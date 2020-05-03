Мэр Черкасс Бондаренко: Власть сегодня боится мэров. В период коронавируса они укрепили свои позиции. Ходят разговоры о создании партии

Между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров, поэтому центральная власть их боится.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом Бондаренко заявил в интервью.

"Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят. Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят", - рассказал Бондаренко.

В то же время он отметил, что с ним никто по поводу будущей партии не общался.

При этом он считает, что центральная власть сегодня боится мэров.

"Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок", - отметил городской голова Черкасс.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.