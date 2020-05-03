РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9536 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 205 45

Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Наемники российско-террористических войск 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское, Новоалександровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены четверо украинских воинов, наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее двух ранили.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории временно оккупированного Донбасса находятся более 2000 кадровых офицеров РФ, - Командующий ОС Кравченко

Автор: 

обстрел (29640) Донбасс (26966) наемники рф (2102) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
У котрий раз пишу - немає жодного Режиму припинення вогню !І не було!Ви вже задовбалі цими тупими мантрамі !Для кого це словоблуддя ?? Йде постійний обстріл наших позицій з боку Лугандона, який нах режим припинення вогню ??
показать весь комментарий
03.05.2020 08:23 Ответить
+15
Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 761.
показать весь комментарий
03.05.2020 08:26 Ответить
+14
Воякам швидкого одужання!
показать весь комментарий
03.05.2020 08:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У котрий раз пишу - немає жодного Режиму припинення вогню !І не було!Ви вже задовбалі цими тупими мантрамі !Для кого це словоблуддя ?? Йде постійний обстріл наших позицій з боку Лугандона, який нах режим припинення вогню ??
показать весь комментарий
03.05.2020 08:23 Ответить
23 рази на добу - це режим постійного вогню
показать весь комментарий
03.05.2020 11:55 Ответить
це для наших припинення - бо ніззя! Заритись як миші і чекати поки пронесе. Чи не пронесе
показать весь комментарий
03.05.2020 11:56 Ответить
Воякам швидкого одужання!
показать весь комментарий
03.05.2020 08:23 Ответить
Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3193
показать весь комментарий
03.05.2020 08:26 Ответить
Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 761.
показать весь комментарий
03.05.2020 08:26 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін - *****!!!! Шановне панство, що у Світі роблять з терористами-знищують!!.... вдалого полювання на расіянських терористів, Воїнам України!!! мертвий кацап-гарний кацап!!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 08:29 Ответить
контрбатарейные радары сразу засекли цели и дали координаты дежурящим в небе байрактарам? Двоє українських воїнів зазнали поранень, найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7835
показать весь комментарий
03.05.2020 08:50 Ответить
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Двоє українських воїнів зазнали поранень, найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5486
показать весь комментарий
03.05.2020 09:05 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненим українським воїнам...
такого ж тихого "перемирря" рашкє б по містам і дєрєвням...щоб пораділи...
показать весь комментарий
03.05.2020 09:06 Ответить
а що на це скаже зелене лайно???
показать весь комментарий
03.05.2020 10:36 Ответить
ну что ж, обе стороны стреляют симметрично.
всё как всегда.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:11 Ответить
В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились Источник: https://censor.net/n3193014
--------------------------------------------------------------
то шо? Разводіть, чи біть іль бітим бить?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:52 Ответить
Я не знаю как вам, но мне в упор невдомек зачем Эрдогану был нужен С-400???. Это тока позлить Трампа..... Он не стоит даже бумаги, на которой напечатана для него инструкция....
Это уже эпохиальная эпопея.... или вселенская ржака. Честно теряюсь в определениях...
По территории Сирии вновь нанесен израильский воздушный удар. Атака проводилась в дневное время. Более того, Израиль фактически продолжил насмехаться над российским вооружением, в частности, удары были нанесены по окраине сирийского города Хомс, что всего лишь в 50-60 километрах от места дислоцирования ЗРК С-300, которые, по неизвестным причинам, никак не отреагировали на атаку. На данный момент известно о том, что ударам подверглась территория военных складов, расположенных на окраине города Хомс. В результате многочисленных взрывов погибли и пострадали сирийские военные, находившиеся в это время на военном объекте. Цель нападения пока что не комментируется, однако, известно о том, что сирийские военные до сих пор не могут сказать, как именно производилась атака, что подтверждаются сведения о том, что радары С-300, и, вероятно, С-400, попросту не заметили атаки со стороны Израиля.В настоящее время известно о том, что речь идет именно о нападении со стороны Израиля, что официально подтверждено Дамаском и рядом израильских СМИ, однако, сам факт того, что на нападение не отреагировала ни одна из систем ПВО Сирии может свидетельствовать о том, что Израиль научился обходить радары сирийских военных. 27 апреля ударам израильских ВВС подверглись военные объекты в предместьях Сейида-Зейнаб и Сахная на юге Дамаска. Тогда, по данным СМИ, погибли четыре боевика «Хезболлы», сражающихся на стороне сирийской армии..
показать весь комментарий
03.05.2020 15:56 Ответить
А теперь, если выяснится, что в это время по неизвестной причине выявлена одновременная!!! активность турецкой РЭБ пачемута синхронно с израильскими ВВС. То это вызовет просто смеходиарею.....гы-гы-гы.....
показать весь комментарий
03.05.2020 16:00 Ответить
 
 