"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия", - Ирина Геращенко
Президент Владимир Зеленский повторяет тезисы российской пропаганды о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
Об этом пишет на своей странице в сети Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014 года планировал мятеж в Одессе, известны всем, кроме Зеленского. Это - создание "Одесской народной республики", захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю. Тогда же, в мае 2014-го Путин, которому Зеленский любит заглядывать в глаза, на брифинге для иностранных журналистов рассказывал об "исторической Новороссии", куда, по его версии, входили Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области", - напоминает Геращенко о событиях шестилетней давности.
"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия. Россия стояла за аннексией Крыма, войной на Донбассе, попыткой захватить Одессу, Харьков, Днепр. Это она планировала отчленение этих украинских регионов", - отмечает Ирина Геращенко.
Она также напомнила, что в сентябре и декабре 2019 года Зеленский обменял моряков, которых Путин был обязан освободить по решению международного морского трибунала, на лиц, причастных к терактам в Одессе.
"Ответ, зачем они Москве, очевиден: чтобы спрятать концы в воду", - убеждена Ирина Геращенко.
"На 6-ю годовщину аннексии Крыма видосика от Зеленского с обращением к оккупированному полуострову не было. Незаметно для власти прошла эта дата, чтобы не раздражать Путина, которому еще в глаза заглядывать. А там тоже, кстати, были убиты российскими оккупантами первые украинцы и крымские татары - жертвы Путина", - отмечает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
Ирина Геращенко поблагодарила патриотов, которые остановили кровавый сценарий российских спецслужб в Одессе. "Понимаю, Зеленский в мае 14-го был на корпоративах, а его ближайшие соратники тосковали по ПР. Но сейчас хоть кто-то в его фракции, кто кричит, что был на Майдане, может, вы проинформирует Зеленского о новейших трагических страницах нашей истории. Чтобы он не изучал ее по лекалам Кремля", - резюмирует Ирина Геращенко.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.
2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пізно Боржомі пити! Упевнений бенядиктовна нам допоможе, коли пан піде до дубочку...
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венэдиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Аплодирую стоя!
Этой мразине надо его пустую башку промывать каждый день такими заявлениями!
Если перефразировать: хороший малоросс - мертвый малоросс!
10.04.2015
"У мене єдине побажання по 2 травня - це більше прозорості в розслідуванні, одесити мають право знати, що відбувається і кого звинувачують, незалежно від того, яке політичне забарвлення мають ті, хто об'єктивно підозрюється в загибелі людей". - заявив Петро Порошенко.
Може вже пора готуватись йому зійти зі сцени в гримерку
https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".
Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
Если следовать логике, трасса должна была пройти по территории "федеративной республики новороссия"
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95
ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
Что неправильно сказал Зеленский в отношении Одессы ?
Стояла россия? И все? И никто той рассее не помогал в Одессе? Устроили массовый троллинг президента. Геращенко нужно глаза открыть, что, например, фучеджи не бежал из Одессы, отстреливаясь и взяв в заложники автобус с людьми, он спокойно выехал в Приднестровье, вернее, его перепроверили туда, Потом в Одессе все знают , что за всеми событиями массового избиения майдановцев, журналистов, второго мая и даже через год стояли труханов - лучший друг порошенко и брындвк. Скориков опять же таки , член опзж. Так с 6ими не надо разбираться?
Почему это Скорик не в тюрьме, куда его Луценко посадил?
Чуть чт* ,сразу начинается массовый визг. То есть народ требует наказать виновных , но как только говорится, что нужно разобраться, то тут же начинается поросячий визг, шо уже все ясно. А где судебные решения?
Кстати и боделан бежал, который не спешил тушить дом профсоюзов. А горевших спасали именно майлановцы, подтянули леса строительные и вытаскивали из окон людей. Есть масса видео о событиях тех дней.
Зебил, вата пассивна, надейся только на себя, учись быстро бегать!
Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.
Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.
Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.
- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.
- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
більше читайте тут-
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Для копростана точно трагедия, а для Украины - "Освобождение Одессы" от свинособак! Очень жаль что такой "трагедии" не произошло в Донецьке, Луганське, Симферополе и Севастополе!!!
Янелох, пора объявлять 2 мая национальным праздником "освобождения Одессы" и днём скорби о погибших (расстрелянных) Героев Украины!
А останки жареных жуков - на родену, на расию!
В несколько тысяч раз погибло людей, не считая свинособак...