11 580 290

Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании, - Порошенко

Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании, - Порошенко

Фракция "Слуга народа" - единственная фракция Верховной рады Украины, не одобрившая поданные в парламент законопроекты о медицинском страховании врачей и массовом тестировании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.

По его словам, почти 700 врачей заболели за то время, когда фракция "ЕС" пыталась получить подписные листы от руководства парламента для проведения внеочередного заседания. На нем депутаты от оппозиции требуют принять два важнейших закона - 3376 о страховании медицинских работников, заболевших коронавирусом, и 3380 об обеспечении массового тестирования, в том числе врачей и пациентов медучреждений.

"Мы получили подписные листы в Верховной Раде только через неделю после регистрации закона. За эту неделю заболели почти 700 врачей. Чего тянете? Прежде всего - застрахуйте врачей. Врачи должны чувствовать заботу государства и в виде заработной платы. По состоянию на сейчас повышенная зарплата для врачей так и не дошла. Так и в вопросах страхования на случай заболевания или, не дай Господь, смерти", - отмечает Порошенко.

"Мы по этому поводу зарегистрировали законопроект. Сейчас собраны все фракции, кроме "Слуги народа", которые поставили подписи и немедленно, уже с понедельника, этот законопроект должен рассматриваться в Верховной Раде Украины", - отметил Порошенко.

По мнению лидера "ЕС", карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира.

"Ибо тестирование выявляет - где именно мы должны вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос - а где обещанные властью 2000000 тестов, когда проведено чуть более 100 000? Для кого они их хранят? Ответ очевиден - их просто физически нет", - отмечает Порошенко.

"Каждый пациент, который обратился к семейному врачу, в скорую помощь, и каждый пациент, который попадает в больницу, в обязательном порядке должен проходить тест. И уже через 20 минут мы знаем, кто заболел, а кто не заболел", - подытожил Порошенко.

карантин (16729) Порошенко Петр (19656) врачи (1528) Европейская Солидарность (1077) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+54
потому что у них тупо уже нет денег на страхование. они все просрали
03.05.2020 10:41
+46
Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4045
03.05.2020 10:44
+35
Все просто. Зелена шобла наживається на пандемії!
03.05.2020 10:46
когда - в 1917?
03.05.2020 13:21
Пізніше. Ріст виробництва почав падати з червня 2019. Якраз після кігурації твого Янелоха. Та для упоротих і цифри, і факти не аргумент. Вони ладні здохнути з голоду та дітей заморити, і країну проср.ти, аби виконати вказівки фуйла "кто угодно, только не Порошенко"
показать весь комментарий
03.05.2020 13:30
зрада
03.05.2020 13:39
Для ватозебілів "перемога"
показать весь комментарий
03.05.2020 13:50
слуги сброда свое дело знают туго ))))
не зря членограй их собирал по подворотням по риколу. )))))

как по мне , слуги сброда должны висеть вместо светильников на фонарных столбах ))))))))))
03.05.2020 11:24
А много медиков очень много голосовали за этого ублюдка клоуна. Жаловались мол "дочего страну довёл барыга". Вроде не глупые люди образованные, и И. .... , а теперь клоун послал их даже не на&уй, он посто их кинул как лохов. Впрынцепе все кто за это чучело полные лохмандеи, ну а те кто ради денег и них ни флага ни родины. Вот так и живём в стране идиотов, осталось только взять бандуру и петь о тяжёлой судьбе. Это аллигория, а по существу гнать в шею как можно быстрей этих сук и любителей клоуна. Нет вам прощения и не будет.
03.05.2020 11:30
Вірно врачі робили, бо петро нічого не робив для медецини.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:34
Кому шо, а шакал-прилипало піариться на пандемії.
03.05.2020 11:32
Порошенко не работает на страну. Зачем он сидит сейчас в раде? Исключительно, чтобы расшатывать и пиариться. Изыскиваются 'темы' и потом начинается движуха. Вот , например, медведчук советует со всех своих каналов и рекламы на ютубе идти и требовать от Зе по два га земли. То есть изыскиваются нужная проблема. Конечно, нужно застраховать медиков каждого на 100 тысяч долларов. Но тогда нужно было порошенко начинать с наших воинов. Медикам, работающим с ковид с мая уже будут выплачиваться 300 % от прежних зарплат. Государство выделило на это огромные деньги. Человек, при котором даже Широкий лан так и не был достроен, который три года не закрывал свою паганую и вонючую фабрику в Липецке, начинает ещё что-то требовать! И ещё и мне в этих требованиях очень нравится участие розенблата!
03.05.2020 11:35
боже какая же ты тупая и брехливая. интересно, что ты делать будешь когда зелень сковырнут? кому стелиться будешь?
03.05.2020 11:38
ковырялка ещё не выросла блин я тащусь с порохоботов)))
03.05.2020 11:44
ты их сцышься, сцыклон
показать весь комментарий
03.05.2020 11:46
Скажу тебе по секрету, я порохоботов использую как гимнастический снаряд...хорошая разминка знаеш ли перед решением сложных задач...ща включу комп, и начну набирать то от чего у рядового порохобота возникнет непреодолимое желание совершить сеппуку...тока никаму не говори
03.05.2020 12:22
Ты обосцаное чмо, вся твоя сложная задача - не насрать мимо памперса
03.05.2020 12:29
Есть такой гимастический снаряд, козёл, так вот это ты
03.05.2020 12:35
а если да, то ты выйдешь на антимайдан?
03.05.2020 11:46
та он крысчанин)
03.05.2020 11:50
Против чего выходить? Или против кого? Петя за 5 лет напрочь отбил охоту майданить, наглядно продемонстрировав что на этой волне к власти приходят моральные ничтожества! Антимайдан в сегодняшних реалиях это вообще абсурд, если кому то хочется власти пусть докажет свою профпригодность, не гречкой, а потом на выборы!
03.05.2020 12:10
крысеныш, ты уже получил биометрику "от пети"?
03.05.2020 12:12
А на какой волне пришло зелёное ничтожество? На волне отбития охоты майданить? Тогда это ещё более трэшовая волна.
03.05.2020 12:15
Овощ с компанией тоже тащились.
03.05.2020 11:53
Які антикорупційні органи? Там за ними всіма на чолі з венедиктовою нари плачуть.
03.05.2020 11:45
03.05.2020 11:45 Ответить
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1449
03.05.2020 12:00
саме смішне було в цій історії, коли Порошенко розказував про беззаконня, стоячи на сходах ДБР на чолі тоді ще із Трубом, при цьому цей же ДБР був сформований та конкурс був проведений при Порошенкові
виглядало, як трагікомедія.
так самі підібрали цих ситників та прохладного.
03.05.2020 12:05
А сотню років тому таки ж самі зеленські прийшли під червоним прапором. Наобіцяли популістичних речей накшталт землю та фабрики нахаляву, нарід до них поиягнувся та прийшли до влади. А потім вже пізно було рипатись. Я це до чого- люди зараз такі самі, як завжди були
03.05.2020 12:07
це не правда.
Народ не потягнувся, все було по іншому.
03.05.2020 12:11
угу розповідай мені казки віденьского лісу
03.05.2020 12:13
я бачу, що ви вивчали історію по радянському підручнику історії.
в Україні все було трохи по іншому.
03.05.2020 12:31
ні вибач я не е прихильником комраден соціалістен котрі с володею улянофим у десна лупилися
03.05.2020 12:34
Прикинь,при порошенкові і діти хрестились всі п'ять років.
03.05.2020 12:10
і тобі не завадить
03.05.2020 12:38
в Румунії, наприклад, тільки після п'ятого конкурсу зформували дієві судові, антикорупційні та правоохоронні органи. Ти хотів. щоб в Україні все вийшло з першого разу?
Між іншим, з першого разу вдалося зформувати самі інституції. Інша справа, - їх кадрове наповнення.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:12
а можна було з першого разу. Люди були на конкурсах - я там був і бачив.
Просто була дана вказівка кого і як брати.
Врешті ми знову в тому самому болоті.
Що стосується інституцій вони і так були зформовані, був Верховний суд України - ліквідували а став Верховний суд.
тепер Конституційний суд виносить рішення, що ВС України ліквідовано неконституційно але і скорочення "нового" Верховного суду також неконституційно. Отакі приколи.
може Румунія і може дозволити такі експерименти, перебуваючи під парасолькою НАТО та ЄЕС і не має зовнішніх ворогів, а України такого собі дозволити не може. І румуни виявилися такі передовою нацією.
В результаті...я так бачу розчарування - народ не вірить в спроможність держави реформуватися.
03.05.2020 12:38
значить, конкурс треба повторити.
А зараз - в турборежимі взагалі конкурси скасували.
03.05.2020 12:43
я ще чекав щось від Порошенка-Яценюка, які прийшли на плечах та крові Майдану до влади, то думав, що «Попіл Клааса стукає в моє серце», то не лише в моє, але і їхнє. Виявилося, що в них немає серця, лише кишеня.
То від сьогоднішніх , від Зеленського, оцих прем'єрів-самокатчиків я нічого і не чекав і не чекаю.
03.05.2020 12:48
Шо ты чекав , манны с небес . ? Когда у Пороха её не оказалось , потому что он не волшебник мля , ты это можешь понять , тормоз довбанный ,, ты всю свою неудовлетворённую злость обратил к нему . Надо меньше верить в сказки , которые рассказывают политики перед выборами , в целях пиара ,а больше включать здравый рассудок . Тогда ты будешь видеть реальную картину и их ( политиков ) реальные возможности . Я вот наоборот , изначально - не ждал от Порошенка слишком многого, хоть он и раздавал обещания ,, и вообще сомневался что страна устоит в противостоянии в паРашей ,- сможет спрыгнуть с газовой иглы , тотальной зависимости от кацапского рынка сбыта и тд. и тп . Но ведь это произошло ,, какая бы нибыла прошлая власть грешная ,в плане коррупции , но она вытащила страну из трясины .! Пускай хоть не полностью , так как хотелось бы . И это факт !! Поэтому нахрена мне какая то безмозглая Бубочка , которая кинулась возвращать всё назад ,, в домайданные времена . .
03.05.2020 13:27
такі, як він - очікують диктатора, царя. самодержця...
03.05.2020 14:56
ты, плечевая. лучше за Бубочкины киностудии на своей парашии расскажи
показать весь комментарий
Не знаю. что есть плечевая, скорей всего гадость какая-то, что ждать от человека с таким многоговорящим ником. Скажу тебе так, твой порошенко своим Липецким активом не захотел жертвовать, это было его очень большой ошибкой. И фатально сказалось на всех нас. А продвижение по службе шайтанова, уволенного Турчиновым- это предательство вообще
03.05.2020 15:11
Мені цікаво. Тебі платять від кількості брехливих слів, чи ти на твердій ставці. Ну скільки можна показувати свою тупість і брехати, брехати?
03.05.2020 12:04
Бордель закрыли на карантин, теперь у нее много свободного времени
03.05.2020 12:33
Исключительно, чтобы расшатывать .))) Даже если и так , он делает абсолютно правильно ,, потому что эта власть недостойна руководить страной . Её нужно расшатать демонтировать и вымести поганой метлой , так же как и овощную . Эта власть антиукраинская , даже более чем позапрошлая - рыговская ,, она спит и видит как бы поскорей отдать Украину в лапы х.йла . Единственное что её останавливает это страх перед безбашенным и агрессивным патриотическим меньшинством ( к сожалению ) ,,которое имеет свойство чрезвычайно радикализироваться , когда его терпение слишком испытывают . . Но это не проблема , так как Майданы и раньше делало меньшинство . Большинство же всегда инертно .
03.05.2020 12:55
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 199
03.05.2020 11:37
Кстати, вчера читал фейсбук одного уважаемого человека (не помню фамилии), он вещает об адском зашкваре зебилов о котором почему-то не пишут журналисты. Все помнят, как в начале пандемии, бизнес выделял огромные деньги в фонд борьбы с короновирусом. Так вот, зеленые барыги вместо того, чтобы разумно тратить эти деньги, начали покупать никому не нужный хлам в тридорого (не сложно догадаться, кому в карман шла разница) Это наталкивает на мысль, что главная миссия зе-команды находясь у власти - хорошо прибарахлится.
03.05.2020 11:37
Это их ЕДИНСТВЕННАЯ миссия-прибарахлиться
03.05.2020 13:02
Народ вспомните время , у власти риги.. Любой правильный закон исходящий от опозиции не принимался , его просто игнорировали , но спустя какое-то время этот же закон подавался как риговский , только меняли местами знаки . Так и зеконтора но не могут они признать , что правильный закон дала оппозиция .
03.05.2020 11:40
Фракція ;Слугі народа;- команда ліквідаторів України.
03.05.2020 11:40
Я думаю дело в том, что денег нет, а законы требуют расходов. А Бене нужно Приват возвращать, так МВФ денег не даст....
03.05.2020 11:51
Дави их ,ПАП)
03.05.2020 11:51
Почему эта проворовавшаяся тварь не под следствием, судом и тюрьмой? Чего она лазит, вредит и украинский воздух портит?
03.05.2020 11:55
Нажаль в свій час окрім, добрих слів від П"ятого Президента, йому не вистачило кольта, а краще двох. Тоді б він досяг значно більшого.
03.05.2020 11:58
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5745
показать весь комментарий
ухаха пиар єто вавий1й по прозванию отлегионов ишамко монико оманское встречает галеру с грузом его старой подруги для народа рима только галера везёт не шару гуманитарную а левое гавно на продажу . Вопрос к знатокам- через сколько тело вавия окажется в клоаке
03.05.2020 12:09
Свиня-стукачок
03.05.2020 12:08
Ну так правильно - бабло на страховки и тесты потом именно Зе-команде и добывать. Был бы Порох при власти - было бы наоборот. Оно же языком всегда легче работать или требовать чего-то, чем реально что-то делать вбивая средства.
03.05.2020 12:16
Добудут, вернут часть из тех 300 миллиардов, что скомуниздили в 2019-м
03.05.2020 12:24
ой как то не ловко получилось да https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_zarplata-mensha-nizh-do-epidemiyi-stolichni-mediki-vidmovlyayutsya-pracyuvati/963044 Зарплата менша, ніж до епідемії: столичні медики відмовляються працювати
03.05.2020 12:31
Порошок разбушевался. У лизунов слюна выделяется в невероятных количествах.
03.05.2020 12:30
Так подтирай за собой
03.05.2020 12:35
стороники вавия 1 го геройски помчались лечится у комаровского и его знаниям в обласи маско завидует ленка малышева им пора дуэтом выступать
03.05.2020 12:32
ЗеЛя мародерина.пусть манатки на ростов собирает
03.05.2020 12:36
А чому только врачей?Треба все профессии страховать.Пожарников от пожаров.Службу курьеров от возможности заразиться при доставке.Водителей от аварий.Например водила скорой подпадает под страховку?Или он не врач,тому не положено?Ментов треба страховать,бо они контактируют с людьми.Все сервисы,соц.службы, парикмахерские,автосервисы,базары,театры,фонды....
Раду треба застраховать с депутатами.Физиков,ядерщиков от облучения и опасных экспериментов.ВСУ треба страховать.Та всех треба страховать.
03.05.2020 13:34
мудро
04.05.2020 00:31
Серед парламентарів з «Європейської Солідарності» найменш спільно голосує депутат Петро Порошенко. Показник його голосувань проти лінії фракції становить 63,2%.



..https://hromadske.ua/posts/dubinskij-ta-poroshenko-perevazhno-golosuyut-vidminno-vid-koleg-z-frakcij-opora Дубінський та Порошенко переважно голосують відмінно від колег з фракцій - ОПОРА | Громадське телебачення
03.05.2020 14:20
та ці лікарі за оманську мерзоту голосували, нехай тепер посміються, якщо їм смішно.
03.05.2020 16:46
Лікарі голосували за ЗЄлю = 1. бо боялись війни, аби в армію не призвали, все ж таки офіцери запасу;
2. бо боялись медичної реформи, страх відповідальності за якість та кількість наданих мед.послуг, не наберуть пацієнтів, з медзакладом не укладуть угоду, конкуренція - тоді сиди на мінімалці
Фракція "Слуги народу" - єдина в Раді не дає підписів для ухвалення законів про страхування лікарів і масове тестування, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5853
03.05.2020 17:43
Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании-Ермак денег за голосование не дает тк потратил на Мерс а новые поступления от ***** только в мае ожидаются
03.05.2020 17:44
Це єдина фракція, яка відповідамиме за виконання того закону. А відповісти нічим...
Цікавр, скільки підписів виділили папєрєднікі під петюцією про відновлення санепідслужби?
03.05.2020 20:45
не ожидал, что на первый взгляд мелкие никчёмные людишки, из которых состоит партия Слуга Урода, окажутся действительно циничными, ублюдочными, на всю голову отмороженными ворами без чувства самосохранения. Ave, Caesar, morituri te salutant
03.05.2020 20:48
