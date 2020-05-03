Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Наемники российско-террористических войск 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское, Новоалександровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее двух ранили.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории временно оккупированного Донбасса находятся более 2000 кадровых офицеров РФ, - Командующий ОС Кравченко