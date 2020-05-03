Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании, - Порошенко
Фракция "Слуга народа" - единственная фракция Верховной рады Украины, не одобрившая поданные в парламент законопроекты о медицинском страховании врачей и массовом тестировании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.
По его словам, почти 700 врачей заболели за то время, когда фракция "ЕС" пыталась получить подписные листы от руководства парламента для проведения внеочередного заседания. На нем депутаты от оппозиции требуют принять два важнейших закона - 3376 о страховании медицинских работников, заболевших коронавирусом, и 3380 об обеспечении массового тестирования, в том числе врачей и пациентов медучреждений.
"Мы получили подписные листы в Верховной Раде только через неделю после регистрации закона. За эту неделю заболели почти 700 врачей. Чего тянете? Прежде всего - застрахуйте врачей. Врачи должны чувствовать заботу государства и в виде заработной платы. По состоянию на сейчас повышенная зарплата для врачей так и не дошла. Так и в вопросах страхования на случай заболевания или, не дай Господь, смерти", - отмечает Порошенко.
"Мы по этому поводу зарегистрировали законопроект. Сейчас собраны все фракции, кроме "Слуги народа", которые поставили подписи и немедленно, уже с понедельника, этот законопроект должен рассматриваться в Верховной Раде Украины", - отметил Порошенко.
По мнению лидера "ЕС", карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира.
"Ибо тестирование выявляет - где именно мы должны вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос - а где обещанные властью 2000000 тестов, когда проведено чуть более 100 000? Для кого они их хранят? Ответ очевиден - их просто физически нет", - отмечает Порошенко.
"Каждый пациент, который обратился к семейному врачу, в скорую помощь, и каждый пациент, который попадает в больницу, в обязательном порядке должен проходить тест. И уже через 20 минут мы знаем, кто заболел, а кто не заболел", - подытожил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не зря членограй их собирал по подворотням по риколу. )))))
как по мне , слуги сброда должны висеть вместо светильников на фонарных столбах ))))))))))
виглядало, як трагікомедія.
так самі підібрали цих ситників та прохладного.
Народ не потягнувся, все було по іншому.
в Україні все було трохи по іншому.
Між іншим, з першого разу вдалося зформувати самі інституції. Інша справа, - їх кадрове наповнення.
Просто була дана вказівка кого і як брати.
Врешті ми знову в тому самому болоті.
Що стосується інституцій вони і так були зформовані, був Верховний суд України - ліквідували а став Верховний суд.
тепер Конституційний суд виносить рішення, що ВС України ліквідовано неконституційно але і скорочення "нового" Верховного суду також неконституційно. Отакі приколи.
може Румунія і може дозволити такі експерименти, перебуваючи під парасолькою НАТО та ЄЕС і не має зовнішніх ворогів, а України такого собі дозволити не може. І румуни виявилися такі передовою нацією.
В результаті...я так бачу розчарування - народ не вірить в спроможність держави реформуватися.
А зараз - в турборежимі взагалі конкурси скасували.
То від сьогоднішніх , від Зеленського, оцих прем'єрів-самокатчиків я нічого і не чекав і не чекаю.
Раду треба застраховать с депутатами.Физиков,ядерщиков от облучения и опасных экспериментов.ВСУ треба страховать.Та всех треба страховать.
..https://hromadske.ua/posts/dubinskij-ta-poroshenko-perevazhno-golosuyut-vidminno-vid-koleg-z-frakcij-opora Дубінський та Порошенко переважно голосують відмінно від колег з фракцій - ОПОРА | Громадське телебачення
2. бо боялись медичної реформи, страх відповідальності за якість та кількість наданих мед.послуг, не наберуть пацієнтів, з медзакладом не укладуть угоду, конкуренція - тоді сиди на мінімалці
Цікавр, скільки підписів виділили папєрєднікі під петюцією про відновлення санепідслужби?