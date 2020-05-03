Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
Наемники российско-террористических войск 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское, Новоалександровка.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее двух ранили.
"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
такого ж тихого "перемирря" рашкє б по містам і дєрєвням...щоб пораділи...
всё как всегда.
--------------------------------------------------------------
то шо? Разводіть, чи біть іль бітим бить?
Это уже эпохиальная эпопея.... или вселенская ржака. Честно теряюсь в определениях...
По территории Сирии вновь нанесен израильский воздушный удар. Атака проводилась в дневное время. Более того, Израиль фактически продолжил насмехаться над российским вооружением, в частности, удары были нанесены по окраине сирийского города Хомс, что всего лишь в 50-60 километрах от места дислоцирования ЗРК С-300, которые, по неизвестным причинам, никак не отреагировали на атаку. На данный момент известно о том, что ударам подверглась территория военных складов, расположенных на окраине города Хомс. В результате многочисленных взрывов погибли и пострадали сирийские военные, находившиеся в это время на военном объекте. Цель нападения пока что не комментируется, однако, известно о том, что сирийские военные до сих пор не могут сказать, как именно производилась атака, что подтверждаются сведения о том, что радары С-300, и, вероятно, С-400, попросту не заметили атаки со стороны Израиля.В настоящее время известно о том, что речь идет именно о нападении со стороны Израиля, что официально подтверждено Дамаском и рядом израильских СМИ, однако, сам факт того, что на нападение не отреагировала ни одна из систем ПВО Сирии может свидетельствовать о том, что Израиль научился обходить радары сирийских военных. 27 апреля ударам израильских ВВС подверглись военные объекты в предместьях Сейида-Зейнаб и Сахная на юге Дамаска. Тогда, по данным СМИ, погибли четыре боевика «Хезболлы», сражающихся на стороне сирийской армии..