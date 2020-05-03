В мире - уже почти 3,5 миллиона случаев COVID-19, умерли более 244 тысяч человек
По состоянию на утро 3 мая число инфицированных коронавирусом в мире достигло 3 миллионов 484 тысяч 488 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Умерли 244 780, выздоровели 1 миллион 121 тысяча 576 человек.
В США зарегистрировано 1 160 774 случая COVID-19, из них 67 444 летальных случаев.
В Испании — 245 567 случаев (25 100 летальных и 146 233 случая выздоровления).
В Италии — 209 328 случаев (28 710 погибших и 79 914 выздоровевших).
Количество зафиксированных случаев, как и раньше, растет в Мексике, где за сутки зафиксировали 1 349 новых случаев (22 088 всего) и 89 смертей (2 061 всего).
Печальное первенство по количеству летальных случаев за последние сутки возглавляет США, там умер 1691 человек.
В Великобритании жертвами заболевания стала 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113 и 100 жертв в Индии.
Корреспондент.net, Сегодня, 06:46https://korrespondent.net/world/4224224-smy-predrekly-konets-lyderstvu-ssha-yz-za-pandemyy
Во время пандемии коронавирусной инфекции страны начали помогать друг другу, поставляя один другому необходимые средства для борьбы с коронавирусом
Сегодня (02.05.2020) же стало известно, что власти Российской Федерации не упустили момент выставить счет американцам за то, что Москва поставила в Вашингтон сомнительную помощь для борьбы с коронавирусом. Так, известно, что Россия выставила США счет на сумму в 660 тысячи долларов за свой рейс для оказания медицинской помощи в апреле 2020.
Правительственный отчет говорит о том, что относительно этой поставки есть данные, что этим же рейсом в страну прибыли также тысячи единиц вообще ненужного для больниц США оборудования. Речь идет о военных противогазах, хозяйственных перчатках… Также в этом грузе были 45 вентиляторов, которые не могли быть использованы из-за возникших проблем с напряжением, ведь для оборудования США нужно 110 вольт, а в РФ используется 220 вольт.
В США средняя продолжительность жизни что-то около 79 лет. Следовательно, от всех болячек и по возрасту ежегодно умирает 320000000:79= примерно 4 миллиона человек или примерно 330 тысяч в месяц. Сейчас от "короны" за месяц с лишним умерло около 60000 человек. Хотелось бы видеть статистику: эти 60000 идут СВЕРХ "плановых" 330 тысяч, или же входит в их количество. И тут кроется либо действительно ужас или супер афера. Это не стеб. Хочется видеть реальность.
