Мэр Черкасс Бондаренко: Власть сегодня боится мэров. В период коронавируса они укрепили свои позиции. Ходят разговоры о создании партии
Между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров, поэтому центральная власть их боится.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом Бондаренко заявил в интервью.
"Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят. Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят", - рассказал Бондаренко.
В то же время он отметил, что с ним никто по поводу будущей партии не общался.
При этом он считает, что центральная власть сегодня боится мэров.
"Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок", - отметил городской голова Черкасс.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От і добре,в Італії смертність 2020 не відрізняється від 2019...
Люди с голода начнут умирать, а вы все "вирус- вирус" Я в Запорожье что-то ни одного умершего от вируса не знаю - в основном умирают только в новостях...
Начнем с того,сто "вируса" как такового нет. А шведскую модель приняли за оптимальную.
За остальное думайте сами
Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? (Обращается к корреспонденту.)
- Нет.
- Я тоже не вижу. Это холодильник!Кто принял "шведскую модель" за оптимальную?
Хфедерализация ! Киев нас не слышит ! Хунта захватила власть !
ДамбасЧеркассы всех кормят ! Даешь рехферендум !
Хфедерализация ! Киев нас не слышит !
Боюсь, как бы до гражданской войны не дошло.Верхи не могут, низы не хотят.
Со своим уставом в чужой монастырь - не все еще мелкие торговцы побежали на заводы олигархов работать за 250-300 долл. а он самоуправством занимается! Прямо тебе второй Саша Музычко! Так и до махновщины недалеко!... Это серьезное противостояние мелких торговцев и "советского капитализма", как по мне
Что касается карантина, то мэров понять можно - маршрутчики и ларечники дань не несут, а любовница шубу сама себе не купит.
Впрочем в последнее время он так выглядит почти ежедневно.
Мэру Черкасс мое уважение. Центральная власть совершенно некомпетентна, страдает организационным бессилием, погрязла во лжи , оторвана от нужд простых людей и еще не раз пожалеет, что подняла руку на толкового мэра, который справедливо указал на махровую феодальную сословность в исполнении карантина.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=****************************-OCI-CMQNeU18Tav068NQ1q_7XlvAkfqGxbjFRjCvOJgYZV5Px24&hc_ref=ARQADjuqosFEpmZP7OIQmddKmB3Pak03fqP_Vblrey0AyJK1rNXce9koX9yzaGWHWKw&fref=nf Головачев Андрей
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2328477027462062&id=100008993618796 1 мая в 20:00 ·
"Кому война, кому мать родная"(с)
Что касается личности черкасского мера, - увы, не изучал, и вполне допускаю, что вы правы, и не стоило бы его оценивать столь однозначно.
Мер, однако, успешно пиарится на очевидных проколах власти
Як я і сказав учора, черкаський мер хайпує на максималках з огляду на місцеві вибори.
Сьогодні я переглянув відео https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAgmD3eKhaEkXJpJjn0ugnJj-YsX6nSFZ5LUldgH3r9uBWT7TvX49Be94Jy74z7tmCipT2Hu71KybVj&fref=mentions Oleksii Bratushchak , з якого дізнався, що лише півтора місяці тому пан Бондаренко був агресивним апологетом карантину, записував відеоролики, закликав поліцію не не церемонитися з порушниками і посилався на китайський досвід.
Я навіть розшифрував мій улюблений пасаж цього влогера. «Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину вони фактично побороли епідемію».
Важливий факт: на той момент в Черкасах не було жодного випадку захворювання, сьогодні - 300 по області. Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим - тоді чи зараз? Чи його щирість напряму залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за новим гетьманом.
https://www.facebook.com/mazur.serj1994?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBsLbbh6fhsT3Bo09DDiCxJ4FmRa_zi99oXIOXgpKd8M3LUPyqkeiKTsI8uduLhC9XI8rUKxB0dv1cb&fref=mentions Сергій Мазур стверджує, що Бондаренко співпрацює з відомим черкаським ОЗУ «Торпеда», яке контролює місцевий бізнес. Чи не потрібно це з'ясовувати? Очевидно, що так. А фактор радника - брата ображеного на Банкову Михайла Саакашвілі, за якого раптом вписалися всі коломойські сили, про що нещодавно писав https://www.facebook.com/shcherbinas?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCOp-TvGHf4Mj3BOLSbkWb2hDfTc11CMTzyftIb5p1CKp7r3v0IaLhR2nsbfMkz-b787eMJME03e8TD&fref=mentions Serhii Shcherbyna , потрібно врахувати? Так. А кримінальні провадження про корупцію, які самі себе не закриють?
Я чудово розумію людей, які чекають на чергового героя від сохи і плуга, але давайте піддавати принаймні побіжному аналізу загальновідомі факти. Бо ці герої на хайпі, як правило, в реалі взагалі не герої.
https://www.facebook.com/applecrysis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWB3JwHPhAjqxTLprSZzAAFs5jQdn8EN8s-GyTNen97J4u8nEG7IhEusPVrTITCbVf_GZDDjt2EGMf&hc_ref=ARQ2xWNyTC-********************************************************&fref=nf Sergii Ivanov
https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2568727476674388/ 3 ч.
Вот для этого и началась вся эта движуха, понятненько. Партия мэров это сила! Дашь Гепу на президента, а Труху премьером, ну или наоборот, там уже как карта у них ляжет
Как он написал на своей странице в Facebook, цена вопроса для власти Черкасс - 108 миллинов гривен Резервного фонда бюджета города.
"Это именно те средства, которые 17 дней назад депутаты Черкасского городского совета сняли с различных объектов, "хотЕлочек", заборчиков, площадок депутатского большинства и направили в Резервный фонд для нужд медицины. За эти средства должны покупаться аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы (и если вы считаете, что после эпидемии, они не понадобятся, то вы ошибаетесь!), средства защиты для медиков, халаты, маски и т.д.", - написал он.
Однако, по словам депутата, для города не было приобретено ни одного аппарата ИВЛ, а средствами защиты медиков обеспечиваются волонтеры, а не городской бюджет.
"Почему так? Потому что мэр Бондренко хочет быстро вернуть 108 млн. из Резервного фонда на плиточку, на асфальтик, на покраску самолетика, на сквер "Юность".... А мешает этому карантин. Поэтому одним росчерком пера заместителя мэра Игоря Волошина карантин в Черкассах отменен. И скоро 108 млн. грн вернутся на свои объекты", - отметил Згиблов.
Он отметил, что окружение Бондаренко заинтересовано в отмене карантина, поскольку, к примеру, 2 депутата из списка "Битьківщины" - рестораторы и обладают 10-ю ресторанами в Черкассах, 3 из которых элитные. Другой депутат поставляет фирме подрядчику мясную продукцию для питания детей в школах и садиках города, а так школы и садики на карантине, то "мимо кассы" проплывает 200 миллионов бюджетных средств. Кроме того, бизнес-партнер одного депутата из "Батьківщины" совладелец плиточного завода.Детально тут: https://www.obozrevatel.com/society/deputat-raskryil-komu-vyigodno-smyagcheniya-karantina-v-cherkassah.htm
Мер Черкас, переслідуючи меркантильні цілі, фактично підставив своїх колег, а сам сховався за відпусткою. Це позиція гопника, а не мера.
О прибытии в город нацгвардейцев сообщил Станислав Коломиец, советник мэра Черкасс.
«Вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома и поинтересовался, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Я в Черкассах уже 7 месяцев и "КрАЗами" мой район не патрулируют!», - заявил Коломиец.
...
http://www.facebook.com/100004477331384/videos/1543360695823160/ www.facebook.com/100004477331384/videos/1543360695823160/
Власть сегодня боится всего и вся, потому что гнилая
З березня 2010 року очолює Черкаську обласну організацію партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» .
Если человека выбирали трижды, то это что-то да значит