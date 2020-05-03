Еще 73 новых случая COVID-19 подтвердили 2 мая в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области 2 мая лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавируса, 31 из них - в Черновцах.

Как сообщил в Facebook председатель ОГА Сергей Осачук, таким образом, общая численность инфицированных в области с первого установленного случае составляет 1818 человек, передает Цензор.НЕТ.

За день было проведено 376 ПЦР-исследований, госпитализированы 41 человек, 9 буковинцев выздоровели от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области умерли три человека с COVID-19, два - с подозрением на коронавирус, - ОГА

Напомним, в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, а общее число заболевших - 11411 человек.