В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30, - командование Медсил

В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30, - командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 3 мая подтверждено уже 49 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

"На 07:00 3 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении командования Медсил.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляции) – находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 91 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные (Харьковская область-3 военнослужащих, Днепропетровская область-1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - отметили медики.

В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30,

Потому как антисептик литрами употребляют! Здоровья вам!
03.05.2020 11:13 Ответить
Фуфломицин Путлера жрали? Антидот от Короны доступен только в ФСБ РАБссии
03.05.2020 11:23 Ответить
Що ти несеш? Тобі пора до психіатра...
03.05.2020 14:13 Ответить
Запитати Єрмака ......
03.05.2020 11:31 Ответить
03.05.2020 11:37 Ответить
03.05.2020 11:39 Ответить
 
 