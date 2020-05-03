РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
24 881 127

В Украине за сутки 502 новых случая COVID-19, всего зараженных - 11 913, умерли 9 человек

В Украине за сутки 502 новых случая COVID-19, всего зараженных - 11 913, умерли 9 человек

В Украине за сутки зафиксировали 502 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных приближается к 12 тысячам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают СНБО и ЦОЗ.

Общее число зараженных составило 11 913 человек. При этом в сравнении с предыдущим днем число новых случаев пошло на спад - за минувшие сутки было выявлено 550 новых случаев.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской (80), Черновицкой (73) и Тернопольской области (45 случаев).

Также сообщается, что за сутки от коронавируса умерли 9 человек.

Так, погибли от COVID-19 в Черновицкой (2 человека), Ивано-Франковской (1), Ровенской (1), Закарпатской (1), Львовской (1), Днепропетровской (1), Черниговской области (1) и в Киеве (1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире - уже почти 3,5 миллиона случаев COVID-19, умерли более 244 тысяч человек

Всего в Украине исследовано 129 723 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаев подтверждено:
Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели)
Волынская обл. - 324 (64 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели)
Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели)
Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели)
Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели)
г. Киев - 1511 (80 выздоровели)
Киевская обл. - 784 (82 выздоровели)
Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел)
Львовская обл. - 473 (95 выздоровели)
Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели)
Одесская обл. - 409 (17 выздоровели)
Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели)
Ривненская обл. - 726 (78 выздоровели)
Сумская обл. - 110 (62 выздоровели)
Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели)
Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели)
Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели)
Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели)
Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФРГ, Франция, Италия и Норвегия поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от COVID-19

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4465) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Сходили в церковь, называется. У меня уже соседку забрали с короной на голове, которая ярая прихожанка РПЦ и советовала никому не бояться. При етом в больницу поехала лечиться, а не в свою церковь
показать весь комментарий
03.05.2020 09:38 Ответить
+8
В Україні за добу 502 нові випадки COVID-19, усього - 11 913 осіб - Цензор.НЕТ 7585
показать весь комментарий
03.05.2020 10:32 Ответить
+7
этих бесов только могила излечит ..
показать весь комментарий
03.05.2020 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине разносить вирус. Если не мог обеспечить обсервацию, с какой целью призывал вернуться?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:15 Ответить
оу свідки барановірусу почали обговорювати статистику на невидимому фронті боротьби з фейковою пандемією
показать весь комментарий
03.05.2020 11:21 Ответить
погано коли серед українців такі ж довбойоби як і серед мордовців.
так нам не виграти
показать весь комментарий
03.05.2020 11:24 Ответить
сядь в карантин і сиди роками, якщо розуму немає то й не прибавиться. мені тебе жаль, такі придурки як ти є покірними вівцями яких дуже легко залякати фейковими новинами фейковим вірусом який взагалі не тяне на пандемію. два місяці країна убиває економіку і ніхто не знає де та пандемія, коли за цей час більше людей закінчили життя самогубством ніж ніби то жертв пандемії. Жах. народ тримають за овець! але добре перші черкаси прокинулися
показать весь комментарий
03.05.2020 11:32 Ответить
ну Черкаси можуть це собі дозволити - там показники більш-менш в нормі.
Але куди лізуть Чернівці, Київ та Івано-Франківськ із Закарпаттям?
Вам усім не терпиться перевірити можливості нашої медицини?
показать весь комментарий
03.05.2020 12:00 Ответить
Никчемность карантина показали работавшие до последнего времени базары в Харькове и Одессе, где это не вызвало никакого роста заболеваемости. И наоборот, в полностью окарантиненном боксером Киеве, самая высокая заболеваемость в стране.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:24 Ответить
Це не про що не свідчить.
В чмоскві вон не ввели карантин своєчасно - мають наразі +5тис випадків за добу
показать весь комментарий
03.05.2020 17:15 Ответить
да і зараз у них карантин такими методами несаджується, що роблять ще гірше.
Хоча їхні медики хоча б захищені
показать весь комментарий
03.05.2020 17:16 Ответить
"Заробітчани" і жлоби-туристи прилітали не в Харків та Одесу
показать весь комментарий
03.05.2020 22:35 Ответить
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/24/fact-check-medicare-hospitals-paid-more-covid-19-patients-coronavirus/3000638001/?fbclid=IwAR3vr6ZrAhX7edNh4G1JKMlWvATGFh0rMGLNEB7yN3pxqf0kFd4obwv7MfU больницам платят больше, если пациенты перечислены как COVID-19 и на аппаратах ИВЛ
показать весь комментарий
03.05.2020 11:44 Ответить
за смерті теж доплачують, Іване?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:55 Ответить
ну смертей можна поставити багато. на ковід. головне тестувати всіх померлих лякати баранів же треба
показать весь комментарий
03.05.2020 12:08 Ответить
Кроме того замалчивается, какой процент смертей из-за несвоевременной или неадекватной реакции медиков и врачебных ошибок.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:27 Ответить
Ну цього вже точно ніхто не скаже.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:57 Ответить
оу свідки барановірусу почали обговорювати статистику на невидимому фронті боротьби з фейковою пандемією
Золоті слова- сто років вам жити при гарному настрою!
В Україні за добу 502 нові випадки COVID-19, усього - 11 913 осіб, померли 9 людей - Цензор.НЕТ 6599
показать весь комментарий
03.05.2020 18:40 Ответить
Добре, що мордвини тупіше за наших навіть ватанів
https://www.youtube.com/watch?v=Vu1N320ZQUc перейти
показать весь комментарий
03.05.2020 11:54 Ответить
Судя по коментам коронка поражает мозг на растрянии.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:45 Ответить
Роман Доник с Roman Donik.
29 апреля в 21:20 ·
Вы будете смеяться, но на самолете, который Зеленский так пропиарил, привезли защитные костюмы У КОТОРЫХ ЛЕВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
Сейчас Эпицентр торгует этими костюмами и на своем сайте разместили их сертификат. А сертификат поддельный.
Есть такой сайт, где европейская федерация безопасности выкладывает примеры подделок сертификатов различных лабораторий. Это сейчас очень большая проблема в Европе. Потому что китайские товарищи начали массово подделывать сертификаты и продавать от имени фейковых производителей. Так вот, Эпицентр привез защитные костюмы с поддельным сертификатом. И продает их с поддельным сертификатом. Я не знаю, что там они продали в МОЗ, но Зеленского они подставили знатно. Впервые в истории Украины, президент таскает контрабандой товары с поддельными сертификатами.
Вы зробили це разом. Х"й поспоришь.
По ссылке ниже ссылка на защитный костюм в Эпицентре. А под ней ссылка на страницу федерации с фейковыми сертификатами. Мотаете до самого низа и там находите примеры фейковых сертификатов от ICR Polska. И сравниваете их с сертификатами Эпицентра.

https://www.facebook.com/skitalec/posts/3256871544344784?hc_location=ufi https://www.facebook.com/skitalec/posts/3256871544344784
показать весь комментарий
03.05.2020 15:36 Ответить
Я сразу сказал, что китайцы на бледнолицых бабки зделаю.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:53 Ответить
В МОЗ сообщили о задержке поставок закупленных в Китае костюмов для медиков
Среда, 29 апреля 2020

Об этом сообщила https://www.youtube.com/watch?v=B6LbYlIK2iU сегодня на брифинге заместитель главы МОЗ Светлана Шаталова.
По ее словам, задержка связана с решением правительства Китая усилить контроль над экспортом противоэпидемических защитных средств.
"МОЗ заключило договор на поставку 71 тысячи костюмов биологической защиты… Они должны были поступить в Украину до 1 мая. На сегодняшний день мы получили сообщение от завода-производителя, поставщика о том, что 25 апреля правительством Китая было принято дополнительное решение о полном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР. И сегодня мы получили такую информацию, что возможна задержка в поступлении этих костюмов биологической защиты, поскольку это связано с дополнительным контролем правительством КНР", - рассказала Шаталова.
Она уточнила, что китайский производитель предоставил "полностью всю сертификацию", которая подтверждает "качество и соответствие продукции стандартам".
В МОЗ ожидают, что проблема с поставкой будет решена в течение 10 дней.
"Мы ожидаем, что в течение 10 дней ситуация будет решена. На самом деле наш производитель сообщил, что все наши костюмы изготовлены, ожидают разрешения на экспорт", - заявила Шаталова.
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-moz-soobshhili-o-zaderzhke-postavok-zakuplennyh-v-kitae-kostjumov-dlja-medikov/
показать весь комментарий
03.05.2020 15:38 Ответить
Центральна поліклініка МВС закупила дві тисячі респіраторів вартістю понад чотири тисячі гривень за одиницю.

Ще раз: 4000 грн за 1 респіратор.
Сума угоди - майже 9,5 мільйонів гривень.

Ну а постачатиме ці коштовні респіратори казенне об'єднання "Форт", яке входить до складу МВС.
Як кажуть в таких випадках - "у нас - все."

https://www.facebook.com/antac.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARCTbrqhwdAEC9xQAJHoM7eo4Gekkxbsw2YraUCVyzX9eTr7KSFtZeMMr8asUDRrtWQ5tpEa4yx65yYm&hc_ref=ARQ6hmzvlFPKapCkEuaZ4IPTMAURkya-2V_rn9q_vf61qsN0P0qzaTJ7p_tsVnT5pQk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDSbGCtEsDm5p_W-J9rczG3UXCbybyj6PXuXixsPpdPZmL_hLEZQlWoW_usb9KsGw-9XAYyNmPXyGuFDC2pgvmhmw8b0muE-XU2N3MNYyP4ca43JnO1U016RAK1xRyBxPf5Zr-PEgiZmG8J_4rR0riGlqS18BkhQsPzD5NS7sdNueWveDRJ9D1FRyCgkcFgDvW2nTxPXTJEsBwKVP7AtaAaVj_7sxVL830buvQ7ItS_nM8-_KfytT1hhR92Wyk0jI-uVGAaGbnBy-IGlEH6-tGsN0HfampuYZQ9qEE5cX432XscFPz8Gaz1_aIh13IvWY31AMeWpsx09PSvdamfwEoFYHc7bPmDm5iYUS9YBBirdhSjcJf_2FTx Центр Протидії Корупції
https://www.facebook.com/antac.ua/photos/a.218043741627757/2833304733434965/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDSbGCtEsDm5p_W-J9rczG3UXCbybyj6PXuXixsPpdPZmL_hLEZQlWoW_usb9KsGw-9XAYyNmPXyGuFDC2pgvmhmw8b0muE-XU2N3MNYyP4ca43JnO1U016RAK1xRyBxPf5Zr-PEgiZmG8J_4rR0riGlqS18BkhQsPzD5NS7sdNueWveDRJ9D1FRyCgkcFgDvW2nTxPXTJEsBwKVP7AtaAaVj_7sxVL830buvQ7ItS_nM8-_KfytT1hhR92Wyk0jI-uVGAaGbnBy-IGlEH6-tGsN0HfampuYZQ9qEE5cX432XscFPz8Gaz1_aIh13IvWY31AMeWpsx09PSvdamfwEoFYHc7bPmDm5iYUS9YBBirdhSjcJf_2FTx&__tn__=-R 4 ч.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:49 Ответить
Ще раз: 4000 грн за 1 респіратор.

Тью! Це ж не з рюкзаками афера- купил- продал, все по закону!
показать весь комментарий
03.05.2020 18:44 Ответить
Здесь кстати интересный момент. Для нагнетания ужаса используется следующий приём.
Всё время говорят числе общее инфицированных. НЕ вычитая из него закрытые случаи, т.е. выздоровевших и умерших. Если же это сделать, то 11913 - 1547 -288 = 10078.
Т.е. число зараженных около 10 тысяч человек. На 40 млн. населения.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:27 Ответить
Это количество заразившихся. Так что все правильно
показать весь комментарий
04.05.2020 00:18 Ответить
Почему считают число умерших от сомнительного короновируса, но никто не считает число умерших по причине приостановки операций по онкологии, внутренним болезням, от реабилитации, не предоставление лечения по инфарктам и инсультам. От того что во время не приходит или вообще не приходит "Скорая помощь"? И т д! Таких жертв в десятки, а может и сотни раз больше, чем от CОVID-19. Этот карантин - преступление перед украинским народом. И его продолжают лишь с экономически или политически корыстными интересами.
показать весь комментарий
04.05.2020 03:37 Ответить
Новости нашего городка:
закрыли отделение полиции в районе Окли (Oakleigh), теперь бизнесы - лавки овощные, рыбные, кафе, сувлаки с цацики продающие, кофейни - можно грабить безнаказанно.
Из названия блюд вы уже сделали вывод, что Окли - район греческий (по крайней мере, таковым считался).
Это грекам от лейбористов штата Виктория благодарность прилетела, за поддежку на прошлых выборах.
Первым "звоночком" для греков должно было стать то, что министром здравоохранения была назначена дура, как будто в греческой коммьюнити нет умных, образованных специалистов (откуда знаю? так я же с греками работала).
А сейчас вы, граждане греки, получили полновесную "благодарность".
Лейбористы, эти представители красно-зеленого интернационала, всегда так "благодарят", это всем урок, учитесь.
Что делать грекам без полиции? Как защититься?
Ну, спросите греков, живущих в греческих деревеньках в Калабрии.
И кто их там в Калабрии защищает/защищал от бандитов, даже и ума не приложу...
показать весь комментарий
04.05.2020 03:37 Ответить
Сегодня карантин приостанавливает одна европейская страна за другой, а коррумпированное украинское правительство и особенно прогнивший МОЗ его продолжают
показать весь комментарий
04.05.2020 03:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 