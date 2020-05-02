РУС
Убийство Кирилла Тлявова
Вышли из СИЗО подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова бывший полицейский Петровец и гражданский Кривошей, - адвокат Чевгуз

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли из СИЗО под залог.

Об этом hromadske сообщила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемым Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ.

"Да, их выпустили", - подтвердила Александра Тлявова.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - отметил Чевгуз.

Ранее сумма залога составляла 273 тыс. грн, до какой суммы ее уменьшили, пока неизвестно.

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательством.

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28, ст. 128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

 

залог (535) убийство (6609) Кирилл Тлявов (42)
Топ комментарии
+49
показать весь комментарий
02.05.2020 23:32 Ответить
+39
Ну от і все. За місяць поновляться в мєнтурі.
показать весь комментарий
02.05.2020 23:31 Ответить
+38
показать весь комментарий
02.05.2020 23:49 Ответить
Как там главный "мусор" говорил? "Мусора"-не люди. В стране бардак и анархия.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:56 Ответить
А если бы это был ребенок судьи...?
показать весь комментарий
03.05.2020 09:58 Ответить
О-о-о! Тогда бы сидели все трое ! Еще бы и их родственники.Эти мрази могут.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:36 Ответить
Пилять!!! дурдом!!!Что сотворили с когда-то цветущей страной?!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 10:02 Ответить
вениКдиктова тупая, ватная, ручная, не прошедшая проф.отбор, билетер 95 квартала с липовым званием и отсутствием опыта работы в силовых структурах баканов, Харьковская Крыса без юр.образования и главный крышеватель всей контрабанды Украины, бенин Халуй сАбков что можно ожидать от этого ваЗЕлиновского Сброда????
показать весь комментарий
03.05.2020 10:49 Ответить
А скажите мне, пламенные обличители, можно ли сажать НЕВИННОГО человека?
Если следствие не смогло установить, КТО стрелял - КОГО сажать?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:51 Ответить
Можно посадить всех за недонесение.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:56 Ответить
вони ше ружжо заникали. Кстаті, так і нєізвєсно шо там за пуля?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:35 Ответить
Как я понимаю, это было не так что Петя пальнул а ему на голову с криком мальчик упал! Погибший вроде был за забором и его обнаружили не сразу...
показать весь комментарий
03.05.2020 11:43 Ответить
ето мєнтов обнаружилі нє сразу - оні, услишав крікі, слінялі і ружжо надьожно заникалі. Єсі би стрєлкі нє зналі о мальчікє, то ружжо нє сталі би прятать
показать весь комментарий
03.05.2020 11:46 Ответить
слєцтвійє і работало, шоп нє било віновних - ружжо заникалі - тєпєрь прівязать мєнтов до убійства нєвозможно - мало лі хто там мог пулять
показать весь комментарий
03.05.2020 11:43 Ответить
якщо невідомо хто стріляв, тоді треба садити власника ружжя
показать весь комментарий
03.05.2020 13:12 Ответить
За нарушение правил хранения.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:44 Ответить
якщо за вбивство 15 років, відомо, що було 3 осіб і ніхто не здає інших - то всім по 5 буде нормуль
показать весь комментарий
03.05.2020 13:19 Ответить
а сума залога - государствєнна тайна???
показать весь комментарий
03.05.2020 11:33 Ответить
Корпорація монстров - судакі, прокурви, мусора - своїх нє бросают
показать весь комментарий
03.05.2020 11:49 Ответить
Не дай бог, но если бы случалась ситуация у меня я этих подаров вычел бы и сук кончил. Месть только восстановит справедливость.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:11 Ответить
Еще пример развала власти и особого отношения к своим.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:18 Ответить
Весна пришла - відпускати будемо: вбивць, катів, педофілів.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:19 Ответить
А что, кто-то удивлен!?
показать весь комментарий
03.05.2020 12:19 Ответить
треба обов'язково дізнатись в яку суму оцінюють життя 5-річної дитини наші судді
показать весь комментарий
03.05.2020 13:11 Ответить
Ой нема-нема правдоньки на світі, а неправда панує... А яка душа хоче правдой жить - хай за правду воює...
(Кобзар)
показать весь комментарий
03.05.2020 13:21 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
показать весь комментарий
03.05.2020 13:31 Ответить
"Чаша Пифагора" медленно, но неустанно наполняется. ЗЕкоманда считает, что они будут править вечность ?
показать весь комментарий
03.05.2020 13:42 Ответить
тобто вбивць, малолітньої дитини, ментів на відпочинку, які просто заради задоволення , у нетверезому стані, пуляли куди не попадя, можна звільнити з під варти... А людей, стосовно винуватості яких жодних доказів нема, як по справі Шеремета, запроваджено арешт... Бо то ж бубочка так бажає - рейтинги, та й сцикотно, бо скоро бити почнуть, за несправдані надії...
показать весь комментарий
03.05.2020 14:06 Ответить
А ви мабудь чекали чогось іншого?
показать весь комментарий
03.05.2020 15:30 Ответить
Зачекайте, скоро з'ясується що жоден з цих рафиків неуіноуатий, а хлопчик сам в них стріляв та випадково попав в себе. А ці файні чоловіки просто поруч стояли, примус починяли шашлики собі смажили.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:43 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2020 17:07 Ответить
Можливо я розкажу вам новину, но обличчя на цьому плакаті помінялись після виборів. А сенс ні.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:24 Ответить
Алё, гараж, Порошенко уже год как не президент. Ты картинки перепутал, кац.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:46 Ответить
Некому теперь людей в котлы отправлять?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:12 Ответить
Ага,кац, зато есть клоун, отправляющий всю страну в жопу и в рашку, что по сути одно и то же.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:30 Ответить
слабо якось. Без фантазії.
у стилі 95 бомжарні
показать весь комментарий
04.05.2020 11:54 Ответить
Предлагаю подключить Израильскую "Тропу". Там парни делают дело.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:13 Ответить
Дождется ли этот ангелочек отмщения за свое убийство пьяными ублюдками в погонах? Думаю, при таком раскладе, как сейчас, нет. Искреннее сочувствие родителям малыша и пожелание НЕ ЗАБЫТЬ и НЕ ПРОСТИТЬ!
показать весь комментарий
03.05.2020 19:29 Ответить
шо там, а Пашинский, тварь, сидит уже за винтовку на Майдане и нападение с оружием на человека?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:46 Ответить
А что там Портнов, уже сидит за госизмену?
показать весь комментарий
04.05.2020 08:47 Ответить
Вопрос в том что дело "гнилое", реально определить кто сделал тот роковой выстрел не возможно, даже подозреваемые этого не знают бо были бухие, и Я следаку не завидую резонанс огромный а на выходе ноль.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 