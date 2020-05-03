РУС
ФРГ, Франция, Италия и Норвегия поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от COVID-19

Лидеры Германии, Франции, Италии и Норвегии поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы открыто заявляем о наших обязательствах и радуемся, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - написали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованной в субботу, 2 мая.

"Средства, которые нами мобилизуются, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены лидеры европейских государств, к которым присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 (обновлено)

В своем видеоподкасте 2 мая канцлер ФРГ отметила, что к инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы CEPI и GAVI, которые являются партнерствами правительств и частных компаний по дотупности вакцин и предотвращению эпидемий.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 миллиарда евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью DW в этой связи, что "вместе мы должны найти сильный ответ на коронавирус". "Он не знает границ. Ударить по этому вирусу можно только вакциной. Поэтому действовать надо глобально и скоординировано", - подчеркнула фон дер Ляйен.

+25
Так ж наш президент обіцяв мільйон.Вже повинна бути черга з охочих.
03.05.2020 02:09 Ответить
+13
Випередили😩
03.05.2020 02:10 Ответить
+12
Треба до цієї суми додати мільйон доларів від Зеленського!
03.05.2020 02:09 Ответить
Цікаво, скільки Петро Олексійович пожертвує на розробку вакцини? Мабуть 20-30 мільйонів доларів. Справжній гетьман не може бути дрібязковим.
03.05.2020 07:54 Ответить
А твій Зе щось дав на розробку вакцини?
03.05.2020 08:03 Ответить
Так. "Пламєнний прівєт".
03.05.2020 08:26 Ответить
Он может только дать два концерта на рояле,у олигархов нужно бабло просить они на рмию мало дали,так может на доступную вакцину дадут много.
03.05.2020 09:29 Ответить
Но но но, он мульён обещал
03.05.2020 20:15 Ответить
А він уточнював свої дасть чи з бюджета? Якщо взагалі щось дасть.Свої навряд, жаба zhidьонка задавить
04.05.2020 07:21 Ответить
Не, он просто спистел, как всегда
04.05.2020 08:14 Ответить
убери свои сопливые и зеленые руки от порошенка
03.05.2020 08:28 Ответить
Може навіть 100 млн. доларів. Він же ж турбується про нас?
03.05.2020 09:11 Ответить
Прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт заявила, що Олександр Лукашенко не проходив тест на https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавірус через те, що «відчуває себе добре».
03.05.2020 08:06 Ответить
У человека есть програма и когда под внешними обстоятельствами он ей не следует то происходит крах и империй тоже. Тоже и в медецине не будет имунитета заменят его таблетками. И здоровье на таблетках рухнет.Не успеете создать новую таблетку а имунитета нет. Нужен баланс.У шведов по закону решение по вирусу принимал консилиум специалистов а не клоуны от политики. И где здравый смысл?
03.05.2020 08:23 Ответить
Не прошло и пол году...
03.05.2020 08:58 Ответить
Хорошее устремление, но вещи эти, как и другие, должны исходить из частной инициативы, а не декларироваться и спускаться сверху. Социкам этого не понять. Потому вакцину сделают в Америке, а в Европе будут лишь наклейки на ампулах переклеивать под евродотации.
03.05.2020 09:18 Ответить
Бубочка лям давал за изобретение вакцины, не хило хотел наварится - чисто еврейский гешефт.
03.05.2020 09:39 Ответить
Не давал, а обещал. Он вообще много чего обещает, наш **********
03.05.2020 20:17 Ответить
Цікаво,а чому саме 7,5 міліардів, а на 5 чи скажімо 12,5?
03.05.2020 10:34 Ответить
Це таке, в воду перднув. Було б 12,5 ти написав би, а чого не 7.5 або 15.
04.05.2020 07:25 Ответить
Всі й так побачили що ти це зробив в воду, а по суті оголошені суми мають бути розписані на що саме будуть потрачені,а так це більше схоже на ловлю риби в мутній воді.
04.05.2020 11:53 Ответить
Кляті мародери з Євросоюза намагаються розпилити 7,5 млрд євро. усім же відомо що для створення вакцини достатьо пообіцяти заплатити 1 млн. баксів. це ж і Зеленський підтвердив нещодавно, а Зеленський не може брехати бо за нього ж проголосувало 73% найрозумнішої частини України.
03.05.2020 10:39 Ответить
Ну а серйозно, варто порівняти, що ЄС вкладає 7,5 млрд євро лише в розробку, тобто не відомо вийде її створити чи не ні. Ліки від СНІДУ досі шукають хоча туди влили купу грошей. А наш світовий лідер ********** та король малоросів звернувся до українських вчених та пообіцяв заплатити 1 млн. баксів вже після того як вони створять вакцину. Тобто нехай їбуться за власні кошти над цією проблемою. А якщо вийде тоді його зелена величність їх нагородить. Здавалось би ******* сором, але 73% таке подобається.
03.05.2020 10:46 Ответить
А дурник тільки "1 мильйон" пропонував!
"Математик піанінних наук"
03.05.2020 14:10 Ответить
Якщо такі суми будуть збирати на вакцини, то такі "пандемії" будуть зявлятися все частіше і частіше.
03.05.2020 14:33 Ответить
Вакцину , а лікувати незнають як..... Порада спочатку ліки а потім вакцина. Повторити?!
03.05.2020 19:17 Ответить
Шановна, є багато смертельних жвороб від яких є вакцина та немає ліків, наприклад поліміліїт. Або сказ . Є вакцина, є сиворотка яку треба ввести якнайшвидше , але коли вже захворів - смерть.
04.05.2020 07:32 Ответить
