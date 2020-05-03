Если Зеленский не знает виновных в трагедии 2 мая в Одессе, то может начать сомневаться относительно убийства Небесной Сотни и войны на Донбассе, - Сенцов

Президент Владимир Зеленский может не иметь однозначного мнения о виновных в расстрелах на Майдане и начале войны на Донбассе.

Такое мнение в Facebook высказал Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Если главе государства нужно разъяснять о том, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", - отметил Сенцов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

