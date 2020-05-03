В Украине за сутки 502 новых случая COVID-19, всего зараженных - 11 913, умерли 9 человек

В Украине за сутки зафиксировали 502 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных приближается к 12 тысячам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают СНБО и ЦОЗ.

Общее число зараженных составило 11 913 человек. При этом в сравнении с предыдущим днем число новых случаев пошло на спад - за минувшие сутки было выявлено 550 новых случаев.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской (80), Черновицкой (73) и Тернопольской области (45 случаев).

Также сообщается, что за сутки от коронавируса умерли 9 человек.

Так, погибли от COVID-19 в Черновицкой (2 человека), Ивано-Франковской (1), Ровенской (1), Закарпатской (1), Львовской (1), Днепропетровской (1), Черниговской области (1) и в Киеве (1).

Всего в Украине исследовано 129 723 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаев подтверждено:

Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели)

Волынская обл. - 324 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели)

г. Киев - 1511 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 784 (82 выздоровели)

Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел)

Львовская обл. - 473 (95 выздоровели)

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 409 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели)

Ривненская обл. - 726 (78 выздоровели)

Сумская обл. - 110 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели)

Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели)

Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели)

Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели)

Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).

