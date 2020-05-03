ФРГ, Франция, Италия и Норвегия поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от COVID-19

Лидеры Германии, Франции, Италии и Норвегии поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы открыто заявляем о наших обязательствах и радуемся, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - написали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованной в субботу, 2 мая.

"Средства, которые нами мобилизуются, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены лидеры европейских государств, к которым присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 (обновлено)

В своем видеоподкасте 2 мая канцлер ФРГ отметила, что к инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы CEPI и GAVI, которые являются партнерствами правительств и частных компаний по дотупности вакцин и предотвращению эпидемий.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 миллиарда евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью DW в этой связи, что "вместе мы должны найти сильный ответ на коронавирус". "Он не знает границ. Ударить по этому вирусу можно только вакциной. Поэтому действовать надо глобально и скоординировано", - подчеркнула фон дер Ляйен.