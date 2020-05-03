В мире - уже почти 3,5 миллиона случаев COVID-19, умерли более 244 тысяч человек

По состоянию на утро 3 мая число инфицированных коронавирусом в мире достигло 3 миллионов 484 тысяч 488 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Умерли 244 780, выздоровели 1 миллион 121 тысяча 576 человек.

В США зарегистрировано 1 160 774 случая COVID-19, из них 67 444 летальных случаев.

В Испании — 245 567 случаев (25 100 летальных и 146 233 случая выздоровления).

В Италии — 209 328 случаев (28 710 погибших и 79 914 выздоровевших).

Количество зафиксированных случаев, как и раньше, растет в Мексике, где за сутки зафиксировали 1 349 новых случаев (22 088 всего) и 89 смертей (2 061 всего).

Печальное первенство по количеству летальных случаев за последние сутки возглавляет США, там умер 1691 человек.

В Великобритании жертвами заболевания стала 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113 и 100 жертв в Индии.

