясно. А где судебные решения?
Кстати и боделан бежал, который не спешил тушить дом профсоюзов. А горевших спасали именно майлановцы, подтянули леса строительные и вытаскивали из окон людей. Есть масса видео о событиях тех дней.
03.05.2020 08:09 Ответить
Зебил надеется, что ватный електорат его спасет!
Зебил, вата пассивна, надейся только на себя, учись быстро бегать!
03.05.2020 08:28 Ответить
а ви це довели в суді?що це за базар?майдан,підриви складів,іловайськ,одеса і т.д.тільки бла-бла-бла.маніпулятори чортові
03.05.2020 08:36 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЕ. ОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ В КАКУЮ БЕДУ ПОПАЛ, НО ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ В КАКУЮ БЕДУ ЗАВЁЛ СТРАНУ.

Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.

Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.

Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.

- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.

більше читайте тут-

https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
03.05.2020 09:04 Ответить
В Украине ( и в Одессе в том числе ) достаточно "своих" внутренних сил , котрые до сих пор после 2 мая 2014 года остались безнаказанными . Заказчик известен . Исполнители ушли в подполье . Без серьезных расследований все может повторится .А просто кричать путин уйло - это цинично эксплуатировать национальную идею ничего не меняя в стране ради личной наживы .
03.05.2020 09:49 Ответить
Так и я о том же. Я лично видела, как возле здания обл совета были избиты журналисты. Все видели, что приехал автобус с титушками, они сделали дело и уехали на автобусе в санаторий. Журналисты сами провели расследование , чей санаторий, кто заказчик - и ничего! Скажу коротко, это был не путен, это был брындак и скорик. Они же имеют прямое отношение и к событиям 2 мая. Так что забыть о них? Давайте ничего расследовать не будем, все претензии к путена, которого мы не можем посадить никак. То же самое и по сливу Крыма. Послушайте Сенченко по этому поводу и о роли педалика с фирташем в событиях тех дней. Конечно, путен, но и своих гнид мы знаем в лицо. Они все неушкодженные в раде сидят или в горсоветах.
03.05.2020 11:47 Ответить
Спасибо за пост , рад Вас читать ,не мусор , не грязь и оскорбления , которые заполонили .... все и постоянный беспричинный спам . Глоток свежего воздуха .
03.05.2020 18:18 Ответить
Він не лох , від бовдур ! Дожити до 42 років і бути таким ідіотом - соромно !
03.05.2020 10:07 Ответить
Вот не поверите,но на заседаниях Верховной Рады ИНОГДА проскакивают пророческие определения.Вот назвал Власенко Ирусю Геращенко подстилкой Пети и как в точку.Лижет и лижет,уже какой год.Если бы по Одессе были поставлены все точки при правлении Петюни,и названа кацапия виновником,то сейчас даже выступления президента не надо.
03.05.2020 10:09 Ответить
Но тебя, назвали свинособакой дешёвой (11,8 ******) не в "Верховной Рады"! А в Германии ... =)
03.05.2020 11:24 Ответить
Сочувствую товарищам Янелоху и его дружбану *****!
Для копростана точно трагедия, а для Украины - "Освобождение Одессы" от свинособак! Очень жаль что такой "трагедии" не произошло в Донецьке, Луганське, Симферополе и Севастополе!!!
Янелох, пора объявлять 2 мая национальным праздником "освобождения Одессы" и днём скорби о погибших (расстрелянных) Героев Украины!
А останки жареных жуков - на родену, на расию!
03.05.2020 10:58 Ответить
PS: Трагедия там, где этого не произошло!
В несколько тысяч раз погибло людей, не считая свинособак...
03.05.2020 11:08 Ответить
зеля дурачком прикидывается, типа не в курсе кто там виноват и что произошло
"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3456
03.05.2020 11:33 Ответить
Махно на трон.
03.05.2020 12:23 Ответить
Та вы шо???

"Зеленський закликає розібратися, хто стояв за подіями в Одесі. Так це всі знають. Росія", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8335
03.05.2020 13:02 Ответить
