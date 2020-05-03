В Украине за сутки 502 новых случая COVID-19, всего зараженных - 11 913, умерли 9 человек
В Украине за сутки зафиксировали 502 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных приближается к 12 тысячам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают СНБО и ЦОЗ.
Общее число зараженных составило 11 913 человек. При этом в сравнении с предыдущим днем число новых случаев пошло на спад - за минувшие сутки было выявлено 550 новых случаев.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской (80), Черновицкой (73) и Тернопольской области (45 случаев).
Также сообщается, что за сутки от коронавируса умерли 9 человек.
Так, погибли от COVID-19 в Черновицкой (2 человека), Ивано-Франковской (1), Ровенской (1), Закарпатской (1), Львовской (1), Днепропетровской (1), Черниговской области (1) и в Киеве (1).
Всего в Украине исследовано 129 723 образца методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаев подтверждено:
Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели)
Волынская обл. - 324 (64 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели)
Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели)
Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели)
Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели)
г. Киев - 1511 (80 выздоровели)
Киевская обл. - 784 (82 выздоровели)
Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел)
Львовская обл. - 473 (95 выздоровели)
Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели)
Одесская обл. - 409 (17 выздоровели)
Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели)
Ривненская обл. - 726 (78 выздоровели)
Сумская обл. - 110 (62 выздоровели)
Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели)
Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели)
Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели)
Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели)
Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).
так нам не виграти
Але куди лізуть Чернівці, Київ та Івано-Франківськ із Закарпаттям?
Вам усім не терпиться перевірити можливості нашої медицини?
В чмоскві вон не ввели карантин своєчасно - мають наразі +5тис випадків за добу
Хоча їхні медики хоча б захищені
Золоті слова- сто років вам жити при гарному настрою!
29 апреля в 21:20 ·
Вы будете смеяться, но на самолете, который Зеленский так пропиарил, привезли защитные костюмы У КОТОРЫХ ЛЕВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
Сейчас Эпицентр торгует этими костюмами и на своем сайте разместили их сертификат. А сертификат поддельный.
Есть такой сайт, где европейская федерация безопасности выкладывает примеры подделок сертификатов различных лабораторий. Это сейчас очень большая проблема в Европе. Потому что китайские товарищи начали массово подделывать сертификаты и продавать от имени фейковых производителей. Так вот, Эпицентр привез защитные костюмы с поддельным сертификатом. И продает их с поддельным сертификатом. Я не знаю, что там они продали в МОЗ, но Зеленского они подставили знатно. Впервые в истории Украины, президент таскает контрабандой товары с поддельными сертификатами.
Вы зробили це разом. Х"й поспоришь.
По ссылке ниже ссылка на защитный костюм в Эпицентре. А под ней ссылка на страницу федерации с фейковыми сертификатами. Мотаете до самого низа и там находите примеры фейковых сертификатов от ICR Polska. И сравниваете их с сертификатами Эпицентра.
Среда, 29 апреля 2020
Об этом сообщила https://www.youtube.com/watch?v=B6LbYlIK2iU сегодня на брифинге заместитель главы МОЗ Светлана Шаталова.
По ее словам, задержка связана с решением правительства Китая усилить контроль над экспортом противоэпидемических защитных средств.
"МОЗ заключило договор на поставку 71 тысячи костюмов биологической защиты… Они должны были поступить в Украину до 1 мая. На сегодняшний день мы получили сообщение от завода-производителя, поставщика о том, что 25 апреля правительством Китая было принято дополнительное решение о полном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР. И сегодня мы получили такую информацию, что возможна задержка в поступлении этих костюмов биологической защиты, поскольку это связано с дополнительным контролем правительством КНР", - рассказала Шаталова.
Она уточнила, что китайский производитель предоставил "полностью всю сертификацию", которая подтверждает "качество и соответствие продукции стандартам".
В МОЗ ожидают, что проблема с поставкой будет решена в течение 10 дней.
"Мы ожидаем, что в течение 10 дней ситуация будет решена. На самом деле наш производитель сообщил, что все наши костюмы изготовлены, ожидают разрешения на экспорт", - заявила Шаталова.
Ще раз: 4000 грн за 1 респіратор.
Сума угоди - майже 9,5 мільйонів гривень.
Ну а постачатиме ці коштовні респіратори казенне об'єднання "Форт", яке входить до складу МВС.
Як кажуть в таких випадках - "у нас - все."
Тью! Це ж не з рюкзаками афера- купил- продал, все по закону!
Всё время говорят числе общее инфицированных. НЕ вычитая из него закрытые случаи, т.е. выздоровевших и умерших. Если же это сделать, то 11913 - 1547 -288 = 10078.
Т.е. число зараженных около 10 тысяч человек. На 40 млн. населения.
закрыли отделение полиции в районе Окли (Oakleigh), теперь бизнесы - лавки овощные, рыбные, кафе, сувлаки с цацики продающие, кофейни - можно грабить безнаказанно.
Из названия блюд вы уже сделали вывод, что Окли - район греческий (по крайней мере, таковым считался).
Это грекам от лейбористов штата Виктория благодарность прилетела, за поддежку на прошлых выборах.
Первым "звоночком" для греков должно было стать то, что министром здравоохранения была назначена дура, как будто в греческой коммьюнити нет умных, образованных специалистов (откуда знаю? так я же с греками работала).
А сейчас вы, граждане греки, получили полновесную "благодарность".
Лейбористы, эти представители красно-зеленого интернационала, всегда так "благодарят", это всем урок, учитесь.
Что делать грекам без полиции? Как защититься?
Ну, спросите греков, живущих в греческих деревеньках в Калабрии.
И кто их там в Калабрии защищает/защищал от бандитов, даже и ума не приложу...