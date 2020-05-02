Вышли из СИЗО подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова бывший полицейский Петровец и гражданский Кривошей, - адвокат Чевгуз

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли из СИЗО под залог.

Об этом hromadske сообщила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемым Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ.

"Да, их выпустили", - подтвердила Александра Тлявова.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - отметил Чевгуз.

Ранее сумма залога составляла 273 тыс. грн, до какой суммы ее уменьшили, пока неизвестно.

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательством.

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28, ст. 128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.