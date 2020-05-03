РУС
Если Зеленский не знает виновных в трагедии 2 мая в Одессе, то может начать сомневаться относительно убийства Небесной Сотни и войны на Донбассе, - Сенцов

Президент Владимир Зеленский может не иметь однозначного мнения о виновных в расстрелах на Майдане и начале войны на Донбассе.

Такое мнение в Facebook высказал Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Если главе государства нужно разъяснять о том, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", - отметил Сенцов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Зеленский Владимир (21990) Одесса (8025) Донбасс (26966) Сенцов Олег (1154) Небесная Сотня (414)
Топ комментарии
+113
Зеленский уже не прячется. Консерва вскрылась окончательно.
03.05.2020 00:23 Ответить
+97
Думаю, выражу общее мнение. Зе - гнида кацапская
03.05.2020 00:25 Ответить
+92
ЗЕбил, ни чем не прикрытый, ватный малоросс и тупое быдло. Это факт и его не оспоришь
03.05.2020 00:25 Ответить
Якщо Бовочка не знає хто винен, а його дебільні слуги, кладуть квіти тим хто хотів Новораші в Одесі, то може він зі всім своїм шоблом поїде в ДОНОЛУГАНДІЮ покладати квіти до убієнних Гіві, Моторол, Захарченка,та зажіво сгоревшіх в танках неізвестних отпусніков удмуртов та калмиков і прочого говна. А после покладанія залишиться там на підвалі, ми це якось переживем,может поскорбім часок по такой глупості но не болеє
03.05.2020 15:51 Ответить
Тоді виникає запитання ...то хто ж загинув у Бабиному Яру ?????
03.05.2020 19:19 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DBFiLm6p3zqI&ved=2ahUKEwjB6pHdlJjpAhVls4sKHV_oDy4QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1oy-BBH0RDB9CrwbuDj_WC
03.05.2020 19:59 Ответить
Все он **** знает.Просто не хочет быть врагом среди своих избирателей. А кто за него голосовал мы ведь знаем.Да да, это именно поклонники рюского мира.
03.05.2020 21:39 Ответить
Можете не сомневаться, что ЭТА **** через годик другой начнет всех Майдановцев и Атошников садить.
03.05.2020 22:45 Ответить
так уже шобла осла оманского этим занимается.
04.05.2020 00:35 Ответить
